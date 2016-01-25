[Индекс номера 51 (10.04.2018)]



Больной вопрос

Кому верить?

«Оренбургские врачи едут к детям Норильска...» — такое объявление разлетелось по социальным сетям и WhatsApp–группам мамочек особых детей. Следом — предупреждение о том, что это могут быть мошенники, выдающие себя за врачей. «Заполярка» решила выяснить, какому из объявлений верить.



Для начала приведу полный текст объявления о приезде доктора, владеющего чудо–методикой: «Дорогие друзья! В Норильск приезжает врач из «Реацентра» с методикой «Микротоковая рефлексотерапия» для детей с сильной задержкой речи, алалией. Аутизм и ДЦП будут рассматриваться отдельно. Есть 14 мест, 15 занятий, стоимость 50 000 рублей. Это шанс для детей Норильска, выезжать на материк выходит намного дороже. Обращаться по телефону (из этических соображений номер не указываем. — Ред.), Саша». Сеанс микротоковой рефлексотерапии Объявление–предупреждение содержит следующую информацию: «Уважаемые родители! Последнее время появились шарлатаны, которые именуют себя «Реацентром». Они организуют приезд «специалистов», которые не работают в «Реацентре». Просят перевести деньги за лечение на их личную банковскую карточку! У них нет оборудования для микротоковой рефлексотерапии, разрешенного к применению Минздравом РФ. Возможно нанесение вреда здоровью ваших детей! Уточнить информацию о выездных группах от «Реацентра» вы всегда можете по телефону 8–800–2222–602 (бесплатно по РФ)». Звоню по телефону «Реацентра». «Извините, номер не существует...» Странно, именно этот номер указан на официальном сайте центра. Нахожу телефон оренбургского филиала. Микротоковая рефлексотерапия (МТРТ) — метод реабилитации детей и взрослых, разрешенный Министерством здравоохранения РФ. Он был разработан в 1994 году, запатентован и внедрен в клиническую практику в Самаре врачами ООО «Реацентр». Для достижения стойкого эффекта обычно требуется не менее трех–пяти комплексных реабилитационных курсов по 15 сеансов каждый. Кроме того, МТРТ не может заменить назначаемые неврологом и психиатром лекарственные средства. Руководитель «Реацентра» в Оренбурге, представившаяся Алевтиной, подтверждает: «Действительно, доктор собирается к вам приехать. Жаль только, что пока не удалось набрать нужное количество пациентов». И объясняет, что для того чтобы врач «Реацентра» поработал в Норильске, нужно собрать группу как минимум из 14 детей, родители должны оплатить доктору проезд туда и обратно, арендовать для него квартиру, где он будет проживать, и кабинет в медицинском учреждении, где он будет вести прием. «Это нормальная практика, — считает Алевтина, — когда мамочки, желающие подлечить своих деток, сами занимаются организацией приезда врача». Интересно, что стоимость первого курса микротоковой рефлексотерапии (15 сеансов), согласно прейскуранту цен на медицинские услуги ООО «Реацентр Оренбургский» с 1 января 2018 года, составляет 33 000 рублей. При этом в Норильске за то же самое придется отдать 45 000 рублей. Уточняю у Алевтины: «12 000, которые родители заплатят сверх прейскуранта, и пойдут на перелет, проживание и аренду?» — «Нет, — поясняет Алевтина, — 45 тысяч — это только за лечение, все остальные расходы — сверху». Пытаюсь выяснить, почему здесь настолько дороже, чем на месте, и слышу в ответ: «Потому что на чужой территории работать сложнее, чем на своей». Так, может, и не стоит сюда никого привозить, учитывая, что филиалы «Реацентра», головной офис которого находится в Самаре, есть во многих городах России: Астрахань, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Санкт–Петербург, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Уфа, Челябинск... Выдержка из статьи интернет–портала от 24 февраля 2018 года: «В бизнесе под внешне единым брендом «Реацентр» наворочено столько схем и хитросплетений, что работы нам хватит надолго. Промежуточные и итоговый доклады об общественном расследовании будут переданы зампреду правительства РФ Ольге Голодец и главе Минздрава Веронике Скворцовой». Звоню Саше, телефон которой указан в норильском объявлении. Выясняется, что именно она инициирует приезд представителя «Реацентра» в наш город. Из разговора становится понятно, что Александра — мама особого ребенка, но с норильскими психиатрами и неврологами отношения у нее не заладились. Ну, не верит она им, потому что они про ее ребенка «всякую фигню говорят». Поверила она сотрудникам какого–то новосибирского центра, которые посоветовали ее мальчику пройти курс лечения именно в «Реацентре» — дескать, после воздействия на мозг током и поведение улучшится, и речь появится. Обрадовалась, когда узнала, что специалист из Оренбурга готов приехать в Норильск. Вот и стала заботливая мать собирать группу единомышленников. Спрашиваю у Александры, откуда взялось разногласие в стоимости курса: в ее объявлении указана сумма в 50 000, руководитель оренбургского филиала называет цифру на пять тысяч меньше... Объясняет, что в объявлении — с учетом сбора на билет доктору. Несмотря на все нестыковки, я не думаю, что Саша — мошенница: фамилии своей женщина не скрывает, адреса — тоже, общается охотно, в «показаниях» не путается. Она не ищет никакой выгоды, наоборот, стучится во все двери, чтобы организовать приезд доктора и хоть чем–то помочь своему ребенку и другим деткам... Вообще, ситуация, когда родители детей с задержкой развития и психическими отклонениями, столкнувшись с проявлениями особенностей своих чад, не принимают проблему и в штыки воспринимают все, что советует врач по месту жительства, типична. Не зря ж говорят: нет пророка в своем Отечестве. Вот и едут норильчане в другие города России, а то и за рубеж в надежде, что где–то там им обязательно помогут. И страшно согласиться с диагнозом, поставленным участковым психиатром или неврологом, которому совсем не доверяешь. Кстати, детский психиатр, ведущая прием в поликлинике ПНД на Орджоникидзе, 9, рассказала мне, что слышала о «Реацентре» и этой методике воздействия на мозг от родителей ее пациентов. И отзывы как положительные, так и отрицательные. Самое интересное, что методика, аналогичная «реацентровской», применяется и в Норильске. Причем лечение здесь совершенно бесплатно! В Норильске в реабилитационном центре (ул. Талнахская, 57а), входящем в структуру детской городской больницы, установлен и активно эксплуатируется аппарат для транскраниальной микрополяризации мозга. И по мнению норильских врачей, эффект от микротоковой рефлексотерапии и транскраниальной микрополяризации мозга — примерно одинаков, как и противопоказания, и побочные эффекты. Как пояснил главный врач норильской детской больницы Игорь Зайчик, аппарат для транскраниальной микрополяризации мозга был приобретен два года назад. — Если аппарат для проведения микротоковой рефлексотерапии Министерством здравоохранения РФ не только разрешен к применению, но и рекомендован, то есть включен в клинический протокол лечения того или иного заболевания, потому что эффект от его применения доказан, мы также можем рассмотреть вопрос о его приобретении, — подчеркнул Игорь Леонидович. Кстати, ни представители «Реацентра», ни родители детей, нуждающихся в микротоковой рефлексотерапии, с вопросами по аренде помещения и сотрудничеству в территориальный отдел министерства Красноярского края не обращались. *** Выводы делать не буду. Каждый родитель сам выбирает, что лучше для его ребенка. Можно не доверять норильским докторам и уповать на помощь оренбургских специалистов, учитывая, что все документы, требуемые при оказании мед-услуг, у них, судя по сайту «Реацентра», имеются. Спрошу только: в случае побочных эффектов и осложнений, вполне возможных при любом воздействии на мозг, в том числе и при проведении микротоковой рефлексотерапии, вы куда обратитесь? В Оренбург поедете?..

Надежда Сидор Фото Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для начала приведу полный текст объявления о приезде доктора, владеющего чудо–методикой:«Дорогие друзья! В Норильск приезжает врач из «Реацентра» с методикой «Микротоковая рефлексотерапия» для детей с сильной задержкой речи, алалией. Аутизм и ДЦП будут рассматриваться отдельно. Есть 14 мест, 15 занятий, стоимость 50 000 рублей. Это шанс для детей Норильска, выезжать на материк выходит намного дороже. Обращаться по телефону (из этических соображений номер не указываем. — Ред.), Саша».Объявление–предупреждение содержит следующую информацию:«Уважаемые родители! Последнее время появились шарлатаны, которые именуют себя «Реацентром». Они организуют приезд «специалистов», которые не работают в «Реацентре». Просят перевести деньги за лечение на их личную банковскую карточку! У них нет оборудования для микротоковой рефлексотерапии, разрешенного к применению Минздравом РФ. Возможно нанесение вреда здоровью ваших детей! Уточнить информацию о выездных группах от «Реацентра» вы всегда можете по телефону 8–800–2222–602 (бесплатно по РФ)».Звоню по телефону «Реацентра». «Извините, номер не существует...» Странно, именно этот номер указан на официальном сайте центра. Нахожу телефон оренбургского филиала.Руководитель «Реацентра» в Оренбурге, представившаяся Алевтиной, подтверждает: «Действительно, доктор собирается к вам приехать. Жаль только, что пока не удалось набрать нужное количество пациентов».И объясняет, что для того чтобы врач «Реацентра» поработал в Норильске, нужно собрать группу как минимум из 14 детей, родители должны оплатить доктору проезд туда и обратно, арендовать для него квартиру, где он будет проживать, и кабинет в медицинском учреждении, где он будет вести прием.«Это нормальная практика, — считает Алевтина, — когда мамочки, желающие подлечить своих деток, сами занимаются организацией приезда врача».Интересно, что стоимость первого курса микротоковой рефлексотерапии (15 сеансов), согласно прейскуранту цен на медицинские услуги ООО «Реацентр Оренбургский» с 1 января 2018 года, составляет 33 000 рублей. При этом в Норильске за то же самое придется отдать 45 000 рублей.Уточняю у Алевтины: «12 000, которые родители заплатят сверх прейскуранта, и пойдут на перелет, проживание и аренду?» — «Нет, — поясняет Алевтина, — 45 тысяч — это только за лечение, все остальные расходы — сверху».Пытаюсь выяснить, почему здесь настолько дороже, чем на месте, и слышу в ответ: «Потому что на чужой территории работать сложнее, чем на своей». Так, может, и не стоит сюда никого привозить, учитывая, что филиалы «Реацентра», головной офис которого находится в Самаре, есть во многих городах России: Астрахань, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Санкт–Петербург, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Уфа, Челябинск...Звоню Саше, телефон которой указан в норильском объявлении. Выясняется, что именно она инициирует приезд представителя «Реацентра» в наш город. Из разговора становится понятно, что Александра — мама особого ребенка, но с норильскими психиатрами и неврологами отношения у нее не заладились. Ну, не верит она им, потому что они про ее ребенка «всякую фигню говорят». Поверила она сотрудникам какого–то новосибирского центра, которые посоветовали ее мальчику пройти курс лечения именно в «Реацентре» — дескать, после воздействия на мозг током и поведение улучшится, и речь появится. Обрадовалась, когда узнала, что специалист из Оренбурга готов приехать в Норильск. Вот и стала заботливая мать собирать группу единомышленников.Спрашиваю у Александры, откуда взялось разногласие в стоимости курса: в ее объявлении указана сумма в 50 000, руководитель оренбургского филиала называет цифру на пять тысяч меньше... Объясняет, что в объявлении — с учетом сбора на билет доктору.Несмотря на все нестыковки, я не думаю, что Саша — мошенница: фамилии своей женщина не скрывает, адреса — тоже, общается охотно, в «показаниях» не путается. Она не ищет никакой выгоды, наоборот, стучится во все двери, чтобы организовать приезд доктора и хоть чем–то помочь своему ребенку и другим деткам...Вообще, ситуация, когда родители детей с задержкой развития и психическими отклонениями, столкнувшись с проявлениями особенностей своих чад, не принимают проблему и в штыки воспринимают все, что советует врач по месту жительства, типична. Не зря ж говорят: нет пророка в своем Отечестве. Вот и едут норильчане в другие города России, а то и за рубеж в надежде, что где–то там им обязательно помогут. И страшно согласиться с диагнозом, поставленным участковым психиатром или неврологом, которому совсем не доверяешь.Кстати, детский психиатр, ведущая прием в поликлинике ПНД на Орджоникидзе, 9, рассказала мне, что слышала о «Реацентре» и этой методике воздействия на мозг от родителей ее пациентов. И отзывы как положительные, так и отрицательные. Самое интересное, что методика, аналогичная «реацентровской», применяется и в Норильске. Причем лечение здесь совершенно бесплатно!В Норильске в реабилитационном центре (ул. Талнахская, 57а), входящем в структуру детской городской больницы, установлен и активно эксплуатируется аппарат для транскраниальной микрополяризации мозга. И по мнению норильских врачей, эффект от микротоковой рефлексотерапии и транскраниальной микрополяризации мозга — примерно одинаков, как и противопоказания, и побочные эффекты.Как пояснил, аппарат для транскраниальной микрополяризации мозга был приобретен два года назад.— Если аппарат для проведения микротоковой рефлексотерапии Министерством здравоохранения РФ не только разрешен к применению, но и рекомендован, то есть включен в клинический протокол лечения того или иного заболевания, потому что эффект от его применения доказан, мы также можем рассмотреть вопрос о его приобретении, — подчеркнул Игорь Леонидович.Кстати, ни представители «Реацентра», ни родители детей, нуждающихся в микротоковой рефлексотерапии, с вопросами по аренде помещения и сотрудничеству в территориальный отдел министерства Красноярского края не обращались.***Выводы делать не буду. Каждый родитель сам выбирает, что лучше для его ребенка. Можно не доверять норильским докторам и уповать на помощь оренбургских специалистов, учитывая, что все документы, требуемые при оказании мед-услуг, у них, судя по сайту «Реацентра», имеются. Спрошу только: в случае побочных эффектов и осложнений, вполне возможных при любом воздействии на мозг, в том числе и при проведении микротоковой рефлексотерапии, вы куда обратитесь? В Оренбург поедете?..

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