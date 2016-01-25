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[Индекс номера 51 (10.04.2018)]

 Школьный двор 
Безопасные гонки

Лучше всех правила дорожного движения знают ученики начальных классов школы № 13 — они стали победителями конкурса «Безопасное колесо — 2018», который состоялся в Школе безопасности дорожного движения в минувшие выходные.

В течение учебного года все ученики школ состязаются в конкурсах по ПДД различной степени сложности: «Путешествие в страну ПДД», «Добрая дорога детства», «Дорожный патруль». В конкурсе «Безопасное колесо» традиционно участвуют четвероклассники.
Страсти здесь кипят нешуточные: команды, по четыре человека в каждой, волнуются, педагоги — еще больше, потому что помочь знатокам дорожных правил ничем не могут, тут вся надежда на память ребят и их умение справиться с волнением. В выигрыше те команды, которые находят время приехать на предварительную тренировку, где они знакомятся с трассой, которую предстоит проехать на велосипеде, пробуют поменять колесо двухколесного транспорта, и тогда непосредственно на конкурсе проблем у них возникает значительно меньше. Однако все участники в один голос говорят, что самое сложное — проехать мостик и полосу препятствий...
Впрочем, здесь снижают баллы не только за ошибки в вождении. Всего команды проходят десять станций, две из которых — фигурное вождение и сборка велосипеда — призваны показать физические способности участников, их ловкость и скорость. Остальные восемь заданий — интеллектуальные. Здесь ребята должны продемонстрировать знание дорожных знаков и сигналов регулировщика, основ оказания первой помощи при ДТП, а также умение разрулить разные транспортные ситуации.
Пока одни команды справлялись с предложенными заданиями, другие, ожидая очереди, могли сделать фото на память в фотозоне на фоне огромных букв ЮИД, собранных из фрагментов различных дорожных знаков. Помощь в создании букв организаторам конкурса оказали активисты отрядов ЮИД из гимназии № 5 и школы № 13. ЮИД — это движение юных инспекторов дорожного движения, которому в этом году исполнится 45 лет. По словам активистов движения, каждый из них на протяжении нескольких лет принимал участие в различных городских мероприятиях по ПДД и до сих пор оказывает помощь сотрудникам Госавтоинспекции в проведении городских акций.
За ходом конкурса «Безопасное колесо» следили члены жюри, среди которых были директор Норильского центра безопасности дорожного движения Сергей
Приходько и старший инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску Михаил Назаров. Гостями соревнований стали начальник отдела организации дорожной деятельности УГХ Олег Бурулев и член общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Марина
Андриюк.
Победителем городского этапа конкурса «Безопасное колесо — 2018» единодушно признана команда школы № 13, второе место заняла школа № 40 из Кайеркана, тройку призеров замкнула команда школы № 6. Победителями в личном первенстве «Вождение велосипеда» стали Максим Судак (школа № 13) и Анна Соловьева (школа № 6).

Марина Александрова
Фото Михаила Назарова
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