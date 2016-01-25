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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 53 (12.04.2018)]

 Дверь в детскую 
Бить или не бить?

«Семь причин, по которым можно бить малыша»... Увидев эту надпись на памятке для родителей, которую получила в детском саду, я опешила. И заинтересовалась. Прочтя, подумала: «Хороший ход». Судите сами.

Семь причин, по которым можно бить малыша:
Не слушается!
Но тогда разрешите и ребенку побить вас, когда вы отказываетесь купить ему мороженое.
Он младше и должен вас уважать!
В таком случае дайте и ему право шлепать младших сестру или брата, котенка или хомячка при недостаточно почтительном поведении.
Иначе не понимает!
Тогда будьте последовательны: бейте также и иностранных туристов, и, конечно же, аквариумных рыбок (редкие бестолочи).
Заставил вас волноваться!
Заодно «всыпьте» и своей приболевшей маме, пропустившей прием лекарств, чтобы в следующий раз не забывала.
Он вас злит нарочно!
Кстати, и коллеге, вечно пьющему чай из вашей чашки и оставляющему ее грязной, отвесьте подзатыльник.
Гнев сдерживать вредно!
Вот–вот, и с начальником или оштрафовавшим вас гаишником тоже не сдерживайтесь — вредно же!
Лучше искренний шлепок, чем лживое прощение!
Поэтому, поссорившись с родственниками или друзьями, не идите на компромисс, а завяжите дружескую потасовку.
Педагог–психолог норильского детского сада № 29 «Вишенка» Лариса Казаку, подготовившая эту памятку, уверена:
— Когда у родителей шалят нервы, а страдает ребенок, это несправедливо. Выход один: взять под контроль свое состояние.
Нервному срыву может способствовать усталость. И тогда, чтобы малыш ни делал, вам будет казаться, что он не прав.
Также нередко случается, что вы злитесь на кого–то — супруга, коллегу, родителя, а на ребенке просто срываетесь. Стоит научиться сдерживаться и отключать мысли и эмоции по отношению к источникам агрессии в моменты общения со своим чадом.
Склонность ругать ребенка может сформироваться на фоне развития чувства вины перед ним. Например, вы тщательно следите за здоровьем малыша, а он взял и простудился. Ваша гиперответственность дает о себе знать, вы негодуете на себя, нервная система страдает и, не в силах сдерживать обиду за свою «профнепригодность», срываетесь на ребенке.
Многие мамы после рождения ребенка кардинально меняют свою жизнь, ограничивая общение с внешним миром, отказывая себе в прежних удовольствиях. Возникает злость на ребенка, подсознательно он воспринимается как нагрузка, бремя. Просто научитесь отдыхать. Счастливая и довольная женщина, имеющая личное время и пространство, которая не будет кричать, куда нужнее ребенку, чем постоянно драящая полы и варящая борщи изможденная тетка.

Надежда Сидор
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Дверь в детскую 
«Семь причин, по которым можно бить малыша»... Увидев эту надпись на памятке для родителей, которую получила в детском саду, я опешила. И заинтересовалась. Прочтя, подумала: «Хороший ход». Судите сами.

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