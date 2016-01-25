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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 53 (12.04.2018)]

Что скажет суд?

Прокуратура и Госпожнадзор продолжают проверки торговых и детских центров.

Накануне рейды прошли в магазине «Енисей», рынке на площади Металлургов и в детском развлекательном центре «Джуманджи». Все выявленные нарушения пожарной безопасности будут отражены в акте, который главный пожарный дознаватель Вячеслав Иващенко передаст и. о. прокурора Норильска Хаважу Гутаеву.
Неделей раньше проверке подверглись спортивно–развлекательный центр «Арена» и ТЦ «Галактика». В «Галактике» было зафиксировано более 50 нарушений. Вчера прокуратура подала в Норильский городской суд иск, где в качестве меры реагирования предложила приостановить деятельность торгового центра до устранения нарушений. Но окончательное решение по этому вопросу могут вынести только судебные органы. Рассматривать данный иск будет суд в Талнахе, по месту нахождения объекта, принадлежащего ответчику. Ответчиком по данному делу выступает гражданка Попова А. Г.
У суда есть два месяца на разбирательство. Если суд согласится с доводами экспертов в лице сотрудников Госпожнадзора и прокуратуры, центр может быть закрыт на срок, необходимый для исполнения предписаний. По всей стране приняты уже десятки подобных решений, возможно, нашим судом вердикт будет вынесен ранее предельно установленного законом срока. Тем временем в самом ТЦ «Галактика» вовсю идут ремонтные работы. Не исключено, что к моменту заседания суда список нарушений несколько сократится.
Напомним, решение о проведении проверок приняла Генеральная прокуратура РФ. Прокуроры на местах совместно с МЧС проверяют объекты не только на предмет наличия или отсутствия необходимых документов, работоспособности систем пожаротушения и оповещения с позиции профессионалов, но и выясняют, насколько эффективна организация системы безопасности с точки зрения посетителей торгово–развлекательных центров.
Изначально Хаваж Гутаев заявлял о необходимости включить в список осмотра около 40 городских объектов. Проверки только начались. Процесс обещали делать открытым.

Татьяна Глебова
Фото Ирины Яринской
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Прокуратура и Госпожнадзор продолжают проверки торговых и детских центров.

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Новости:
 12 апреля 2018 
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16:20 На благоустройство площадки на Озерной, 15а, потратят 10 миллионов рублей.
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