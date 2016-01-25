[Индекс номера 50 (06.04.2018)]



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Все дороги ведут в МФЦ

Многофункциональный центр Норильска отметил пятилетний юбилей. Появление МФЦ значительно облегчило жизнь горожанам, поскольку здесь можно оформить многие госуслуги, причем не надо томиться в очередях. И с каждым днем его популярность растет. Итоги пятилетней работы центра подвела Оксана Тимофеева, заместитель директора КГБУ «МФЦ».



Пять лет назад аббревиатура «МФЦ» для норильчан была пустым звуком, штат работников составлял всего несколько специалистов, и учиться им приходилось буквально всему. Сейчас многофункциональный центр для норильчан — незаменимое учреждение, где можно решить буквально все вопросы, касающиеся оформления документов. Сегодня многофункционалные центры открыты во всех районах Норильска, включая поселок Снежногорск. Услуги по принципу «одного окна» горожане могут получить в 36 окнах приема–выдачи документов. Только в Центральном районе предоставляется 278 государственных и муниципальных услуг. В 2017 году здесь в МФЦ обратились более 130 тысяч заявителей. Оксана Тимофеева (слева): «За пять лет штат МФЦ, включая все районы, расширился с семи документоведов до полусотни» По словам Оксаны Тимофеевой, заместителя директора краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», за прошедшие годы не только увеличилось количество услуг, но и работа стала автоматизирована, большим спросом у посетителей пользуется портал госуслуг. Активнее стали обращаться в МФЦ пенсионеры. — Вначале у нас было всего семь документоведов, а сейчас только в Центральном районе работают 39 специалистов, плюс по пять сотрудников в Талнахе и Кайеркане. В Талнахе особенно востребованы услуги МФЦ, и сейчас мы рассматриваем вопрос увеличения количества окон в этом районе, — рассказывает начальник норильского отдела МФЦ. Наиболее популярны у норильчан услуги Росреестра: купля–продажа имущества, обмен, оформление аренды и другие, а также постановка и снятие с регистрационного учета. Прописку и выписку удобнее оформлять через МФЦ, чем через жэки, где нужно заполнять многочисленные листки убытия–прибытия, тогда как в центре все эти документы оформляют специалисты. — А вообще норильчане идут в МФЦ, чтобы оформить пенсию, распорядиться материнским капиталом, оформить оплату проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, очень востребовано оформление СНИЛСов, а также справок об отсутствии судимости, которые нужны и педагогам, и тошевцам, и другим категориям людей, устраивающихся на работу. Предоставляем мы и комплексные услуги, необходимые в девяти жизненных ситуациях: рождение ребенка, утрата близкого человека, открытие своего дела и так далее. Например, специалисты ЗАГСа регистрируют у нас новорожденных, выдают свидетельство о рождении, после чего родители оформляют на ребенка весь комплекс услуг: ставят на очередь в детский сад, прописывают, получают СНИЛС, а на второго ребенка оформляют материнский капитал. Здесь же можно подать заявление на регистрацию и расторжение брака, оформить другие услуги отдела ЗАГС, — поясняет Оксана Тимофеева. Стойки самостоятельного обслуживания В МФЦ постоянно добавляются новые услуги, заключаются соглашения с федеральными, краевыми, муниципальными ведомствами, что позволяет расширить перечень услуг. Таких ведомств сейчас около 30, то есть все основные учреждения, работающие в городе, взаимодействуют с центром, благодаря чему оформление любого документа значительно упрощается. Да и по времени людям намного удобнее приходить в МФЦ, потому что работает центр с 10 до 20, а в субботу — с 10 до 18 часов. В сентябре 2016 года в Норильске открылся сектор «МФЦ для бизнеса», который сейчас пользуется большим спросом у предпринимателей. Здесь востребованы и услуги Росреестра, и оформление индивидуального предпринимательства. Сюда обращаются и юридические лица, и представители бизнес–сообщества, в том числе специалисты «Газпрома» и «Норникеля». Однако это направление работы многофункционального центра еще в стадии развития. Все большую популярность приобретает портал госуслуг, потому что здесь можно, не выходя из дома, записаться на прием, подать заявление на получение паспорта, оплатить штрафы, налоги и т. д. Через него также удобно оформлять справки об отсутствии судимости, потому что здесь получить эту услугу можно значительно быстрее. Так, при подаче заявления, например, в МФЦ срок изготовления справки составляет 30 дней, а через портал госуслуг — 15. Такие ускоренные сроки и скидки на оплату государственных пошлин предусмотрены по многим позициям портала госуслуг. — Я сама на госуслугах оплачивала налоги, подавала документы на налоговый вычет, оформляла другие услуги, это очень удобно, — делится наша собеседница. Электронная очередь – для удобства клиентов Регистрация на портале несложная: необходимо открыть личный кабинет, подтвердить личность в МФЦ (потому что мало у кого есть своя электронная подпись), после чего предоставляется код доступа и возможность оформлять таким образом любые услуги. *** — Мы заехали сюда, когда здесь еще шли строительные работы, у меня в первый день даже не было стола и стула. В таких условиях мы начинали взаимодействовать с ведомствами, обучаться, а как только помещение было сдано в эксплуатацию, мы начали вести прием населения. Люди поначалу о нас знали мало, но со временем, причем довольно быстро, народ к нам пошел очень активно, — вспоминает Оксана Тимофеева. Сегодня многофункциональный центр занимает весь этаж, где размещается в том числе и сектор для бизнеса. Выделен отдельный сектор и для выдачи готовых документов, чтобы люди не стояли в очередях. Была усовершенствована электронная очередь — она полностью автоматизирована. В МФЦ периодически проводят приемы населения депутаты городского Совета, представители администрации Норильска, проходят дни юридической помощи. Нередко посещают МФЦ и высокие гости из края и столицы. Сюда приводят старшеклассников в рамках профориентационной работы. — Здесь все очень удобно, с точки зрения транспортной доступности, а также для людей с ограниченными возможностями. Детская игровая комната не пустует, там есть экран, по которому родители следят за своей очередью. Конечно, мы не стоим на месте, движемся вперед, с каждым днем улучшаем качество предоставления услуг. Думаю, что в будущем у нас будет и лучшая автоматизация. Сейчас, с приходом быстрого интернета, многие процессы значительно упростились, и то, о чем раньше только мечтали, стало реальностью, — подытожила Оксана Тимофеева.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина и из архива «ЗП» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пять лет назад аббревиатура «МФЦ» для норильчан была пустым звуком, штат работников составлял всего несколько специалистов, и учиться им приходилось буквально всему. Сейчас многофункциональный центр для норильчан — незаменимое учреждение, где можно решить буквально все вопросы, касающиеся оформления документов.По словам, за прошедшие годы не только увеличилось количество услуг, но и работа стала автоматизирована, большим спросом у посетителей пользуется портал госуслуг. Активнее стали обращаться в МФЦ пенсионеры.— Вначале у нас было всего семь документоведов, а сейчас только в Центральном районе работают 39 специалистов, плюс по пять сотрудников в Талнахе и Кайеркане. В Талнахе особенно востребованы услуги МФЦ, и сейчас мы рассматриваем вопрос увеличения количества окон в этом районе, — рассказывает начальник норильского отдела МФЦ.Наиболее популярны у норильчан услуги Росреестра: купля–продажа имущества, обмен, оформление аренды и другие, а также постановка и снятие с регистрационного учета. Прописку и выписку удобнее оформлять через МФЦ, чем через жэки, где нужно заполнять многочисленные листки убытия–прибытия, тогда как в центре все эти документы оформляют специалисты.— А вообще норильчане идут в МФЦ, чтобы оформить пенсию, распорядиться материнским капиталом, оформить оплату проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, очень востребовано оформление СНИЛСов, а также справок об отсутствии судимости, которые нужны и педагогам, и тошевцам, и другим категориям людей, устраивающихся на работу. Предоставляем мы и комплексные услуги, необходимые в девяти жизненных ситуациях: рождение ребенка, утрата близкого человека, открытие своего дела и так далее. Например, специалисты ЗАГСа регистрируют у нас новорожденных, выдают свидетельство о рождении, после чего родители оформляют на ребенка весь комплекс услуг: ставят на очередь в детский сад, прописывают, получают СНИЛС, а на второго ребенка оформляют материнский капитал. Здесь же можно подать заявление на регистрацию и расторжение брака, оформить другие услуги отдела ЗАГС, — поясняет Оксана Тимофеева.В МФЦ постоянно добавляются новые услуги, заключаются соглашения с федеральными, краевыми, муниципальными ведомствами, что позволяет расширить перечень услуг. Таких ведомств сейчас около 30, то есть все основные учреждения, работающие в городе, взаимодействуют с центром, благодаря чему оформление любого документа значительно упрощается. Да и по времени людям намного удобнее приходить в МФЦ, потому что работает центр с 10 до 20, а в субботу — с 10 до 18 часов.В сентябре 2016 года в Норильске открылся сектор «МФЦ для бизнеса», который сейчас пользуется большим спросом у предпринимателей. Здесь востребованы и услуги Росреестра, и оформление индивидуального предпринимательства. Сюда обращаются и юридические лица, и представители бизнес–сообщества, в том числе специалисты «Газпрома» и «Норникеля». Однако это направление работы многофункционального центра еще в стадии развития.Все большую популярность приобретает портал госуслуг, потому что здесь можно, не выходя из дома, записаться на прием, подать заявление на получение паспорта, оплатить штрафы, налоги ит. д. Через него также удобно оформлять справки об отсутствии судимости, потому что здесь получить эту услугу можно значительно быстрее. Так, при подаче заявления, например, в МФЦ срок изготовления справки составляет 30 дней, а через портал госуслуг — 15. Такие ускоренные сроки и скидки на оплату государственных пошлин предусмотрены по многим позициям портала госуслуг.— Я сама на госуслугах оплачивала налоги, подавала документы на налоговый вычет, оформляла другие услуги, это очень удобно, — делится наша собеседница.Регистрация на портале несложная: необходимо открыть личный кабинет, подтвердить личность в МФЦ (потому что мало у кого есть своя электронная подпись), после чего предоставляется код доступа и возможность оформлять таким образом любые услуги.***— Мы заехали сюда, когда здесь еще шли строительные работы, у меня в первый день даже не было стола и стула. В таких условиях мы начинали взаимодействовать с ведомствами, обучаться, а как только помещение было сдано в эксплуатацию, мы начали вести прием населения. Люди поначалу о нас знали мало, но со временем, причем довольно быстро, народ к нам пошел очень активно, — вспоминает Оксана Тимофеева.Сегодня многофункциональный центр занимает весь этаж, где размещается в том числе и сектор для бизнеса. Выделен отдельный сектор и для выдачи готовых документов, чтобы люди не стояли в очередях. Была усовершенствована электронная очередь — она полностью автоматизирована. В МФЦ периодически проводят приемы населения депутаты городского Совета, представители администрации Норильска, проходят дни юридической помощи. Нередко посещают МФЦ и высокие гости из края и столицы. Сюда приводят старшеклассников в рамках профориентационной работы.— Здесь все очень удобно, с точки зрения транспортной доступности, а также для людей с ограниченными возможностями. Детская игровая комната не пустует, там есть экран, по которому родители следят за своей очередью. Конечно, мы не стоим на месте, движемся вперед, с каждым днем улучшаем качество предоставления услуг. Думаю, что в будущем у нас будет и лучшая автоматизация. Сейчас, с приходом быстрого интернета, многие процессы значительно упростились, и то, о чем раньше только мечтали, стало реальностью, — подытожила Оксана Тимофеева.

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