[Индекс номера 53 (12.04.2018)]



От сердца к сердцу

Все за одного

У восьмилетней Карины Тургумбаевой из Кайеркана наступила ремиссия. Норильчане не оставили семью один на один с бедой и всем миром помогали Карине в борьбе со страшным диагнозом — острый лимфобластный лейкоз.



Заболевание у Карины обнаружили в мае 2017 года. Тогда ей было восемь лет, она училась во втором классе школы № 45. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба, разделив жизнь на «до» и «после». Мама девочки Светлана вспоминает, что первой неладное заподозрила их участковый педиатр — дочка стала жаловаться на боли в ноге. Врач отправила Карину на обследование в детскую городскую больницу. Некоторое время доктора сомневались в диагнозе, но после пункции костного мозга, которую сделали в оганерской больнице, не осталось никаких сомнений. Карину с мамой отправили санбортом в Красноярск на лечение в детскую краевую клиническую больницу. Там сделали повторную пункцию, и диагноз вновь подтвердился. После этого началось изнурительное, но жизненно необходимое лечение. — Первые дни мы были в полной растерянности, — делится Светлана. — До последнего не верилось, что это происходит с нами. Казалось, будто нам снится какой–то страшный сон. Я плохо помню какие–то детали того периода. Все внимание было сконцентрировано на дочке... На нашу беду откликнулось много людей. Мои коллеги, а я работаю в школе, сотрудники других школ, детских садов, работники предприятий Заполярного филиала «Норникеля» и другие. Оказалось, что в нашем городе очень много неравнодушных людей. Я и моя семья хотим сказать всем, кто нас поддержал в трудную минуту, огромное спасибо. Благодарю вас за то, что не оставили нас наедине с нашей бедой, откликнулись на призыв о помощи. Хочу пожелать всем этим людям здоровья, счастья и благополучия. В Красноярске, где Карина получала основное лечение, они с мамой провели почти год. После химиотерапии у девочки наступила ремиссия. Но это только один из этапов лечения. Теперь Карина получает поддерживающую химиотерапию, а каждые полтора–два месяца ей предстоит с мамой летать в край, чтобы сдать необходимые анализы и провести корректировку курса лечения с учетом состояния здоровья. К сожалению, в Норильске нет специалистов, которые смогли бы проводить лечение. Врачи не дают каких–либо прогнозов, так как болезнь ведет себя непредсказуемо. Пока лечение проходило стабильно, без отклонений и осложнений. Карине необходимо пройти восемь поддерживающих курсов химиотерапии. В конце апреля она с мамой полетит на второй курс лечения. Сейчас Карина учится в третьем классе. Обучение в школе идет дистанционно, через интернет. Девочка добросовестно делает уроки и мечтает скорее выздороветь, чтобы не было никаких ограничений. А еще она очень хочет съездить в Париж всей семьей, завести собаку и много гулять с ней на улице. Несмотря на свой диагноз и тяжелое лечение, Карина не унывает. Семья ее всячески поддерживает и не дает думать о плохом. Когда девочка была с мамой в Красноярске, папа Виталий с младшим братишкой Карины Сергеем решили сделать им подарок и под Новый год прилетели в Красноярск. — Мы надеемся, молимся, верим в то, что все будет хорошо, — говорит Светлана. — Нам нельзя иначе. Своей верой мы должны напитывать Карину и давать ей поддержку. Общая беда нас сплотила, и мы иначе стали относиться друг к другу и ко времени, которое проводим вместе. Мы теперь один за всех и все за одного.

Наталья Черкашина Фото из архива семьи Тургумбаевых www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заболевание у Карины обнаружили в мае 2017 года. Тогда ей было восемь лет, она училась во втором классе школы № 45. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба, разделив жизнь на «до» и «после». Мама девочки Светлана вспоминает, что первой неладное заподозрила их участковый педиатр — дочка стала жаловаться на боли в ноге. Врач отправила Карину на обследование в детскую городскую больницу. Некоторое время доктора сомневались в диагнозе, но после пункции костного мозга, которую сделали в оганерской больнице, не осталось никаких сомнений. Карину с мамой отправили санбортом в Красноярск на лечение в детскую краевую клиническую больницу. Там сделали повторную пункцию, и диагноз вновь подтвердился. После этого началось изнурительное, но жизненно необходимое лечение.— Первые дни мы были в полной растерянности, — делится Светлана. — До последнего не верилось, что это происходит с нами. Казалось, будто нам снится какой–то страшный сон. Я плохо помню какие–то детали того периода. Все внимание было сконцентрировано на дочке... На нашу беду откликнулось много людей. Мои коллеги, а я работаю в школе, сотрудники других школ, детских садов, работники предприятий Заполярного филиала «Норникеля» и другие. Оказалось, что в нашем городе очень много неравнодушных людей. Я и моя семья хотим сказать всем, кто нас поддержал в трудную минуту, огромное спасибо. Благодарю вас за то, что не оставили нас наедине с нашей бедой, откликнулись на призыв о помощи. Хочу пожелать всем этим людям здоровья, счастья и благополучия.В Красноярске, где Карина получала основное лечение, они с мамой провели почти год. После химиотерапии у девочки наступила ремиссия. Но это только один из этапов лечения. Теперь Карина получает поддерживающую химиотерапию, а каждые полтора–два месяца ей предстоит с мамой летать в край, чтобы сдать необходимые анализы и провести корректировку курса лечения с учетом состояния здоровья. К сожалению, в Норильске нет специалистов, которые смогли бы проводить лечение. Врачи не дают каких–либо прогнозов, так как болезнь ведет себя непредсказуемо. Пока лечение проходило стабильно, без отклонений и осложнений. Карине необходимо пройти восемь поддерживающих курсов химиотерапии. В конце апреля она с мамой полетит на второй курс лечения.Сейчас Карина учится в третьем классе. Обучение в школе идет дистанционно, через интернет. Девочка добросовестно делает уроки и мечтает скорее выздороветь, чтобы не было никаких ограничений. А еще она очень хочет съездить в Париж всей семьей, завести собаку и много гулять с ней на улице. Несмотря на свой диагноз и тяжелое лечение, Карина не унывает. Семья ее всячески поддерживает и не дает думать о плохом. Когда девочка была с мамой в Красноярске, папа Виталий с младшим братишкой КариныСергеем решили сделать им подарок и под Новый год прилетели в Красноярск.— Мы надеемся, молимся, верим в то, что все будет хорошо, — говорит Светлана. — Нам нельзя иначе. Своей верой мы должны напитывать Карину и давать ей поддержку. Общая беда нас сплотила, и мы иначе стали относиться друг к другу и ко времени, которое проводим вместе. Мы теперь один за всех и все за одного.

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