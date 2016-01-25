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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 54 (13.04.2018)]

 Оратный отсчет 
Закаляйся как сталь. 1957

25 февраля 1957 года Совет Министров СССР присвоил Норильскому горно–металлургическому комбинату имя Авраамия Павловича Завенягина. Первый заместитель наркома тяжелой промышленности был утвержден в качестве начальника строительства никелевого комбината в Норильске в 1938 году, а уже в 1941 году Завенягин оставил Норильск, став замом наркома внутренних дел СССР. Тем не менее эти три года остались в норильской истории как главная веха в становлении НГМК и города.
Профессия: строитель на общественных началах
Это был год начала движения «народных строек», популярного массового увлечения. Считается, что саму идею придумали на первом международном фестивале молодежи в Москве. Мысль была проста: местные власти выделяют участок для строительства многоквартирного дома, предприятия направляют на стройку опытных инженеров, прорабов и мастеров, а основные работы выполняют сами жители — добровольцы из числа металлургов, горняков или учителей. Работа на «народной стройке» не оплачивается, но самым активным в построенном доме выделяются квартиры. Для этого требовалось отработать не менее 300 часов — после основной работы, разумеется. Нетрудно подсчитать, во сколько вечеров, отданных стройке, обходилась квартира. Кстати, оказалось, что качество «народного строительства» выше, чем у строителей–профессионалов. Что понятно — строили–то для себя. Кстати, в этом же году в Норильске стартовала одна из самых известных «народных строек», только возводили не жилой, а спортивный объект — городской бассейн.
Первый фотарий
Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 17а
В феврале городская музыкальная школа переехала в новое здание на улице Богдана Хмельницкого. При этом строительство главного помещения — концертного зала на 400 зрительных мест — продолжалось еще почти два года и закончилось только в конце 1958–го. Автор этого великолепного здания — норильский архитектор, бывший заключенный Екаб–Ольгерт Трушиньш. В сентябре в городе открылось первое учебное заведение начального профессионального обучения, готовившее кадры для комбината, — ремесленное училище № 4, позже — ПТУ № 17.
А 20 октября на улице Мончегорской (сейчас — Кирова) был открыт новый городской рынок, его ряды расположились позади пожарного депо.
Фестиваль культуры
Событие: Черная пурга
Это самый известный природный катаклизм за всю историю Норильска. Пурга разразилась 15 января 1957 года, и на протяжении следующих четырех суток Норильск и окрестности подвергались атакам ветра скоростью свыше 40 метров в секунду. Чтобы пройти по улице, нужно было держаться за стену или специально натянутый буксировочный трос. Ветер опрокидывал автобусы, валил столбы. Ураган парализовал работу транспорта, под угрозу было поставлено функционирование ТЭЦ, в школах, детсадах, городских организациях и службе быта объявили актировки, а на предприятиях формировали бригады «снегокопов», которые откапывали норильчан из занесенных снегом балков. Было принято специальное правительственное постановление о возмещении Норильскому комбинату потерь от «стихийного бедствия (пурги)» в сумме почти 20 миллионов рублей. На молодых строителей, приехавших покорять Север совсем недавно в составе комсомольского десанта, этот катаклизм (отмечающийся в природе примерно раз в сто лет) произвел такое впечатление, что они начали массово собираться домой. Потребовался приезд специальной делегации московской и ленинградской комсомольских организаций, призывавших «прекратить позорное бегство» из Норильска. Тем не менее черная пурга стала для многих необычным и до дрожи пугающим событием.
Цифры: цены–1957
• настройка баяна — 290 руб.;
• штраф за безбилетный проезд в автобусе — 5 руб.;
• пошив тапочек — 46 руб. 20 коп.;
• пошив беговых ботинок с шипами — 100 руб. 50 коп.;
• ремонт карманных и ручных часов — от 3 руб. до 60 руб.;
• ремонт пианино или рояля — 387 руб. 37 коп.;
• наточка ножниц — 5 руб. 30 коп., скальпеля — 3 руб.
Стадион «Труд»
Отдых на Норилке
Точка на карте: Ленинград
Именно отсюда по личному распоряжению Хрущева в Норильск в полном составе переехал Научно–исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера. Сделано это было в целях сближения теории с практикой: раз ученые изучают проблемы оленеводства, то и жить они должны поближе к изучаемым объектам.
Визит председателя Госплана Байбакова в Норильск

Текст и фото из книги
«Норильск. Город в едином ритме»
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25 февраля 1957 года Совет Министров СССР присвоил Норильскому горно–металлургическому комбинату имя Авраамия Павловича Завенягина. Первый заместитель наркома тяжелой промышленности был утвержден в качестве начальника строительства никелевого комбината в Норильске в 1938 году, а уже в 1941 году Завенягин оставил Норильск, став замом наркома внутренних дел СССР. Тем не менее эти три года остались в норильской истории как главная веха в становлении НГМК и города.

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