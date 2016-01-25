[Индекс номера 53 (12.04.2018)]



Человек родился

Мирослав Розов

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 58 малышей: 23 девочки и 35 мальчиков. В их числе — Мирослав Розов.



Выписку из роддома папа и мама Мирослава заранее решили сделать неофициальной, однако встречать пополнение собралась родня в полном составе, включая бабушек и дедушек с обеих сторон. Все запаслись безупречными букетами и роскошной гроздью шаров для мамы малыша. 28–летний отец, Роман, во время ожидания супруги являл собой образец стойкости и сдержанности, волнение выдавали только глаза. «Бойцовский характер достанется младшему Розову», — подумали мы, и в разговоре с ним Роман подтвердил нашу уверенность в том, что мужчины в этой семье — ребята более чем серьезные. Оказывается, практически всю свою сознательную жизнь молодой отец занимался спортом, играл в волейбол: сначала в 43–й школе и в сборной Талнаха, а после 9–го класса подавал такие надежды, что по рекомендации тренеров поступил в училище олимпийского резерва в Санкт–Петербурге. Однако спортивная карьера в какой–то момент оборвалась: парень посчитал, что спорт на том уровне, которого он достиг, не принесет ему хороших заработков. Проучившись пять лет в энергетическом университете в Иваново, Роман вернулся в родной город горняков. Сначала жил с родителями, а вскоре купил собственное жилье — в Центральном районе. По небывалому стечению обстоятельств девушка, с которой он в это время переписывался в соцсетях, тоже переехала из Талнаха поближе к центру, более того, оказалось, что они теперь — соседи! Он жил в первом подъезде, она — в четвертом. Анна — так звали девушку — с первого взгляда покорила сердце нашего героя. Отношения их развивались стремительно. Прошел год, и ребята сыграли свадьбу, поскольку поняли, что хотят всегда быть вместе. Роман: — Мы очень хотели ребенка. Безо всяких сомнений и «отложенного спроса», без всякого планирования и очень вовремя он у нас появился. На УЗИ узнали пол, радовались вместе... Я хочу, чтобы сын, когда вырастет, занялся спортом профессионально. Пусть то, что не получилось у меня, получится у него. Надо добавить, что родители Ромы — тоже спортсмены. Они даже познакомились на сборах: мама в молодости занималась легкой атлетикой, отец был баскетболистом. Велика вероятность, что династия Розовых продолжится в человеке, который, кстати, родился в очень хороший день — на Пасху. Мы от всей души желаем добра и здоровья этой дружной красивой семье.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выписку из роддома папа и мама Мирослава заранее решили сделать неофициальной, однако встречать пополнение собралась родня в полном составе, включая бабушек и дедушек с обеих сторон. Все запаслись безупречными букетами и роскошной гроздью шаров для мамы малыша.28–летний отец, Роман, во время ожидания супруги являл собой образец стойкости и сдержанности, волнение выдавали только глаза. «Бойцовский характер достанется младшему Розову», — подумали мы, и в разговоре с ним Роман подтвердил нашу уверенность в том, что мужчины в этой семье — ребята более чем серьезные.Оказывается, практически всю свою сознательную жизнь молодой отец занимался спортом, играл в волейбол: сначала в 43–й школе и в сборной Талнаха, а после 9–го класса подавал такие надежды, что по рекомендации тренеров поступил в училище олимпийского резерва в Санкт–Петербурге. Однако спортивная карьера в какой–то момент оборвалась: парень посчитал, что спорт на том уровне, которого он достиг, не принесет ему хороших заработков.Проучившись пять лет в энергетическом университете в Иваново, Роман вернулся в родной город горняков. Сначала жил с родителями, а вскоре купил собственное жилье — в Центральном районе. По небывалому стечению обстоятельств девушка, с которой он в это время переписывался в соцсетях, тоже переехала из Талнаха поближе к центру, более того, оказалось, что они теперь — соседи! Он жил в первом подъезде, она — в четвертом.Анна — так звали девушку — с первого взгляда покорила сердце нашего героя. Отношения их развивались стремительно. Прошел год, и ребята сыграли свадьбу, поскольку поняли, что хотят всегда быть вместе.— Мы очень хотели ребенка. Безо всяких сомнений и «отложенного спроса», без всякого планирования и очень вовремя он у нас появился. На УЗИ узнали пол, радовались вместе... Я хочу, чтобы сын, когда вырастет, занялся спортом профессионально. Пусть то, что не получилось у меня, получится у него.Надо добавить, что родители Ромы — тоже спортсмены. Они даже познакомились на сборах: мама в молодости занималась легкой атлетикой, отец был баскетболистом. Велика вероятность, что династия Розовых продолжится в человеке, который, кстати, родился в очень хороший день — на Пасху. Мы от всей души желаем добра и здоровья этой дружной красивой семье.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















