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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 58 (19.04.2018)]

 Человек родился 
Алина ЗАНИНА

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 44 малыша: 23 мальчика и 21 девочка. В их числе — Алина Занина.

Родилась 14 апреля в 00.10Рост — 55 см Вес — 3700 г
Девочку ждет прекрасная дружная семья, где уже есть помощники и «няньки», старшие брат и сестра — восьмиклассница Яна и второклассник Владислав.
Родители малышки, Алексей и Наталья — одногодки, им по 36 лет. Имя для малышки выбирали вместе. И не наобум.
Алексей Занин:
— Буквы «А» и «Л» — от моего имени, «Н» и «А» — от имени супруги, а «И» — общая буква из наших с женой фамилий.
Такой основательный подход имеет под собой фундаментальную базу: мама троих детей — учитель математики, а папа — учитель физкультуры. Оба они работают в кайерканской школе № 32. Там познакомились, там у пары завязался служебный роман, который перерос в глубокие отношения и в любовь, подарившую им столько радости и новизны.
Алексей — родом из Тывы, приехал в Норильск из родного городка Турана в начале 2000–х после окончания педагогического колледжа. О том, как живется в Заполярье, ему рассказали друзья, которые не без оснований хвалили город на 69–й параллели.
Парень не струсил и рванул на Север, о чем ни разу потом не пожалел.
Позже Алексей поступил в Красноярский государственный университет и к специальности «учитель физической культуры» добавился диплом о высшем образовании с записью: «преподаватель– организатор основ безопасности жизнедеятельности».
В школу, где он работал, из города Льгов Курской области приехала красавица Наталья, физик–математик. Она сразу же покорила сердце нашего физкультурника своим очарованием.
Анна, сестра Натальи:
— Я тоже преподаю в 32–й школе, наши родители, бабушки и даже прабабушка — педагоги. Вот такой получается семейный подряд. И мы этим гордимся.
***
Отец маленькой Алины надеется, что его младшая доченька вырастет умницей, красавицей и спортсменкой — сам папа занимается мини–футболом, боксом, есть у него и золотой значок ГТО: сам сдал нормы и около трех десятков учеников подготовил к такому же подвигу. Так пусть все в этой славной семье сложится наилучшим образом.
Если вы ждете ребенка и хотите стать героями нашей рубрики, звоните по телефону 34-27-47.

Марина Хорошевская
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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