[Индекс номера 50 (06.04.2018)]



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Идейный замысел

В Корпоративном университете «Норникеля» состоялась встреча заинтересованных сторон в рамках подготовки отчета о корпоративной социальной ответственности группы компаний «Норильский никель» за 2017 год. Акцент в этом документе делается на устойчивом развитии компании и достигнутом ею прогрессе.



В диалогах (так называют эти мероприятия), которые стали традиционными, приняли участие представители головного офиса «Норникеля» и Заполярного филиала, администраций Норильска и Таймыра, общественных организаций и бизнеса. Среди гостей дискуссии — Марина Вашукова, исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть глобального договора ООН в России». Она представила доклад о роли глобального договора ООН в экологизации бизнес–мышления. В качестве модератора встречи выступил Анатолий Ермолин, член Комитета гражданских инициатив, директор проекта «Школа городских компетенций («Норникель») Фонда Кудрина. В начале встречи участникам напомнили, что в 2016 году «Норникель» присоединился к инициативе глобального договора ООН — крупнейшей инициативе ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и внедрения этих принципов в деловую практику, что, по словам спикеров, ознаменовало переход компании к новому стратегическому циклу развития до 2022 года. Также было отмечено, что «Норникель» является одним из лидеров практики создания публичной нефинансовой отчетности в России — начиная с 2003 года, компания ежегодно выпускает отчеты о корпоративной социальной ответственности. Кроме того, отчеты компании в области устойчивого развития регулярно получают признание экспертного сообщества и жюри международных и федеральных профильных конкурсов. — «Норникель» — это компания с более чем 80–летней историей, с сильной социально–экологической политикой, она всегда стремится следовать актуальной международной повестке в области устойчивого развития. Компания активно поддерживает международные и российские инициативы в этой сфере, аккумулирует свой производственный и человеческий, финансовый и интеллектуальный потенциал. Новый отчет за 2017 год мы назовем отчетом об устойчивом развитии, это будет документ–сообщение о достигнутом прогрессе и соблюдении принципов глобального договора ООН, — рассказала Инесса Чернова, главный менеджер управления благотворительных программ департамента социальной политики компании «Норникель». Дискуссия проходила в форме деловой игры. Участники были разбиты на четыре дискуссионных круга (команды), каждый из которых был привязан к одной из деятельностей компании в развитии региона, осуществляемых в соответствии с принципами глобального договора ООН. 17 целей устойчивого развития были распределены по четырем направлениям: охрана окружающей среды, развитие территории присутствия предприятий «Норникеля», промышленная политика и трудовые отношения, права человека и защита населения. По условиям игры каждый из участников должен был попробовать себя в роли аналитика и, следуя индикаторам соответствия, используемым в договоре ООН, определить, подходит ли та или иная задача для нашей территории. — Когда эксперты и специалисты в своей области встречаются в одном месте, то непременно рождаются достаточно интересные и многогранные решения, — говорит общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края Михаил Киселев. — Подобные диалоги необходимы, ведь они не только сплачивают людей из разных сообществ, но и элементарно позволяют заняться самообразованием и взглянуть на одни и те же вопросы под разным углом. Конечно, некоторые цели, озвученные на деловой игре, для Норильска не актуальны. — Вся затея с глобальным договором ООН в общем–то имеет больше социальную нагрузку. Основной посыл — «Норникель» и «богатые Севера» должны включиться в помощь развивающимся странам, — поясняет другой участник диалогов депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Толстов. — Рассуждать нужно более прагматично. Если и внедрять какие–то изменения, то в том числе и в наших собственных интересах. Идею глобального договора надо рассматривать не только как благотворительность, но и как обмен опытом, а также заимствование лучших технологий и решение каких–то проблем. Да, у нас нет проблемы нищеты, но, скажем, есть проблема определенного разрыва в доходах населения. И наша задача сводится к тому, чтобы найти пути, как это исправить. В завершение организаторы диалогов отметили, что по итогам прошлогодней деловой игры был получен достаточно интересный аналитический материал. — Уверяю, что и на этот раз ни одна мысль не пропадет. Вся проделанная работа будет отражена в итоговом отчете, — резюмировал модератор встречи Анатолий Ермолин.

Михаил Туаев Фото Ирина Яринской

Ударный апрель В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за март. По словам начальника производственного управления Заполярного филиала «Норникеля» Владислава Стешенко, в прошлом месяце горняки, как суммарно, так и каждый рудник в отдельности, объемы по добыче руды выполнили. Однако все они, кроме рудника «Маяк», не справились с показателем по никелю в добытой руде. Кроме того, есть отставание по меди в добытой руде на рудниках «Октябрьский» и «Комсомольский». Такая тенденция, когда по добытой руде показатели в плюсе, а планы по металлам в ней не выполняются, отмечается с начала года. В связи с этим, как пояснил спикер, в апреле заложены графики работ с погашением этого отставания, на рудниках организованы дежурства, которые в течение всего месяца будут проводиться круглосуточно. Талнахская обогатительная фабрика отработала по переработке на 123%, перевыполнив все показатели по металлам в концентратах для заводов. План выполнил и медный завод, как по черновой и электролитной меди, так и по металлам платиновой группы в платиновом концентрате. С опережением графика в марте отработал и Надеждинский металлургический завод: там производство никеля в файнштейне выплавленном и его отгрузка в Дудинку выполнены на 115%. Если подводить итог по работе Заполярного филиала в целом за первый квартал, отметил Владислав Стешенко, то невыполнение планов отмечается лишь по содержанию металлов в добытой руде. Это отставание погашается за счет тех остатков руды и концентратов, которые перешли с прошлого года, таким образом готовую продукцию удается выдавать в запланированном объеме. Остальные переделы Заполярного филиала компании — транспортники, железнодорожники, строители, ремонтники и цементный завод — отработали без замечаний. В марте была закончена реконструкция подъемной машины на руднике «Таймырский». Сейчас там в тестовом режиме идет подъем руды в обычном объеме. На Талнахской обогатительной фабрике провели переходящий четырехсуточный ремонт, который начался еще в конце февраля, когда на полную перефутеровку была остановлена мельница полусамоизмельчения (МПСИ) — эта операция производится дважды в год. Там же проводили ремонт и замену лент на основных конвейерах № 1 и № 3. Параллельно с ТОФ останавливали и НМЗ, где ремонтировали оборудование обеих технологических линий в плавильном цехе № 1. Также на «Надежде» была запущена в работу после реконструкции электропечь (ОЭП–1). На медном заводе в марте провели восьмисуточный ремонт анодной печи № 3. — В апреле серьезных ремонтов не планируется, так как основная задача до наступления в мае межнавигационной паузы на Енисее — отдать максимальные объемы файнштейна для Кольской ГМК. В апреле и первой половине мая наша основная задача — это максимальное производство и минимум ремонтов, — сообщил начальник производственного управления ЗФ. Завершая брифинг, Владислав Стешенко добавил, что в марте на предприятиях Заполярного филиала обошлось без несчастных случаев.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В диалогах (так называют эти мероприятия), которые стали традиционными, приняли участие представители головного офиса «Норникеля» и Заполярного филиала, администраций Норильска и Таймыра, общественных организаций и бизнеса. Среди гостей дискуссии — Марина Вашукова, исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть глобального договора ООН в России». Она представила доклад о роли глобального договора ООН в экологизации бизнес–мышления. В качестве модератора встречи выступил Анатолий Ермолин, член Комитета гражданских инициатив, директор проекта «Школа городских компетенций («Норникель») Фонда Кудрина.В начале встречи участникам напомнили, что в 2016 году «Норникель» присоединился к инициативе глобального договора ООН — крупнейшей инициативе ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и внедрения этих принципов в деловую практику, что, по словам спикеров, ознаменовало переход компании к новому стратегическому циклу развития до 2022 года. Также было отмечено, что «Норникель» является одним из лидеров практики создания публичной нефинансовой отчетности в России — начиная с 2003 года, компания ежегодно выпускает отчеты о корпоративной социальной ответственности. Кроме того, отчеты компании в области устойчивого развития регулярно получают признание экспертного сообщества и жюри международных и федеральных профильных конкурсов.— «Норникель» — это компания с более чем 80–летней историей, с сильной социально–экологической политикой, она всегда стремится следовать актуальной международной повестке в области устойчивого развития. Компания активно поддерживает международные и российские инициативы в этой сфере, аккумулирует свой производственный и человеческий, финансовый и интеллектуальный потенциал. Новый отчет за 2017 год мы назовем отчетом об устойчивом развитии, это будет документ–сообщение о достигнутом прогрессе и соблюдении принципов глобального договора ООН, — рассказалаДискуссия проходила в форме деловой игры. Участники были разбиты на четыре дискуссионных круга (команды), каждый из которых был привязан к одной из деятельностей компании в развитии региона, осуществляемых в соответствии с принципами глобального договора ООН. 17 целей устойчивого развития были распределены по четырем направлениям: охрана окружающей среды, развитие территории присутствия предприятий «Норникеля», промышленная политика и трудовые отношения, права человека и защита населения. По условиям игры каждый из участников должен был попробовать себя в роли аналитика и, следуя индикаторам соответствия, используемым в договоре ООН, определить, подходит ли та или иная задача для нашей территории.— Когда эксперты и специалисты в своей области встречаются в одном месте, то непременно рождаются достаточно интересные и многогранные решения, — говорит— Подобные диалоги необходимы, ведь они не только сплачивают людей из разных сообществ, но и элементарно позволяют заняться самообразованием и взглянуть на одни и те же вопросы под разным углом. Конечно, некоторые цели, озвученные на деловой игре, для Норильска не актуальны.— Вся затея с глобальным договором ООН в общем–то имеет больше социальную нагрузку. Основной посыл — «Норникель» и «богатые Севера» должны включиться в помощь развивающимся странам, — поясняет другой участник диалогов— Рассуждать нужно более прагматично. Если и внедрять какие–то изменения, то в том числе и в наших собственных интересах. Идею глобального договора надо рассматривать не только как благотворительность, но и как обмен опытом, а также заимствование лучших технологий и решение каких–то проблем. Да, у нас нет проблемы нищеты, но, скажем, есть проблема определенного разрыва в доходах населения. И наша задача сводится к тому, чтобы найти пути, как это исправить.В завершение организаторы диалогов отметили, что по итогам прошлогодней деловой игры был получен достаточно интересный аналитический материал.— Уверяю, что и на этот раз ни одна мысль не пропадет. Вся проделанная работа будет отражена в итоговом отчете, — резюмировалПо словам, в прошлом месяце горняки, как суммарно, так и каждый рудник в отдельности, объемы по добыче руды выполнили. Однако все они, кроме рудника «Маяк», не справились с показателем по никелю в добытой руде. Кроме того, есть отставание по меди в добытой руде на рудниках «Октябрьский» и «Комсомольский». Такая тенденция, когда по добытой руде показатели в плюсе, а планы по металлам в ней не выполняются, отмечается с начала года. В связи с этим, как пояснил спикер, в апреле заложены графики работ с погашением этого отставания, на рудниках организованы дежурства, которые в течение всего месяца будут проводиться круглосуточно.Талнахская обогатительная фабрика отработала по переработке на 123%, перевыполнив все показатели по металлам в концентратах для заводов. План выполнил и медный завод, как по черновой и электролитной меди, так и по металлам платиновой группы в платиновом концентрате. С опережением графика в марте отработал и Надеждинский металлургический завод: там производство никеля в файнштейне выплавленном и его отгрузка в Дудинку выполнены на 115%.Если подводить итог по работе Заполярного филиала в целом за первый квартал, отметил Владислав Стешенко, то невыполнение планов отмечается лишь по содержанию металлов в добытой руде. Это отставание погашается за счет тех остатков руды и концентратов, которые перешли с прошлого года, таким образом готовую продукцию удается выдавать в запланированном объеме. Остальные переделы Заполярного филиала компании — транспортники, железнодорожники, строители, ремонтники и цементный завод — отработали без замечаний.В марте была закончена реконструкция подъемной машины на руднике «Таймырский». Сейчас там в тестовом режиме идет подъем руды в обычном объеме. На Талнахской обогатительной фабрике провели переходящий четырехсуточный ремонт, который начался еще в конце февраля, когда на полную перефутеровку была остановлена мельница полусамоизмельчения (МПСИ) — эта операция производится дважды в год. Там же проводили ремонт и замену лент на основных конвейерах № 1 и № 3. Параллельно с ТОФ останавливали и НМЗ, где ремонтировали оборудование обеих технологических линий в плавильном цехе № 1. Также на «Надежде» была запущена в работу после реконструкции электропечь (ОЭП–1). На медном заводе в марте провели восьмисуточный ремонт анодной печи № 3.— В апреле серьезных ремонтов не планируется, так как основная задача до наступления в мае межнавигационной паузы на Енисее — отдать максимальные объемы файнштейна для Кольской ГМК. В апреле и первой половине мая наша основная задача — это максимальное производство и минимум ремонтов, — сообщил начальник производственного управления ЗФ.Завершая брифинг, Владислав Стешенко добавил, что в марте на предприятиях Заполярного филиала обошлось без несчастных случаев.

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