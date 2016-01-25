[Индекс номера 53 (12.04.2018)]



Авиастрасти

Билет нынче дорог

Угораздило же меня собраться в отпуск этим летом — в самый разгар сезона, да еще во время действия ограничений в работе аэропорта. И хотя продажа авиабилетов проходит в обычном режиме, купить их на нужные даты не так–то просто.



Ещё немного, ещё чуть–чуть В этом году в норильском аэропорту пройдет третий, заключительный этап реконструкции взлетно–посадочной полосы. На все запланированные работы отведен период в три с половиной месяца — с 4 июня по 22 сентября. Принципиальной особенностью этого этапа, в отличие от предыдущего, стала возможность обслуживания среднерегиональных воздушных судов Boeing 737–800 основного авиаперевозчика Норильска вместимостью до 172 пассажиров. В то же время остался ряд ограничений. В первую очередь — по количеству маршрутных направлений. В этом году их будет три: Москва, Красноярск и Новосибирск. Чартерные рейсы, например, для перевозки детей в летние оздоровительные лагеря, можно не считать. Пассажирам, направляющимся на отдых в другие города, предложено подбирать подходящие стыковки. За авиасообщение между столицей и Норильском, а также за красноярское направление будет отвечать авиакомпания NordStar. Московские рейсы будут выполняться по три раза в день ежедневно, кроме воскресенья, красноярские — по два раза в день. Перевозкой пассажиров из Новосибирска и обратно займется авиакомпания S7. В расписание включены два ежедневных рейса (кроме воскресенья), которые будут выполняться самолетами Embraer. Вместимость данного типа воздушного судна — 78 пассажиров.

Я календарь переверну... Самым сложным с точки зрения вылета для норильчан стал период с 21 июня по 10 июля, когда будут проводиться работы по укладке межсезонного пандуса. В связи с этим на Москву и Красноярск планировалось выполнять по одному рейсу в день. Однако в процессе продажи билетов стало понятно, что норильчан, желающих улететь в эти даты, насчитывается значительно больше, и авиакомпании пришлось вводить дополнительные рейсы. Билеты разлетаются как горячие пирожки. На момент подготовки материала к печати ситуация такова: на московские рейсы с 21 июня по 10 июля включительно остались только билеты бизнес–класса стоимостью почти 35 тысяч рублей; на красноярские рейсы билеты экономкласса можно купить только на 23 июня и 10 июля. Так билетов до Москвы по «хорошей» цене хватило не всем, многим пришлось выбрать маршрут через Новосибирск. Поэтому и здесь билеты по минимальным тарифам встречаются редко. Стоит отметить, что в отличие от S7 авиакомпания NordStar на весь период третьего этапа реконструкции ВПП предложила фиксированную стоимость билетов, которая не зависит от даты вылета и времени приобретения. При этом цена выросла примерно на 5%. По данным сайта авиакомпании, тариф на направлениях Норильск — Красноярск и Красноярск — Норильск составляет 10 950 рублей, на направлениях Норильск — Москва (через Новый Уренгой) и Москва — Норильск — 18 950 рублей. Продажа авиабилетов открылась еще в декабре на рейсы, выполняемые вплоть до 24 октября, в том числе и на период очередного этапа реконструкции ВПП норильского аэропорта.

Сегодня все мы пассажиры Все рейсы, кроме тех, что вылетают из Норильска в Москву, будут беспосадочными. Самолетам, вылетающим из нашего аэропорта в столичный порт «Домодедово», придется дозаправляться в Новом Уренгое. При этом высаживать пассажиров не будут, а заправку постараются производить в максимально короткие сроки. На рейсах NordStar в период с 4 июня по 22 сентября сохраняется ограничение по перевозке багажа и правилам внесения изменений в полетные документы пассажиров. Изменить фамилию в билете нельзя, но можно поменять дату вылета, если есть места на новую дату. Норма провоза багажа, как и в 2017 году, составит 20 кг на одного пассажира, с собой можно взять 5 кг ручной клади. Сверхнормативный багаж приниматься не будет. Это требование продиктовано ограничениями по предельной взлетной и посадочной массе на рабочем участке взлетно–посадочной полосы. В рамках третьего этапа реконструкции ВПП аэропорта «Норильск» планируется выполнить большой объем работ. В частности, обновить 1082 метра взлетной полосы, заменить светосигнальное оборудование, провести работы по укладке межсезонного пандуса. С 4 июня по 22 сентября места по программе субсидирования авиаперевозок (спецтарифы для молодежи, пенсионеров и инвалидов) не предоставляются. Справки, дающие в некоторых случаях работникам «Норникеля» и членам их семей преимущества в приобретении авиабилетов, также не действуют.

Кручу–верчу, улететь хочу Единственное, что могло сократить мои расходы на авиаперелет, — это скидка для работников бюджетной сферы, предоставляемая авиакомпанией S7 по соглашению, заключенному с администрацией города. Однако пока я оформляла соответствующую справку, дешевые билеты на более–менее подходящие мне даты достались кому–то другому. А мне пришлось вновь пересмотреть свои планы и купить билеты подороже. Как отмечают в авиакассах, несмотря на все обстоятельства, какого–то ажиотажа вокруг приобретения авиабилетов нет. Традиционно есть повышенный спрос на пиковые даты, обоснованные завершением учебного года в образовательных учреждениях, отъездом выпускников школ, а также началом нового учебного сезона. Как правило, норильчане хорошо это понимают и стараются купить билеты заранее. В настоящий момент на некоторые дни в конце мая и июня на рейсы из Норильска и в конце августа — начале сентября на рейсы в обратном направлении все места в экономклассе раскуплены, и тем, кто только озадачился покупкой билетов, придется выбирать другие даты. Проще всего ситуация с красноярским направлением. Вероятно, потому, что здесь пассажиропоток не столь велик, предполагают в авиакассах. И здесь мне как раз улыбнулась удача. Возвращаться домой мы с семьей и так планировали из Красноярска, поэтому смогли свободно приобрести три билета по фиксированному тарифу на 21 августа. Надеюсь, вам тоже повезет!

Ксения Новикова Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году в норильском аэропорту пройдет третий, заключительный этап реконструкции взлетно–посадочной полосы. На все запланированные работы отведен период в три с половиной месяца — с 4 июня по 22 сентября. Принципиальной особенностью этого этапа, в отличие от предыдущего, стала возможность обслуживания среднерегиональных воздушных судов Boeing 737–800 основного авиаперевозчика Норильска вместимостью до 172 пассажиров. В то же время остался ряд ограничений. В первую очередь — по количеству маршрутных направлений. В этом году их будет три: Москва, Красноярск и Новосибирск. Чартерные рейсы, например, для перевозки детей в летние оздоровительные лагеря, можно не считать. Пассажирам, направляющимся на отдых в другие города, предложено подбирать подходящие стыковки. За авиасообщение между столицей и Норильском, а также за красноярское направление будет отвечать авиакомпания NordStar. Московские рейсы будут выполняться по три раза в день ежедневно, кроме воскресенья, красноярские — по два раза в день. Перевозкой пассажиров из Новосибирска и обратно займется авиакомпания S7. В расписание включены два ежедневных рейса (кроме воскресенья), которые будут выполняться самолетами Embraer. Вместимость данного типа воздушного судна — 78 пассажиров.Самым сложным с точки зрения вылета для норильчан стал период с 21 июня по 10 июля, когда будут проводиться работы по укладке межсезонного пандуса. В связи с этим на Москву и Красноярск планировалось выполнять по одному рейсу в день. Однако в процессе продажи билетов стало понятно, что норильчан, желающих улететь в эти даты, насчитывается значительно больше, и авиакомпании пришлось вводить дополнительные рейсы. Билеты разлетаются как горячие пирожки. На момент подготовки материала к печати ситуация такова: на московские рейсы с 21 июня по 10 июля включительно остались только билеты бизнес–класса стоимостью почти 35 тысяч рублей; на красноярские рейсы билеты экономкласса можно купить только на 23 июня и 10 июля. Так билетов до Москвы по «хорошей» цене хватило не всем, многим пришлось выбрать маршрут через Новосибирск. Поэтому и здесь билеты по минимальным тарифам встречаются редко.Стоит отметить, что в отличие от S7 авиакомпания NordStar на весь период третьего этапа реконструкции ВПП предложила фиксированную стоимость билетов, которая не зависит от даты вылета и времени приобретения. При этом цена выросла примерно на 5%. По данным сайта авиакомпании, тариф на направлениях Норильск — Красноярск и Красноярск — Норильск составляет 10 950 рублей, на направлениях Норильск — Москва (через Новый Уренгой) и Москва — Норильск — 18 950 рублей. Продажа авиабилетов открылась еще в декабре на рейсы, выполняемые вплоть до 24 октября, в том числе и на период очередного этапа реконструкции ВПП норильского аэропорта.Все рейсы, кроме тех, что вылетают из Норильска в Москву, будут беспосадочными. Самолетам, вылетающим из нашего аэропорта в столичный порт «Домодедово», придется дозаправляться в Новом Уренгое. При этом высаживать пассажиров не будут, а заправку постараются производить в максимально короткие сроки.На рейсах NordStar в период с 4 июня по 22 сентября сохраняется ограничение по перевозке багажа и правилам внесения изменений в полетные документы пассажиров. Изменить фамилию в билете нельзя, но можно поменять дату вылета, если есть места на новую дату. Норма провоза багажа, как и в 2017 году, составит 20 кг на одного пассажира, с собой можно взять 5 кг ручной клади. Сверхнормативный багаж приниматься не будет. Это требование продиктовано ограничениями по предельной взлетной и посадочной массе на рабочем участке взлетно–посадочной полосы.Единственное, что могло сократить мои расходы на авиаперелет, — это скидка для работников бюджетной сферы, предоставляемая авиакомпанией S7 по соглашению, заключенному с администрацией города. Однако пока я оформляла соответствующую справку, дешевые билеты на более–менее подходящие мне даты достались кому–то другому. А мне пришлось вновь пересмотреть свои планы и купить билеты подороже.Как отмечают в авиакассах, несмотря на все обстоятельства, какого–то ажиотажа вокруг приобретения авиабилетов нет. Традиционно есть повышенный спрос на пиковые даты, обоснованные завершением учебного года в образовательных учреждениях, отъездом выпускников школ, а также началом нового учебного сезона. Как правило, норильчане хорошо это понимают и стараются купить билеты заранее. В настоящий момент на некоторые дни в конце мая и июня на рейсы из Норильска и в конце августа — начале сентября на рейсы в обратном направлении все места в экономклассе раскуплены, и тем, кто только озадачился покупкой билетов, придется выбирать другие даты. Проще всего ситуация с красноярским направлением. Вероятно, потому, что здесь пассажиропоток не столь велик, предполагают в авиакассах. И здесь мне как раз улыбнулась удача. Возвращаться домой мы с семьей и так планировали из Красноярска, поэтому смогли свободно приобрести три билета по фиксированному тарифу на 21 августа. Надеюсь, вам тоже повезет!

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