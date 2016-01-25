[Индекс номера 53 (12.04.2018)]



Вопрос недели

Вы к полёту готовы?

Подготовка к отпуску для норильчан — процесс серьезный, требующий обстоятельного и делового подхода. Больше всего тревог и волнений связано с перелетом к месту долгожданного отдыха. Удастся ли купить билеты, да туда ли еще, да на нужные ли даты, да дорого ли выйдет? Вопросы, вопросы... Но когда все они улажены, остается один, самый главный:



Наталья, не привыкла откладывать дела на потом: — Билеты на материк на начало мая мы покупали еще зимой, тогда места были свободны, а вот обратные удалось взять только в одном направлении: Сочи — Красноярск. Порадовала доступная цена. Прямого маршрута из Сочи в Норильск нет, дешевле было взять не трансфер, а отдельные рейсы. Билеты из Красноярска до дома еще не брала, но на июль они пока еще есть. Льготных билетов дожидаться не стали — муж работает в «Норникеле», ему дорогу оплачивают. А если выжидать, есть риск, что цена вырастет. Ведь так всегда бывает: чем ближе к лету, тем труднее купить билет. Так что мы вопрос с летним отпуском решили. А вот у моей коллеги возникла проблема: не может купить на июль билеты для себя и двоих детей в Москву — очень дорого.

Галина, активная норильчанка: — Из Норильска вообще летать нелегко. В советское время билетов было не достать. В авиакассах накануне летних отпусков буквально ночевали. Дружба с кассиром ценилась на вес золота. Но зато авиабилет мог позволить себе купить даже студент, и у него еще оставались деньги на мелкие расходы. Я так ездила на каникулы к родителям с материка, пока училась в педучилище. Сейчас вроде и направлений больше стало, и рейсов существенно прибавилось, но цены... Для среднестатистической семьи из трех–четырех человек покупка билетов — целое испытание. К тому же многие норильчане едут в разные города края, а в последние годы летят туда только рейсы NordStar. Каждое лето самолеты битком набиты. Билет до Абакана на конец апреля стоит больше 14 тысяч, до Красноярска — почти 11, но в Красноярск самолеты летают почти ежедневно, а в Абакан — раз в неделю. Ладно, зимой пассажирооборот небольшой, а летом перелет превращается в кошмар. Между тем, из Абакана удобно добираться до Минусинска, Теси и других небольших городов. А из Красноярска дорога к родным растягивается на долгие часы. Думаю, для норильчан, родственники которых осели на юге края, маршрут Норильск — Абакан был бы куда предпочтительней, чем Норильск — Красноярск.

Елена, работница бюджетной сферы: — Погоня за авиабилетами — привычное для норильчан дело. Но не слишком–то приятное. У нас обычная семья — я, муж и двое детей. Отдыхать мы летим в Краснодар. Билеты в обе стороны обошлись нам в 220 тысяч рублей. Такие цены не окупит никакой аванс на дорогу. И где небогатой семье взять такую большую сумму? А ведь билеты — это еще не все. Как же питание, отдых, фрукты для детей? После таких затрат на перелет жить в отпуске будет уже не на что. А в следующем году старший ребенок собирается поступать в вуз, так это отдельная история будет.

Юлия Плешевеня, никогда не испытывает трудностей с планированием отпуска: — Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг этой темы. Две недели назад я напомнила мужу о том, что пора озаботиться дорогой в отпуск. Он, не вставая с дивана, тут же купил на 1 мая билеты до Москвы себе и двоим детям. Каждый билет обошелся в 14 тысяч. До конечной точки поездки — Брянска — они едут комфортабельным скоростным поездом, там билет стоит порядка 600 рублей. Я полечу к ним чуть позже. Возвращаемся мы в середине августа. Обратные билеты стоят порядка 19 тысяч рублей на каждого. Все билеты куплены через интернет при минимальном напряжении сил и, по–моему, по очень демократичным ценам.

Юлия Колонтаева, главный редактор рекламной газеты «зпПЛЮС»: — В прошлом году я столкнулась с небольшой проблемой. Во–первых, из–за габаритов самолета: все–таки летать на большом лайнере для меня не только комфортнее, но и спокойнее. Во–вторых, из–за ограниченного количества билетов: до последнего мне было тревожно, смогу ли я вообще улететь. К счастью, мое беспокойство оказалось напрасным. В этом году я остаюсь в городе, но насколько я знаю, никаких серьезных проблем у пассажиров возникнуть не должно, за исключением того, что в пиковые даты некоторые прямые рейсы отменены. Но и это можно пережить, ведь по–другому никак.

Елена Сапожникова, мама школьника: — Я следила за ситуацией еще с декабря, и как только билеты поступили в продажу, сразу пошла в кассу. По мне лучше сделать все заранее и спать спокойно. Я понимала, что мне надо отвезти ребенка на материк, а потом забрать его. Я не могу отсутствовать на работе в летнее время, а ребенку нужен полноценный отпуск. Он улетит, как только сдаст экзамены за 4–й класс, а вернется к сентябрю: у школьников особого выбора нет.

Неработающая пенсионерка–инвалид: — Я жду квоту на плановую операцию в Санкт–Петербурге. Дорогу мне по закону должны оплатить по медицинской страховке. А пока решается этот вопрос, думаю в начале лета побывать в Красноярске, у верной подруги, которая решила меня поддержать и выслала деньги на билеты. Билет до краевой столицы на конец мая стоит около 11 тысяч рублей. Возможно, съезжу еще по путевке в Шушенское, подлечиться. Надеюсь перед операцией набраться сил — и моральных, и физических. И очень рассчитываю на льготы, которые положены мне как пенсионеру–инвалиду.

Марина Сергеева, работает в школе: — Мы решили вопрос буквально на днях. Обратные билеты из Москвы взяли еще в феврале: нам надо было успеть к началу учебного года, а этот период всегда напряженный. Полетим домой 24 августа, в мой день рождения. Хотя обычно я избегаю пускаться в дорогу в этот день — хочется нормально отметить праздник с семьей, но в этот раз выбора не было. А на Москву билет сразу не стали брать, планировали, что дочку увезет моя сестра, а мы с мужем полетим почти на три недели позже, 23 июня: у меня ЕГЭ, я должна задержаться, да и у папы отпуск в этих числах. Но в итоге на нужную дату билетов уже не осталось, муж смог достать билет на 21 июня, а я, увидев цены от 46 до 70 тысяч в одну сторону, уже была готова лететь через Новосибирск или Красноярск. Но тут NordStar выложил билеты на дополнительный рейс 28 июня по более–менее приемлемым ценам, и мы сразу бросились в кассу. Так что улечу я практически в планируемые сроки.

Лариса Лешкова, педагог дополнительного образования: — Я в июне хотела слетать в Питер, где учится сын, но туда рейсов не будет. Вот и отправлюсь в отпуск через столицу нашей Родины. Билет, кстати, добыла не без труда: спасибо, знакомая, которая работает в авиакассе, помогла. Дорогу мне в этом году не оплачивают, но и билету за 19 тысяч я была очень рада. Сразу взяла и обратный билет, даже подешевле — за 17 тысяч. Считаю, мне повезло. Да и в поездке в Москву есть свой плюс: надеюсь перед закрытием сезона посмотреть спектакли в любимом МХТ.

Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Билеты на материк на начало мая мы покупали еще зимой, тогда места были свободны, а вот обратные удалось взять только в одном направлении: Сочи — Красноярск. Порадовала доступная цена. Прямого маршрута из Сочи в Норильск нет, дешевле было взять не трансфер, а отдельные рейсы. Билеты из Красноярска до дома еще не брала, но на июль они пока еще есть. Льготных билетов дожидаться не стали — муж работает в «Норникеле», ему дорогу оплачивают. А если выжидать, есть риск, что цена вырастет. Ведь так всегда бывает: чем ближе к лету, тем труднее купить билет. Так что мы вопрос с летним отпуском решили. А вот у моей коллеги возникла проблема: не может купить на июль билеты для себя и двоих детей в Москву — очень дорого.— Из Норильска вообще летать нелегко. В советское время билетов было не достать. В авиакассах накануне летних отпусков буквально ночевали. Дружба с кассиром ценилась на вес золота. Но зато авиабилет мог позволить себе купить даже студент, и у него еще оставались деньги на мелкие расходы. Я так ездила на каникулы к родителям с материка, пока училась в педучилище.Сейчас вроде и направлений больше стало, и рейсов существенно прибавилось, но цены... Для среднестатистической семьи из трех–четырех человек покупка билетов — целое испытание. К тому же многие норильчане едут в разные города края, а в последние годы летят туда только рейсы NordStar. Каждое лето самолеты битком набиты. Билет до Абакана на конец апреля стоит больше 14 тысяч, до Красноярска — почти 11, но в Красноярск самолеты летают почти ежедневно, а в Абакан — раз в неделю. Ладно, зимой пассажирооборот небольшой, а летом перелет превращается в кошмар. Между тем, из Абакана удобно добираться до Минусинска, Теси и других небольших городов. А из Красноярска дорога к родным растягивается на долгие часы. Думаю, для норильчан, родственники которых осели на юге края, маршрут Норильск — Абакан был бы куда предпочтительней, чем Норильск — Красноярск.— Погоня за авиабилетами — привычное для норильчан дело. Но не слишком–то приятное. У нас обычная семья — я, муж и двое детей. Отдыхать мы летим в Краснодар. Билеты в обе стороны обошлись нам в 220 тысяч рублей. Такие цены не окупит никакой аванс на дорогу. И где небогатой семье взять такую большую сумму? А ведь билеты — это еще не все. Как же питание, отдых, фрукты для детей? После таких затрат на перелет жить в отпуске будет уже не на что. А в следующем году старший ребенок собирается поступать в вуз, так это отдельная история будет.— Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг этой темы. Две недели назад я напомнила мужу о том, что пора озаботиться дорогой в отпуск. Он, не вставая с дивана, тут же купил на 1 мая билеты до Москвы себе и двоим детям. Каждый билет обошелся в 14 тысяч. До конечной точки поездки — Брянска — они едут комфортабельным скоростным поездом, там билет стоит порядка 600 рублей. Я полечу к ним чуть позже. Возвращаемся мы в середине августа. Обратные билеты стоят порядка 19 тысяч рублей на каждого.Все билеты куплены через интернет при минимальном напряжении сил и, по–моему, по очень демократичным ценам.— В прошлом году я столкнулась с небольшой проблемой. Во–первых, из–за габаритов самолета: все–таки летать на большом лайнере для меня не только комфортнее, но и спокойнее. Во–вторых, из–за ограниченного количества билетов: до последнего мне было тревожно, смогу ли я вообще улететь. К счастью, мое беспокойство оказалось напрасным. В этом году я остаюсь в городе, но насколько я знаю, никаких серьезных проблем у пассажиров возникнуть не должно, за исключением того, что в пиковые даты некоторые прямые рейсы отменены. Но и это можно пережить, ведь по–другому никак.— Я следила за ситуацией еще с декабря, и как только билеты поступили в продажу, сразу пошла в кассу. По мне лучше сделать все заранее и спать спокойно. Я понимала, что мне надо отвезти ребенка на материк, а потом забрать его. Я не могу отсутствовать на работе в летнее время, а ребенку нужен полноценный отпуск. Он улетит, как только сдаст экзамены за 4–й класс, а вернется к сентябрю: у школьников особого выбора нет.— Я жду квоту на плановую операцию в Санкт–Петербурге. Дорогу мне по закону должны оплатить по медицинской страховке. А пока решается этот вопрос, думаю в начале лета побывать в Красноярске, у верной подруги, которая решила меня поддержать и выслала деньги на билеты. Билет до краевой столицы на конец мая стоит около 11 тысяч рублей. Возможно, съезжу еще по путевке в Шушенское, подлечиться. Надеюсь перед операцией набраться сил — и моральных, и физических. И очень рассчитываю на льготы, которые положены мне как пенсионеру–инвалиду.— Мы решили вопрос буквально на днях. Обратные билеты из Москвы взяли еще в феврале: нам надо было успеть к началу учебного года, а этот период всегда напряженный. Полетим домой 24 августа, в мой день рождения. Хотя обычно я избегаю пускаться в дорогу в этот день — хочется нормально отметить праздник с семьей, но в этот раз выбора не было. А на Москву билет сразу не стали брать, планировали, что дочку увезет моя сестра, а мы с мужем полетим почти на три недели позже, 23 июня: у меня ЕГЭ, я должна задержаться, да и у папы отпуск в этих числах. Но в итоге на нужную дату билетов уже не осталось, муж смог достать билет на 21 июня, а я, увидев цены от 46 до 70 тысяч в одну сторону, уже была готова лететь через Новосибирск или Красноярск. Но тут NordStar выложил билеты на дополнительный рейс 28 июня по более–менее приемлемым ценам, и мы сразу бросились в кассу. Так что улечу я практически в планируемые сроки.— Я в июне хотела слетать в Питер, где учится сын, но туда рейсов не будет. Вот и отправлюсь в отпуск через столицу нашей Родины. Билет, кстати, добыла не без труда: спасибо, знакомая, которая работает в авиакассе, помогла. Дорогу мне в этом году не оплачивают, но и билету за 19 тысяч я была очень рада. Сразу взяла и обратный билет, даже подешевле — за 17 тысяч. Считаю, мне повезло. Да и в поездке в Москву есть свой плюс: надеюсь перед закрытием сезона посмотреть спектакли в любимом МХТ.

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