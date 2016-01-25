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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 53 (12.04.2018)]

 Чем занята власть 
В поисках золотой середины

Более двадцати вопросов, касающихся социальной сферы, а также градостроительной и наградной политики, обсудили депутаты в ходе заседания пятой сессии Норильского городского Совета.

Бизнес–ресурс
Одним из важных пунктов повестки дня стало принятие местных нормативных актов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет, прежде всего, о предоставлении предпринимателям льгот по аренде муниципальных нежилых помещений.
Ежегодно на содержание пустующих площадей тратится больше 10 миллионов бюджетных рублей, и местные власти заинтересованы в том, чтобы поскорее найти для них арендаторов. Большинство помещений требуют ремонта или даже реконструкции. Теперь у предпринимателей появилась возможность получить муниципальные квадратные метры, столь необходимые для развития бизнеса, на льготных условиях или и вовсе в безвозмездное пользование. К примеру, если предлагаемое помещение из перечня требует текущего или косметического ремонта, то в первый год предприниматель будет платить арендную плату в размере 40%, во второй — 60%, в третий — 80%, начиная с четвертого года — 100% арендной платы. А уж если требуется капитальный ремонт или реконструкция, то на ближайшие 5 лет представителя малого или среднего бизнеса полностью освободят от арендной платы. И в первом, и во втором случае льготы по аренде не освобождают предпринимателей от оплаты жилищно–коммунальных услуг. И еще одна важная деталь — муниципальные площади, полученные для ведения бизнеса на льготных условиях, в субаренду сдавать будет нельзя.
— Мы достаточно долго шли к тому, чтобы перечень пустующих нежилых помещений, которые могут быть предоставлены в пользование субъектам малого и среднего бизнеса, стал общедоступным. Считаю, что новые меры поддержки помогут повысить инвестиционную привлекательность Норильска. В то же время нами учтены все подводные камни, и предлагаемые муниципалитетом условия будут выгодны тем предпринимателям, которые планируют работать в Норильске длительное время, — прокомментировал это решение сессии председатель норильского горсовета Александр Пестряков.
В ближайшее время перечень пустующих нежилых помещений, опубликованный на официальном сайте города, скорректируют, отдельно выделив муниципальные площади, которые предприниматели смогут получить на льготных условиях или вовсе в безвозмездное пользование.

Возражений нет
Также народные избранники согласовали увеличение стоимости детских новогодних подарков, приобретаемых за счет местного бюджета, повысив их стоимость с 1000 до 1200 рублей; установку памятной доски «Специалистам Мончегорска» на жилом доме на ул. Кирова, 1, и мемориальной доски Василию Ксинтарису на фасаде здания на ул. Октябрьской, 31. Внесен ряд поправок в местные нормативные акты для приведения их в соответствие с федеральным и краевым законодательством.
Поддержали депутаты предложения администрации города об изменении территориальных зон улиц Хантайской и Лауреатов, 21, включив зону транспортной инфраструктуры в зону зеленых насаждений. Таким образом, городские власти продолжают приводить в соответствие с генпланом Норильска ситуацию в части использования земельных ресурсов.

Наградная политика
Утверждено на сессии и обновленное положение «О наградной политике». Корректировки связаны с изменениями в структуре органов местного самоуправления: в новой редакции документа прописана процедура поощрения наградами на уровне главы Норильска и председателя горсовета. Уточнены также процедура присвоения звания «Почетный гражданин города Норильска» и требования к претендентам для награждения благодарственным письмом главы города. Введена и новая форма поощрения — благодарственное письмо городского Совета. Данным видом награды могут быть поощрены как граждане, так и коллективы предприятий и организаций. Для каждого депутата горсовета предусмотрена квота — три благодарственных письма в год.

На злобу дня
Оплата проезда в отпуск для работников краевых структур, переезд норильчан на материк и проблема безнадзорных животных — вот три вопроса, которые Александр Пестряков озвучил вне основной повестки и по которым депутатам предстоит составить обращение в краевой парламент.
В частности, актуальной остается тема оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха для детей работников краевых госучреждений. С 2014 года, со вступлением в силу Постановления регионального правительства «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», сотрудники краевых госучреждений потеряли право на оплату дороги членов семьи в том случае, если иждивенец едет на отдых отдельно. Норильские депутаты намерены добиться устранения социальной несправедливости, поскольку многие горожане летом отправляют детей на материк, а сами остаются в Норильске.
Второй вопрос, с которым норильские депутаты обратятся к краевым коллегам, — это просьба внести изменения в постановление, касающееся переселения норильчан в благоприятные регионы проживания. Документ предусматривает, что сейчас 25% от финансирования программы переселения будет направляться на выплату субсидий желающим переехать в районы Красноярского края. Жилье при этом должно быть не старше пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Однако в большинстве городов Красноярского края, популярных у норильчан, выезжающих на материк, — Минусинск, Назарово, Зеленогорск, — жилищное строительство не ведется. По мнению депутатов, эта норма, ущемляющая права участников программы переселения, должна быть изменена.
— Я согласен с тем, что приобретаемое норильчанами жилье должно находиться в хорошем состоянии, но, поскольку в небольших городах строительство ведется недостаточно активно, а срок службы домов измеряется десятилетиями, я считаю, что будет целесообразным увеличить норму с пяти до десяти–пятнадцати лет, — отметил Александр Пестряков.
Еще одна инициатива будет касаться внесения изменений в Постановление правительства края «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных». С начала 2014 года животные, подвергшиеся отлову, после проведения всех процедур (вакцинация, лечение, стерилизация) вновь выпускаются в привычную для них среду обитания, из–за чего их численность не снижается. Помимо этого географические и климатические особенности территории способствуют дальнейшему увеличению популяции «беспризорников», особенно летом, в период массовых отпусков.
— Проблема безнадзорных животных сейчас активно обсуждается на всех уровнях власти. Норильск — не исключение, и у нас, так же как и в других регионах, общественность разделилась на два лагеря, — сказал Александр Пестряков. — В ближайшее время депутаты рассмотрят все аспекты, относящиеся к сложившейся ситуации: статистические данные, возможные пути решения и так далее. Нам предстоит найти в этом вопросе золотую середину, чтобы обеспечить безопасность норильчан и в то же время не допустить случаев жестокого обращения с животными.
Все предложения председателя горсовета детально обсудят норильские депутаты, проработают специалисты различных уровней, в том числе и регионального, после чего полученные результаты лягут в основу законодательных инициатив и будут направлены в краевой парламент.

Марина Андриюк
Фото Ирины Яринской
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Прокуратура и Госпожнадзор продолжают проверки торговых и детских центров.

Чем занята власть 
Более двадцати вопросов, касающихся социальной сферы, а также градостроительной и наградной политики, обсудили депутаты в ходе заседания пятой сессии Норильского городского Совета.

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«Заполярная правда» продолжает спецпроект «Поверь в мечту» для детей из детского дома и школы–интерната. Нам очень хотелось, чтобы ребята почувствовали особое внимание взрослых и смогли побывать там, где они давно мечтали — от молокозавода и театрального закулисья до звонницы главного норильского храма «Всех скорбящих Радость». Как раз искусству колокольного звона мечтает научиться девятилетний воспитанник школы–интерната Ванечка Шеститко.

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Новости:
 12 апреля 2018 
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16:25 Музею авиации и космонавтики 8-й школы в этом году исполняется 40 лет. На этой неделе здесь началась праздничная декада «Время первых».
16:20 На благоустройство площадки на Озерной, 15а, потратят 10 миллионов рублей.
16:20 Летом в городе будут благоустроены 23 двора.
16:15 Валерий Редкозубов: «На Олимпиаду ехать надо было однозначно!».
16:08 Норильские депутаты усомнились в том, что работы, запланированные по программе реформирования и модернизации ЖКХ на этот год, будут полностью выполнены. Администрация города, в свою очередь, считает, что бить тревогу рано.
15:07 Рисуй и приноси! Неболейкин с витаминами, Пилюлькин с волшебными конфетами, добрые синеглазые медсестрички, дюжина веселых Айболитов и реанимобилей украшают редакцию газеты «зпПЛЮС».
15:05 В первой гимназии начался плановый ремонт кровли.
14:04 Талнахский образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» получил гран-при международного фестиваля-конкурса «Тбилиси встречает таланты».
13:49 Стройорганизации готовы продолжить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск».
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