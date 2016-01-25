[Индекс номера 58 (19.04.2018)]



Культпоход

Просто фантастика

Каким может быть мир постапокалипсиса, все желающие узнают завтра. Точнее, «Послезавтра» — так называется программа библионочи в этом году.



Библионочь-2016 Акцию примут две площадки: публичная библиотека на Ленинском проспекте, 20а, и библиотека семейного чтения № 3 на проезде Котульского, 15. По словам организаторов события, гостей ждет масса увлекательных и нестандартных мероприятий. Тематика акции в «публичке» — постапокалипсис в литературе и искусстве. 20 апреля гости лицом к лицу столкнутся с зомби–апокалипсисом (экшн–квест), смогут посетить секретную научную лабораторию, а также Tesla–show, погрузятся в мир дистрикта–301 (по мотивам книг из серии «Голодные игры»). Поклонников восточной культуры ждет сад японской изящной словесности, на «десерт» — знакомство с боевыми искусствами Страны восходящего солнца. За пять часов посетители познакомятся с разнообразными фантастическими сценариями будущего, описанными в художественных произведениях, фильмах и сериалах. Помимо этого в программе библионочи — разнообразные мастер–классы, встреча с Годзиллой и множество других интересных событий. По всей библиотеке и даже в закрытом книгохранилище откроются интерактивные площадки на любой вкус. Начнется библионочь в 19.00. Центральным событием вечера станут встречи с двумя писателями–фантастами: детей и подростков порадует встреча с Дмитрием Емцом, российским писателем–фантастом, автором серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и других фантастических персонажей — она состоится в конференц–зале библиотеки в 19.30 (с жителями Талнаха Дмитрий Емец встретится днем раньше, 19 апреля в 15.00 в Талнахской городской библиотеке). Взрослые поклонники постапокалиптического жанра смогут обсудить тему со знатоком — универсальным фантастом Вадимом Пановым, встреча пройдет в конференц–зале в 21.00. Именно Панов подарил читателям колоритную вселенную Тайного города, в которой древние расы магических существ соседствуют с современными москвичами. Вадим Панов В библиотеке № 3 ждут поклонников театрального творчества. Они смогут поучаствовать в акции «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека». Акция проводится при поддержке «Норникеля» в рамках программы «Мир новых возможностей». 20 апреля с 15 до 17 часов ребят с ограниченными возможностями здоровья приглашают на «Веселые библиосумерки». Для них проведут театральные посиделки с фольклорным ансамблем и мастер–классы по созданию кукольного театра своими руками. Кроме того, детей пригласят в путешествие сквозь века к знаменитым драмам и комедиям Древней Греции. С 18 до 22 часов детей и взрослых научат создавать сложные декорации своими руками, пригласят в театральное кафе, чтобы перекусить в антракте и попрактиковаться в драматургии, а также предложат окунуться в мистические миры Николая Гоголя. Кроме того, гостей библионочи ждет беседа с ведущей актрисой Заполярного театра драмы Варварой Бабаянц и режиссером Тимуром Файрузовым.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Акцию примут две площадки: публичная библиотека на Ленинском проспекте, 20а, и библиотека семейного чтения № 3 на проезде Котульского, 15. По словам организаторов события, гостей ждет масса увлекательных и нестандартных мероприятий. Тематика акции в «публичке» — постапокалипсис в литературе и искусстве. 20 апреля гости лицом к лицу столкнутся с зомби–апокалипсисом (экшн–квест), смогут посетить секретную научную лабораторию, а также Tesla–show, погрузятся в мир дистрикта–301 (по мотивам книг из серии «Голодные игры»). Поклонников восточной культуры ждет сад японской изящной словесности, на «десерт» — знакомство с боевыми искусствами Страны восходящего солнца. За пять часов посетители познакомятся с разнообразными фантастическими сценариями будущего, описанными в художественных произведениях, фильмах и сериалах. Помимо этого в программе библионочи — разнообразные мастер–классы, встреча с Годзиллой и множество других интересных событий. По всей библиотеке и даже в закрытом книгохранилище откроются интерактивные площадки на любой вкус. Начнется библионочь в 19.00.Центральным событием вечера станут встречи с двумя писателями–фантастами: детей и подростков порадует встреча с Дмитрием Емцом, российским писателем–фантастом, автором серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и других фантастических персонажей — она состоится в конференц–зале библиотеки в 19.30 (с жителями Талнаха Дмитрий Емец встретится днем раньше,19 апреля в 15.00 в Талнахской городской библиотеке).Взрослые поклонники постапокалиптического жанра смогут обсудить тему со знатоком — универсальным фантастом Вадимом Пановым, встреча пройдет в конференц–зале в 21.00. Именно Панов подарил читателям колоритную вселенную Тайного города, в которой древние расы магических существ соседствуют с современными москвичами.В библиотеке № 3 ждут поклонников театрального творчества. Они смогут поучаствовать в акции «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека». Акция проводится при поддержке «Норникеля» в рамках программы «Мир новых возможностей». 20 апреля с 15 до 17 часов ребят с ограниченными возможностями здоровья приглашают на «Веселые библиосумерки». Для них проведут театральные посиделки с фольклорным ансамблем и мастер–классы по созданию кукольного театра своими руками. Кроме того, детей пригласят в путешествие сквозь века к знаменитым драмам и комедиям Древней Греции.С 18 до 22 часов детей и взрослых научат создавать сложные декорации своими руками, пригласят в театральное кафе, чтобы перекусить в антракте и попрактиковаться в драматургии, а также предложат окунуться в мистические миры Николая Гоголя.Кроме того, гостей библионочи ждет беседа с ведущей актрисой Заполярного театра драмы Варварой Бабаянц и режиссером Тимуром Файрузовым.

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