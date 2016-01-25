[Индекс номера 58 (19.04.2018)]



Последний шанс

Судьба сталинки на ул. Комсомольской, 20, по–прежнему остается под вопросом. О том, что будет со зданием, расположенным в исторической части города, рассказал начальник управления жилищно– коммунального хозяйства Евгений Войник.



Жилой дом на ул. Комсомольской, 20, был построен еще в 1951 году. У него необычная даже для сталинки форма и два парадных подъезда с входами на столичный манер — с улицы, а не со двора. Здание числилось на особом контроле в связи с состоянием основания и фундамента еще с 2001 года. В 2011 году у дома были зафиксированы первые признаки деформации, угловой подъезд № 3, самый проблемный, планировали подвергнуть реконструкции. Однако деформация развивалась стремительно, и речь зашла о том, что подъезд надо срочно отсекать — для того, чтобы он не «потянул» за собой остальные части дома. В 2013 году весь дом целиком был признан аварийным. 98 квартир подлежало расселению. На сегодня жители 89 квартир уже переехали в другие дома. Но девять семей до сих пор проживают в аварийном доме, а на первом этаже продолжает работать продуктовый магазин «Океан». За прошедшие с начала расселения годы грунты, находящиеся под зданием, успели «отдохнуть». Мерзлотная организация «Норильскстройреконструкция», которая ведет наблюдение за зданием, провела ряд обследований и установила, что деформации «затухают». Конечно, терять еще одну сталинку в исторической части города никому не хочется. Поэтому вопрос о возможности сохранения дома был вынесен на консультационный мерзлотный совет при главе Норильска, где был сделан вывод о необходимости дополнительных изысканий. Исследовать грунты нужно было не только под зданием, но и на прилагающей территории. Специалистам–мерзлотникам поручили составить техзадание на изыскания, в июне должен быть объявлен конкурс на выполнение этих работ. Евгений Войник: — Мы понимаем, что дома, похожие на этот, в городе строиться уже не будут, поэтому нужно сделать все возможное для его сохранения. При этом нужно учесть влияние на здание окружающего рельефа, обследовать его несущие конструкции. В зависимости от результатов изысканий нам придется рассматривать два варианта — снос или реконструкция. Реконструкция может быть либо полной — с восстановлением всего дома, либо с отсечением углового подъезда — тогда две части дома станут отдельными корпусами. Но в любом случае расселить и полностью перевести в муниципальную собственность весь дом, его жилые и нежилые помещения, а также земельный участок было необходимо. Рассказал Евгений Войник и о том, как обстоят дела со зданием на ул. Талнахской, 59, судьба которого уже решена. В рамках муниципальной программы УЖКХ запланирован снос этого дома. На днях было рассмотрено 11 заявок от различных организаций на проведение демонтажа. Начальная цена контракта — около 11 миллионов рублей — в ходе конкурса снизилась примерно на 40%. Договор с подрядчиком будет подписан в течение ближайшей недели. Приступить к демонтажу должны в августе, на время работ прилегающий к дому участок улицы Талнахской будет перекрыт для движения людей и транспорта.

Светлана Гунина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Жилой дом на ул. Комсомольской, 20, был построен еще в 1951 году. У него необычная даже для сталинки форма и два парадных подъезда с входами на столичный манер — с улицы, а не со двора. Здание числилось на особом контроле в связи с состоянием основания и фундамента еще с 2001 года. В 2011 году у дома были зафиксированы первые признаки деформации, угловой подъезд № 3, самый проблемный, планировали подвергнуть реконструкции. Однако деформация развивалась стремительно, и речь зашла о том, что подъезд надо срочно отсекать — для того, чтобы он не «потянул» за собой остальные части дома.В 2013 году весь дом целиком был признан аварийным. 98 квартир подлежало расселению. На сегодня жители 89 квартир уже переехали в другие дома. Но девять семей до сих пор проживают в аварийном доме, а на первом этаже продолжает работать продуктовый магазин «Океан».За прошедшие с начала расселения годы грунты, находящиеся под зданием, успели «отдохнуть». Мерзлотная организация «Норильскстройреконструкция», которая ведет наблюдение за зданием, провела ряд обследований и установила, что деформации «затухают». Конечно, терять еще одну сталинку в исторической части города никому не хочется. Поэтому вопрос о возможности сохранения дома был вынесен на консультационный мерзлотный совет при главе Норильска, где был сделан вывод о необходимости дополнительных изысканий. Исследовать грунты нужно было не только под зданием, но и на прилагающей территории. Специалистам–мерзлотникам поручили составить техзадание на изыскания, в июне должен быть объявлен конкурс на выполнение этих работ.— Мы понимаем, что дома, похожие на этот, в городе строиться уже не будут, поэтому нужно сделать все возможное для его сохранения. При этом нужно учесть влияние на здание окружающего рельефа, обследовать его несущие конструкции. В зависимости от результатов изысканий нам придется рассматривать два варианта — снос или реконструкция. Реконструкция может быть либо полной — с восстановлением всего дома, либо с отсечением углового подъезда — тогда две части дома станут отдельными корпусами. Но в любом случае расселить и полностью перевести в муниципальную собственность весь дом, его жилые и нежилые помещения, а также земельный участок было необходимо.Рассказал Евгений Войник и о том, как обстоят дела со зданием на ул. Талнахской, 59, судьба которого уже решена. В рамках муниципальной программы УЖКХ запланирован снос этого дома. На днях было рассмотрено 11 заявок от различных организаций на проведение демонтажа. Начальная цена контракта — около 11 миллионов рублей — в ходе конкурса снизилась примерно на 40%. Договор с подрядчиком будет подписан в течение ближайшей недели. Приступить к демонтажу должны в августе, на время работ прилегающий к дому участок улицы Талнахской будет перекрыт для движения людей и транспорта.

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