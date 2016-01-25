[Индекс номера 53 (12.04.2018)]



Дверь в детскую

Бить или не бить?

«Семь причин, по которым можно бить малыша»... Увидев эту надпись на памятке для родителей, которую получила в детском саду, я опешила. И заинтересовалась. Прочтя, подумала: «Хороший ход». Судите сами.



Семь причин, по которым можно бить малыша: • Не слушается! Но тогда разрешите и ребенку побить вас, когда вы отказываетесь купить ему мороженое. • Он младше и должен вас уважать! В таком случае дайте и ему право шлепать младших сестру или брата, котенка или хомячка при недостаточно почтительном поведении. • Иначе не понимает! Тогда будьте последовательны: бейте также и иностранных туристов, и, конечно же, аквариумных рыбок (редкие бестолочи). • Заставил вас волноваться! Заодно «всыпьте» и своей приболевшей маме, пропустившей прием лекарств, чтобы в следующий раз не забывала. • Он вас злит нарочно! Кстати, и коллеге, вечно пьющему чай из вашей чашки и оставляющему ее грязной, отвесьте подзатыльник. • Гнев сдерживать вредно! Вот–вот, и с начальником или оштрафовавшим вас гаишником тоже не сдерживайтесь — вредно же! • Лучше искренний шлепок, чем лживое прощение! Поэтому, поссорившись с родственниками или друзьями, не идите на компромисс, а завяжите дружескую потасовку. Педагог–психолог норильского детского сада № 29 «Вишенка» Лариса Казаку, подготовившая эту памятку, уверена: — Когда у родителей шалят нервы, а страдает ребенок, это несправедливо. Выход один: взять под контроль свое состояние. Нервному срыву может способствовать усталость. И тогда, чтобы малыш ни делал, вам будет казаться, что он не прав. Также нередко случается, что вы злитесь на кого–то — супруга, коллегу, родителя, а на ребенке просто срываетесь. Стоит научиться сдерживаться и отключать мысли и эмоции по отношению к источникам агрессии в моменты общения со своим чадом. Склонность ругать ребенка может сформироваться на фоне развития чувства вины перед ним. Например, вы тщательно следите за здоровьем малыша, а он взял и простудился. Ваша гиперответственность дает о себе знать, вы негодуете на себя, нервная система страдает и, не в силах сдерживать обиду за свою «профнепригодность», срываетесь на ребенке. Многие мамы после рождения ребенка кардинально меняют свою жизнь, ограничивая общение с внешним миром, отказывая себе в прежних удовольствиях. Возникает злость на ребенка, подсознательно он воспринимается как нагрузка, бремя. Просто научитесь отдыхать. Счастливая и довольная женщина, имеющая личное время и пространство, которая не будет кричать, куда нужнее ребенку, чем постоянно драящая полы и варящая борщи изможденная тетка.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда , подготовившая эту памятку, уверена:— Когда у родителей шалят нервы, а страдает ребенок, это несправедливо. Выход один: взять под контроль свое состояние.Нервному срыву может способствовать усталость. И тогда, чтобы малыш ни делал, вам будет казаться, что он не прав.Также нередко случается, что вы злитесь на кого–то — супруга, коллегу, родителя, а на ребенке просто срываетесь. Стоит научиться сдерживаться и отключать мысли и эмоции по отношению к источникам агрессии в моменты общения со своим чадом.Склонность ругать ребенка может сформироваться на фоне развития чувства вины перед ним. Например, вы тщательно следите за здоровьем малыша, а он взял и простудился. Ваша гиперответственность дает о себе знать, вы негодуете на себя, нервная система страдает и, не в силах сдерживать обиду за свою «профнепригодность», срываетесь на ребенке.Многие мамы после рождения ребенка кардинально меняют свою жизнь, ограничивая общение с внешним миром, отказывая себе в прежних удовольствиях. Возникает злость на ребенка, подсознательно он воспринимается как нагрузка, бремя. Просто научитесь отдыхать. Счастливая и довольная женщина, имеющая личное время и пространство, которая не будет кричать, куда нужнее ребенку, чем постоянно драящая полы и варящая борщи изможденная тетка.

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