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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 50 (06.04.2018)]

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Город романтиков

1956

Гвардейская площадь еще без управления комбината
В апреле 1956 года вышел приказ о переводе Норильского комбината на постоянную вольнонаемную рабочую силу, а с 1 сентября 1956 года началась ликвидация Норильского исправительно–трудового лагеря. Это не значило, что все заключенные разом уехали из Норильска: многие были поражены в правах, кому–то просто некуда было ехать. Тем не менее встал вопрос: кто должен работать в Норильске, если на бесплатный труд больше рассчитывать не приходилось? Ответ прозвучал 19 мая этого же года: было опубликовано обращение партии и правительства к молодежи страны с призывом на работу на стройках Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Событие: комсомольский десант
19 июня в Дудинку прибыл теплоход «Александр Матросов» с первыми добровольцами, в основном ленинградцами и москвичами. Всего в июне 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в Норильск прибыли 1500 человек, а с июня по октябрь — 6300 человек, чтобы «активнее осваивать отдаленные районы страны». Отныне и надолго Норильск получил статус «города молодых», хотя такого массового приезда новых жителей — 29 тысяч человек — городские власти не ожидали.
Под общежития и временное размещение новоселов было отдано несколько поселков: Заозерный, Угольный, Медвежка, Круглое Озеро. Спешно шло строительство новых общежитий, вновь прибывших добровольцев временно размещали в спортивных залах, учебных классах, конторских кабинетах и, опять же, в бараках бывших лагерей. При этом каждый молодой строитель получал в подарок верблюжье одеяло, спецодежду и искренние пожелания успехов в работе. Тем не менее собственных ресурсов Норильска и комбината не хватало, руководству комбината удалось добиться принятия правительственного постановления о мерах помощи Норильску в хозяйственном и социально–культурном строительстве. Привыкший к строгому лагерному распорядку, Норильск стал неузнаваемым: теперь по улицам до позднего вечера гуляли шумные компании, а в Комсомольском парке назначались свидания. Из города–лагеря Норильск стал одним из самых романтических мест в стране. Такая уж она, молодежь...

Вещь: гитара
Комсомольцы–добровольцы
Старожилы вспоминают, что самой дефицитной вещью в Норильске в 1956 году была... обыкновенная шестиструнная гитара. Тогда не было организованной доставки музыкальных инструментов в наш город, поэтому любого владельца гитары всегда с воодушевлением встречали в любой компании. А комсомольские активисты и коменданты общежитий преследовали «гитаристов», утверждая, что правильнее ходить в гости с гармошкой или, на худой конец, с идейно нейтральной балалайкой.

Адрес: больничный городок
Снегоуборка на Гвардейской площади
В 1956 году строятся первые корпуса городской больницы в квартале № 20 — в районе нынешних улиц Павлова и Кирова. Проект комплекса медучреждений на 880 коек (из расчета 11 мест на 1000 жителей для восьмидесятитысячного Норильска) подготовили еще в 1952 году. В лексиконе норильчан появляется новое понятие — «больничный городок». Это чрезвычайно важное решение местной власти: собрать в одном месте все медицинские службы, что было очень удобно для горожан.
Строится Ленинский пр., 11...
Еще в этом году были сданы три дома на Советской — № 1, 4 и 6, и два дома на проспекте Сталина (будущие Ленинский пр., 11, и Ленинский пр., 15), на первых этажах которых вскоре открылись новый городской кинотеатр «Победа» и аптека.
...и Ленинский пр., 17

Цифра: 3923 свадьбы
Такое рекордное количество свадеб сыграли в Норильске в 1956 году. То есть в среднем — одну свадьбу каждые полчаса, включая ночи и выходные. За все последующие годы ничего подобного в Норильске не повторилось.

Точка на карте: Минусинск
Чтобы срочно обеспечить возросшее население города продовольствием, в южных районах Красноярского края создаются склады и предприятия для снабжения продуктами Норильска. Первые склады и предприятия строятся в Минусинске, здесь же начинается заготовка сухого картофеля в объеме 100 тонн.

Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме»
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Статьи текущего номера:
 
«Бардак полный!» — в сердцах воскликнул и. о. прокурора города Хаваж Гутаев, проводя проверку соблюдения правил пожарной безопасности в талнахском торговом центре «Галактика». И было от чего возмутиться: главный государственный инспектор Норильска по пожарному надзору Вячеслав Иващенко, обследуя одну из стен, получил удар током. «Изоляция нарушена, вот и коротнуло, — предположил Вячеслав Валерьевич и добавил: — Рискуя жизнью, сегодня проверку проводим».

Сервис 
Многофункциональный центр Норильска отметил пятилетний юбилей. Появление МФЦ значительно облегчило жизнь горожанам, поскольку здесь можно оформить многие госуслуги, причем не надо томиться в очередях. И с каждым днем его популярность растет. Итоги пятилетней работы центра подвела Оксана Тимофеева, заместитель директора КГБУ «МФЦ».

Обратный отсчет 
1956

Главная страница 
В Корпоративном университете «Норникеля» состоялась встреча заинтересованных сторон в рамках подготовки отчета о корпоративной социальной ответственности группы компаний «Норильский никель» за 2017 год. Акцент в этом документе делается на устойчивом развитии компании и достигнутом ею прогрессе.

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Как обследовать шахту при помощи дрона? Что скрывается в привычном горняцком фонаре? Зачем «Норникелю» собственная цифровая лаборатория? Ответы на эти и другие вопросы можно было найти на выставке «Автоматизация и информационные технологии – 2018», которая проходила с 3 по 5 апреля во Дворце культуры компании.

Мысли вслух 
После состоявшихся выборов президента России, когда подавляющее большинство избирателей поддержали курс на создание экономически сильной и политически независимой державы, стало ясно, что прежние мотиваторы в антироссийской пропаганде уже не работают. Большинство декларируемых преимуществ способа и образа так называемой западной жизни, что манили нас еще с доперестроечных времен, потеряли былую притягательность. И виной тому действия самого коллективного западного мира.

Торговый ряд 
В Норильске семь торговых сетей, где горожане в основном и покупают продукты. Ассортимент — примерно одинаков, а вот цены разнятся. Журналисты «Заполярки» решили раз в месяц обходить по одному магазину каждой сети, чтобы сравнить стоимость одних и тех же товаров. В свою продовольственную корзину мы включили не только продукты первой необходимости, но и некоторые другие, особенно популярные у норильчан. Надеемся, что наш обзор цен поможет нашим читателям сэкономить и деньги, и время.

Новости:
 6 апреля 2018 
17:31 В марте в Норильске родились 207 малышей.
17:21 Страсти Христовы. Сегодня, в Великую пятницу, в храмах Норильска совершается обряд выносы плащаницы, на службах читаются отрывки из Евангелия, в которых упоминается последний крестный путь Иисуса на Голгофу.
17:10 Норильчане могут помочь мастерицам клуба «28 петель» пряжей для изготовления пледов для младенцев детской больницы и посетить витрину душевных подарков.
16:59 Агентство труда и занятости населения Красноярского края проводит краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2017 года.
16:44 В воскресенье отметят общий день рождения сразу пять улиц Норильска.
16:39 Норильский хор «Вдохновение», в составе которого пожилые люди, приглашает на концерт.
15:56 Панацея или просто бизнес? Норильчане активно обсуждают тему лечения детей, имеющих проблемы с речью и поведением.
15:41 Кинокомплекс «Родина» и городской Центр культуры приглашают норильчан к участию в фотографическом проекте-конкурсе «Отражение», посвященном 65-летию Норильска.
15:23 «Путевка в жизнь». Норильские школьники из малообеспеченных семей, мечтающие о высшем образовании, могут претендовать на помощь благотворительного фонда.
15:23 Начальник полиции Норильска поздравил подчиненных следователей с профессиональным праздником.
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