[Индекс номера 51 (10.04.2018)]



Быть молодым

Твори. Выдумывай. Пробуй

Норильские школьники знают, как убрать «подснежники», чем занять первоклашек на продленке и что нужно для того, чтобы облегчить жизнь матерей–одиночек.



Вспомните себя в 16–18 лет: глаза горят, полно идей, все кажется интересным, хочется творить и воплощать. Проблема только в том, что чаще всего смелые проекты молодых и креативных остаются лишь у них в голове. Участникам молодежной медиастудии «Дерзай!» повезло: они знают, как заявить о себе, а значит, могут быть услышаны и поняты, а их идеи — реализованы. Студия «Дерзай!» — площадка для развития научного творчества, личностного и будущего профессионального роста школьников. Создана в апреле 2017 года в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» на базе Норильского государственного индустриального института. Старшеклассники и первокурсники сообща создают и продвигают социальные и бизнес–проекты. Используя компьютерные технологии, технологии видеоредактирования, компьютерной графики, школьники обучаются созданию и продвижению технических, социальных и бизнес–проектов, направленных на развитие городской среды. В практической и интерактивной форме старшеклассники получают необходимые знания и навыки для лучшей адаптации к предпринимательской или трудовой деятельности. Так, за год прошли обучение более 30 человек. Разработано 12 проектов. Создавать их школьникам помогали 12 студентов НГИИ. Руководитель студии — кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО «НГИИ» Роман Кулян: — Работа со старшеклассниками позволяет через оценку юношеского восприятия окружающего мира определять наиболее актуальные проблемы территории и решать их сообща. Такой подход повышает гражданскую ответственность детей. Наша студия — это своего рода современный информационный канал связи молодежи и молодежных объединений с представителями органов власти, бизнес–сообщества и некоммерческих организаций, в том числе по вопросам реализации своих инициатив. Так какие же проблемы волнуют семнадцатилетних и что они предлагают для их решения? Об этом — из первых уст. Проект «Проблемы «подснежников». Екатерина Богатырева, средняя школа № 8: — «Подснежники» — это брошенные машины, занесенные снегом, которых немало в норильских дворах. В своем проекте я предлагаю варианты решения этой проблемы, в том числе — создание специализированной станции технического обслуживания, на стоянке которой могут находиться эвакуированные автомобили. В случае невостребованности в течение длительного срока в адрес их владельцев выставляются счета за услуги. При невозможности или нежелании оплачивать услуги стоянки спор урегулируется в судебном порядке. Ключевая задача состоит в оформлении перехода прав собственности для создания законных условий для осуществления ремонта, продажи, разбора или утилизации автомобиля. Как показывают расчеты, разбор и утилизация «подснежников» могут быть рентабельными. В компанию, этим занимающуюся, на практику могут быть приглашены студенты. Решение этой сложной задачи позволит развить практику урегулирования отношений собственности, улучшить городскую среду и экологическую обстановку в городе, создать новые рабочие места. Проект «Северный стиль». Никита Саражинский, школа № 6: — Таймыр богат мастерами. Здесь развиты целые творческие школы, производятся уникальные вещи. В то же время неразвитыми являются формы представления продукции, у производителей отсутствуют коммуникации с потребителями других городов. Я изучил местный рынок, цены и создал модель ведения бизнеса, связанного с приобретением у местных мастеров предметов народных промыслов и их реализацией через тематический интернет–магазин. Отдельное внимание при этом пришлось уделить разработке рекламы, логотипа и сайта. Монтаж видео Проект «Мир профессий». Валерия Пестрякова, средняя школа № 1: — Я предлагаю механизмы развития централизованной системы профориентации младших школьников, которой на данный момент не существует. Чем раньше ребенок впитает информацию о труде и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать свой профессиональный выбор, который определит его жизнь. Мой проект — об организации просветительской работы в начальных классах норильских школ во время продленок. В это время дети начинают уставать от выполнения уроков, и им нужен эмоциональный заряд. Думаю, гость в форме пожарного или полицейского ребят бы серьезно взбодрил. Общение со специалистами из разных сфер вызывает у детей большой интерес к профессиям, создает основу для домашнего обсуждения с родителями своего нового опыта. Но, к сожалению, у нас такие встречи проводятся крайне редко, организаторами выступают, как правило, инициативные родители, которые и являются гостями. Я же хочу расширить рамки такого общения. Проект «Открытый путь на плато Путорана». Антон Васильев, средняя школа № 1: — Как активный отдых сделать еще более популярным среди норильчан? Рассказывать о маршрутах, подготовке к походам и их стоимости. В своем видеоролике я представил интересную информацию о туристических маршрутах через базу «Бунисяк» по долине реки Векхтай, вверх по реке Хойси, подъем на Шайтан–гору и Плачущие скалы. Для любителей экстрима я описал маршрут, предусматривающий заброс на вертолете в северо–западную часть плато Путорана и далее одиннадцатидневный сплав на катамаранах по течению реки Микчангда через озера Лама, Мелкое по реке Талая через Затон до реки Норильской. До того как погрузиться в данную работу, я и представить не мог, что вблизи Норильска столько уникальных живописных мест. Проект «Клуб «Ассистент мам». Юлия Егина, средняя школа № 1: — Идея проекта — организация сообщества людей, как специалистов, так и волонтеров, способных оперативно оказать моральную, физическую и методическую поддержку молодым семьям с маленькими детьми, особенно одиноким мамам. Бизнес–модель предполагает вовлечение в команду двадцати человек, десять из которых — студенты педагогического колледжа, пять — студенты вузов, пять — специалисты высшей категории. Участие в проекте позволит студентам получать полезный опыт и доход, сопоставимый по размерам со средней стипендией по России. Услуги клуба будут доступны для всех слоев населения. Помощник руководителя медиастудии «Дерзай!» Платон Трунов демонстрирует стабилизатор съемки Проект «Шаг к знаниям». Арина Смирнова, гимназия № 5: — Изначально я думала распространять брошюрки и плакаты с правилами русского языка, с разрешения муниципалитета наносить методом аэрографии тематическую информацию на автобусы. Но в результате идея повышения грамотности норильчан выросла в реально действующий проект комплексных развивающих игр с коммерческим и социальным потенциалом. Первая игра представляет собой панель– доску с углублениями, которую нам помогли сделать на фрезерном станке ребята из «Фаблаба». В эти углубления вставляются фишки, на которых с двух сторон написаны слова–исключения русского языка, причем на лицевой стороне фишки — слова с пропущенными буквами. Вторая игра представляет собой круглую плоскость с установленным на ней волчком, который останавливается, указывая на выставленные карточки. В них — задания по литературе. Третья игра — конкурс на лучшую презентацию идеи повышения грамотности населения. Мне понравилось участвовать в изобретении и производстве чего–то нового и наблюдать за материализацией идеи. Дерзайте! И все у вас получится.

Надежда Сидор Фото из архива студии www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вспомните себя в 16–18 лет: глаза горят, полно идей, все кажется интересным, хочется творить и воплощать. Проблема только в том, что чаще всего смелые проекты молодых и креативных остаются лишь у них в голове. Участникам молодежной медиастудии «Дерзай!» повезло: они знают, как заявить о себе, а значит, могут быть услышаны и поняты, а их идеи — реализованы.Используя компьютерные технологии, технологии видеоредактирования, компьютерной графики, школьники обучаются созданию и продвижению технических, социальных и бизнес–проектов, направленных на развитие городской среды. В практической и интерактивной форме старшеклассники получают необходимые знания и навыки для лучшей адаптации к предпринимательской или трудовой деятельности. Так, за год прошли обучение более 30 человек. Разработано 12 проектов. Создавать их школьникам помогали 12 студентов НГИИ.— Работа со старшеклассниками позволяет через оценку юношеского восприятия окружающего мира определять наиболее актуальные проблемы территории и решать их сообща. Такой подход повышает гражданскую ответственность детей. Наша студия — это своего рода современный информационный канал связи молодежи и молодежных объединений с представителями органов власти, бизнес–сообщества и некоммерческих организаций, в том числе по вопросам реализации своих инициатив.Так какие же проблемы волнуют семнадцатилетних и что они предлагают для их решения? Об этом — из первых уст.— «Подснежники» — это брошенные машины, занесенные снегом, которых немало в норильских дворах. В своем проекте я предлагаю варианты решения этой проблемы, в том числе — создание специализированной станции технического обслуживания, на стоянке которой могут находиться эвакуированные автомобили. В случае невостребованности в течение длительного срока в адрес их владельцев выставляются счета за услуги. При невозможности или нежелании оплачивать услуги стоянки спор урегулируется в судебном порядке.Ключевая задача состоит в оформлении перехода прав собственности для создания законных условий для осуществления ремонта, продажи, разбора или утилизации автомобиля. Как показывают расчеты, разбор и утилизация «подснежников» могут быть рентабельными. В компанию, этим занимающуюся, на практику могут быть приглашены студенты. Решение этой сложной задачи позволит развить практику урегулирования отношений собственности, улучшить городскую среду и экологическую обстановку в городе, создать новые рабочие места.— Таймыр богат мастерами. Здесь развиты целые творческие школы, производятся уникальные вещи. В то же время неразвитыми являются формы представления продукции, у производителей отсутствуют коммуникации с потребителями других городов. Я изучил местный рынок, цены и создал модель ведения бизнеса, связанного с приобретением у местных мастеров предметов народных промыслов и их реализацией через тематический интернет–магазин. Отдельное внимание при этом пришлось уделить разработке рекламы, логотипа и сайта.— Я предлагаю механизмы развития централизованной системы профориентации младших школьников, которой на данный момент не существует. Чем раньше ребенок впитает информацию о труде и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать свой профессиональный выбор, который определит его жизнь. Мой проект —об организации просветительской работы в начальных классах норильских школ во время продленок. В это время дети начинают уставать от выполнения уроков, и им нужен эмоциональный заряд. Думаю, гость в форме пожарного или полицейского ребят бы серьезно взбодрил. Общение со специалистами из разных сфер вызывает у детей большой интерес к профессиям, создает основу для домашнего обсуждения с родителями своего нового опыта. Но, к сожалению, у нас такие встречи проводятся крайне редко, организаторами выступают, как правило, инициативные родители, которые и являются гостями. Я же хочу расширить рамки такого общения.— Как активный отдых сделать еще более популярным среди норильчан? Рассказывать о маршрутах, подготовке к походам и их стоимости. В своем видеоролике я представил интересную информацию о туристических маршрутах через базу «Бунисяк» по долине реки Векхтай, вверх по реке Хойси, подъем на Шайтан–гору и Плачущие скалы. Для любителей экстрима я описал маршрут, предусматривающий заброс на вертолете в северо–западную часть плато Путорана и далее одиннадцатидневный сплав на катамаранах по течению реки Микчангда через озера Лама, Мелкое по реке Талая через Затон до реки Норильской. До того как погрузиться в данную работу, я и представить не мог, что вблизи Норильска столько уникальных живописных мест.— Идея проекта — организация сообщества людей, как специалистов, так и волонтеров, способных оперативно оказать моральную, физическую и методическую поддержку молодым семьям с маленькими детьми, особенно одиноким мамам. Бизнес–модель предполагает вовлечение в команду двадцати человек, десять из которых — студенты педагогического колледжа, пять — студенты вузов, пять — специалисты высшей категории. Участие в проекте позволит студентам получать полезный опыт и доход, сопоставимый по размерам со средней стипендией по России. Услуги клуба будут доступны для всех слоев населения.— Изначально я думала распространять брошюрки и плакаты с правилами русского языка, с разрешения муниципалитета наносить методом аэрографии тематическую информацию на автобусы. Но в результате идея повышения грамотности норильчан выросла в реально действующий проект комплексных развивающих игр с коммерческим и социальным потенциалом. Первая игра представляет собой панель– доску с углублениями, которую нам помогли сделать на фрезерном станке ребята из «Фаблаба». В эти углубления вставляются фишки, на которых с двух сторон написаны слова–исключения русского языка, причем на лицевой стороне фишки — слова с пропущенными буквами. Вторая игра представляет собой круглую плоскость с установленным на ней волчком, который останавливается, указывая на выставленные карточки. В них — задания по литературе. Третья игра — конкурс на лучшую презентацию идеи повышения грамотности населения. Мне понравилось участвовать в изобретении и производстве чего–то нового и наблюдать за материализацией идеи. Дерзайте! И все у вас получится.

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