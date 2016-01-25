[Индекс номера 54 (13.04.2018)]



Санкции?! Мнение Потанина

Очередные санкции США и заявление американского президента в очередной раз всколыхнули мировое сообщество, а также биржи. Среди наиболее пострадавших СМИ называют президента «Норникеля» Владимира Потанина.



Сам же Потанин никак не похож на пострадавшего: спокойно комментирует все происходящее, выражая при этом абсолютную уверенность в восстановлении цен на акции. А возникшую ситуацию рассматривает как время для подведения итогов, размышление о том, что сделано и как нужно развивать бизнес дальше. По мнению Владимира Потанина, тенденция давления на Россию некоторое время будет продолжаться. Не исключено и его усиление. — Здесь нет здравого смысла, задача в том, чтобы поставить нашу страну, нашу экономику в такую ситуацию, когда мы должны будем о чем–то договариваться, идти на какие–то уступки, — сказал Потанин в интервью на телеканале «Россия 24». — Что касается «Норникеля», для компании ситуация достаточно благоприятная. Наша продукция ликвидна, востребована во всем мире. Примерно половина меди, никеля и других продуктов, производимых нашей компанией, потребляется в Китае, много потребляется в Юго–Восточной Азии. Так что спрос на нашу продукцию достаточно устойчивый. Инвестпрограммы не консервируются. Компании важно было сделать их как можно менее зависимыми от внешних факторов. Сейчас «Норникель» представляет собой самую крупную единичную плавильную мощность в мире, причем очень современную. Компания также на 35% нарастила обогатительные мощности и теперь, развивая горные проекты, имеет возможность в течение пяти–семи лет выйти на новые уровни производства. Не сворачиваются и экологические программы, а это порядка трехсот миллиардов рублей. Около 120–150 миллиардов рублей ежегодно должны выделяться на обновление производства и на расширение горнодобывающей базы. «Руда становится беднее, и для того чтобы хотя бы поддерживать прежний уровень, нужно увеличивать объемы производства. Строить планы больше чем на пять–семь лет нельзя», — считает Потанин. Видение президента компании на ближайшие 10–15 лет состоит в том, что продукция, производимая «Норникелем», по–прежнему будет востребована. Также, по мнению Потанина, экология долго еще будет оставаться существенным мировым трендом. — Вне зависимости от того, будет ли нарастать изоляционизм или будет опять мода на глобализм, экология все равно останется в центре внимания. Если говорить о долгосрочной стратегии, сейчас получается, что производство «Норникеля» все–таки является существенным загрязнителем окружающей среды. На многие компании, инвесторов, клиентов это производит негативное впечатление. Многие из–за этого не покупают акции «Норникеля», но так может дойти до того, что и продукцию не будут покупать. Поэтому, когда мы говорим о решении экологических проблем, это не только вопрос нашего гражданского долга, но и коммерческого выживания. Однако бизнес–стратегия и жизненная стратегия — разные вещи. «Надо делами это подтверждать, — говорит президент «Норникеля». — У меня есть мечта: через пять лет в аэропорту Норильска вывесить такой баннер, который приглашал бы в туристические туры. Здесь есть очень красивые места, система водопадов, озер, прекрасная природа всего в 60–70 километрах от города. Когда мы решим проблему загрязнения воздуха, мечта о том, что Норильск будет не только металлургическим, но и туристическим центром, станет осуществимой».

Татьяна Глебова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сам же Потанин никак не похож на пострадавшего: спокойно комментирует все происходящее, выражая при этом абсолютную уверенность в восстановлении цен на акции. А возникшую ситуацию рассматривает как время для подведения итогов, размышление о том, что сделано и как нужно развивать бизнес дальше.По мнению Владимира Потанина, тенденция давления на Россию некоторое время будет продолжаться. Не исключено и его усиление.— Здесь нет здравого смысла, задача в том, чтобы поставить нашу страну, нашу экономику в такую ситуацию, когда мы должны будем о чем–то договариваться, идти на какие–то уступки, — сказал Потанин в интервью на телеканале «Россия 24». — Что касается «Норникеля», для компании ситуация достаточно благоприятная. Наша продукция ликвидна, востребована во всем мире. Примерно половина меди, никеля и других продуктов, производимых нашей компанией, потребляется в Китае, много потребляется в Юго–Восточной Азии. Так что спрос на нашу продукцию достаточно устойчивый.Инвестпрограммы не консервируются. Компании важно было сделать их как можно менее зависимыми от внешних факторов. Сейчас «Норникель» представляет собой самую крупную единичную плавильную мощность в мире, причем очень современную. Компания также на 35% нарастила обогатительные мощности и теперь, развивая горные проекты, имеет возможность в течение пяти–семи лет выйти на новые уровни производства.Не сворачиваются и экологические программы, а это порядка трехсот миллиардов рублей. Около 120–150 миллиардов рублей ежегодно должны выделяться на обновление производства и на расширение горнодобывающей базы. «Руда становится беднее, и для того чтобы хотя бы поддерживать прежний уровень, нужно увеличивать объемы производства. Строить планы больше чем на пять–семь лет нельзя», — считает Потанин.Видение президента компании на ближайшие 10–15 лет состоит в том, что продукция, производимая «Норникелем», по–прежнему будет востребована. Также, по мнению Потанина, экология долго еще будет оставаться существенным мировым трендом.— Вне зависимости от того, будет ли нарастать изоляционизм или будет опять мода на глобализм, экология все равно останется в центре внимания. Если говорить о долгосрочной стратегии, сейчас получается, что производство «Норникеля» все–таки является существенным загрязнителем окружающей среды. На многие компании, инвесторов, клиентов это производит негативное впечатление. Многие из–за этого не покупают акции «Норникеля», но так может дойти до того, что и продукцию не будут покупать. Поэтому, когда мы говорим о решении экологических проблем, это не только вопрос нашего гражданского долга, но и коммерческого выживания.Однако бизнес–стратегия и жизненная стратегия — разные вещи. «Надо делами это подтверждать, — говорит президент «Норникеля». — У меня есть мечта: через пять лет в аэропорту Норильска вывесить такой баннер, который приглашал бы в туристические туры. Здесь есть очень красивые места, система водопадов, озер, прекрасная природа всего в 60–70 километрах от города. Когда мы решим проблему загрязнения воздуха, мечта о том, что Норильск будет не только металлургическим, но и туристическим центром, станет осуществимой».

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