[Индекс номера 54 (13.04.2018)]



Командный зачёт

Всё для спорта, всё для победы

«Заполярная правда» продолжает рассказ о детско–юношеских спортивных школах Норильска — об их истории и достижениях, реалиях и проблемах. На этот раз мы поговорим о ДЮСШ–6, которой в этом году исполняется 25 лет.

Виды спорта: мини–футбол, лыжные гонки. Тренировочные базы: Дом спорта «БОКМО», Дом физической культуры, спортивные комплексы «Кайеркан» и «Талнах», спортивный зал «Горняк», лыжная база «Оль–Гуль». Количество спортсменов: 485 воспитанников (379 мини–футболистов и 106 лыжников) и 11 тренеров–преподавателей. От клуба к школе В конце 1980–х годов в нашей стране зарождается мини–футбол. Первым чемпионом СССР по мини–футболу (футзалу) в 1991 году стал московский КСМ–24. Во втором розыгрыше, получившем статус чемпионата СНГ, победу отпраздновала другая столичная команда — «Дина», которой суждено было на долгие годы застолбить за собой звание лучшей в России. В 1993 году в Норильске собирается одноименная дружина под предводительством Дмитрия Федосеева, пару лет спустя завоевавшая путевку в Высшую лигу (на тот момент — сильнейшую лигу страны) и впоследствии переименованная в МФК «Норильский никель». Совпадение это или нет, но именно 1993–й является годом рождения ДЮСШ–6, которая, в первую очередь, известна достижениями своих мини–футболистов. Вначале она имела статус детско–юношеского клуба физической подготовки (ДЮКФП) и была организована при комитете по физической культуре и спорту по инициативе председателя комитета Владимира Викторовича Жмаева. Возглавил ДЮКФП его заместитель, Владимир Николаевич Сергеев, проработавший на посту директора клуба до 1996 года. До 2016 года директором был Виктор Александрович Гусев, а последние два года спортшколой руководит Владимир Леонидович Коновалов. В ДЮКФП культивировалось четыре вида спорта — шахматы, спортивная акробатика, лыжные гонки и мини–футбол. В 1995 году, несмотря на хорошие результаты всех четырех отделений, было решено оставить только два профильных направления, а саму ДЮКФП переименовать в ДЮСШ. Выбор был сделан в пользу лыжных гонок и мини–футбола. Первый вид спорта, хотя он давно и успешно развивался в другой ДЮСШ — № 3, имел множество поклонников. Мини–футбол же оказался для северных широт новинкой. Друзья–соперники — Мы начинали с нуля, — вспоминает старший тренер–преподаватель ДЮСШ–6 по лыжным гонкам Юрий Сайкин. — В ДЮСШ–3, откуда я перешел сюда в 1993 году по приглашению Владимира Сергеева, дела шли лучше. У нас же не было практически ничего: ни инвентаря, ни толкового финансирования. Зато была вера в важность нашего дела: в то время — в 1993–1994 годах — только–только заселялся Оганер и перед нами стояла задача привлечь к спорту как можно больше детей. Первые группы были набраны на базе 41–й и 46–й школ. По словам Юрия Сайкина, первый набор оказался успешным, сразу же были выявлены несколько спортсменов, которые могли на равных конкурировать с более опытными воспитанниками ДЮСШ–3. Сборная города, куда входили воспитанники обеих ДЮСШ, по мере возможности выезжала на краевые соревнования, где добивалась серьезных успехов. Особенно впечатляющим выдалось выступление Анастасии Екимовой, чемпионки края и региона 1997 года. Из результатов последних лет тренер упоминает о первом месте Вячеслава Гамова на первенстве Красноярского края, а также о серебре Влады Максимовой, завоеванном в 2016 году. — Наши основные соперники, а вместе с тем и большие друзья — это ДЮСШ–3, — говорит Юрий Сайкин. — Внутригородское соперничество настраивает ребят на борьбу, усиливается конкуренция за попадание в сборную города. Увы, финансирования, так же как и другим ДЮСШ, нам не хватает. Еще один момент — то, что не каждый родитель готов в плохую погоду отпустить ребенка на «Оль–Гуль». Когда–то нам обещали, что вокруг стадиона «Заполярник» появится лыжная трасса, но, к сожалению, этого пока не случилось. Впрочем, мы продолжаем надеяться. На равных В 1995 году после окончания Волгоградского государственного института физической культуры в Норильск по приглашению приехал тренер–преподаватель Николай Павлов. Энтузиаст по природе, он был готов на рискованный с точки зрения тренерской карьеры шаг и пополнил молодую обойму единомышленников ДЮСШ–6. — Я не думаю, что решение открыть секцию мини–футбола было вызвано исключительно появлением в городе профессионального клуба. Это, скорее всего, была актуальная на тот момент тенденция, хотя не все еще понимали специфику игры. Для многих детей и их родителей мини–футбол являлся всего лишь временным увлечением, в силу климатических особенностей Норильска ставшим заменой привычному футболу. Да и нашей задачей на первых порах было увести ребят с улицы и оторвать от вредных привычек. Количество, так сказать, преобладало над качеством, — рассказывает Николай Александрович, ныне — старший тренер отделения мини–футбола ДЮСШ–6. В отличие от большого футбола, где многое зависит от погоды и качества газона, мини–футболистам достаточно иметь более–менее приспособленный для игровых видов спорта зал. Практически в каждой школе со временем собрались команды, которые вышли на городской уровень. в секцию стали подтягиваться и девчонки, готовые наравне с парнями постигать все тонкости футзала. Идея формирования команды девочек принадлежит бывшему заместителю директора спортшколы Евгении Иониной. Именно она в 1996 году набрала первую группу воспитанниц семи–девяти лет из интерната № 2. Эксперимент был признан удачным, и уже на следующий год на отделении мини–футбола тренировались несколько полноценных женских команд. Первые успехи к норильским мини–футболисткам приходят в начале 2000–х — на региональном уровне, а уже в 2005 году они добиваются наивысшего для себя результата — побеждают в первенстве России среди девушек 1991–1992 годов рождения. К сожалению, из–за финансовых проблем в том же 2005 году было решено распустить женское отделение ДЮСШ и направить все силы на поддержку юношей. Тем не менее несколько норильчанок успели пополнить ряды перспективных российских клубов и продолжить карьеру. Новая ступень С началом нового века началась новая эпоха не только для МФК «Норникеля», который в сезоне 2001/2002 завоевал чемпионский титул, но и ДЮСШ–6. Между профессиональным клубом и спортшколой установилось тесное сотрудничество, благодаря чему ее положение стало выравниваться. Например, в год своего чемпионства клуб купил для ДЮСШ тысячу комплектов игровой формы. Трижды подряд, с сезона 2006–2007 годов, норильчане становились победителями первенства России среди команд клубов Высшей лиги (прототип нынешней Суперлиги), а также многократными ее призерами. Удачно выступал и ближайший резерв главной команды города — «Норильский никель–2». За пару сезонов норильская молодежь преодолела путь от дивизиона «Б» Первой лиги до второй по значимости лиги страны. В сезоне 2002–2003 годов «Норильский никель–2», чей состав практически полностью сформирован из вчерашних выпускников ДЮСШ–6, сумел достигнуть невиданных высот, одержав победу в первенстве Высшей лиги среди мужчин. Однако по регламенту Ассоциации мини–футбола России резервная команда не имеет права участвовать в Суперлиге, поэтом команда осталась среди клубов второго эшелона. — У нас была четко выстроенная пирамида подготовки состава, — вспоминает директор ДЮСШ–6 Владимир Коновалов, стоявший у истоков создания МФК «Норильский никель». — Сперва шла спортивная школа, затем дубль (или как это сейчас называют, молодежный состав), после этого — «Норильский никель–2», где ребята набирали необходимый опыт, и уже затем приходил черед основного состава. Все были на виду у специалистов и, если даже по какой–то причине игрок не подходил «Норильскому никелю», он мог рассчитывать на приглашение в другой клуб. Поскольку в те времена главная команда, а вместе с ней и резервная, проводили в Норильске только домашние игры, для молодых норильчан выделялись квоты на поступление в столичные вузы. Владимир Леонидович признается, что для парней это был большой стимул к профессиональному росту. Среди выпускников ДЮСШ–6, пополнивших ряды команд Высшей и Суперлиги, можно назвать Юрия Костыгина, Сергея Куманькина, Романа Хлопова, Ивана Чишкалу, Никиту Анисимова и других. Некоторые из них до сих пор выступают за основной состав «Норникеля». Другие же, как, например, вратарь Павел Шамарин, только набираются опыта. В 2016 году МФК «Норильский никель» возвратился в родной город, что, по словам Владимира Коновалова, стало огромным плюсом для спортшколы. С мнением директора охотно соглашается и Николай Павлов. Он поясняет, что для детей важно каждый день общаться со старшими товарищами, постигать тонкости игры, участвовать в мастер–классах, быть на виду у тренерского штаба. Сегодня на отделении мини–футбола занимаются почти 400 воспитанников, от самых маленьких, которые начинают пробовать силы, до юношей, представленных двумя командами в первенстве России среди команд клубов Суперлиги. Кроме того, коллектив, сформированный на базе ДЮСШ–6 и являющийся молодежным крылом МФК «Норильский никель», выступает в чемпионате Первой лиги зоны «Таймыр», а летом участвует в чемпионате города по большому футболу.

Михаил Туаев Фото из архива ДЮСШ–6 www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В конце 1980–х годов в нашей стране зарождается мини–футбол. Первым чемпионом СССР по мини–футболу (футзалу) в 1991 году стал московский КСМ–24. Во втором розыгрыше, получившем статус чемпионата СНГ, победу отпраздновала другая столичная команда — «Дина», которой суждено было на долгие годы застолбить за собой звание лучшей в России. В 1993 году в Норильске собирается одноименная дружина под предводительством Дмитрия Федосеева, пару лет спустя завоевавшая путевку в Высшую лигу (на тот момент — сильнейшую лигу страны) и впоследствии переименованная в МФК «Норильский никель».Совпадение это или нет, но именно 1993–й является годом рожденияДЮСШ–6, которая, в первую очередь, известна достижениями своих мини–футболистов. Вначале она имела статус детско–юношеского клуба физической подготовки (ДЮКФП) и была организована при комитете по физической культуре и спорту по инициативе председателя комитета Владимира Викторовича Жмаева. Возглавил ДЮКФП его заместитель, Владимир Николаевич Сергеев, проработавший на посту директора клуба до 1996 года. До 2016 года директором был Виктор Александрович Гусев, а последние два года спортшколой руководит Владимир Леонидович Коновалов.В ДЮКФП культивировалось четыре вида спорта — шахматы, спортивная акробатика, лыжные гонки и мини–футбол. В 1995 году, несмотря на хорошие результаты всех четырех отделений, было решено оставить только два профильных направления, а саму ДЮКФП переименовать в ДЮСШ. Выбор был сделан в пользу лыжных гонок и мини–футбола. Первый вид спорта, хотя он давно и успешно развивался в другой ДЮСШ — № 3, имел множество поклонников. Мини–футбол же оказался для северных широт новинкой.— Мы начинали с нуля, — вспоминает— В ДЮСШ–3, откуда я перешел сюда в 1993 году по приглашению Владимира Сергеева, дела шли лучше. У нас же не было практически ничего: ни инвентаря, ни толкового финансирования. Зато была вера в важность нашего дела: в то время — в 1993–1994 годах — только–только заселялся Оганер и перед нами стояла задача привлечь к спорту как можно больше детей. Первые группы были набраны на базе 41–й и 46–й школ.По словам Юрия Сайкина, первый набор оказался успешным, сразу же были выявлены несколько спортсменов, которые могли на равных конкурировать с более опытными воспитанниками ДЮСШ–3. Сборная города, куда входили воспитанники обеих ДЮСШ, по мере возможности выезжала на краевые соревнования, где добивалась серьезных успехов. Особенно впечатляющим выдалось выступление Анастасии Екимовой, чемпионки края и региона 1997 года. Из результатов последних лет тренер упоминает о первом месте Вячеслава Гамова на первенстве Красноярского края, а также о серебре Влады Максимовой, завоеванном в 2016 году.— Наши основные соперники, а вместе с тем и большие друзья — это ДЮСШ–3, — говорит Юрий Сайкин. — Внутригородское соперничество настраивает ребят на борьбу, усиливается конкуренция за попадание в сборную города. Увы, финансирования, так же как и другим ДЮСШ, нам не хватает. Еще один момент — то, что не каждый родитель готов в плохую погоду отпустить ребенка на «Оль–Гуль». Когда–то нам обещали, что вокруг стадиона «Заполярник» появится лыжная трасса, но, к сожалению, этого пока не случилось. Впрочем, мы продолжаем надеяться.В 1995 году после окончания Волгоградского государственного института физической культуры в Норильск по приглашению приехал тренер–преподаватель Николай Павлов. Энтузиаст по природе, он был готов на рискованный с точки зрения тренерской карьеры шаг и пополнил молодую обойму единомышленников ДЮСШ–6.— Я не думаю, что решение открыть секцию мини–футбола было вызвано исключительно появлением в городе профессионального клуба. Это, скорее всего, была актуальная на тот момент тенденция, хотя не все еще понимали специфику игры. Для многих детей и их родителей мини–футбол являлся всего лишь временным увлечением, в силу климатических особенностей Норильска ставшим заменой привычному футболу. Да и нашей задачей на первых порах было увести ребят с улицы и оторвать от вредных привычек. Количество, так сказать, преобладало над качеством, — рассказываетВ отличие от большого футбола, где многое зависит от погоды и качества газона, мини–футболистам достаточно иметь более–менее приспособленный для игровых видов спорта зал. Практически в каждой школе со временем собрались команды, которые вышли на городской уровень. в секцию стали подтягиваться и девчонки, готовые наравне с парнями постигать все тонкости футзала.Идея формирования команды девочек принадлежит бывшему заместителю директора спортшколы Евгении Иониной. Именно она в 1996 году набрала первую группу воспитанниц семи–девяти лет из интерната № 2. Эксперимент был признан удачным, и уже на следующий год на отделении мини–футбола тренировались несколько полноценных женских команд. Первые успехи к норильским мини–футболисткам приходят в начале 2000–х — на региональном уровне, а уже в 2005 году они добиваются наивысшего для себя результата — побеждают в первенстве России среди девушек 1991–1992 годов рождения. К сожалению, из–за финансовых проблем в том же 2005 году было решено распустить женское отделение ДЮСШ и направить все силы на поддержку юношей. Тем не менее несколько норильчанок успели пополнить ряды перспективных российских клубов и продолжить карьеру.С началом нового века началась новая эпоха не только для МФК «Норникеля», который в сезоне 2001/2002 завоевал чемпионский титул, но и ДЮСШ–6. Между профессиональным клубом и спортшколой установилось тесное сотрудничество, благодаря чему ее положение стало выравниваться. Например, в год своего чемпионства клуб купил для ДЮСШ тысячу комплектов игровой формы.Трижды подряд, с сезона 2006–2007 годов, норильчане становились победителями первенства России среди команд клубов Высшей лиги (прототип нынешней Суперлиги), а также многократными ее призерами. Удачно выступал и ближайший резерв главной команды города — «Норильский никель–2». За пару сезонов норильская молодежь преодолела путь от дивизиона «Б» Первой лиги до второй по значимости лиги страны. В сезоне 2002–2003 годов «Норильский никель–2», чей состав практически полностью сформирован из вчерашних выпускников ДЮСШ–6, сумел достигнуть невиданных высот, одержав победу в первенстве Высшей лиги среди мужчин. Однако по регламенту Ассоциации мини–футбола России резервная команда не имеет права участвовать в Суперлиге, поэтом команда осталась среди клубов второго эшелона.— У нас была четко выстроенная пирамида подготовки состава, — вспоминает директор ДЮСШ–6 Владимир Коновалов, стоявший у истоков создания МФК «Норильский никель». — Сперва шла спортивная школа, затем дубль (или как это сейчас называют, молодежный состав), после этого — «Норильский никель–2», где ребята набирали необходимый опыт, и уже затем приходил черед основного состава. Все были на виду у специалистов и, если даже по какой–то причине игрок не подходил «Норильскому никелю», он мог рассчитывать на приглашение в другой клуб.Поскольку в те времена главная команда, а вместе с ней и резервная, проводили в Норильске только домашние игры, для молодых норильчан выделялись квоты на поступление в столичные вузы. Владимир Леонидович признается, что для парней это был большой стимул к профессиональному росту.Среди выпускников ДЮСШ–6, пополнивших ряды команд Высшей и Суперлиги, можно назвать Юрия Костыгина,Сергея Куманькина, Романа Хлопова, Ивана Чишкалу, Никиту Анисимова и других. Некоторые из них до сих пор выступают за основной состав «Норникеля». Другие же, как, например, вратарь Павел Шамарин, только набираются опыта.В 2016 году МФК «Норильский никель» возвратился в родной город, что, по словам Владимира Коновалова, стало огромным плюсом для спортшколы. С мнением директора охотно соглашается и Николай Павлов. Он поясняет, что для детей важно каждый день общаться со старшими товарищами, постигать тонкости игры, участвовать в мастер–классах, быть на виду у тренерского штаба.Сегодня на отделении мини–футбола занимаются почти 400 воспитанников, от самых маленьких, которые начинают пробовать силы, до юношей, представленных двумя командами в первенстве России среди команд клубов Суперлиги. Кроме того, коллектив, сформированный на базе ДЮСШ–6 и являющийся молодежным крылом МФК «Норильский никель», выступает в чемпионате Первой лиги зоны «Таймыр», а летом участвует в чемпионате города по большому футболу.

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