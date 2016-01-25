В Норильске полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании, в которой задействованы все общеобразовательные учреждения города.
Уже подготовлены техзадания и сформированы конкурсные заявки — все документы отправлены потенциальным исполнителям услуг, то есть в лагеря, куда поедут наши дети.
По данным управления общего и дошкольного образования, в выездные лагеря по линии муниципалитета отправятся около 1000 норильских школьников. Это давно знакомые нашим детям лагеря в Краснодарском крае — «Премьера» и «Вита». Выбран также новый лагерь имени Чайковского в городе Клин Московской области.
Сейчас решаются организационные вопросы по отправке детей в лагеря Красноярского края, в том числе в лагерь с туристическим уклоном под Минусинском (в этом году туда планируют отправить 60 детей).
Известно, что по линии управления по спорту в Московскую область отправятся тренироваться и отдыхать 240 мальчишек и девчонок; в Красноярский край (ориентировочно в «Солнечный–2») — 120 ребят. От управления социальной политики (в частности, от реабилитационного центра «Виктория») 20 ребятишек поедут на лечение в Анапу, 20 — под Красноярск.
В УО и ДО принимают заявления от родителей на выезд детей в Анапу (200 детей) и Красноярский край (столько же). Стоимость путевки в Анапу для родителей составит 17 640 рублей. Отдых продолжительностью 42 дня организуют там в две смены: первый заезд — с 4 июня, второй — с 16 июля.
1320 норильских детей (на сотню больше, чем в прошлом году) отдохнут нынешним летом в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, которые сформируют на базе восьми школ города в разных районах НПР: четыре — в Норильске, три — в Талнахе и один — в Кайеркане. Первая смена пройдет с 1 июня по 2 июля; вторая стартует 5 июля и завершится 2 августа. Родителям путевки туда обойдутся в 2965 рублей. Кстати, из общего количества выделяемых путевок 170 — льготные, то есть абсолютно бесплатные.
В профильные лагеря, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом году, нынче отправятся более 700 маленьких норильчан. Дислокация профильных школ уже определена по всем районам города. В первую смену (с 1 по 21 июня) посвятить себя занятиям по интересам можно будет в 18 учебных заведениях города на выбор, во вторую смену (с 22 июня по 12 июля) — в десяти.
Бюджетный лагерь «Мальчишки Севера» для юношей 10–14 лет будут посещать, как обычно, 100 ребят. Период его работы — с 5 июля по 2 августа.
ТОШ начнут свою деятельность 18 июня и закроются 17 августа. Изначально для трудоустройства подростков в качестве подсобных рабочих с определенными условиями труда было предусмотрено 615 мест, на сегодняшний день стало известно, что еще около 90 рабочих мест предоставят ребятам жилищно–коммунальные организации.Марина ХорошевскаяФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда