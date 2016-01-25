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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 53 (12.04.2018)]

 Человек родился 
Мирослав Розов

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 58 малышей: 23 девочки и 35 мальчиков. В их числе — Мирослав Розов.

Выписку из роддома папа и мама Мирослава заранее решили сделать неофициальной, однако встречать пополнение собралась родня в полном составе, включая бабушек и дедушек с обеих сторон. Все запаслись безупречными букетами и роскошной гроздью шаров для мамы малыша.
28–летний отец, Роман, во время ожидания супруги являл собой образец стойкости и сдержанности, волнение выдавали только глаза. «Бойцовский характер достанется младшему Розову», — подумали мы, и в разговоре с ним Роман подтвердил нашу уверенность в том, что мужчины в этой семье — ребята более чем серьезные.
Оказывается, практически всю свою сознательную жизнь молодой отец занимался спортом, играл в волейбол: сначала в 43–й школе и в сборной Талнаха, а после 9–го класса подавал такие надежды, что по рекомендации тренеров поступил в училище олимпийского резерва в Санкт–Петербурге. Однако спортивная карьера в какой–то момент оборвалась: парень посчитал, что спорт на том уровне, которого он достиг, не принесет ему хороших заработков.
Проучившись пять лет в энергетическом университете в Иваново, Роман вернулся в родной город горняков. Сначала жил с родителями, а вскоре купил собственное жилье — в Центральном районе. По небывалому стечению обстоятельств девушка, с которой он в это время переписывался в соцсетях, тоже переехала из Талнаха поближе к центру, более того, оказалось, что они теперь — соседи! Он жил в первом подъезде, она — в четвертом.
Анна — так звали девушку — с первого взгляда покорила сердце нашего героя. Отношения их развивались стремительно. Прошел год, и ребята сыграли свадьбу, поскольку поняли, что хотят всегда быть вместе.
Роман:
— Мы очень хотели ребенка. Безо всяких сомнений и «отложенного спроса», без всякого планирования и очень вовремя он у нас появился. На УЗИ узнали пол, радовались вместе... Я хочу, чтобы сын, когда вырастет, занялся спортом профессионально. Пусть то, что не получилось у меня, получится у него.
Надо добавить, что родители Ромы — тоже спортсмены. Они даже познакомились на сборах: мама в молодости занималась легкой атлетикой, отец был баскетболистом. Велика вероятность, что династия Розовых продолжится в человеке, который, кстати, родился в очень хороший день — на Пасху. Мы от всей души желаем добра и здоровья этой дружной красивой семье.

Марина Хорошевская
Фото Ирины Яринской
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Человек родился 
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 12 апреля 2018 
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16:08 Норильские депутаты усомнились в том, что работы, запланированные по программе реформирования и модернизации ЖКХ на этот год, будут полностью выполнены. Администрация города, в свою очередь, считает, что бить тревогу рано.
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15:05 В первой гимназии начался плановый ремонт кровли.
14:04 Талнахский образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение» получил гран-при международного фестиваля-конкурса «Тбилиси встречает таланты».
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