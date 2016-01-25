В преддверии Дня Победы «Заполярная правда» вновь расскажет читателям о судьбах фронтовиков, чьи портреты 9 Мая норильчане пронесут в рядах «Бессмертного полка».
Испытание временем
Два года назад, когда мне впервые предложили вести эту рубрику, я и представить не мог, с каким массивом информации придется столкнуться. Не скажу, что работа оказалась сложной. Напротив, я с большим удовольствием слушал и записывал истории, делал для себя какие–то выводы. Каждая встреча становилась не только захватывающим экскурсом в прошлое, но и серьезным моральным испытанием как для меня, так и для рассказчиков. В роли последних в основном выступали пожилые люди, непосредственные очевидцы давних событий. Они делились своими воспоминаниями, показывали потертые временем фотографии и фронтовые письма, с гордостью демонстрировали боевые награды отцов и дедов. Случалось и так, что собеседниками становились молодые люди — мои сверстники, которые по понятным причинам не застали фронтовиков в живых, но по рассказам родственников и архивным материалам смогли проследить боевой путь героев.
Обычно мы сами находили материал, узнавая об источниках от друзей и знакомых, близких и коллег. Но и вы, уважаемые читатели, также обращались к нам и наводили на нужный след, за что вам огромное спасибо.
|В прошлом году в рядах «Бессмертного полка» по улицам города прошли более четырех тысяч норильчан. По всей стране на акцию вышли почти восемь миллионов человек.
Героями наших публикаций становились люди с совершенно разными судьбами. Это и сержант Москалев, в 1944–м бросившийся со связкой гранат на вражеский танк и таким образом спасший своих товарищей. И Григорий Гниломедов, в ходе одной из вылазок на передовую вытащивший с поля боя раненого командира, а заодно и прихвативший с собой важного «языка». И Александр Горобченко, которого в госпитале выходила медсестра Валентина, а он — аккурат перед самой Победой — предложил ей руку и сердце. И многие, многие другие. Кажется, что 70 лет назад в этих историях не было ничего удивительного. Однако сейчас, когда наше представление о долге и достоинстве, к сожалению, в основном формируется телевизионной картинкой, такие воспоминания как никогда бесценны.
И вот, спустя год, мы вновь возвращаемся к этой теме, полной величия и трагизма одновременно. Что именно мы услышим на этот раз, мы пока не знаем, как не знаем и того, с чьих слов будем вести запись. Но мы уверены: не рассказано еще много.Дорогой жизни
|Алексей Попов
Владимиру Попову в 1956 году, когда не стало его отца, Алексея Федоровича, было всего десять лет. Несмотря на то что фронтовик нечасто рассказывал о войне, у Владимира Алексеевича все же сохранились кое–какие воспоминания о его службе.
До призыва в РККА в 1936 году Алексей Попов, уроженец села Григорьевка Оренбургской области, успел окончить курсы автомеханика и поработать водителем на хлебокомбинате в Чкалове (ныне — Оренбург). На военной службе красноармеец прошел полковую школу с присвоением звания «Младший командир».
В 1939 году он возвратился из армии, однако не прошло и месяца, как Алексей получил еще одну повестку — на этот раз его отправили на курсы подготовки офицеров запаса, которые молодой боец окончил в 1940 году в звании младшего лейтенанта.
Нам не удалось выяснить, где и при каких обстоятельствах настигла Алексея Федоровича Великая Отечественная война, но доподлинно известно, что в декабре 1941 года он воевал в составе 17–й автотранспортной бригады 54–й армии Ленинградского фронта.
К слову, 17–я ОАТБр и входящие в нее батальоны занимались транспортными перевозками через Ладожское озеро по так называемой «Дороге жизни». Снабжали блокадный Ленинград продовольствием, боеприпасами, снаряжением, прочими материалами и грузами. В остальное время бойцы этой бригады выполняли ряд важных оперативных задач, куда входило обслуживание наступающих воинских частей в районе Невской Дубровки, пирсов восточного и западного берегов Ладожского озера и прочее. Именно в битве за Ленинград фронтовик испытал основные тяготы войны и получил звание лейтенанта.
|«Дорога жизни» на Ладожском озере
— Первые упоминания об отце я нашел в документах Российского государственного военного архива в Москве и Центрального архива Министерства обороны в Подольске. В них говорится, что весной 1943 года Алексей Попов уже числился в мотострелковом пулеметном батальоне и являлся командиром взвода танковой десантной роты. Примерно в это же время он получил тяжелое ранение, его отправили в полевой госпиталь, а затем и в эвакогоспиталь, — рассказывает Владимир Алексеевич. — Кисть правой руки у отца не разгибалась — пальцы все время были сжаты в кулак. Когда он работал, то просил меня: «Вовка, помоги, разожми пальцы». Рука у него не гнулась от локтя до кисти, была «бесчувственная». Действовали у него только мышцы плеча. Тем не менее отец хорошо управлялся с хозяйством и даже пристроил к дому две комнаты и веранду. Построил и летний домик на участке, забетонировал дорожки и привел в порядок весь двор. Все это он умудрился сделать с покалеченной рукой.
Незаживающие раны
|После войны фронтовик женился, работал механиком на швейной фабрике в Чкалове и на мебельной фабрике в Дагомысе.За свою службу Алексей Попов награжден орденами «Красная Звезда» и «Отечественная война», медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
– Отец пытался забыть войну, поэтому он мало затрагивал эту тему. Но иногда удавалось его разговорить, и то, что я слышал, конечно же, ужасало. В основном он вспоминал страшный голод, от которого гибли ленинградцы. Видимо, увиденное на войне его настолько потрясло, что после пережитого в блокаду отец всю оставшуюся жизнь собирал и доедал крошки с обеденного стола. Пару раз и мне досталось от него за то, что я не доел кусочек хлеба и оставил его на столе. Он взял ремень и всыпал мне как следует, а потом сказал, что хлебом нельзя разбрасываться. От отца я также узнал, как он принимал участие в тушении пожара на Бадаевских складах, которые осенью 1941–го подожгли диверсанты. Там хранился неприкосновенный запас — продовольствие и обмундирование. Пламя было такое, что ближе 200–150 метров подойти было нельзя. Тушили очень долго, заливали огонь водой, пеной. К сожалению, несмотря на все усилия, ничего спасти так и не удалось. В том числе и из–за этого в Ленинграде начался такой голод, — говорит Владимир Алексеевич. — И все же отец не унывал под грузом перенесенных невзгод. В те годы принято было собираться большими компаниями, и, хотя стол был не очень богат, но отдыхали всегда, как говорится, с душой. Пели в основном русские и украинские народные песни. К праздникам, среди которых, естественно, особо выделялся День Победы, готовились заранее. Приносили все, что у кого было из съестного, накрывали специально для этих встреч приготовленные столы, сколоченные из длинных досок, ставили лавки. Зачастую гуляли во дворе, и мы, пацаны, всегда крутились рядом. Хорошее было время. Жили бедно, впроголодь, но весело и дружно.
Однако, вспоминает Владимир Алексеевич, его отец, как и любой другой фронтовик, тяжело переживал, когда встречал покалеченных боевых товарищей:
— В 1940–1950–х годах на всех вокзалах, в пригородных поездах и поездах дальнего следования их — сильно изуродованных, обожженных, без рук и ног — встречалось много. Но в те годы народ был другим — более добрым и милосердным. Никогда не проходили мимо, спрашивали, нужна ли помощь, делились, чем могли. Тогда это было нормальным поведением и для взрослых, и для детей.
***
Владимир Алексеевич говорит, что обязательно примет участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в Норильске в четвертый раз, а по стране — в седьмой:
— В прошлом году я прошел с портретом отца по Москве. И я рад, что в нашей стране остаются неравнодушные к ее истории люди. Я благодарен организаторам за их усилия и призываю норильчан присоединиться к этой поистине всенародной акции.
Михаил ТуаевФото Владимира Макушкина и из семейного архива Владимира Попова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Норильские координаторы акции «Бессмертный полк» напоминают, что желающие принять в ней участие могут по всем вопросам обращаться по телефонам: 8–913–160–33–86 и 22–60–39. А если вы хотите поделиться своей историей на страницах «Заполярки», звоните по телефону 34–30–73. Также вы можете разместить краткий рассказ о воевавшем предке на официальном сайте всероссийского движения moypolk.ru с указанием исходящих данных отправителя (сегодня там размещено уже более тысячи историй норильчан). Кроме того, поскольку с первого дня гражданская инициатива «Бессмертный полк» развивается за счет безвозмездного труда волонтеров–координаторов, любой желающий на сайте moypolk.ru во вкладке «Помочь движению» может оказать посильную финансовую помощь проекту.