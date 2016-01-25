[Индекс номера 51 (10.04.2018)]



Невредно знать

За трудовые заслуги

Какие положены льготы ветеранам труда и ветеранам труда Красноярского края? Есть ли здесь отличия? Кому присваиваются указанные звания? На все эти вопросы «Заполярной правде» ответила Ирина Гончарова, начальник отдела предоставления отдельных мер социальной поддержки.



— Одна из основных функций нашего отдела, — поясняет Ирина Гончарова, — это предоставление мер социальной поддержки региональным льготникам, к которым относятся в том числе и ветераны труда России, и ветераны труда края. Так как эти категории региональные, то предоставление мер социальной поддержки ложится на плечи края, как субъекта Российской Федерации. Существует закон, который предусматривает условия получения этих званий, порядок и сроки. Также имеется Закон Красноярского края № 12–2703 от 10 декабря 2004 года «О мерах социальной поддержки ветеранов».

Ветеран труда края Это инициативная категория льготников, установленная законодательством Красноярского края для пенсионеров, которые длительное время трудились в районах Крайнего Севера края. Данное звание может быть присвоено только гражданам, проживающим в Красноярском крае. После его получения оформляется удостоверение о праве на меры социальной поддержки, которое действительно только на территории Красноярского края. Звание ветерана труда края норильчане могут получить на следующих условиях: 1. При достижении возраста: у мужчин — 55 лет; у женщин — 50 лет; 2. Наличие общего трудового стажа: • у мужчин — 30 лет, из них 20 лет на территории Крайнего Севера края; • у женщин — 25 лет, из них 15 лет на территории Крайнего Севера края. 3. Отсутствие отрицательных причин увольнения (по статье). Ветеран труда У ветеранов труда — удостоверение единого образца, и оно действительно на всей территории Российской Федерации. Звание ветерана труда норильчане могут получить на следующих условиях: 1. Наличие орденов и медалей СССР или РФ, либо почетных грамот президента РФ, или благодарности президента РФ, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (почетные грамоты, медали от ведомства, в котором человек трудился, например, Министерства внутренних дел). 2. Продолжительность службы (работы) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. 3. Наличие стажа, учитываемого для назначения пенсии: – не менее 25 лет — у мужчин; – не менее 20 лет — у женщин; – или выслуги лет, которая необходима для назначения пенсии в календарном исчислении.

Документы Для получения звания необходимо обратиться в управление социальной политики по месту жительства: в Центральном районе — Ленинский пр., 26; в Кайеркане — ул. Шахтерская, 9а; в Талнахе — ул. Полярная, 7. При себе необходимо иметь следующие документы: Если стаж по трудовой книжке подтвердить невозможно, например, какое–то время человек работал на предприятии, где у него была трудовая книжка, а затем стал предпринимателем, тогда свой трудовой стаж он подтверждает, предоставляя свидетельство предпринимателя и выписку из Пенсионного фонда.

Льготы По объему предоставляемых мер социальной поддержки эти льготные категории отличаются между собой незначительно. Ветеранам труда края по достижении 65 лет за счет средств краевого бюджета выделяется адресная материальная помощь на компенсацию расходов по зубопротезированию один раз в три года. Помощь выделяется после получения платных услуг по зубопротезированию (без использования драгметаллов и металлокерамики). Необходимо предоставить квитанции об оплате в управление социальной политики. Материальная помощь будет рассчитываться по фактическим расходам, но не более шести тысяч рублей. Задать вопросы можно по телефону 46–02–68. Телефон горячей линии 46–20–90. Также обратиться за разъяснениями можно через сайт администрации города

Наталья Черкашина Фото Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Одна из основных функций нашего отдела, — поясняет Ирина Гончарова, — это предоставление мер социальной поддержки региональным льготникам, к которым относятся в том числе и ветераны труда России, и ветераны труда края. Так как эти категории региональные, то предоставление мер социальной поддержки ложится на плечи края, как субъекта Российской Федерации. Существует закон, который предусматривает условия получения этих званий, порядок и сроки. Также имеется Закон Красноярского края № 12–2703 от 10 декабря 2004 года «О мерах социальной поддержки ветеранов».Это инициативная категория льготников, установленная законодательством Красноярского края для пенсионеров, которые длительное время трудились в районах Крайнего Севера края. Данное звание может быть присвоено только гражданам, проживающим в Красноярском крае. После его получения оформляется удостоверение о праве на меры социальной поддержки, которое действительно только на территории Красноярского края.Звание ветерана труда края норильчане могут получить на следующих условиях:1. При достижении возраста: у мужчин — 55 лет; у женщин — 50 лет;2. Наличие общего трудового стажа:• у мужчин — 30 лет, из них 20 лет на территории Крайнего Севера края;• у женщин — 25 лет, из них 15 лет на территории Крайнего Севера края.3. Отсутствие отрицательных причин увольнения (по статье).Ветеран трудаУ ветеранов труда — удостоверение единого образца, и оно действительно на всей территории Российской Федерации.Звание ветерана труда норильчане могут получить на следующих условиях:1. Наличие орденов и медалей СССР или РФ, либо почетных грамот президента РФ, или благодарности президента РФ, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (почетные грамоты, медали от ведомства, в котором человек трудился, например, Министерства внутренних дел).2. Продолжительность службы (работы) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности.3. Наличие стажа, учитываемого для назначения пенсии:– не менее 25 лет — у мужчин;– не менее 20 лет — у женщин;– или выслуги лет, которая необходима для назначения пенсии в календарном исчислении.Для получения звания необходимо обратиться в управление социальной политики по месту жительства: в Центральном районе — Ленинский пр., 26;в Кайеркане — ул. Шахтерская, 9а; в Талнахе — ул. Полярная, 7.При себе необходимо иметь следующие документы:Если стаж по трудовой книжке подтвердить невозможно, например, какое–то время человек работал на предприятии, где у него была трудовая книжка, а затем стал предпринимателем, тогда свой трудовой стаж он подтверждает, предоставляя свидетельство предпринимателя ивыписку из Пенсионного фонда.По объему предоставляемых мер социальной поддержки эти льготные категории отличаются между собой незначительно.Ветеранам труда края по достижении 65 лет за счет средств краевого бюджета выделяется адресная материальная помощь на компенсацию расходов по зубопротезированию один раз в три года. Помощь выделяется после получения платных услуг по зубопротезированию (без использования драгметаллов и металлокерамики). Необходимо предоставить квитанции об оплате в управление социальной политики. Материальная помощь будет рассчитываться по фактическим расходам, но не более шести тысяч рублей.Задать вопросы можно по телефону. Телефон горячей линии. Также обратиться за разъяснениями можно через сайт администрации города http://norilsk–city.ru/ , перейдя на вкладку «Социальная политика».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















