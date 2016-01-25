[Индекс номера 51 (10.04.2018)]



Спорт-тайм

Боевой матч

В домашнем матче 18–го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» нанес поражение глазовскому «Прогрессу» — 5:2. Несмотря на преимущество норильчан в счете, игра получилась достаточно боевой, при этом голкипер хозяев Алексей Попов из–за травмы был вынужден раньше времени покинуть площадку.



До отчетного тура команды провели между собой 14 игр, в которых норильчане одержали девять побед. Два раза были сильнее глазовчане. Разница забитых и пропущенных мячей — 62:34 в пользу «Норникеля». Кроме того, в 18–м туре «Синара» разгромила «Ухту» — 8:1, «Газпром–Югра» — «Дину» — 7:1, «КПРФ» — «Политех» — 6:0. «Автодор» не без труда одолел «Новую генерацию» — 4:3, а «Сибиряк» уступил «Тюмени» — 5:6. Встреча норильчан с ближайшим преследователем носила принципиальный характер. Уже с первых минут матча стало понятно — в этот вечер ничейного результата вряд ли стоит ожидать. Северяне много атаковали, глазовчане в свою очередь держали оборону и постоянно огрызались. На 15–й минуте «Норникель» выходит вперед: Алексей Филиппов с углового направляет мяч к центру площадки, где никем не прикрытый Юрий Костыгин метров с двенадцати сходу посылает мяч в ближний угол ворот — 1:0. Не проходит и минуты, как гости нарушают правила в отношении Константина Чащина примерно в 15 метрах от своих ворот. К мячу подходит тот же Костыгин и пушечным ударом поражает девятку — 2:0. Ошарашенный таким прессингом, «Прогресс» меняет вратаря на пятого полевого игрока, однако до конца тайма счет на табло не меняется. капитан команды Юрий Костыгин Во второй 25–минутке страсти на площадке разгорелись еще больше. Гости продолжили играть в пять полевых. На 29–й минуте «Прогрессу» удается результативная атака, которую точным ударом завершает Антон Оппер, — 2:1. Спустя три минуты разрыв в счете вновь увеличивается: хозяева сооружают образцово–показательный прессинг, точку в котором ставит Чащин, — 3:1. Проходит еще две минуты, и «Прогресс» вновь вынужден начинать с центра площадки: на этот раз автогол на свой счет записывает Денис Овсянников — 4:1. На 42–й минуте хозяева отбирают мяч у соперников на чужой половине площадки, и Данил Кутузов доводит счет до разгромного — 5:1. Под занавес встречи глазовчане стараниями Артура Мелкояна проводят второй, но ничего не значащий мяч — 5:2. Александр Соколов, главный тренер «Норильского никеля», на послематчевой пресс–конференции поблагодарил свою команду, однако отметил, что при счете 2:0 нужно было закреплять преимущество: — Мы знали, что «Прогресс» хорошо играет с пятым полевым. И когда это случилось, то ритм игры сломался. Матч сложился уже совсем по–другому. Играть в формате пять на четыре тяжело как атакующим, так и обороняющимся. У нас были шансы забить, но... Во втором тайме игра пошла очень рваной. Хочу отметить момент, который привел к травме нашего вратаря Алексея Попова. Я понимаю, что была борьба и травма неумышленная, тем не менее наказание должно быть более строгим. Есть подозрение, что у Алексея перелом руки. После этого эпизода мы сильно завелись, разозлившись на соперника и довели результат до победного. Также хочу отметить болельщиков, которые с нами всегда до конца независимо от счета на табло — проигрываем мы или выигрываем. Спасибо им большое за поддержку. Надеюсь, что мы будем больше радовать их победами. Юрий Костыгин, капитан «Норильского никеля»: — Эмоции, конечно, только положительные. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Игра складывалась тяжеловато. Хорошо, что получилось забить два стандарта в первом тайме. Стало полегче. Пятый полевой игрок у «Прогресса» хорошо натренирован. Они смогли забить нам один мяч. Затем мы перестроились и начали успешно действовать против их пятого полевого. Спасибо Алексею Попову. Очень жаль, что он получил травму. Надеюсь, это не серьезно и скоро он вернется к тренировкам и играм. По итогам тура у «Норникеля» 47 очков и шестая строчка в турнирной таблице.

Михаил Туаев Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»

Памятный турнир В воскресенье состоялся IV традиционный турнир по тхэквондо WKF памяти Георгия Парамонова. Без преувеличения, это один из самых зрелищных турниров, проходивших в городе. Георгий Парамонов еще в середине 1980–х одним из первых развивал тхэквондо как вид боевых искусств не только в Норильске, но и в стране. Он и Владимир Королев создали в Норильске системную школу тхэквондо. К сожалению, в какой–то момент этот спорт утратил свою ведущую роль. В 2003 году Сергей Никуличев, нынешний президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ, предложил возродить этот вид единоборств в Норильске. Георгий Парамонов идею поддержал и со временем стал тренером–преподавателем Таймырской федерации тхэквондо ВТФ. Несколько лет назад его не стало. В предыдущие три года, проводя эти соревнования, делали ставку на массовость: в них принимали участие спорт-смены от 7 до 17 лет. В этом году решили сделать упор на зрелищность и к участию пригласили помимо норильчан ведущих спортсменов из разных регионов страны (Астрахани, Тольятти, Смоленска, Тюмени, Ростова–на–Дону), а также тхэквондистов из Казахстана. Таким образом, турнир приобрел статус международного. В числе участников были 15 членов сборной страны. Соревновались в личном и командном первенствах. Каждая команда была настроена на победу. Феликс Шарифов, тренер сборной Ростова–на–Дону, уверен в победе своих подопечных на 90%. 10% он отводит удаче. В личном же первенстве больше надеется на удачу: «Я считаю, что нет плохих спортсменов, есть плохая подготовка. А здесь много хороших ребят: квалифицированного спортсмена сразу видно даже по взгляду». На этих соревнованиях норильчане впервые увидели выступление своей землячки Полины Никуличевой, члена сборной страны. Сегодня на территории нет равной ей по силе соперницы. В этот раз девушка соревновалась с тхэквондистками из Астрахани и Казахстана, она считает их достойными конкурентками. — В 1989 году я начал заниматься карате–до, а через полтора года познакомился с Жорой Парамоновым, Володей Королевым и перешел к ним в тхэквондо, — рассказывает Николай Шлыков, один из почетных гостей турнира и первых учеников Георгия Парамонова. — Он остается самым титулованным норильским тхэквондистом. В то время мы занимались чуть не по книжкам. Когда этот вид спорта официально разрешили, мы утолили свой информационный голод, стали выезжать на стажировки. Так что здорово, что все это сегодня разрешено. И Норильск выглядит успешно на российском уровне. Спасибо Сереже Никуличеву за то, что хватило организаторских способностей и сил возродить этот вид спорта и поднять его на такую высоту. — Когда мы возглавляли федерацию, разными единоборствами занимались более пяти тысяч взрослых и детей. В спортзале было по 80 человек! — вспоминают два почетных гостя турнира — Владимир Цыкунов, первый тренер Сергея Никуличева, и Шадияр Кондыбаев, почетный деятель спорта, вице–президент Федерации тхэквондо Казахстана, который в 1990 году создал и возглавил норильскую федерацию боевых искусств, куда входили карате, тхэквондо и другие единоборства. — Поскольку этот вид спорта был запрещен, для прикрытия мы организовали клуб «Юный дзержинец» и якобы занимались там разрешенным дзюдо. Сегодня каждая федерация существует отдельно. Спасибо всем, кто продолжает традиции, делая наши тренерские мечты молодости реальными. По итогам соревнований первое общекомандное место заняла сборная Тольятти, на втором и третьем местах расположились команды Ростова–на–Дону и Норильска соответственно. В будущем году организатор соревнований Сергей Никуличев планирует, что турнир расширится, о желании привезти сильнейших спорт-сменов заявили сборные Иордании, Сербии, Марокко, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Испании. Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ: — Огромное спасибо всем участникам, которые приехали специально, хотя в их графике огромное число различных соревнований, и всем, благодаря кому этот турнир стал возможным: ООО «Валента плюс», «Авиамир» и Заполярному филиалу «Норникеля». Спасибо главе Норильска Ринату Ахметчину и представителям компании за участие в открытии турнира. Мы надеемся на продолжение сотрудничества. Эти соревнования интересны для спортсменов и зрителей: люди приходили диаспорами поддерживать своих! Так что будущее у турнира есть.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встреча норильчан с ближайшим преследователем носила принципиальный характер. Уже с первых минут матча стало понятно — в этот вечер ничейного результата вряд ли стоит ожидать. Северяне много атаковали, глазовчане в свою очередь держали оборону и постоянно огрызались.На 15–й минуте «Норникель» выходит вперед: Алексей Филиппов с углового направляет мяч к центру площадки, где никем не прикрытый Юрий Костыгин метров с двенадцати сходу посылает мяч в ближний угол ворот — 1:0. Не проходит и минуты, как гости нарушают правила в отношении Константина Чащина примерно в 15 метрах от своих ворот. К мячу подходит тот же Костыгин и пушечным ударом поражает девятку — 2:0. Ошарашенный таким прессингом, «Прогресс» меняет вратаря на пятого полевого игрока, однако до конца тайма счет на табло не меняется.Во второй 25–минутке страсти на площадке разгорелись еще больше. Гости продолжили играть в пять полевых. На 29–й минуте «Прогрессу» удается результативная атака, которую точным ударом завершает Антон Оппер, — 2:1. Спустя три минуты разрыв в счете вновь увеличивается: хозяева сооружают образцово–показательный прессинг, точку в котором ставит Чащин, — 3:1. Проходит еще две минуты, и «Прогресс» вновь вынужден начинать с центра площадки: на этот раз автогол на свой счет записывает Денис Овсянников — 4:1. На 42–й минуте хозяева отбирают мяч у соперников на чужой половине площадки, и Данил Кутузов доводит счет до разгромного — 5:1. Под занавес встречи глазовчане стараниями Артура Мелкояна проводят второй, но ничего не значащий мяч — 5:2., на послематчевой пресс–конференции поблагодарил свою команду, однако отметил, что при счете 2:0 нужно было закреплять преимущество:— Мы знали, что «Прогресс» хорошо играет с пятым полевым. И когда это случилось, то ритм игры сломался. Матч сложился уже совсем по–другому. Играть в формате пять на четыре тяжело как атакующим, так и обороняющимся. У нас были шансы забить, но... Во втором тайме игра пошла очень рваной. Хочу отметить момент, который привел к травме нашего вратаря Алексея Попова. Я понимаю, что была борьба и травма неумышленная, тем не менее наказание должно быть более строгим. Есть подозрение, что у Алексея перелом руки. После этого эпизода мы сильно завелись, разозлившись на соперника и довели результат до победного. Также хочу отметить болельщиков, которые с нами всегда до конца независимо от счета на табло — проигрываем мы или выигрываем. Спасибо им большое за поддержку. Надеюсь, что мы будем больше радовать их победами.— Эмоции, конечно, только положительные. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Игра складывалась тяжеловато. Хорошо, что получилось забить два стандарта в первом тайме. Стало полегче. Пятый полевой игрок у «Прогресса» хорошо натренирован. Они смогли забить нам один мяч. Затем мы перестроились и начали успешно действовать против их пятого полевого. Спасибо Алексею Попову. Очень жаль, что он получил травму. Надеюсь, это не серьезно и скоро он вернется к тренировкам и играм.В предыдущие три года, проводя эти соревнования, делали ставку на массовость: в них принимали участие спорт-смены от 7 до 17 лет. В этом году решили сделать упор на зрелищность и к участию пригласили помимо норильчан ведущих спортсменов из разных регионов страны (Астрахани, Тольятти, Смоленска, Тюмени, Ростова–на–Дону), а также тхэквондистов из Казахстана. Таким образом, турнир приобрел статус международного. В числе участников были 15 членов сборной страны. Соревновались в личном и командном первенствах.Каждая команда была настроена на победу., тренер сборной Ростова–на–Дону, уверен в победе своих подопечных на 90%. 10% он отводит удаче. В личном же первенстве больше надеется на удачу: «Я считаю, что нет плохих спортсменов, есть плохая подготовка. А здесь много хороших ребят: квалифицированного спортсмена сразу видно даже по взгляду».На этих соревнованиях норильчане впервые увидели выступление своей землячки Полины Никуличевой, члена сборной страны. Сегодня на территории нет равной ей по силе соперницы. В этот раз девушка соревновалась с тхэквондистками из Астрахани и Казахстана, она считает их достойными конкурентками.— В 1989 году я начал заниматься карате–до, а через полтора года познакомился с Жорой Парамоновым, Володей Королевым и перешел к ним в тхэквондо, — рассказывает, один из почетных гостей турнира и первых учеников Георгия Парамонова. — Он остается самым титулованным норильским тхэквондистом. В то время мы занимались чуть не по книжкам. Когда этот вид спорта официально разрешили, мы утолили свой информационный голод, стали выезжать на стажировки. Так что здорово, что все это сегодня разрешено. И Норильск выглядит успешно на российском уровне. Спасибо Сереже Никуличеву за то, что хватило организаторских способностей и сил возродить этот вид спорта и поднять его на такую высоту.— Когда мы возглавляли федерацию, разными единоборствами занимались более пяти тысяч взрослых и детей. В спортзале было по 80 человек! — вспоминают два почетных гостя турнира —, первый тренер Сергея Никуличева, и, почетный деятель спорта, вице–президент Федерации тхэквондо Казахстана, который в 1990 году создал и возглавил норильскую федерацию боевых искусств, куда входили карате, тхэквондо и другие единоборства. — Поскольку этот вид спорта был запрещен, для прикрытия мы организовали клуб «Юный дзержинец» и якобы занимались там разрешенным дзюдо. Сегодня каждая федерация существует отдельно. Спасибо всем, кто продолжает традиции, делая наши тренерские мечты молодости реальными.По итогам соревнований первое общекомандное место заняла сборная Тольятти, на втором и третьем местах расположились команды Ростова–на–Дону и Норильска соответственно. В будущем году организатор соревнований Сергей Никуличев планирует, что турнир расширится, о желании привезти сильнейших спорт-сменов заявили сборные Иордании, Сербии, Марокко, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Испании.— Огромное спасибо всем участникам, которые приехали специально, хотя в их графике огромное число различных соревнований, и всем, благодаря кому этот турнир стал возможным: ООО «Валента плюс», «Авиамир» и Заполярному филиалу «Норникеля». Спасибо главе Норильска Ринату Ахметчину и представителям компании за участие в открытии турнира. Мы надеемся на продолжение сотрудничества. Эти соревнования интересны для спортсменов и зрителей: люди приходили диаспорами поддерживать своих! Так что будущее у турнира есть.

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