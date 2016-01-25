С начала 1990–х, когда торговая отрасль в Норильске обрела настоящую коммерческую основу, обеспеченность горожан торговыми площадями неуклонно и ежегодно росла и на сегодняшний день достигла колоссального показателя — 120%. Вы удивитесь, но только торговых сетей в Норильске насчитывается 150! А уж мелких точек и вовсе видимо–невидимо. Сегодня к утверждению предложена новая концепция развития розничной торговли в городе на ближайшие пять лет. Эта новость уже породила множество тревожных слухов. О том, чем продиктовано появление новой концепции и какие перемены ждут норильчан, «Заполярка» поговорила с Еленой Сапожниковой, начальником управления потребительского рынка и услуг.
— Елена Сергеевна, чем обусловлена необходимость в создании концепции?
— Жизнь меняется, и те форматы торговли, которые были хороши прежде, сегодня устарели. В последнее время мы видим, что предприниматели предпочитают вкладывать инвестиции в развитие торговли современного образца. Торговые центры, магазины должны быть красивыми и удобными, способными предложить потребителям различные дополнительные услуги и повысить качество обслуживания. И на этом фоне в нашем городе до сих пор существует атавизм, доставшийся нам от «эпохи девяностых», так называемые нестационарные торговые объекты (НТО) – павильоны и киоски. На 1 января 2018 года их в Норильске насчитывалось 206.
Сегодня этот формат торговли востребован далеко не везде, нередко он выживает только за счет продажи алкоголя, которым, к слову, торговать в павильонах запрещено. Кроме того, на таких объектах зачастую не соблюдаются санитарные нормы и правила, у персонала, занятого реализацией товаров продовольственной группы, отсутствуют личные медицинские книжки. Повсеместно нарушаются правила товарного соседства при хранении и реализации продовольствия, нет условий для фасовки пищевых продуктов, об уборке с применением специальных средств и речи не идет. Под большим вопросом находится соблюдение требований пожарной безопасности. Почему так происходит, понятно: владельцы небольшого бизнеса экономят на всем, что возможно, чтобы быть хотя бы минимально конкурентоспособными. Но такой подход приводит к экономии на ряде важных затрат. При этом цены в крупных магазинах чаще всего ниже, чем в павильонах, потому что их владельцы самостоятельно осуществляют закупку товара на материке, у них есть свои склады и так далее.
|По данным на 1 января 2018 года, в Норильске насчитывалось 768 объектов торговли, из которых 550 — стационарных (в том числе 35 торговых центров и торговых комплексов; 515 магазинов, в том числе 31 — супермаркет, 190 — специализированных магазинов); 206 нестационарных объектов (200 павильонов; 6 киосков).
Стоит упомянуть и о том, что несколько лет назад ужесточилось законодательство в сфере оборота алкогольной продукции. Выросла стоимость лицензии, изменились требования к объектам и субъектам торговли. НТО потеряли возможность получать лицензию на продажу алкоголя: сделать это может торговая организация для объекта капитального строительства. Правда, у НТО, уже имевших лицензию на тот момент, ее не отзывали до окончания срока ее действия. К настоящему времени действующих лицензий у НТО нет. В итоге спиртным в мелких павильонах часто торгуют из–под полы, встречается там и контрафакт. Такие нарушения мы выявляем регулярно и направляем информацию по ним для принятия мер в норильский ОМВД, с которым тесно сотрудничаем.
Все вышеперечисленное свидетельствует о растущей потребности в изменениях в данной сфере. Кстати, работа по сокращению количества НТО сегодня ведется и в других городах: мы видим это на примере Москвы и Красноярска.— Какие конкретные предложения содержит концепция?
— Сегодня для районов Крайнего Севера федеральное законодательство утвердило нормативы обеспеченности только стационарными торговыми объектами (капитального строительства), на них мы и ориентируемся. Торговля по максимуму уйдет в стационары, количество НТО будет стремиться к минимуму.
Первыми должны быть убраны брошенные объекты, где торговля не ведется. Согласно прошлогоднему мониторингу, в городе насчитывается 30 длительно не работающих НТО. Затем — павильоны, где имеются признаки деформации, угрожающие жизни и здоровью горожан; павильоны, где злостно нарушается закон об обороте алкоголя. Для удобства жителей будет изменен формат некоторых автобусных остановок, где работают торговые павильоны.
|Эскизный проект типового торгового здания площадью застройки от 200 кв. м
|Эскизный проект типового здания автобусной остановки с объектами потребительского рынка площадью застройки от 200 кв. м
|Эскизный проект типового торгового здания площадью застройки от 400 кв. м
Следует учесть, что в Большом Норильске имеются участки высокой и низкой концентрации торговли, которые крайне неоднородны: в Центральном районе при обеспеченности торговыми площадями на 137,6% обеспеченность в отдельных секторах составляет от 20% до 87% в зависимости от района; в Оганере — только 12,4%, в Талнахе — от 30 до 69% (при общей обеспеченности 90%), в Кайеркане — от 0 до 84,4% (при общей обеспеченности 67%). На участках с низкой обеспеченностью мы предлагаем предпринимателям строительство новых магазинов (капстроя), в которых будут созданы все условия для организации цивилизованной торговли, к тому же такой магазин будет иметь право на получение лицензии на реализацию алкогольной продукции. Уже разработаны типовые проекты площадью от 200 до 400 кв. м, определены требования к используемым в строительстве материалам.
В качестве альтернативы строительству будут предложены пустующие встроенно–пристроенные помещения. Поскольку они находятся в собственности муниципалитета, бюджет платит управляющим компаниям за их обслуживание, за предоставление коммунальных ресурсов. Есть проблемы с сохранностью самих помещений и расположенных в них систем коммуникаций. Концепцией предлагается передать эти объекты предпринимателям на следующих условиях: долгосрочная аренда на десять лет, на первые пять из которых предприниматель освобождается от арендных платежей, но при этом он должен будет провести в помещении ремонт (требования к применяемым в процессе проведения ремонтных работ материалам также будут установлены). Последующие пять лет он оплачивает аренду объекта по рыночной стоимости. Предприниматель будет понимать, что у него есть долгосрочная перспектива в отношении использования объекта, и он будет заинтересован сделать его привлекательным для покупателя. Хорошо и городской казне: у помещения появляется хозяин, и мы перестаем нести бремя по его содержанию.
Безусловно, в городе есть районы, где плотность жилой застройки такова, что «втиснуть» туда стационарный магазин просто невозможно. Там НТО сохранятся, но к их внешнему виду и внутреннему содержанию также будут установлены определенные требования.— Когда начнутся преобразования?
— Концепция будет реализовываться поэтапно, вплоть до 2023 года. В ближайшее время она будет вынесена на публичные слушания, которые пройдут 24 апреля в Талнахе, 25–го — в Кайеркане и 26–го числа в Норильске. Проект концепции опубликован на сайте города. Мы открыты для предложений, готовы анализировать идеи и замечания. Изменения нужны, оправданы, и если мы хотим видеть Норильск красивым и уютным, надо избавляться от старого, от того, что уже изжило свой век.Беседовала Татьяна Зачупейкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда