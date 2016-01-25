[Индекс номера 54 (13.04.2018)]



Мысли вслух

Строить — не ломать

Заявленная руководством города и поддержанная «Норникелем» программа возобновления жилищного строительства в Норильске обрадовала многих, иначе и быть не могло. Однако истинное значение такой инициативы можно оценить лишь в ретроспективе.

Подобных программ у нас не было с середины 1980–х годов, когда в городе проходило совещание секретарей райкомов и выше, собравшихся со всего Союза в порядке обмена опытом — именно Норильск был признан самой передовой территорией в плане развития городского хозяйства. При подготовке мероприятия в рамках программы городского строительства уточнялись планы размещения ателье и прачечных, ремонтных мастерских, столов заказов и прочих объектов бытового обслуживания, тема считалась важной. Услышав фразу «возобновление жилищного строительства», некоторые снисходительно морщатся, вспоминая масштабы и объемы, существовавшие в СССР. Вот тогда, мол, были скорости и площади! Действительно, темпы норильского строительства к началу перестройки впечатляли. В 1984 году был принят новый Жилищный кодекс СССР, увеличивающий норму жилплощади на одного человека с девяти до двенадцати квадратных метров, что подстегнуло строительство новых домов, в городе даже начали уплотнять кварталы. Да, у советского подхода к вопросу обеспечения людей жильем имелись несомненные преимущества, однако и без недостатков не обходилось. Города страны буквально соревновались в росте численности населения, выбивая финансирование. Порой такие процессы протекали без привязки к реальным потребностям и возможностям, начиная жить в режиме самовоспроизводства. Отличная работа, хорошая зарплата... Это называется феноменом «общества экскаваторщиков»: строим экскаватор, который копает руду, из металла строится следующий экскаватор, более мощный и производительный. Он опять наполняет ковш рудой, чтобы выпустить еще более огромную модель землеройной техники — и так далее. И никто не мог объяснить, зачем вообще нужен такой цикл. Город строил все новое и новое жилье, в которое заселялись уже сами строители, в полную силу работал домостроительный комбинат, завод железобетонных изделий, внедрялся сквозной подряд. К 1986 году население промрайона достигло 266 тысяч человек, это самая большая цифра в истории Норильска. Звучали мечтания о числе 300 тысяч с получением нового статуса. Одновременно начали сказываться характерные для разрастающихся городов проблемы. Так, выяснилось, что численность асоциального элемента — не работающие официально граждане, бомжи, криминальный контингент — исчисляется уже тысячами, пессимисты доводили эту долю до десяти тысяч, в итоге было принято решение не озвучивать эти данные вообще. Условия Заполярья тоже накладывали свой отпечаток, комбинат вынужден был развернуть жилищное строительство на материке, что размывало силы, материальные ресурсы, снижало управляемость, контроль, однако проблемы переселения всех желающих выехать из города не решало: вожделенные метры на юге России получали лишь счастливчики. Сейчас можно спокойно оценивать предперестроечную гонку, отмечая как конкретные ошибки, так и в принципе сомнительные решения: нужно ли было расстраивать дальше вечно заметаемый Кайеркан, обязательна ли была застройка улицы Лауреатов, не выдержавшая условий реальной, а не идеальной эксплуатации? Состоялся ли экологически чистый в мечтаниях Оганер, и не надо ли нам было вместо поиска новых площадок уже тогда запустить процесс реновации хрущевок, как это сейчас делается в Москве... Однако несомненно следующее: последняя программа комплексного жилищного строительства микрорайонов с необходимой инфраструктурой была разработана именно на пороге перестройки. Все, после этого к теме жилстроя в Норильске не возвращались. В «святые девяностые», как предложила именовать те годы Наина Ельцина, было не до строительства. Город сокращался, переживал кризисы, бился над сохранением систем жизнеобеспечения. А вот позже началась бесконечная череда совещаний, научных конференций и форумов по северной проблематике. Их проводили в Салехарде и Питере, в Ханты–Мансийске и Сургуте, где все протекало при полном непротивлении сторон. Вот только реальной поддержки из Москвы не было — слишком уж много игроков тянули в стороны куцее одеяло. Как выяснилось, и частный бизнес, пусть даже крупный, не может потянуть такое сложное мероприятие, как планомерное строительство жилья. Я помню, как в городском музее вывесили ряды огромных листов ватмана, на которых была изображена реконструкция Норильска «по Прохорову». Оторопь брала с первого взгляда: пугающие квадраты подлежащих сносу жилых кварталов без ответа на главный вопрос — а дальше–то что будет с городом? Ну, ладно, снесем мы все это, а какова дальнейшая программа? И где гарантии того, что на превращении половины города в пустырь процесс не закончится? Знаете, снести легко... Собственно, купол над стадионом так и испарился. Нет, здесь были нужны гарантии края и Москвы. Создавались проекты законов и указов, положения и новые нормативы... В конце концов всем стало абсолютно ясно: одними благими намерениями освоения Арктики ничего не построить. Нужна цельная адресная программа, поддержанная федеральным центром, а главное, осознанная им же как необходимость. Такое произошло после очевидного разворота на Север замыслов президента страны, и к чести наших руководителей, они этот важный момент заметили, начав прорабатывать программу реновации жилья заранее. Такую программу, где в единое складывается новая государственная стратегия инфраструктурных проектов в Заполярье, интересы бизнеса, края и военных ведомств. Шестеренки наконец–то закрутились. Впереди много работы: определение самой идеологии, конкретики в способах и методах организации строительства, выбор площадок, сроков и очередей. Уверен, что руководство города еще не раз обратится за советом не только к экспертам, но и к населению. И вот тут хочется отметить два существенных, как мне кажется, момента. К сожалению, гражданская активность горожан очень мала. Оценивая итоги голосований по тем или иным вопросам, предлагаемым горожанам, всегда вынужденно отмечаешь эту неутешительную математику — мало людей в них участвует, опрос на последних выборах здесь уникален. При этом, заметьте, в социальных сетях вполне хватает замечаний и оценок, порой весьма ярких, образных, но на существо дела не влияющих. Вторая проблема заключается в отношении к новому строительству вообще. К сожалению, сложилась негативная практика, когда каждый новый объект уже на стадии проектирования воспринимается скептически. Это касается как назначения объекта, так и его внешнего вида — любимая тема для обсуждения, причем красоту дизайна чаще всего оценивают те «знатоки», которые не могут нарисовать карандашом зайчика или солнышко, и ворчуны, изучившие законы архитектуры в ходе починки тещиного забора или бани. Понятно, что всем не угодишь, однако очевидно и то, что взамен отвергаемому не находится конструктивных предложений и реальных инициативных действий. Конкретный пример: строящийся храм на улице Мира сразу вызвал разговоры типа: «Построили бы что–то другое». Но в чем проблема? Если нашлись силы и средства у желающих в рамках норм и правил построить что–либо свое, то кто мешает другим поступить точно так же? Собирайте деньги, ищите инвесторов, согласовывайте и стройте — хоть планетарий, хоть музей современного искусства, кто ж против? Место есть. Казалось бы, вполне логичный подход. Однако вновь и вновь любая частная градостроительная инициатива сталкивается с негативной оценкой. «Что, очередной торговый центр? Да зачем он городу нужен!». И опять — а что нужно, и кто эту нужность должен определять, кроме потребителя? Я опять вспомню об очаровательных улочках европейских городов, где вы так любите фотографироваться в отпусках. Что на них стоит? Бизнес и еще раз бизнес, мелкая торговля и услуги, долгими километрами. И вы не найдете там пугающей надписи «Досуговый центр». Разнообразие частных предложений, регулируемых осторожно, бережно, и формирует облик города. Предлагайте и делайте. Да и вообще, пренебрежительное отношение к торговле — пагубный подход. Торговля — это самозанятость, малый бизнес создает рабочие места вне бюджетов, освобождая региональные финансы для насущных трат, платит налоги. Город должен заботиться о развитии торговли, ведь каждый новый магазин и центр есть благо для бюджета. Советский подход в градостроительстве был идеален для социалистической системы, отрицающей частную инициативу. Обратите внимание, магазины времен СССР не подошли бизнесу. Они слишком велики для малого предпринимателя, который не может потянуть такие площади в одиночку, но слишком малы для крупных сетевых структур и торговых центров. В итоге — теснота клетушек. Частник принялся решать проблему сам, уродуя квартиры первых этажей советских домов, для таких целей категорически не предназначенных. Следовательно, в новой программе локальной реновации это обстоятельство необходимо учесть, действуя там, где это нужно, рука об руку с бизнесом, вплоть до совместных архитектурных решений. Будет удобно не только жителям, но и бизнесу — будут налоговые отчисления и занятость населения. И здесь опять потребуется участие горожан, сбор мнений, подсказки, конструктив... Предлагаемая к реализации программа не только жизненно важна, она еще и очень интересна. И участвовать в ней надо всем миром, советуясь и генерируя, споря и отыскивая решения. Потому что строить — не ломать, это хорошее дело. Дело, которое мы так долго ждали.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подобных программ у нас не было с середины 1980–х годов, когда в городе проходило совещание секретарей райкомов и выше, собравшихся со всего Союза в порядке обмена опытом — именно Норильск был признан самой передовой территорией в плане развития городского хозяйства. При подготовке мероприятия в рамках программы городского строительства уточнялись планы размещения ателье и прачечных, ремонтных мастерских, столов заказов и прочих объектов бытового обслуживания, тема считалась важной.Услышав фразу «возобновление жилищного строительства», некоторые снисходительно морщатся, вспоминая масштабы и объемы, существовавшие в СССР. Вот тогда, мол, были скорости и площади! Действительно, темпы норильского строительства к началу перестройки впечатляли. В 1984 году был принят новый Жилищный кодекс СССР, увеличивающий норму жилплощади на одного человека с девяти до двенадцати квадратных метров, что подстегнуло строительство новых домов, в городе даже начали уплотнять кварталы.Да, у советского подхода к вопросу обеспечения людей жильем имелись несомненные преимущества, однако и без недостатков не обходилось. Города страны буквально соревновались в росте численности населения, выбивая финансирование. Порой такие процессы протекали без привязки к реальным потребностям и возможностям, начиная жить в режиме самовоспроизводства. Отличная работа, хорошая зарплата... Это называется феноменом «общества экскаваторщиков»: строим экскаватор, который копает руду, из металла строится следующий экскаватор, более мощный и производительный. Он опять наполняет ковш рудой, чтобы выпустить еще более огромную модель землеройной техники — и так далее. И никто не мог объяснить, зачем вообще нужен такой цикл.Город строил все новое и новое жилье, в которое заселялись уже сами строители, в полную силу работал домостроительный комбинат, завод железобетонных изделий, внедрялся сквозной подряд. К 1986 году население промрайона достигло 266 тысяч человек, это самая большая цифра в истории Норильска. Звучали мечтания о числе 300 тысяч с получением нового статуса. Одновременно начали сказываться характерные для разрастающихся городов проблемы. Так, выяснилось, что численность асоциального элемента — не работающие официально граждане, бомжи, криминальный контингент — исчисляется уже тысячами, пессимисты доводили эту долю до десяти тысяч, в итоге было принято решение не озвучивать эти данные вообще. Условия Заполярья тоже накладывали свой отпечаток, комбинат вынужден был развернуть жилищное строительство на материке, что размывало силы, материальные ресурсы, снижало управляемость, контроль, однако проблемы переселения всех желающих выехать из города не решало: вожделенные метры на юге России получали лишь счастливчики.Сейчас можно спокойно оценивать предперестроечную гонку, отмечая как конкретные ошибки, так и в принципе сомнительные решения: нужно ли было расстраивать дальше вечно заметаемый Кайеркан, обязательна ли была застройка улицы Лауреатов, не выдержавшая условий реальной, а не идеальной эксплуатации? Состоялся ли экологически чистый в мечтаниях Оганер, и не надо ли нам было вместо поиска новых площадок уже тогда запустить процесс реновации хрущевок, как это сейчас делается в Москве... Однако несомненно следующее: последняя программа комплексного жилищного строительства микрорайонов с необходимой инфраструктурой была разработана именно на пороге перестройки. Все, после этого к теме жилстроя в Норильске не возвращались.В «святые девяностые», как предложила именовать те годы Наина Ельцина, было не до строительства. Город сокращался, переживал кризисы, бился над сохранением систем жизнеобеспечения. А вот позже началась бесконечная череда совещаний, научных конференций и форумов по северной проблематике. Их проводили в Салехарде и Питере, в Ханты–Мансийске и Сургуте, где все протекало при полном непротивлении сторон. Вот только реальной поддержки из Москвы не было — слишком уж много игроков тянули в стороны куцее одеяло. Как выяснилось, и частный бизнес, пусть даже крупный, не может потянуть такое сложное мероприятие, как планомерное строительство жилья. Я помню, как в городском музее вывесили ряды огромных листов ватмана, на которых была изображена реконструкция Норильска «по Прохорову». Оторопь брала с первого взгляда: пугающие квадраты подлежащих сносу жилых кварталов без ответа на главный вопрос — а дальше–то что будет с городом? Ну, ладно, снесем мы все это, а какова дальнейшая программа? И где гарантии того, что на превращении половины города в пустырь процесс не закончится? Знаете, снести легко... Собственно, купол над стадионом так и испарился. Нет, здесь были нужны гарантии края и Москвы.Создавались проекты законов и указов, положения и новые нормативы... В конце концов всем стало абсолютно ясно: одними благими намерениями освоения Арктики ничего не построить. Нужна цельная адресная программа, поддержанная федеральным центром, а главное, осознанная им же как необходимость. Такое произошло после очевидного разворота на Север замыслов президента страны, и к чести наших руководителей, они этот важный момент заметили, начав прорабатывать программу реновации жилья заранее. Такую программу, где в единое складывается новая государственная стратегия инфраструктурных проектов в Заполярье, интересы бизнеса, края и военных ведомств. Шестеренки наконец–то закрутились.Впереди много работы: определение самой идеологии, конкретики в способах и методах организации строительства, выбор площадок, сроков и очередей. Уверен, что руководство города еще не раз обратится за советом не только к экспертам, но и к населению. И вот тут хочется отметить два существенных, как мне кажется, момента. К сожалению, гражданская активность горожан очень мала. Оценивая итоги голосований по тем или иным вопросам, предлагаемым горожанам, всегда вынужденно отмечаешь эту неутешительную математику — мало людей в них участвует, опрос на последних выборах здесь уникален. При этом, заметьте, в социальных сетях вполне хватает замечаний и оценок, порой весьма ярких, образных, но на существо дела не влияющих.Вторая проблема заключается в отношении к новому строительству вообще. К сожалению, сложилась негативная практика, когда каждый новый объект уже на стадии проектирования воспринимается скептически. Это касается как назначения объекта, так и его внешнего вида — любимая тема для обсуждения, причем красоту дизайна чаще всего оценивают те «знатоки», которые не могут нарисовать карандашом зайчика или солнышко, и ворчуны, изучившие законы архитектуры в ходе починки тещиного забора или бани.Понятно, что всем не угодишь, однако очевидно и то, что взамен отвергаемому не находится конструктивных предложений и реальных инициативных действий. Конкретный пример: строящийся храм на улице Мира сразу вызвал разговоры типа: «Построили бы что–то другое». Но в чем проблема? Если нашлись силы и средства у желающих в рамках норм и правил построить что–либо свое, то кто мешает другим поступить точно так же? Собирайте деньги, ищите инвесторов, согласовывайте и стройте — хоть планетарий, хоть музей современного искусства, кто ж против? Место есть. Казалось бы, вполне логичный подход. Однако вновь и вновь любая частная градостроительная инициатива сталкивается с негативной оценкой. «Что, очередной торговый центр? Да зачем он городу нужен!». И опять — а что нужно, и кто эту нужность должен определять, кроме потребителя?Я опять вспомню об очаровательных улочках европейских городов, где вы так любите фотографироваться в отпусках. Что на них стоит? Бизнес и еще раз бизнес, мелкая торговля и услуги, долгими километрами. И вы не найдете там пугающей надписи «Досуговый центр». Разнообразие частных предложений, регулируемых осторожно, бережно, и формирует облик города. Предлагайте и делайте. Да и вообще, пренебрежительное отношение к торговле — пагубный подход. Торговля — это самозанятость, малый бизнес создает рабочие места вне бюджетов, освобождая региональные финансы для насущных трат, платит налоги. Город должен заботиться о развитии торговли, ведь каждый новый магазин и центр есть благо для бюджета.Советский подход в градостроительстве был идеален для социалистической системы, отрицающей частную инициативу. Обратите внимание, магазины времен СССР не подошли бизнесу. Они слишком велики для малого предпринимателя, который не может потянуть такие площади в одиночку, но слишком малы для крупных сетевых структур и торговых центров. В итоге — теснота клетушек. Частник принялся решать проблему сам, уродуя квартиры первых этажей советских домов, для таких целей категорически не предназначенных. Следовательно, в новой программе локальной реновации это обстоятельство необходимо учесть, действуя там, где это нужно, рука об руку с бизнесом, вплоть до совместных архитектурных решений. Будет удобно не только жителям, но и бизнесу — будут налоговые отчисления и занятость населения. И здесь опять потребуется участие горожан, сбор мнений, подсказки, конструктив...Предлагаемая к реализации программа не только жизненно важна, она еще и очень интересна. И участвовать в ней надо всем миром, советуясь и генерируя, споря и отыскивая решения. Потому что строить — не ломать, это хорошее дело.Дело, которое мы так долго ждали.

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