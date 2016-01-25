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[Индекс номера 58 (19.04.2018)]

 Поверь в мечту 
Рис – всему голова

«Заполярная правда» и отдел опеки и попечительства в своем совместном проекте продолжают исполнять мечты детей из детского дома и школы–интерната. В этот раз мы расскажем о Веронике Луневой, которой захотелось узнать секреты японской кухни и своими руками приготовить суши и роллы. Результаты превзошли все ожидания.

Вероника Лунева
В июне Веронике, воспитаннице детского дома, исполнится 13 лет, и она уже всерьез задумывается о будущей профессии. Девочка считает, что к жизни нужно относиться ответственно и не пускать ее на самотек. Рассудительная и спокойная, она серьезно подходит к любому делу и во многих вещах старается увидеть немного больше, чем можно заметить с первого взгляда.
— Мы живем один раз, — говорит Вероника, — и у человека не всегда есть возможность исправить свои ошибки. На любую ситуацию нужно смотреть глубже — от этого она становится только интереснее, даже если речь идет о мелочах. Например, когда ты пробуешь новое блюдо, ты можешь не только оценить его вкус, аромат и внешний вид, но и попробовать понять, как его готовят.
Мне всегда хотелось увидеть, как получаются суши и роллы у настоящего шеф–повара. Мне, например, управиться с рисом было непросто: он прилипал к чему угодно, но только не к листочку морских водорослей нори. Нужно было приноровиться и правильно выложить начинку ролла, а затем аккуратно свернуть его с помощью соломенного коврика. Свои первые запеченные роллы я делала с подругами, получилось очень вкусно.
Таинство приготовления роллов
Веронике вообще нравится экспериментировать и пробовать что–то новое. Помимо изысков японской кухни ей нравятся домашние пироги, а как истинная сладкоежка она не может отказаться от тортов. Себя видит шеф–поваром высокой кухни в приличном ресторане, автором оригинальных блюд. На исполнение своей мечты готова тратить все свободное время.
Перед тем как приступить к кулинарному действу, на Веронику надевают фартук и колпак, под который прячут локоны. Девочка моет руки и вместе с шеф–поваром «Жар. Птицы» Анастасией Мальченко направляется к рабочему месту. Первым делом надо приготовить все ингредиенты, аккуратно разложить их по контейнерам. Под чутким руководством мастера из–под рук девочки выходят роллы «Филадельфия», «Красное море» и «Цезарь», суши с лососем, угрем и тобикой. Работа ученицы и наставницы глубокой сосредоточенностью и полным погружением в процесс напоминает медитацию. Без спешки они переходят от одного этапа к другому, Анастасия что–то тихо подсказывает Веронике, показывает, как надо раскладывать и приминать рис, как резать острейшим ножом рыбу, как лучше укладывать сыр и так далее.
Сервировка блюда
— Чтобы стать шеф–поваром, нужно пройти курсы повышения квалификации в Санкт–Петербурге или Москве, — рассказывает Анастасия Мальченко. — Работа интересная, хотя на первый взгляд и однообразная. Каждый ролл или суши — это маленькое произведение искусства и взрыв вкусовых ощущений. Вероника — молодец, у нее с первого раза все получилось. Чувствуется, что у девочки есть кулинарный талант, внимание и терпение. Справилась даже с самым сложным — с рисом. Рис в японской кухне — это основа многих блюд, так что очень важно приготовить его правильно. Я буду рада, если Вероника, когда подрастет, придет работать к нам в кафе.
Шаг за шагом, этап за этапом — вот и получились первые валики будущих роллов. Вероника переходит к суши. Тут тоже все непросто: надо аккуратно набрать рис, слепить из него комочек овальной формы, примять и далее по рецепту. С чувством, с толком, с расстановкой. Наконец, девушки начинают выкладывать свои творенья на блюдо, попутно оформляя кушанье: обязательный имбирь, цветок из васаби, соевый соус и — вуаля, можно приступать к дегустации!
Дегустация
Довольная своими успехами, Вероника замечает, что освоением поварских премудростей ее интересы не ограничиваются. В свободное от уроков время она занимается вокалом, танцами, гимнастикой, мечтает выступить на сцене и стать участницей какого–нибудь масштабного конкурса талантов. Говорит, если грамотно планировать свое расписание, можно успеть очень многое — одна минутка позволяет экономить час.
У Вероники есть еще одно желание, и она надеется, что оно обязательно сбудется. Она очень хочет когда–нибудь поплавать с дельфинами, побольше узнать об этих умных млекопитающих и послушать, как они общаются между собой и с человеком.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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