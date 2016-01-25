[Индекс номера 58 (19.04.2018)]



Ремонты

Региональный компонент

В этом году более чем в ста норильских домах будут проведены ремонты за счет средств региональной программы. Самым частым видом работ станет ремонт крыш, который пройдет в 85 домах.



Помимо этого запланировано: в 20 домах — замена 41 лифта (плюс 65 лифтов заменят в рамках муниципальной программы), в шести — ремонт фасадов, в остальных обновят систему ТВС. Все это потребует 1,235 млрд рублей. Дополнительно в этом году в программу включены незавершенные объекты прошлого года: в пяти домах будет выполнен ремонт кровель на общую сумму 50 миллионов рублей (договоры заключили еще в конце 2017 года, работы начнутся в апреле–мае). — В плане прошлого года значился ремонт 72 кровель, но поскольку не состоялись торги и мы не смогли отобрать подрядчиков, ряд объектов перенесен в план нынешнего года. С учетом их этим летом мы планируем отремонтировать 85 крыш. С собственниками работа проведена: как только утверждается план ремонтов, регоператор уведомляет людей о видах работ в их доме, их стоимости, все это собственники утверждают на общем собрании. Они, кстати, вправе внести свои предложения: скажем, вам крышу отремонтировать сегодня актуальнее, чем фасад, — пояснила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления УЖКХ Норильска. Впрочем, проблемы с наличием подрядчиков пока по–прежнему не решены: из 85 кровель, выставленных на электронные торги (которые прошли уже в пятый раз), договоры заключены только на 34 объекта (из них пять прошлогодних объектов, 29 — нынешнего года). По мнению Татьяны Шульгиной, предложенная за работы цена непривлекательна для подрядных организаций: — Стоимость работ надо увеличивать. Для прошлогодних объектов она уже выросла из–за перехода в нынешний год. Поясню: установлен лимит средств, который мы ежегодно можем потратить на проведение того или иного вида работ. Он увеличивается от года к году и обусловлен пределом взносов жителей на капремонт (сегодня он в Норильске составляет 10,10 руб. с 1 кв. м площади жилья для домов, оборудованных лифтом, и 9,70 руб. – для домов без лифта). В этой связи, кстати, важно, что норильчане стали дисциплинированнее платить в фонд регионального оператора: собираемость достигла 85%. Теоретически можно собрать дополнительные средства на выполнение других, не запланированных работ, такое решение должно быть принято на собрании собственников жилья. Но жильцы вряд ли пойдут на такое непопулярное решение. Мы же пока работаем индексным методом, а не ресурсным, и устанавливаемые индексы не всегда реально отражают стоимость выполняемых работ, не учитывают их материало– и трудоемкость. Ресурсный метод — только перспектива нашей страны. Его суть в формировании единой базы данных, куда будут вноситься реальная цена всех стройматериалов, стоимость работ по специальностям и разрядам, накладные расходы для того или иного региона. В зависимости от общего подсчета будет рассчитываться стоимость сметы на выполнене работ. Тем не менее время у потенциальных подрядчиков еще есть: на выполнение ремонтов дается 120 дней, так что до конца июля необходимо заявить о себе на аукционе. Если сделать это позднее, объекты перейдут в план будущего года. Решать же проблему увеличения сметной стоимости объектов специалисты УЖКХ Норильска считают правильным, взаимодействуя с руководством региона. В марте от Норильска поступило обращение в Законодательное собрание края с предложением найти дополнительные источники финансирования работ — возможно, таковыми выступят Фонд содействия реформированию ЖКХ или краевая казна. Ответ пока не поступил.

Татьяна Сергеева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Помимо этого запланировано: в 20 домах — замена 41 лифта (плюс 65 лифтов заменят в рамках муниципальной программы), в шести — ремонт фасадов, в остальных обновят систему ТВС. Все это потребует 1,235 млрд рублей. Дополнительно в этом году в программу включены незавершенные объекты прошлого года: в пяти домах будет выполнен ремонт кровель на общую сумму 50 миллионов рублей (договоры заключили еще в конце 2017 года, работы начнутся в апреле–мае).— В плане прошлого года значился ремонт 72 кровель, но поскольку не состоялись торги и мы не смогли отобрать подрядчиков, ряд объектов перенесен в план нынешнего года. С учетом их этим летом мы планируем отремонтировать 85 крыш. С собственниками работа проведена: как только утверждается план ремонтов, регоператор уведомляет людей о видах работ в их доме, их стоимости, все это собственники утверждают на общем собрании. Они, кстати, вправе внести свои предложения: скажем, вам крышу отремонтировать сегодня актуальнее, чем фасад, — пояснилаВпрочем, проблемы с наличием подрядчиков пока по–прежнему не решены: из 85 кровель, выставленных на электронные торги (которые прошли уже в пятый раз), договоры заключены только на 34 объекта (из них пять прошлогодних объектов, 29 — нынешнего года). По мнению Татьяны Шульгиной, предложенная за работы цена непривлекательна для подрядных организаций:— Стоимость работ надо увеличивать. Для прошлогодних объектов она уже выросла из–за перехода в нынешний год. Поясню: установлен лимит средств, который мы ежегодно можем потратить на проведение того или иного вида работ. Он увеличивается от года к году и обусловлен пределом взносов жителей на капремонт (сегодня он в Норильске составляет 10,10 руб. с 1 кв. м площади жилья для домов, оборудованных лифтом, и 9,70 руб. – для домов без лифта). В этой связи, кстати, важно, что норильчане стали дисциплинированнее платить в фонд регионального оператора: собираемость достигла 85%. Теоретически можно собрать дополнительные средства на выполнение других, не запланированных работ, такое решение должно быть принято на собрании собственников жилья. Но жильцы вряд ли пойдут на такое непопулярное решение. Мы же пока работаем индексным методом, а не ресурсным, и устанавливаемые индексы не всегда реально отражают стоимость выполняемых работ, не учитывают их материало– и трудоемкость. Ресурсный метод — только перспектива нашей страны. Его суть в формировании единой базы данных, куда будут вноситься реальная цена всех стройматериалов, стоимость работ по специальностям и разрядам, накладные расходы для того или иного региона. В зависимости от общего подсчета будет рассчитываться стоимость сметы на выполнене работ.Тем не менее время у потенциальных подрядчиков еще есть: на выполнение ремонтов дается 120 дней, так что до конца июля необходимо заявить о себе на аукционе. Если сделать это позднее, объекты перейдут в план будущего года.Решать же проблему увеличения сметной стоимости объектов специалисты УЖКХ Норильска считают правильным, взаимодействуя с руководством региона. В марте от Норильска поступило обращение в Законодательное собрание края с предложением найти дополнительные источники финансирования работ — возможно, таковыми выступят Фонд содействия реформированию ЖКХ или краевая казна. Ответ пока не поступил.

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