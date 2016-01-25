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[Индекс номера 53 (12.04.2018)]

 Поверь в мечту 
Колокола для Ванечки

«Заполярная правда» продолжает спецпроект «Поверь в мечту» для детей из детского дома и школы–интерната. Нам очень хотелось, чтобы ребята почувствовали особое внимание взрослых и смогли побывать там, где они давно мечтали — от молокозавода и театрального закулисья до звонницы главного норильского храма «Всех скорбящих Радость». Как раз искусству колокольного звона мечтает научиться девятилетний воспитанник школы–интерната Ванечка Шеститко.

Иван Шеститко
Мы поджидали мальчика у храма вместе со звонарем Владимиром. Скромный человек, он шутил, что еще за лопату и за снег в большом церковном дворе отвечает. А в колокол звонит в отведенное для богослужений время. Ванечка приехал на экскурсию со своей учительницей Инной Анатольевной Масалыкиной. Общителен — не нарадоваться. С ходу рассказал, что родился в Норильске, а 20 июня ему исполнится десять лет.
Знакомлю Ванечку с батюшкой Германом, который до принятия сана учился в Норильском педагогическом колледже. Тот рассказывает любознательному гостю, что Свято–Скорбященский собор — самый главный храм нашей епархии, здесь служит епископ Агафангел, который возглавляет Норильскую и Туруханскую епархию. А храм — место особого присутствия Бога. Священник показывает Ване, как ставить свечечку, правильно перекреститься — «три пальчика складываем вместе, два прижимаем к ладошке, потом на лобик, животик, на правое плечо и на левое...».
Теперь можно отправляться на звонницу. Кстати, звонница отличается от колокольни тем, что пристроена над входом в храм, а колокольню ставят отдельно от церковного здания. Ванечке предстоит преодолеть крутую металлическую лесенку, которая ведет на небольшую закрытую площадку на крыше собора, а уж из окошек звонницы открывается замечательный вид на родной Норильск. Батюшка Герман показывает мальчику колокола:
С батюшкой Германом
— Самый большой колокол — благовест — весит примерно 300 килограммов. Вот ты, Ваня, сколько весишь? Килограммов тридцать? Вот и представь — какая мощь в звуке этого колокола, призывающего людей на службу в храм. Здесь есть и старые колокола, им больше 25 лет. Некоторые со временем разбились, мы приобрели новые, а какие–то переезжали из храма в храм. Так сформировалась звонница из десяти колоколов. Наш сторож–звонарь Владимир покажет тебе, как в них правильно звонить. Может, тебе понравится, и ты захочешь сам научиться всему. Но для этого надо проявить определенное усердие. У каждого колокола свое звучание. У самого большого — густой раскатистый звук. А у малышей — потоньше. Необходимо немалое мастерство, чтобы из их перезвона получилась музыка.
Ване вручили специальные наушники. Звук–то нешуточный, с непривычки и оглохнуть можно. Но в старину благодатным колокольным звоном и от глухоты лечили, и от прочих болезней. Известны случаи, когда после святого перезвона страшная чума покидала русские города. И после небольшого инструктажа Ванечка с Владимиром устроили такой дружный перезвон, что, наверное, всех чертей в округе разогнали.
Интересно, что в Свято–Скорбященском соборе в прошлом году появилась еще одна небольшая звонница — переносная. Теперь в праздники ее выставляют во дворе собора. На Пасху в ее небольшие звонкие колокольцы от души били все желающие. Отлиты колокола в столичной мастерской Ильи Дроздихина, о чем по древней традиции сообщается на металлической «юбке» — самом колокольном краешке. В эти колокола малышей учит звонить Юрий Чумак — мастер на все руки. Он в молодежном православном центре «Север» занимается с ребятами краеведением, водит их в походы, а еще по благословению Владыки Агафангела курирует вопросы строительства нового храмового комплекса Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. Там, конечно, будет своя звонница. Может, в будущем наш повзрослевший Ванечка и там ударит в колокола, призывая народ на богослужение...
На звоннице Свято-Скорбященского собора
Общительный Ваня рассказывает нам, как в прошлом году побывал в красивом деревянном храме на юге Красноярского края, когда дети из интерната ездили в летний лагерь в Тесь. Его заинтересовал и наш рассказ о воскресной школе при Свято–Скорбященском соборе. Здесь есть и кружки рукоделия. А рукодельничать Ваня очень любит, занимается в объединении «Ёжики». Он пока не определился, какой из предметов у него любимый, но учительница рассказала нам, что Ваня силен в математике, да и в целом она не нарадуется его усидчивости и отличным результатам по разным предметам. А еще мальчик с удовольствием играет в шашки и декламирует стихи.
Отец Герман на прощанье говорит:
— Наши богослужения всегда сопровождаются колокольным звоном. Мы встретились с Ваней до начала вечерней службы, и для того чтобы осуществить мечту ребенка, пошли на то, чтобы позвонить в колокола вне богослужения. Хотели показать мальчику храм, нашу жизнь, и я надеюсь, что он заинтересовался не только колокольным звоном, но и самим храмом. Надеюсь, что он будет не только гостем, но и начнет принимать участие в церковной жизни.
И Ваня поделился первыми впечатлениями:
— Я очень хотел сам позвонить в колокола, чтобы все люди приходили в церковь к Богу. Мне здесь все понравилось, и я свечечку поставил с батюшкой, чтобы все были здоровы. На колокольню, конечно, страшновато было подниматься. А звонщик Владимир (так мальчик назвал звонаря. — Ред.) мне хорошо все показал, и мне так понравилось звонить!
Секреты колокольного звона от Юрия Чумака
А еще наш славный Иван поведал, что больше всего мечтает о том, чтобы он и его мама были всегда... Получается, что Ваня пришел по адресу, ведь вера в Бога дает человеку бессмертие. Мальчик вспомнил, что однажды воспитательница читала ребятам в интернате книгу, в которой говорилось о том, что «человек, которого повесили на крестик, был в пещере, но ангелы отодвинули камень, когда он воскрес...».
В крестильном храме Рождества Иоанна Предтечи мы показали Ване изображение его небесного покровителя, крестившего Христа в Иордани. И объяснили, что по святцам его имя звучит как Иоанн, что в дословном переводе с древнееврейского означает «Господь сжалился»... Ванечка, глядя на икону Иоанна Крестителя, прошептал свою детскую молитву: «Пожалуйста, пусть все будет хорошо...».
Дорогой Ванечка, пусть у тебя по милости Божией и стараниями добрых и заботливых людей все действительно будет хорошо! А мы всегда будем рады видеть тебя в редакции, ведь ты так захотел вместе с ребятами из интерната посмотреть, как выпускается газета «Заполярная правда». Ждем в гости!

Ирина Даниленко
Фото Владимира Макушкина
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