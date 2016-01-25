[Индекс номера 50 (06.04.2018)]



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Город романтиков

1956



Гвардейская площадь еще без управления комбината В апреле 1956 года вышел приказ о переводе Норильского комбината на постоянную вольнонаемную рабочую силу, а с 1 сентября 1956 года началась ликвидация Норильского исправительно–трудового лагеря. Это не значило, что все заключенные разом уехали из Норильска: многие были поражены в правах, кому–то просто некуда было ехать. Тем не менее встал вопрос: кто должен работать в Норильске, если на бесплатный труд больше рассчитывать не приходилось? Ответ прозвучал 19 мая этого же года: было опубликовано обращение партии и правительства к молодежи страны с призывом на работу на стройках Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Событие: комсомольский десант 19 июня в Дудинку прибыл теплоход «Александр Матросов» с первыми добровольцами, в основном ленинградцами и москвичами. Всего в июне 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в Норильск прибыли 1500 человек, а с июня по октябрь — 6300 человек, чтобы «активнее осваивать отдаленные районы страны». Отныне и надолго Норильск получил статус «города молодых», хотя такого массового приезда новых жителей — 29 тысяч человек — городские власти не ожидали. Под общежития и временное размещение новоселов было отдано несколько поселков: Заозерный, Угольный, Медвежка, Круглое Озеро. Спешно шло строительство новых общежитий, вновь прибывших добровольцев временно размещали в спортивных залах, учебных классах, конторских кабинетах и, опять же, в бараках бывших лагерей. При этом каждый молодой строитель получал в подарок верблюжье одеяло, спецодежду и искренние пожелания успехов в работе. Тем не менее собственных ресурсов Норильска и комбината не хватало, руководству комбината удалось добиться принятия правительственного постановления о мерах помощи Норильску в хозяйственном и социально–культурном строительстве. Привыкший к строгому лагерному распорядку, Норильск стал неузнаваемым: теперь по улицам до позднего вечера гуляли шумные компании, а в Комсомольском парке назначались свидания. Из города–лагеря Норильск стал одним из самых романтических мест в стране. Такая уж она, молодежь...

Вещь: гитара Комсомольцы–добровольцы Старожилы вспоминают, что самой дефицитной вещью в Норильске в 1956 году была... обыкновенная шестиструнная гитара. Тогда не было организованной доставки музыкальных инструментов в наш город, поэтому любого владельца гитары всегда с воодушевлением встречали в любой компании. А комсомольские активисты и коменданты общежитий преследовали «гитаристов», утверждая, что правильнее ходить в гости с гармошкой или, на худой конец, с идейно нейтральной балалайкой.

Адрес: больничный городок Снегоуборка на Гвардейской площади В 1956 году строятся первые корпуса городской больницы в квартале № 20 — в районе нынешних улиц Павлова и Кирова. Проект комплекса медучреждений на 880 коек (из расчета 11 мест на 1000 жителей для восьмидесятитысячного Норильска) подготовили еще в 1952 году. В лексиконе норильчан появляется новое понятие — «больничный городок». Это чрезвычайно важное решение местной власти: собрать в одном месте все медицинские службы, что было очень удобно для горожан. Строится Ленинский пр., 11... Еще в этом году были сданы три дома на Советской — № 1, 4 и 6, и два дома на проспекте Сталина (будущие Ленинский пр., 11, и Ленинский пр., 15), на первых этажах которых вскоре открылись новый городской кинотеатр «Победа» и аптека. ...и Ленинский пр., 17

Цифра: 3923 свадьбы Такое рекордное количество свадеб сыграли в Норильске в 1956 году. То есть в среднем — одну свадьбу каждые полчаса, включая ночи и выходные. За все последующие годы ничего подобного в Норильске не повторилось.

Точка на карте: Минусинск Чтобы срочно обеспечить возросшее население города продовольствием, в южных районах Красноярского края создаются склады и предприятия для снабжения продуктами Норильска. Первые склады и предприятия строятся в Минусинске, здесь же начинается заготовка сухого картофеля в объеме 100 тонн.

Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В апреле 1956 года вышел приказ о переводе Норильского комбината на постоянную вольнонаемную рабочую силу, а с 1 сентября 1956 года началась ликвидация Норильского исправительно–трудового лагеря. Это не значило, что все заключенные разом уехали из Норильска: многие были поражены в правах, кому–то просто некуда было ехать. Тем не менее встал вопрос: кто должен работать в Норильске, если на бесплатный труд больше рассчитывать не приходилось? Ответ прозвучал 19 мая этого же года: было опубликовано обращение партии и правительства к молодежи страны с призывом на работу на стройках Крайнего Севера и Дальнего Востока.19 июня в Дудинку прибыл теплоход «Александр Матросов» с первыми добровольцами, в основном ленинградцами и москвичами. Всего в июне 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в Норильск прибыли 1500 человек, а с июня по октябрь — 6300 человек, чтобы «активнее осваивать отдаленные районы страны». Отныне и надолго Норильск получил статус «города молодых», хотя такого массового приезда новых жителей — 29 тысяч человек — городские власти не ожидали.Под общежития и временное размещение новоселов было отдано несколько поселков: Заозерный, Угольный, Медвежка, Круглое Озеро. Спешно шло строительство новых общежитий, вновь прибывших добровольцев временно размещали в спортивных залах, учебных классах, конторских кабинетах и, опять же, в бараках бывших лагерей. При этом каждый молодой строитель получал в подарок верблюжье одеяло, спецодежду и искренние пожелания успехов в работе. Тем не менее собственных ресурсов Норильска и комбината не хватало, руководству комбината удалось добиться принятия правительственного постановления о мерах помощи Норильску в хозяйственном и социально–культурном строительстве. Привыкший к строгому лагерному распорядку, Норильск стал неузнаваемым: теперь по улицам до позднего вечера гуляли шумные компании, а в Комсомольском парке назначались свидания. Из города–лагеря Норильск стал одним из самых романтических мест в стране. Такая уж она, молодежь...Старожилы вспоминают, что самой дефицитной вещью в Норильске в 1956 году была... обыкновенная шестиструнная гитара. Тогда не было организованной доставки музыкальных инструментов в наш город, поэтому любого владельца гитары всегда с воодушевлением встречали в любой компании. А комсомольские активисты и коменданты общежитий преследовали «гитаристов», утверждая, что правильнее ходить в гости с гармошкой или, на худой конец, с идейно нейтральной балалайкой.В 1956 году строятся первые корпуса городской больницы в квартале № 20 — в районе нынешних улиц Павлова и Кирова. Проект комплекса медучреждений на 880 коек (из расчета 11 мест на 1000 жителей для восьмидесятитысячного Норильска) подготовили еще в 1952 году. В лексиконе норильчан появляется новое понятие — «больничный городок». Это чрезвычайно важное решение местной власти: собрать в одном месте все медицинские службы, что было очень удобно для горожан.Еще в этом году были сданы три дома на Советской — № 1, 4 и 6, и два дома на проспекте Сталина (будущие Ленинский пр., 11, и Ленинский пр., 15), на первых этажах которых вскоре открылись новый городской кинотеатр «Победа» и аптека.Такое рекордное количество свадеб сыграли в Норильске в 1956 году. То есть в среднем — одну свадьбу каждые полчаса, включая ночи и выходные. За все последующие годы ничего подобного в Норильске не повторилось.Чтобы срочно обеспечить возросшее население города продовольствием, в южных районах Красноярского края создаются склады и предприятия для снабжения продуктами Норильска. Первые склады и предприятия строятся в Минусинске, здесь же начинается заготовка сухого картофеля в объеме 100 тонн.

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