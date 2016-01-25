[Индекс номера 50 (06.04.2018)]



Торговый ряд

Что? Где? Почём?

В Норильске семь торговых сетей, где горожане в основном и покупают продукты. Ассортимент — примерно одинаков, а вот цены разнятся. Журналисты «Заполярки» решили раз в месяц обходить по одному магазину каждой сети, чтобы сравнить стоимость одних и тех же товаров. В свою продовольственную корзину мы включили не только продукты первой необходимости, но и некоторые другие, особенно популярные у норильчан. Надеемся, что наш обзор цен поможет нашим читателям сэкономить и деньги, и время.



Оценка стоимости продуктов производилась 4 и 5 апреля. Цены указаны без дисконтов и скидок. * — были выбраны самые низкие цены на эту категорию продуктов, потому что в разных торговых сетях марки не совпадают. При этом соблюдается аналогичная жирность продукта (в категориях молочных продуктов, например), дополнительно указан вес товара для возможности корректного сравнения.

Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Оценка стоимости продуктов производилась 4 и 5 апреля. Цены указаны без дисконтов и скидок.* — были выбраны самые низкие цены на эту категорию продуктов, потому что в разных торговых сетях марки не совпадают.При этом соблюдается аналогичная жирность продукта (в категориях молочных продуктов, например), дополнительно указан вес товара для возможности корректного сравнения.

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