[Индекс номера 50 (06.04.2018)]



Мысли вслух

Подарков не будет

После состоявшихся выборов президента России, когда подавляющее большинство избирателей поддержали курс на создание экономически сильной и политически независимой державы, стало ясно, что прежние мотиваторы в антироссийской пропаганде уже не работают. Большинство декларируемых преимуществ способа и образа так называемой западной жизни, что манили нас еще с доперестроечных времен, потеряли былую притягательность. И виной тому действия самого коллективного западного мира.



Хотелось бы, конечно, чтобы к такому результату привели итоги нашего труда, замысла и развития, но вышло так, как вышло: Запад сам с удивительной скоростью начал выбрасывать на свалку свое мощнейшее идеологическое оружие — притягательность. Свобода личности и СМИ, взаимоконтроль ветвей власти, независимость судов, приверженность базовым религиозным ценностям, равноправие в торговле, как и одинаково справедливые условия ведения бизнеса — всё оказалось мифами. Граждане России уже достаточно напутешествовались по миру, на все посмотрели своими глазами, знают языки, обзавелись за границей друзьями и знакомыми. Мест для развешивания лапши не осталось. Раскрепощенность обернулась развращенностью, толерантность — унижением большинства, а искания новой нравственности привело к отказу от норм традиционной морали. Поняли это и недруги. За пониманием последовал логичный вывод: если старое Слово уже не работает, то надо придумать новое Слово. И оно было придумано — технологии! Технологии как некий фетиш–награда. Именно технологии ставят во главу угла не только внутренние либералы–прозападники, но и вполне патриотически настроенные люди, купившиеся на Слово и начавшие раз за разом смиренно, как мантру, повторять уравнение: «Запад равняется технологиям, и поэтому нам придется...» Что придется, сдаться? Поклониться лицемерам, у которых за спиной всегда припрятан булыжник? Давайте разберемся. И прежде всего, отметим, что девяносто процентов повторяющих новую мантру людей весьма смутно представляет, что такое технологии, действительно являющиеся важными составляющими современной цивилизации. Что это такое, приблизительно, интуитивно понимают многие. Но грамотно сформулировать свои знания, как ни странно, большинству людей достаточно сложно. Возможно, потому, что мало кто знаком с точным определением. Технологии — комплекс инженерных и научных знаний и практического опыта (!), воплощаемых в средствах и способах труда, набор материально–вещественных и человеческих компонентов производства, как и их сочетания, позволяющие создать определенный продукт или услугу. Я недаром выделил здесь слово «опыт», мы к нему еще вернемся. Этот же термин понимают как совокупность способов переработки сырья и материалов, изготовление изделий и все процессы сопровождения работ. Наиболее популярным является словосочетание «высокие технологии», обозначающее выполнение сложного вида работ, в результате чего можно получить уникальный результат, базирующийся на окружающем нас микромире. Технологии классифицируются в двух взаимосвязанных массивах, и эти две классификации — внимание! — не могут жить друг без друга. Первый массив — отраслевое лидерство. Например, в области механики, там, где все крутится–вертится, передавая усилия и моменты, давно состоявшимся лидером является Германия, именно немецкая школа механики считается сильнейшей в мире. В области электромеханики традиционно сильна русская школа. Очевидно, что в создании элементной базы и микроэлектроники пальму первенства, хотя уже с трудом, удерживают США, а в области производства качественных продуктов питания — Европа. В электронной оптике — Япония. В самолето– и ракетостроении — США и Россия, в авионике — Израиль. Пока что никто не может догнать нас в технологии атомной промышленности, как и в физике ядра вообще — вы ведь знаете, что в европейском большом адронном коллайдере используются многие наши технологии. В технологиях производства мелких товаров народного потребления на первое место вышел Китай, и никто не теснит Южную Корею в деле строительства танкеров–гигантов. И так далее. Вторая классификация — региональная, она определяется жизненной необходимостью разработки тех или иных технологий. В жарких странах Аравийского полуострова технологии кондиционирования и опреснения морской воды отработаны безупречно. Но вряд ли правительства тех стран заинтересованы в наших технологиях свайного фундирования на вечной мерзлоте или постройки атомных ледоколов. Регионально технологии разрабатываются и осваиваются строго по жизненной необходимости. А теперь давайте вернемся к пропагандистскому уравнению. И спросим: если мы подчинимся невнятным требованиям США, англосаксов и Запада вообще, подарят ли они нам эти самые технологии? И какие именно технологии реально нужны России? Обольщаться насчет подарков не приходится. Новейшая история знает всего один пример подарка технологий конкурентам от марки Tesla, что экспертами считается величайшей ошибкой фирмы. Зато благодаря широкому жесту основатель фирмы Илон Маск стал чертовски популярен среди восторженных гуманитариев, получил немыслимые заказы от государства и самую крупную среди мировых топ–менеджеров зарплату. А сама Tesla находится под уже реальной угрозой банкротства. Даже о покупке можно не мечтать, вспомнив, как задолго до украинских событий Сбербанк хотел купить ждущую тогда банкротства автомобильную марку Opel. Сделка не состоялось именно благодаря запрету на трансфер технологий. Нет, никто технологий не подарит, все, что нам необходимо, придется создавать самим. Тем временем пропагандисты, не понимая толком, что такое технологии, в своих посылах очень часто путают технологию с оборудованием, с собственно продукцией. Огульно утверждая, что у России нет собственных технологий, например, бурения, они выкладывают на блюдце отсутствие здравого смысла. Думаю, читателю будет сложно вспомнить дату начала разработки первой отечественной нефтяной скважины — все это время мы тем и занимались, что отрабатывали технологии добычи. И ничего, извлекли и будем извлекать. Другое дело, что с помощью определенного насоса от Siemens это можно делать чуточку эффективней — вот здесь в головах у пропагандистов и происходит подмена технологии продуктом. Между прочим, в узконишевых сферах сам допуск к среде эксплуатации стратегически стоит дороже, чем сама технология. Горнодобывающие предприятия уровня «Норникеля» — штука очень редкая. И очень ценная для поставщика редкого же оборудования. Отлучи его от среды эксплуатации, и технологии быстро устареют, ибо на место придут конкуренты, кои с радостью начнут осваивать редкие условия и потребности. Теоретически можно допустить, что фирме Caterpillar американские политики запретят поставлять нам бульдозеры, но никаких последствий, кроме массовых инфарктов у акционеров CAT, не будет. Мы ностальгически всплакнем и наберем телефонный номер Komatsu, помня, что рядом всегда стоят корейцы и китайцы, которые только и ждут ошибки конкурентов. И кто проиграет? Желающему научиться плавать нужна вода в бассейне, а тяжелые вечномерзлые грунты на планете распространены весьма специфично. В общем, свято место пусто не бывает, как нет ни единой страны, где собрано большинство мировых технологий, — это невозможно и не нужно. Правильное решение заключается в умении установить приоритеты, сумму технологий, которую мы хотим иметь в собственном исполнении: станкостроение, тяжелые машины, турбины и прочее базисное. Нужен пармезан? Давайте отрабатывать технологии, и они уже есть. Я в Норильске покупаю два определенных сорта — отечественный и белорусский, у обоих отменный вкус. Нужны ли нам технологии производства всего массового ширпотреба вообще? Не думаю. Смартфоны ныне производятся в таком ассортименте, что в случае возвращения заводов Apple в США, чего добивается Дональд Трамп, неизбежно возросшая цена погубит марку. Сильно ли пострадает планета? Ничуть, мы опять начнем ностальгировать, вспоминая, как угасали Motorola и IBM. Здесь включается фактор практики, жестко привязанной к каждой технологии, опыта. Если есть практика качественного выпуска по более дешевой цене, то назад уже не отшагнуть. А если нет опыта и высококлассных специалистов, то даже покупка технологии не гарантирует внедрения. Для того, чтобы, например, китайцам создать подобную НПР агломерацию, им нужно будет не только обучиться всем нашим технологиям жизни и успешной работы на северах, но и обрести трудный собственный опыт. Итак, в самих технологиях нет привязки к странам без учета их жизненной необходимости. И любая независимая и сильная страна такие технологии обретет, вопрос лишь времени. Включая уникальные, с ядерными двигателями. Поэтому мантры пропагандистов о том, что технологии есть фетиш и наследие исключительно Европы и США, сродни языческими заклинаниями. Это Слово тоже не сработает, так приклеить к западному образу отшелушившуюся притягательность не получится. Слишком быстро все меняется... Совсем недавно промелькнул телесюжет, в котором один их технологов закрытого предприятия в городе Железногорске, он же Красноярск–26, удерживая устройство в руке, продемонстрировал зрителям кубик со стороной в десять сантиметров — атомную батарейку со сроком службы в сотню лет. Сделано это чудо технологий в рамках программы по перевооружению. Цель — обеспечить уникальным источником питания всех желающих. Будем продавать продукт. А вот технологию не будем. Как и не будем ждать подарков от других в обмен на уступки.

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Хотелось бы, конечно, чтобы к такому результату привели итоги нашего труда, замысла и развития, но вышло так, как вышло: Запад сам с удивительной скоростью начал выбрасывать на свалку свое мощнейшее идеологическое оружие — притягательность. Свобода личности и СМИ, взаимоконтроль ветвей власти, независимость судов, приверженность базовым религиозным ценностям, равноправие в торговле, как и одинаково справедливые условия ведения бизнеса — всё оказалось мифами. Граждане России уже достаточно напутешествовались по миру, на все посмотрели своими глазами, знают языки, обзавелись за границей друзьями и знакомыми. Мест для развешивания лапши не осталось. Раскрепощенность обернулась развращенностью, толерантность — унижением большинства, а искания новой нравственности привело к отказу от норм традиционной морали. Поняли это и недруги. За пониманием последовал логичный вывод: если старое Слово уже не работает, то надо придумать новое Слово. И оно было придумано — технологии! Технологии как некий фетиш–награда.Именно технологии ставят во главу угла не только внутренние либералы–прозападники, но и вполне патриотически настроенные люди, купившиеся на Слово и начавшие раз за разом смиренно, как мантру, повторять уравнение: «Запад равняется технологиям, и поэтому нам придется...» Что придется, сдаться? Поклониться лицемерам, у которых за спиной всегда припрятан булыжник? Давайте разберемся. И прежде всего, отметим, что девяносто процентов повторяющих новую мантру людей весьма смутно представляет, что такое технологии, действительно являющиеся важными составляющими современной цивилизации. Что это такое, приблизительно, интуитивно понимают многие. Но грамотно сформулировать свои знания, как ни странно, большинству людей достаточно сложно. Возможно, потому, что мало кто знаком с точным определением.Я недаром выделил здесь слово «опыт», мы к нему еще вернемся. Этот же термин понимают как совокупность способов переработки сырья и материалов, изготовление изделий и все процессы сопровождения работ. Наиболее популярным является словосочетание «высокие технологии», обозначающее выполнение сложного вида работ, в результате чего можно получить уникальный результат, базирующийся на окружающем нас микромире. Технологии классифицируются в двух взаимосвязанных массивах, и эти две классификации — внимание! — не могут жить друг без друга. Первый массив — отраслевое лидерство. Например, в области механики, там, где все крутится–вертится, передавая усилия и моменты, давно состоявшимся лидером является Германия, именно немецкая школа механики считается сильнейшей в мире. В области электромеханики традиционно сильна русская школа. Очевидно, что в создании элементной базы и микроэлектроники пальму первенства, хотя уже с трудом, удерживают США, а в области производства качественных продуктов питания — Европа. В электронной оптике — Япония. В самолето– и ракетостроении — США и Россия, в авионике — Израиль. Пока что никто не может догнать нас в технологии атомной промышленности, как и в физике ядра вообще — вы ведь знаете, что в европейском большом адронном коллайдере используются многие наши технологии. В технологиях производства мелких товаров народного потребления на первое место вышел Китай, и никто не теснит Южную Корею в деле строительства танкеров–гигантов. И так далее.Вторая классификация — региональная, она определяется жизненной необходимостью разработки тех или иных технологий. В жарких странах Аравийского полуострова технологии кондиционирования и опреснения морской воды отработаны безупречно. Но вряд ли правительства тех стран заинтересованы в наших технологиях свайного фундирования на вечной мерзлоте или постройки атомных ледоколов. Регионально технологии разрабатываются и осваиваются строго по жизненной необходимости.А теперь давайте вернемся к пропагандистскому уравнению. И спросим: если мы подчинимся невнятным требованиям США, англосаксов и Запада вообще, подарят ли они нам эти самые технологии? И какие именно технологии реально нужны России?Обольщаться насчет подарков не приходится. Новейшая история знает всего один пример подарка технологий конкурентам от марки Tesla, что экспертами считается величайшей ошибкой фирмы. Зато благодаря широкому жесту основатель фирмы Илон Маск стал чертовски популярен среди восторженных гуманитариев, получил немыслимые заказы от государства и самую крупную среди мировых топ–менеджеров зарплату. А сама Tesla находится под уже реальной угрозой банкротства. Даже о покупке можно не мечтать, вспомнив, как задолго до украинских событий Сбербанк хотел купить ждущую тогда банкротства автомобильную марку Opel. Сделка не состоялось именно благодаря запрету на трансфер технологий.Нет, никто технологий не подарит, все, что нам необходимо, придется создавать самим. Тем временем пропагандисты, не понимая толком, что такое технологии, в своих посылах очень часто путают технологию с оборудованием, с собственно продукцией. Огульно утверждая, что у России нет собственных технологий, например, бурения, они выкладывают на блюдце отсутствие здравого смысла. Думаю, читателю будет сложно вспомнить дату начала разработки первой отечественной нефтяной скважины — все это время мы тем и занимались, что отрабатывали технологии добычи. И ничего, извлекли и будем извлекать. Другое дело, что с помощью определенного насоса от Siemens это можно делать чуточку эффективней — вот здесь в головах у пропагандистов и происходит подмена технологии продуктом.Между прочим, в узконишевых сферах сам допуск к среде эксплуатации стратегически стоит дороже, чем сама технология. Горнодобывающие предприятия уровня «Норникеля» — штука очень редкая. И очень ценная для поставщика редкого же оборудования. Отлучи его от среды эксплуатации, и технологии быстро устареют, ибо на место придут конкуренты, кои с радостью начнут осваивать редкие условия и потребности. Теоретически можно допустить, что фирме Caterpillar американские политики запретят поставлять нам бульдозеры, но никаких последствий, кроме массовых инфарктов у акционеров CAT, не будет. Мы ностальгически всплакнем и наберем телефонный номер Komatsu, помня, что рядом всегда стоят корейцы и китайцы, которые только и ждут ошибки конкурентов.И кто проиграет? Желающему научиться плавать нужна вода в бассейне, а тяжелые вечномерзлые грунты на планете распространены весьма специфично. В общем, свято место пусто не бывает, как нет ни единой страны, где собрано большинство мировых технологий, — это невозможно и не нужно. Правильное решение заключается в умении установить приоритеты, сумму технологий, которую мы хотим иметь в собственном исполнении: станкостроение, тяжелые машины, турбины и прочее базисное. Нужен пармезан? Давайте отрабатывать технологии, и они уже есть. Я в Норильске покупаю два определенных сорта — отечественный и белорусский, у обоих отменный вкус.Нужны ли нам технологии производства всего массового ширпотреба вообще? Не думаю. Смартфоны ныне производятся в таком ассортименте, что в случае возвращения заводов Apple в США, чего добивается Дональд Трамп, неизбежно возросшая цена погубит марку. Сильно ли пострадает планета? Ничуть, мы опять начнем ностальгировать, вспоминая, как угасали Motorola и IBM. Здесь включается фактор практики, жестко привязанной к каждой технологии, опыта. Если есть практика качественного выпуска по более дешевой цене, то назад уже не отшагнуть. А если нет опыта и высококлассных специалистов, то даже покупка технологии не гарантирует внедрения. Для того, чтобы, например, китайцам создать подобную НПР агломерацию, им нужно будет не только обучиться всем нашим технологиям жизни и успешной работы на северах, но и обрести трудный собственный опыт.Итак, в самих технологиях нет привязки к странам без учета их жизненной необходимости. И любая независимая и сильная страна такие технологии обретет, вопрос лишь времени. Включая уникальные, с ядерными двигателями. Поэтому мантры пропагандистов о том, что технологии есть фетиш и наследие исключительно Европы и США, сродни языческими заклинаниями. Это Слово тоже не сработает, так приклеить к западному образу отшелушившуюся притягательность не получится. Слишком быстро все меняется...Совсем недавно промелькнул телесюжет, в котором один их технологов закрытого предприятия в городе Железногорске, он же Красноярск–26, удерживая устройство в руке, продемонстрировал зрителям кубик со стороной в десять сантиметров — атомную батарейку со сроком службы в сотню лет. Сделано это чудо технологий в рамках программы по перевооружению. Цель — обеспечить уникальным источником питания всех желающих. Будем продавать продукт. А вот технологию не будем.Как и не будем ждать подарков от других в обмен на уступки.

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