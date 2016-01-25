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[Индекс номера 51 (10.04.2018)]

 Быть молодым 
Твори. Выдумывай. Пробуй

Норильские школьники знают, как убрать «подснежники», чем занять первоклашек на продленке и что нужно для того, чтобы облегчить жизнь матерей–одиночек.

Вспомните себя в 16–18 лет: глаза горят, полно идей, все кажется интересным, хочется творить и воплощать. Проблема только в том, что чаще всего смелые проекты молодых и креативных остаются лишь у них в голове. Участникам молодежной медиастудии «Дерзай!» повезло: они знают, как заявить о себе, а значит, могут быть услышаны и поняты, а их идеи — реализованы.
Студия «Дерзай!» — площадка для развития научного творчества, личностного и будущего профессионального роста школьников. Создана в апреле 2017 года в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» на базе Норильского государственного индустриального института. Старшеклассники и первокурсники сообща создают и продвигают социальные и бизнес–проекты.
Используя компьютерные технологии, технологии видеоредактирования, компьютерной графики, школьники обучаются созданию и продвижению технических, социальных и бизнес–проектов, направленных на развитие городской среды. В практической и интерактивной форме старшеклассники получают необходимые знания и навыки для лучшей адаптации к предпринимательской или трудовой деятельности. Так, за год прошли обучение более 30 человек. Разработано 12 проектов. Создавать их школьникам помогали 12 студентов НГИИ.
Руководитель студии — кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО «НГИИ» Роман Кулян:
— Работа со старшеклассниками позволяет через оценку юношеского восприятия окружающего мира определять наиболее актуальные проблемы территории и решать их сообща. Такой подход повышает гражданскую ответственность детей. Наша студия — это своего рода современный информационный канал связи молодежи и молодежных объединений с представителями органов власти, бизнес–сообщества и некоммерческих организаций, в том числе по вопросам реализации своих инициатив.
Так какие же проблемы волнуют семнадцатилетних и что они предлагают для их решения? Об этом — из первых уст.
Проект «Проблемы «подснежников». Екатерина Богатырева, средняя школа № 8:
— «Подснежники» — это брошенные машины, занесенные снегом, которых немало в норильских дворах. В своем проекте я предлагаю варианты решения этой проблемы, в том числе — создание специализированной станции технического обслуживания, на стоянке которой могут находиться эвакуированные автомобили. В случае невостребованности в течение длительного срока в адрес их владельцев выставляются счета за услуги. При невозможности или нежелании оплачивать услуги стоянки спор урегулируется в судебном порядке.
Ключевая задача состоит в оформлении перехода прав собственности для создания законных условий для осуществления ремонта, продажи, разбора или утилизации автомобиля. Как показывают расчеты, разбор и утилизация «подснежников» могут быть рентабельными. В компанию, этим занимающуюся, на практику могут быть приглашены студенты. Решение этой сложной задачи позволит развить практику урегулирования отношений собственности, улучшить городскую среду и экологическую обстановку в городе, создать новые рабочие места.
Проект «Северный стиль». Никита Саражинский, школа № 6:
— Таймыр богат мастерами. Здесь развиты целые творческие школы, производятся уникальные вещи. В то же время неразвитыми являются формы представления продукции, у производителей отсутствуют коммуникации с потребителями других городов. Я изучил местный рынок, цены и создал модель ведения бизнеса, связанного с приобретением у местных мастеров предметов народных промыслов и их реализацией через тематический интернет–магазин. Отдельное внимание при этом пришлось уделить разработке рекламы, логотипа и сайта.
Монтаж видео
Проект «Мир профессий». Валерия Пестрякова, средняя школа № 1:
— Я предлагаю механизмы развития централизованной системы профориентации младших школьников, которой на данный момент не существует. Чем раньше ребенок впитает информацию о труде и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать свой профессиональный выбор, который определит его жизнь. Мой проект —
об организации просветительской работы в начальных классах норильских школ во время продленок. В это время дети начинают уставать от выполнения уроков, и им нужен эмоциональный заряд. Думаю, гость в форме пожарного или полицейского ребят бы серьезно взбодрил. Общение со специалистами из разных сфер вызывает у детей большой интерес к профессиям, создает основу для домашнего обсуждения с родителями своего нового опыта. Но, к сожалению, у нас такие встречи проводятся крайне редко, организаторами выступают, как правило, инициативные родители, которые и являются гостями. Я же хочу расширить рамки такого общения.
Проект «Открытый путь на плато Путорана». Антон Васильев, средняя школа № 1:
— Как активный отдых сделать еще более популярным среди норильчан? Рассказывать о маршрутах, подготовке к походам и их стоимости. В своем видеоролике я представил интересную информацию о туристических маршрутах через базу «Бунисяк» по долине реки Векхтай, вверх по реке Хойси, подъем на Шайтан–гору и Плачущие скалы. Для любителей экстрима я описал маршрут, предусматривающий заброс на вертолете в северо–западную часть плато Путорана и далее одиннадцатидневный сплав на катамаранах по течению реки Микчангда через озера Лама, Мелкое по реке Талая через Затон до реки Норильской. До того как погрузиться в данную работу, я и представить не мог, что вблизи Норильска столько уникальных живописных мест.
Проект «Клуб «Ассистент мам». Юлия Егина, средняя школа № 1:
— Идея проекта — организация сообщества людей, как специалистов, так и волонтеров, способных оперативно оказать моральную, физическую и методическую поддержку молодым семьям с маленькими детьми, особенно одиноким мамам. Бизнес–модель предполагает вовлечение в команду двадцати человек, десять из которых — студенты педагогического колледжа, пять — студенты вузов, пять — специалисты высшей категории. Участие в проекте позволит студентам получать полезный опыт и доход, сопоставимый по размерам со средней стипендией по России. Услуги клуба будут доступны для всех слоев населения.
Помощник руководителя медиастудии «Дерзай!» Платон Трунов демонстрирует стабилизатор съемки
Проект «Шаг к знаниям». Арина Смирнова, гимназия № 5:
— Изначально я думала распространять брошюрки и плакаты с правилами русского языка, с разрешения муниципалитета наносить методом аэрографии тематическую информацию на автобусы. Но в результате идея повышения грамотности норильчан выросла в реально действующий проект комплексных развивающих игр с коммерческим и социальным потенциалом. Первая игра представляет собой панель– доску с углублениями, которую нам помогли сделать на фрезерном станке ребята из «Фаблаба». В эти углубления вставляются фишки, на которых с двух сторон написаны слова–исключения русского языка, причем на лицевой стороне фишки — слова с пропущенными буквами. Вторая игра представляет собой круглую плоскость с установленным на ней волчком, который останавливается, указывая на выставленные карточки. В них — задания по литературе. Третья игра — конкурс на лучшую презентацию идеи повышения грамотности населения. Мне понравилось участвовать в изобретении и производстве чего–то нового и наблюдать за материализацией идеи. Дерзайте! И все у вас получится.

Надежда Сидор
Фото из архива студии
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