[Индекс номера 54 (13.04.2018)]



Бессмертный полк

Это нужно живым

В преддверии Дня Победы «Заполярная правда» вновь расскажет читателям о судьбах фронтовиков, чьи портреты 9 Мая норильчане пронесут в рядах «Бессмертного полка».



Испытание временем Два года назад, когда мне впервые предложили вести эту рубрику, я и представить не мог, с каким массивом информации придется столкнуться. Не скажу, что работа оказалась сложной. Напротив, я с большим удовольствием слушал и записывал истории, делал для себя какие–то выводы. Каждая встреча становилась не только захватывающим экскурсом в прошлое, но и серьезным моральным испытанием как для меня, так и для рассказчиков. В роли последних в основном выступали пожилые люди, непосредственные очевидцы давних событий. Они делились своими воспоминаниями, показывали потертые временем фотографии и фронтовые письма, с гордостью демонстрировали боевые награды отцов и дедов. Случалось и так, что собеседниками становились молодые люди — мои сверстники, которые по понятным причинам не застали фронтовиков в живых, но по рассказам родственников и архивным материалам смогли проследить боевой путь героев. Обычно мы сами находили материал, узнавая об источниках от друзей и знакомых, близких и коллег. Но и вы, уважаемые читатели, также обращались к нам и наводили на нужный след, за что вам огромное спасибо. В прошлом году в рядах «Бессмертного полка» по улицам города прошли более четырех тысяч норильчан. По всей стране на акцию вышли почти восемь миллионов человек. Героями наших публикаций становились люди с совершенно разными судьбами. Это и сержант Москалев, в 1944–м бросившийся со связкой гранат на вражеский танк и таким образом спасший своих товарищей. И Григорий Гниломедов, в ходе одной из вылазок на передовую вытащивший с поля боя раненого командира, а заодно и прихвативший с собой важного «языка». И Александр Горобченко, которого в госпитале выходила медсестра Валентина, а он — аккурат перед самой Победой — предложил ей руку и сердце. И многие, многие другие. Кажется, что 70 лет назад в этих историях не было ничего удивительного. Однако сейчас, когда наше представление о долге и достоинстве, к сожалению, в основном формируется телевизионной картинкой, такие воспоминания как никогда бесценны. И вот, спустя год, мы вновь возвращаемся к этой теме, полной величия и трагизма одновременно. Что именно мы услышим на этот раз, мы пока не знаем, как не знаем и того, с чьих слов будем вести запись. Но мы уверены: не рассказано еще много. Дорогой жизни Алексей Попов Владимиру Попову в 1956 году, когда не стало его отца, Алексея Федоровича, было всего десять лет. Несмотря на то что фронтовик нечасто рассказывал о войне, у Владимира Алексеевича все же сохранились кое–какие воспоминания о его службе. До призыва в РККА в 1936 году Алексей Попов, уроженец села Григорьевка Оренбургской области, успел окончить курсы автомеханика и поработать водителем на хлебокомбинате в Чкалове (ныне — Оренбург). На военной службе красноармеец прошел полковую школу с присвоением звания «Младший командир». В 1939 году он возвратился из армии, однако не прошло и месяца, как Алексей получил еще одну повестку — на этот раз его отправили на курсы подготовки офицеров запаса, которые молодой боец окончил в 1940 году в звании младшего лейтенанта. Нам не удалось выяснить, где и при каких обстоятельствах настигла Алексея Федоровича Великая Отечественная война, но доподлинно известно, что в декабре 1941 года он воевал в составе 17–й автотранспортной бригады 54–й армии Ленинградского фронта. К слову, 17–я ОАТБр и входящие в нее батальоны занимались транспортными перевозками через Ладожское озеро по так называемой «Дороге жизни». Снабжали блокадный Ленинград продовольствием, боеприпасами, снаряжением, прочими материалами и грузами. В остальное время бойцы этой бригады выполняли ряд важных оперативных задач, куда входило обслуживание наступающих воинских частей в районе Невской Дубровки, пирсов восточного и западного берегов Ладожского озера и прочее. Именно в битве за Ленинград фронтовик испытал основные тяготы войны и получил звание лейтенанта. «Дорога жизни» на Ладожском озере — Первые упоминания об отце я нашел в документах Российского государственного военного архива в Москве и Центрального архива Министерства обороны в Подольске. В них говорится, что весной 1943 года Алексей Попов уже числился в мотострелковом пулеметном батальоне и являлся командиром взвода танковой десантной роты. Примерно в это же время он получил тяжелое ранение, его отправили в полевой госпиталь, а затем и в эвакогоспиталь, — рассказывает Владимир Алексеевич. — Кисть правой руки у отца не разгибалась — пальцы все время были сжаты в кулак. Когда он работал, то просил меня: «Вовка, помоги, разожми пальцы». Рука у него не гнулась от локтя до кисти, была «бесчувственная». Действовали у него только мышцы плеча. Тем не менее отец хорошо управлялся с хозяйством и даже пристроил к дому две комнаты и веранду. Построил и летний домик на участке, забетонировал дорожки и привел в порядок весь двор. Все это он умудрился сделать с покалеченной рукой. После войны фронтовик женился, работал механиком на швейной фабрике в Чкалове и на мебельной фабрике в Дагомысе. За свою службу Алексей Попов награжден орденами «Красная Звезда» и «Отечественная война», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Незаживающие раны – Отец пытался забыть войну, поэтому он мало затрагивал эту тему. Но иногда удавалось его разговорить, и то, что я слышал, конечно же, ужасало. В основном он вспоминал страшный голод, от которого гибли ленинградцы. Видимо, увиденное на войне его настолько потрясло, что после пережитого в блокаду отец всю оставшуюся жизнь собирал и доедал крошки с обеденного стола. Пару раз и мне досталось от него за то, что я не доел кусочек хлеба и оставил его на столе. Он взял ремень и всыпал мне как следует, а потом сказал, что хлебом нельзя разбрасываться. От отца я также узнал, как он принимал участие в тушении пожара на Бадаевских складах, которые осенью 1941–го подожгли диверсанты. Там хранился неприкосновенный запас — продовольствие и обмундирование. Пламя было такое, что ближе 200–150 метров подойти было нельзя. Тушили очень долго, заливали огонь водой, пеной. К сожалению, несмотря на все усилия, ничего спасти так и не удалось. В том числе и из–за этого в Ленинграде начался такой голод, — говорит Владимир Алексеевич. — И все же отец не унывал под грузом перенесенных невзгод. В те годы принято было собираться большими компаниями, и, хотя стол был не очень богат, но отдыхали всегда, как говорится, с душой. Пели в основном русские и украинские народные песни. К праздникам, среди которых, естественно, особо выделялся День Победы, готовились заранее. Приносили все, что у кого было из съестного, накрывали специально для этих встреч приготовленные столы, сколоченные из длинных досок, ставили лавки. Зачастую гуляли во дворе, и мы, пацаны, всегда крутились рядом. Хорошее было время. Жили бедно, впроголодь, но весело и дружно. Однако, вспоминает Владимир Алексеевич, его отец, как и любой другой фронтовик, тяжело переживал, когда встречал покалеченных боевых товарищей: — В 1940–1950–х годах на всех вокзалах, в пригородных поездах и поездах дальнего следования их — сильно изуродованных, обожженных, без рук и ног — встречалось много. Но в те годы народ был другим — более добрым и милосердным. Никогда не проходили мимо, спрашивали, нужна ли помощь, делились, чем могли. Тогда это было нормальным поведением и для взрослых, и для детей. *** Владимир Алексеевич говорит, что обязательно примет участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в Норильске в четвертый раз, а по стране — в седьмой: — В прошлом году я прошел с портретом отца по Москве. И я рад, что в нашей стране остаются неравнодушные к ее истории люди. Я благодарен организаторам за их усилия и призываю норильчан присоединиться к этой поистине всенародной акции. Норильские координаторы акции «Бессмертный полк» напоминают, что желающие принять в ней участие могут по всем вопросам обращаться по телефонам: 8–913–160–33–86 и 22–60–39. А если вы хотите поделиться своей историей на страницах «Заполярки», звоните по телефону 34–30–73. Также вы можете разместить краткий рассказ о воевавшем предке на официальном сайте всероссийского движения moypolk.ru с указанием исходящих данных отправителя (сегодня там размещено уже более тысячи историй норильчан). Кроме того, поскольку с первого дня гражданская инициатива «Бессмертный полк» развивается за счет безвозмездного труда волонтеров–координаторов, любой желающий на сайте moypolk.ru во вкладке «Помочь движению» может оказать посильную финансовую помощь проекту.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина и из семейного архива Владимира Попова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Два года назад, когда мне впервые предложили вести эту рубрику, я и представить не мог, с каким массивом информации придется столкнуться. Не скажу, что работа оказалась сложной. Напротив, я с большим удовольствием слушал и записывал истории, делал для себя какие–то выводы. Каждая встреча становилась не только захватывающим экскурсом в прошлое, но и серьезным моральным испытанием как для меня, так и для рассказчиков. В роли последних в основном выступали пожилые люди, непосредственные очевидцы давних событий. Они делились своими воспоминаниями, показывали потертые временем фотографии и фронтовые письма, с гордостью демонстрировали боевые награды отцов и дедов. Случалось и так, что собеседниками становились молодые люди — мои сверстники, которые по понятным причинам не застали фронтовиков в живых, но по рассказам родственников и архивным материалам смогли проследить боевой путь героев.Обычно мы сами находили материал, узнавая об источниках от друзей и знакомых, близких и коллег. Но и вы, уважаемые читатели, также обращались к нам и наводили на нужный след, за что вам огромное спасибо.Героями наших публикаций становились люди с совершенно разными судьбами. Это и сержант Москалев, в 1944–м бросившийся со связкой гранат на вражеский танк и таким образом спасший своих товарищей. И Григорий Гниломедов, в ходе одной из вылазок на передовую вытащивший с поля боя раненого командира, а заодно и прихвативший с собой важного «языка». И Александр Горобченко, которого в госпитале выходила медсестра Валентина, а он — аккурат перед самой Победой — предложил ей руку и сердце. И многие, многие другие. Кажется, что 70 лет назад в этих историях не было ничего удивительного. Однако сейчас, когда наше представление о долге и достоинстве, к сожалению, в основном формируется телевизионной картинкой, такие воспоминания как никогда бесценны.И вот, спустя год, мы вновь возвращаемся к этой теме, полной величия и трагизма одновременно. Что именно мы услышим на этот раз, мы пока не знаем, как не знаем и того, с чьих слов будем вести запись. Но мы уверены: не рассказано еще много.Владимиру Попову в 1956 году, когда не стало его отца, Алексея Федоровича, было всего десять лет. Несмотря на то что фронтовик нечасто рассказывал о войне, у Владимира Алексеевича все же сохранились кое–какие воспоминания о его службе.До призыва в РККА в 1936 году Алексей Попов, уроженец села Григорьевка Оренбургской области, успел окончить курсы автомеханика и поработать водителем на хлебокомбинате в Чкалове (ныне — Оренбург). На военной службе красноармеец прошел полковую школу с присвоением звания «Младший командир».В 1939 году он возвратился из армии, однако не прошло и месяца, как Алексей получил еще одну повестку — на этот раз его отправили на курсы подготовки офицеров запаса, которые молодой боец окончил в 1940 году в звании младшего лейтенанта.Нам не удалось выяснить, где и при каких обстоятельствах настигла Алексея Федоровича Великая Отечественная война, но доподлинно известно, что в декабре 1941 года он воевал в составе 17–й автотранспортной бригады 54–й армии Ленинградского фронта.К слову, 17–я ОАТБр и входящие в нее батальоны занимались транспортными перевозками через Ладожское озеро по так называемой «Дороге жизни». Снабжали блокадный Ленинград продовольствием, боеприпасами, снаряжением, прочими материалами и грузами. В остальное время бойцы этой бригады выполняли ряд важных оперативных задач, куда входило обслуживание наступающих воинских частей в районе Невской Дубровки, пирсов восточного и западного берегов Ладожского озера и прочее. Именно в битве за Ленинград фронтовик испытал основные тяготы войны и получил звание лейтенанта.— Первые упоминания об отце я нашел в документах Российского государственного военного архива в Москве и Центрального архива Министерства обороны в Подольске. В них говорится, что весной 1943 года Алексей Попов уже числился в мотострелковом пулеметном батальоне и являлся командиром взвода танковой десантной роты. Примерно в это же время он получил тяжелое ранение, его отправили в полевой госпиталь, а затем и в эвакогоспиталь, — рассказывает Владимир Алексеевич. — Кисть правой руки у отца не разгибалась — пальцы все время были сжаты в кулак. Когда он работал, то просил меня: «Вовка, помоги, разожми пальцы». Рука у него не гнулась от локтя до кисти, была «бесчувственная». Действовали у него только мышцы плеча. Тем не менее отец хорошо управлялся с хозяйством и даже пристроил к дому две комнаты и веранду. Построил и летний домик на участке, забетонировал дорожки и привел в порядок весь двор. Все это он умудрился сделать с покалеченной рукой.– Отец пытался забыть войну, поэтому он мало затрагивал эту тему. Но иногда удавалось его разговорить, и то, что я слышал, конечно же, ужасало. В основном он вспоминал страшный голод, от которого гибли ленинградцы. Видимо, увиденное на войне его настолько потрясло, что после пережитого в блокаду отец всю оставшуюся жизнь собирал и доедал крошки с обеденного стола. Пару раз и мне досталось от него за то, что я не доел кусочек хлеба и оставил его на столе. Он взял ремень и всыпал мне как следует, а потом сказал, что хлебом нельзя разбрасываться. От отца я также узнал, как он принимал участие в тушении пожара на Бадаевских складах, которые осенью 1941–го подожгли диверсанты. Там хранился неприкосновенный запас — продовольствие и обмундирование. Пламя было такое, что ближе 200–150 метров подойти было нельзя. Тушили очень долго, заливали огонь водой, пеной. К сожалению, несмотря на все усилия, ничего спасти так и не удалось. В том числе и из–за этого в Ленинграде начался такой голод, — говорит Владимир Алексеевич. — И все же отец не унывал под грузом перенесенных невзгод. В те годы принято было собираться большими компаниями, и, хотя стол был не очень богат, но отдыхали всегда, как говорится, с душой. Пели в основном русские и украинские народные песни. К праздникам, среди которых, естественно, особо выделялся День Победы, готовились заранее. Приносили все, что у кого было из съестного, накрывали специально для этих встреч приготовленные столы, сколоченные из длинных досок, ставили лавки. Зачастую гуляли во дворе, и мы, пацаны, всегда крутились рядом. Хорошее было время. Жили бедно, впроголодь, но весело и дружно.Однако, вспоминает Владимир Алексеевич, его отец, как и любой другой фронтовик, тяжело переживал, когда встречал покалеченных боевых товарищей:— В 1940–1950–х годах на всех вокзалах, в пригородных поездах и поездах дальнего следования их — сильно изуродованных, обожженных, без рук и ног — встречалось много. Но в те годы народ был другим — более добрым и милосердным. Никогда не проходили мимо, спрашивали, нужна ли помощь, делились, чем могли. Тогда это было нормальным поведением и для взрослых, и для детей.***Владимир Алексеевич говорит, что обязательно примет участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в Норильске в четвертый раз, а по стране — в седьмой:— В прошлом году я прошел с портретом отца по Москве. И я рад, что в нашей стране остаются неравнодушные к ее истории люди. Я благодарен организаторам за их усилия и призываю норильчан присоединиться к этой поистине всенародной акции.

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