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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 51 (10.04.2018)]

Радость всему миру

Православный мир отмечает Пасху.

В 12 ночи на Пасхальной утрене все священнослужители в полном облачении по традиции встали по чину у престола. В соборе «Всех скорбящих Радость» зажгли свечи, а перед самой полночью Благовест возвестил о наступлении великой минуты светоносного праздника. В алтаре началось тихое пение, с каждой минутой набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех...». В это время с колокольни полился пасхальный трезвон.
В Норильске, как и во всей России, церковные службы в минувшее воскресенье проходили особенно торжественно. Потому что Пасха, знаменующая собой главное для христиан событие года, — это не про слияние церкви с государством. А про «радость всему миру». Про победу жизни над смертью и грехом.
Практически в каждой семье в этот день — куличи и крашеные яйца, символы той самой жизни, возрождения, веры в лучшее. Ведь должно же, в конце концов, нас всех что–то объединять! Ну, кроме горя и, не дай Бог, войны... Мы, такие разные, верующие и нет, счастливые и не очень, организованные и расхристанные, в Пасху как будто чуть–чуть прикасаемся друг к другу. И чуда ждем. И время словно ненадолго останавливается, чтобы начаться снова.
Пасха — настолько большое событие, что его празднование длится 40 дней. Ровно столько времени Воскресший Христос был со своими учениками, вплоть до момента Вознесения на небо. Праздник Вознесения Господня в 2018 году отмечают 17 мая, значит Пасха, праздник Светлого Воскресения Христова, длится по
16 мая — ровно 40 дней.
Пасха — время радости, поэтому весь пасхальный период принято молиться стоя, не делая земных поклонов. Отменяются в Светлую седмицу и однодневные посты в среду и пятницу (тоже в знак радости). Нет на Светлой седмице и заупокойных молитв.
В Светлую седмицу нельзя венчаться. Считается, что добрые дела, помощь и пожертвования сиротам, вдовам, больным и обездоленным, совершенные во время Светлой седмицы, помогают снять грех с души.
В пятницу, 13 апреля, когда совершается празднование иконы Божией Матери «Живоносный источник», после литургии бывает по обычаю малое освящение воды.
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Во время пасхальных служб в Кайеркане, Талнахе и Норильске священники с радостью приветствовали всех молящихся словами: «Христос Воскресе!» И каждый раз народ дружно откликался: «Воистину Воскресе!»
...Во всех православных храмах нынче прошли бого-служения. Народ норильский в церкви, которых теперь все больше, все шел и шел, не останавливаясь. Кто–то крестным ходом, кто–то просто посвятить пасхальную снедь, а кто сказать такое важное «прости» и «спасибо». Значит, и порох в пороховницах, и кровь в жилах, и надежда в сердцах — все на месте. Все живо.

Марина Хорошевская
Фото Ирины Яринской
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Православный мир отмечает Пасху.

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