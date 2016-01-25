[Индекс номера 50 (06.04.2018)]



Техновинки

Из первых рук

Как обследовать шахту при помощи дрона? Что скрывается в привычном горняцком фонаре? Зачем «Норникелю» собственная цифровая лаборатория? Ответы на эти и другие вопросы можно было найти на выставке «Автоматизация и информационные технологии – 2018», которая проходила с 3 по 5 апреля во Дворце культуры компании.



Заполярный филиал «Норникеля» проводит выставку, посвященную системам автоматизации и информатизации, уже третий год подряд. В этот раз на ней демонстрировались последние достижения отечественных и зарубежных компаний в области промышленной автоматизации, информационных технологий, энергетики, автоматизации в области экологии. В стендовой зоне были представлены образцы новинок технологий и оборудования 28 компаний–участниц. В основном это давние проверенные партнеры «Норникеля», но были и новички, такие как, например, производитель систем связи — китайская компания Huawei, отметил на церемонии открытия заместитель директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами Максим Котельников: — За последние годы «Норникель» реализовал ряд серьезных инвестиционных проектов, таких как модернизация шахтных подъемных комплексов, строительство новых стволов рудников, модернизация Талнахской обогатительной фабрики, увеличение металлургических мощностей. Все установленное там новое оборудование, естественно, имеет высокий уровень модернизации, что обеспечивает его эффективность, безопасность, надежность. Эта выставка позволяет нашим специалистам познакомиться с передовыми методами автоматизации технологических процессов, получить подробную информацию о новинках оборудования из первых рук — от ее поставщиков. Здесь можно посмотреть, потрогать, попробовать, проверить в действии. Новинка «Цифровой лаборатории НН» – ручной маркиратор Многое из того, что демонстрировалось на предыдущих выставках, сегодня уже внедряется на вновь вводимых мощностях, добавил начальник управления автоматизации производства ЗФ «Норникеля» Вадим Нафталь: — И здесь кроется важный аспект выставки — возможность двусторонней связи. Норильские специалисты не только получают информацию от приезжих производителей, но и сами делятся с ними своим практическим опытом внедрения оборудования, что очень полезно при его доработке. Новым участником выставки стала «Цифровая лаборатория НН», созданная «Норникелем» всего несколько месяцев назад. Цифровая лаборатория занимается рассмотрением вопросов внедрения в действующее производство современных технологий, которые только зарождаются, появляются на рынке. Это достаточно непростой творческий процесс. Работающие там молодые ребята — грамотные, амбициозные, и я думаю, все у них получится. Часть их решений мы уже успели у себя на производстве испытать. Например, для обследования труднодоступных мест в шахтах запустили под землей, где отсутствует GPS, дрон с функцией записи видео. Получены неплохие результаты, но, безусловно, летательный аппарат надо дорабатывать, так как он все–таки бытового назначения. Конечная цель разработчиков — автономное перемещение дрона под землей без участия оператора, например, для исследования состояния рудоспуска. «Цифровая лаборатория НН» напоминает бюро рационализации и изобретательства — БРИЗ, которые действовали на предприятиях в советское время. Но БРИЗ занимался в основном сбором идей, а вопрос внедрения оставался делом автора рацпредложения. (Помните пословицу о том, что инициатива наказуема?) А отличие цифровой лаборатории в том, что она занимается как раз практической стороной — реализацией. Левон Киракосян, руководитель направления по бизнес–приложениям департамента информационных технологий «Норникеля»: — Цель нашей лаборатории — апробирование современных технологий на производстве. С нашей помощью компания принимает решение, нужна ей та или иная технология или не нужна, будет ли она иметь успех, и если да — как правильно провести ее внедрение. Сегодня мы привезли ряд образцов, демонстрирующих новинки технологии. Например, система позиционирования с использованием специальных браслетов. Мы планируем апробировать ее на медном заводе, где необходим контроль нахождения людей в опасных зонах, и на предприятии технологического железнодорожного транспорта, где нужно отслеживать передвижение рабочих–путейцев по железной дороге. Представляем мы и интересную систему распознавания лиц людей в виде киоска самообслуживания, где система распознает пользователя и позволяет ему авторизоваться без паролей и логинов. Это позволит заменить привычные пропуска на проходной. В виртуальной реальности Проверенный партнер «Норникеля», также представляющий свои технологии на выставке, — компания «УралТехИс». Заполярный филиал плотно сотрудничает с ней в последние годы, реализуя горнорудные проекты. С 2016 года на всех рудниках ЗФ «Норникеля» внедряются системы радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта, что обеспечивает безопасность работ под землей, запускает систему «антинаезда», сокращает время поиска людей под землей, дает возможность отслеживать отгрузку горной массы. Сейчас планируется расширение системы, ее функционала и зон покрытия. Когда проект только запускался, цель была — максимально использовать уже закупленное оборудование для подземных горных выработок. Как рассказывал на выставке заместитель начальника управления автоматизации производства ЗФ «Норникеля» Дмитрий Лужков, фонари компании «УралТехИс», широко используемые на норильских рудниках, уже были снабжены радиометками. И при внедрении системы позиционирования они позволили перейти на новое оборудование без глобальной замены тысяч фонарей. Еще одна представленная на выставке компания — широко известный производитель компьютерной техники Hewlett–Packard. «Норникель» начал сотрудничать с ней три года назад в рамках внедрения большого проекта «Корпоративная система управления SAP ERP», охватывающего все территории присутствия «Норникеля», и системы информатизации, контролирующие все процессы — от добычи руды до бизнес–аналитики. При его внедрении стояла задача в сжатые сроки обеспечить компанию необходимой вычислительной мощностью. Именно компания Hewlett– Packard помогла полностью обновить парк техники — от планшетов до рабочих станций и серверов. А вот на стенде компании Phoenix Contact нет последних новинок высоких технологий, но без ее продукции многие процессы было бы гораздо сложнее выполнять. Главный специалист отдела внедрения систем промышленной автоматизации управления автоматизации производства ЗФ «Норникеля» Марк Раков рассказывает, что его в свое время очень приятно удивило удобство и разнообразие продукции, к примеру, клеммных коробок, предлагаемых компанией. Казалось бы, что такое клемма — кусочек пластика, но насколько удобно проводить работы по расключению электрических схем при помощи таких клемм. Они экономят огромное количество времени при монтажных работах. Всего за три дня выставку «Автоматизация и информационные технологии – 2018» посетили порядка 250 человек, и каждый из специалистов нашел на ней что–то новое и полезное для себя.

Светлана Гунина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заполярный филиал «Норникеля» проводит выставку, посвященную системам автоматизации и информатизации, уже третий год подряд. В этот раз на ней демонстрировались последние достижения отечественных и зарубежных компаний в области промышленной автоматизации, информационных технологий, энергетики, автоматизации в области экологии. В стендовой зоне были представлены образцы новинок технологий и оборудования 28 компаний–участниц. В основном это давние проверенные партнеры «Норникеля», но были и новички, такие как, например, производитель систем связи — китайская компания Huawei, отметил на церемонии открытия— За последние годы «Норникель» реализовал ряд серьезных инвестиционных проектов, таких как модернизация шахтных подъемных комплексов, строительство новых стволов рудников, модернизация Талнахской обогатительной фабрики, увеличение металлургических мощностей. Все установленное там новое оборудование, естественно, имеет высокий уровень модернизации, что обеспечивает его эффективность, безопасность, надежность. Эта выставка позволяет нашим специалистам познакомиться с передовыми методами автоматизации технологических процессов, получить подробную информацию о новинках оборудования из первых рук — от ее поставщиков. Здесь можно посмотреть, потрогать, попробовать, проверить в действии.Многое из того, что демонстрировалось на предыдущих выставках, сегодня уже внедряется на вновь вводимых мощностях, добавил— И здесь кроется важный аспект выставки — возможность двусторонней связи. Норильские специалисты не только получают информацию от приезжих производителей, но и сами делятся с ними своим практическим опытом внедрения оборудования, что очень полезно при его доработке.Новым участником выставки стала «Цифровая лаборатория НН», созданная «Норникелем» всего несколько месяцев назад. Цифровая лаборатория занимается рассмотрением вопросов внедрения в действующее производство современных технологий, которые только зарождаются, появляются на рынке. Это достаточно непростой творческий процесс. Работающие там молодые ребята — грамотные, амбициозные, и я думаю, все у них получится. Часть их решений мы уже успели у себя на производстве испытать. Например, для обследования труднодоступных мест в шахтах запустили под землей, где отсутствует GPS, дрон с функцией записи видео. Получены неплохие результаты, но, безусловно, летательный аппарат надо дорабатывать, так как он все–таки бытового назначения. Конечная цель разработчиков — автономное перемещение дрона под землей без участия оператора, например, для исследования состояния рудоспуска.«Цифровая лаборатория НН» напоминает бюро рационализации и изобретательства — БРИЗ, которые действовали на предприятиях в советское время. Но БРИЗ занимался в основном сбором идей, а вопрос внедрения оставался делом автора рацпредложения.(Помните пословицу о том, что инициатива наказуема?) А отличие цифровой лаборатории в том, что она занимается как раз практической стороной — реализацией.— Цель нашей лаборатории — апробирование современных технологий на производстве. С нашей помощью компания принимает решение, нужна ей та или иная технология или не нужна, будет ли она иметь успех, и если да — как правильно провести ее внедрение. Сегодня мы привезли ряд образцов, демонстрирующих новинки технологии. Например, система позиционирования с использованием специальных браслетов. Мы планируем апробировать ее на медном заводе, где необходим контроль нахождения людей в опасных зонах, и на предприятии технологического железнодорожного транспорта, где нужно отслеживать передвижение рабочих–путейцев по железной дороге. Представляем мы и интересную систему распознавания лиц людей в виде киоска самообслуживания, где система распознает пользователя и позволяет ему авторизоваться без паролей и логинов. Это позволит заменить привычные пропуска на проходной.Проверенный партнер «Норникеля», также представляющий свои технологии на выставке, — компания «УралТехИс». Заполярный филиал плотно сотрудничает с ней в последние годы, реализуя горнорудные проекты. С 2016 года на всех рудниках ЗФ «Норникеля» внедряются системы радиосвязи и позиционирования персонала и транспорта, что обеспечивает безопасность работ под землей, запускает систему «антинаезда», сокращает время поиска людей под землей, дает возможность отслеживать отгрузку горной массы. Сейчас планируется расширение системы, ее функционала и зон покрытия. Когда проект только запускался, цель была — максимально использовать уже закупленное оборудование для подземных горных выработок. Как рассказывал на выставке, фонари компании «УралТехИс», широко используемые на норильских рудниках, уже были снабжены радиометками. И при внедрении системы позиционирования они позволили перейти на новое оборудование без глобальной замены тысяч фонарей.Еще одна представленная на выставке компания — широко известный производитель компьютерной техники Hewlett–Packard. «Норникель» начал сотрудничать с ней три года назад в рамках внедрения большого проекта «Корпоративная система управления SAP ERP», охватывающего все территории присутствия «Норникеля», и системы информатизации, контролирующие все процессы — от добычи руды до бизнес–аналитики. При его внедрении стояла задача в сжатые сроки обеспечить компанию необходимой вычислительной мощностью. Именно компания Hewlett– Packard помогла полностью обновить парк техники — от планшетов до рабочих станций и серверов.А вот на стенде компании Phoenix Contact нет последних новинок высоких технологий, но без ее продукции многие процессы было бы гораздо сложнее выполнять.рассказывает, что его в свое время очень приятно удивило удобство и разнообразие продукции, к примеру, клеммных коробок, предлагаемых компанией. Казалось бы, что такое клемма — кусочек пластика, но насколько удобно проводить работы по расключению электрических схем при помощи таких клемм. Они экономят огромное количество времени при монтажных работах.Всего за три дня выставку «Автоматизация и информационные технологии – 2018» посетили порядка 250 человек, и каждый из специалистов нашел на ней что–то новое и полезное для себя.

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