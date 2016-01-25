[Индекс номера 58 (19.04.2018)]



Бремя местное

Разумные опасения

Депутаты заслушали итоги программы реформирования и модернизации ЖКХ за первый квартал 2018 года. Услышанным они остались недовольны.



Подводить промежуточные итоги программы, чтобы контролировать ее выполнение, было решено в прошлом году. Как пояснил на заседании комиссии по городскому хозяйству Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства, сегодня программа включает в себя три подпрограммы, и результаты работы по каждой из них — разные. Так, подпрограмма «Развитие объектов социальной сферы, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», куда входит капремонт коллекторов, сохранение устойчивости зданий, ремонт квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда, пока исполнена на 11%: плановые ассигнования — 709 миллионов рублей, кассовое исполнение — 75 миллионов рублей. — В прошлом году из–за поздней экспертизы сметной стоимости не были выполнены работы по коллекторам, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. До конца апреля должны определиться, — сказал Евгений Войник. На мероприятия по сохранению устойчивости зданий перспективного жилфонда запланировано выделить 442 миллиона рублей. На данный момент исполнение составляет 17%. Евгений Войник напомнил, что в рамках подпрограммы управляющие компании планируют провести работы на большом количестве объектов: например, «ЖКС» будет заказчиком по 13 объектам, «Нордсервис» — по 18, УК «Город» — по 15 и так далее. Ряд объектов — переходящие с прошлого года. Что касается ремонта квартир для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, то на текущий момент сформировано 11 лотов на ремонт 160 квартир на сумму 79 миллионов рублей. Уже заключены договоры на ремонт 62 помещений, по остальным аукцион пройдет до конца апреля. Депутаты также обсудили процесс установки теплообменников в Кайеркане. Напомним, переход на закрытую систему горячего водоснабжения обусловлен требованиями федерального законодательства. Пластинчатые теплообменники — это приборы, позволяющие нагревать холодную воду до подачи в квартиры за счет горячего водоснабжения системы отопления. Такой способ позволит решить в том числе и проблему грязной горячей воды, которая наиболее актуальна для Кайеркана. Евгений Войник рассказал, что сейчас разрабатывается техническая документация на оснащение теплообменниками ряда многоквартирных домов района. — Учитывая тот факт, что подрядчик, работавший в Кайеркане в прошлом году, деньги еще не получил, управляющие компании новый конкурс не объявляют. Так что в итоге скорость установки теплообменников сегодня зависит от двух УК района — «Город» и «Северный управдом». Если они успеют объявить конкурс, дело сдвинется с мертвой точки, — уточнил Войник. Дмитрий Карасев, председатель комиссии, подвел общий итог: — Работа выстроена, заключен ряд контрактов, но есть и трудности. Так, что касается мероприятий по сохранению устойчивости зданий жилищного фонда, в некоторых управляющих компаниях еще не проведены конкурсы ни на составление проектно–сметной документации, ни, тем более, на выполнение самих работ. Прошу обратить внимание на ситуацию с ремонтом квартир: из 160, стоящих в плане, договоры с подрядчиками заключены только на 62 — этого мало. Отдельная тема — ремонт кровель: в этом году ремонту подлежат 13 объектов с металлической кровлей и восемь — с мягкой. Но на некоторые из них нет даже сметы, по другим — да, идет организация аукционов, но ведь на дворе уже апрель! Опять все отодвинется на осень. Ну и, опасаюсь, что установить все теплообменники в Кайеркане в этом году не успеем: финансирование прошлогодних работ будет вестись из средств этого года, значит, могут пострадать объекты, которые обозначены в текущем плане. Вместе с тем он отметил, что наиболее показательным будет исполнение уже заключенных контрактов во втором и третьем кварталах года, тогда и можно будет подводить промежуточные итоги. Пока же депутаты продолжат контроль за исполнением программы и, если потребуется, готовы оказывать разрешенную законодательством помощь.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подводить промежуточные итоги программы, чтобы контролировать ее выполнение, было решено в прошлом году. Как пояснил на заседании комиссии по городскому хозяйствусегодня программа включает в себя три подпрограммы, и результаты работы по каждой из них — разные. Так, подпрограмма «Развитие объектов социальной сферы, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда», куда входит капремонт коллекторов, сохранение устойчивости зданий, ремонт квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда, пока исполнена на 11%: плановые ассигнования — 709 миллионов рублей, кассовое исполнение — 75 миллионов рублей.— В прошлом году из–за поздней экспертизы сметной стоимости не были выполнены работы по коллекторам, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. До конца апреля должны определиться, — сказал Евгений Войник.На мероприятия по сохранению устойчивости зданий перспективного жилфонда запланировано выделить 442 миллиона рублей. На данный момент исполнение составляет 17%. Евгений Войник напомнил, что в рамках подпрограммы управляющие компании планируют провести работы на большом количестве объектов: например, «ЖКС» будет заказчиком по 13 объектам, «Нордсервис» — по 18, УК «Город» — по 15 и так далее. Ряд объектов — переходящие с прошлого года.Что касается ремонта квартир для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, то на текущий момент сформировано 11 лотов на ремонт 160 квартир на сумму 79 миллионов рублей. Уже заключены договоры на ремонт 62 помещений, по остальным аукцион пройдет до конца апреля.Депутаты также обсудили процесс установки теплообменников в Кайеркане. Напомним, переход на закрытую систему горячего водоснабжения обусловлен требованиями федерального законодательства. Пластинчатые теплообменники — это приборы, позволяющие нагревать холодную воду до подачи в квартиры за счет горячего водоснабжения системы отопления. Такой способ позволит решить в том числе и проблему грязной горячей воды, которая наиболее актуальна для Кайеркана. Евгений Войник рассказал, что сейчас разрабатывается техническая документация на оснащение теплообменниками ряда многоквартирных домов района.— Учитывая тот факт, что подрядчик, работавший в Кайеркане в прошлом году, деньги еще не получил, управляющие компании новый конкурс не объявляют. Так что в итоге скорость установки теплообменников сегодня зависит от двух УК района — «Город» и «Северный управдом». Если они успеют объявить конкурс, дело сдвинется с мертвой точки, — уточнил Войник.подвел общий итог:— Работа выстроена, заключен ряд контрактов, но есть и трудности. Так, что касается мероприятий по сохранению устойчивости зданий жилищного фонда, в некоторых управляющих компаниях еще не проведены конкурсы ни на составление проектно–сметной документации, ни, тем более, на выполнение самих работ. Прошу обратить внимание на ситуацию с ремонтом квартир: из 160, стоящих в плане, договоры с подрядчиками заключены только на 62 — этого мало. Отдельная тема — ремонт кровель: в этом году ремонту подлежат 13 объектов с металлической кровлей и восемь — с мягкой. Но на некоторые из них нет даже сметы, по другим — да, идет организация аукционов, но ведь на дворе уже апрель! Опять все отодвинется на осень. Ну и, опасаюсь, что установить все теплообменники в Кайеркане в этом году не успеем: финансирование прошлогодних работ будет вестись из средств этого года, значит, могут пострадать объекты, которые обозначены в текущем плане.Вместе с тем он отметил, что наиболее показательным будет исполнение уже заключенных контрактов во втором и третьем кварталах года, тогда и можно будет подводить промежуточные итоги. Пока же депутаты продолжат контроль за исполнением программы и, если потребуется, готовы оказывать разрешенную законодательством помощь.

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