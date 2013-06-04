[Индекс номера 58 (19.04.2018)]



Актуально

Собачья жизнь

Ситуация с бездомными животными в Большом Норильске стала социальной проблемой. Так считают ветеринары, зоозащитники и депутаты. Количество бесхозных кошек и собак на улицах, в подъездах и на предприятиях НПР год от года растет в геометрической прогрессии. Мы попытались найти ответ на вопрос о том, как решить эту проблему цивилизованными методами.



Долгое время у нас стране по разным причинам было не принято говорить о бездомных животных. Это привело к тому, что ситуация с мохнатыми беспризорниками не только в Норильске, но и в целом по стране достигла критического уровня. В советское время в Норильске бездомные кошки или собаки, особенно породистые, были редкостью. Проблема появилась в 1990–х годах из–за бесконтрольного разведения и безответственного отношения людей к домашним животным. На нашей территории практически все бездомные животные — это выброшенные домашние питомцы или их потомки. И сейчас людей, готовых взять беспризорников домой, в разы меньше, чем самих кошек и собак. Соцсети и рекламные газеты пестрят объявлениями с просьбой приютить бесхозных четвероногих. Масштабное пополнение армии бездомных животных происходит во время массовых летних отпусков, когда люди, не позаботившись заранее о своих питомцах, просто выставляют их в подъезд или вывозят на предприятия города. Другая проблема — неконтролируемое разведение животных. Не все хозяева считают нужным стерилизовать кошек и собак. Компания беспризорников пополняется благодаря и так называемым самовыгульникам — собакам, которых хозяева выпускают гулять на улицу самостоятельно. Закон и порядок По логике, напряженность в этом вопросе должна снять специализированная служба, официально занимающаяся отловом безнадзорных животных. На территории Большого Норильска — это Благотворительный фонд Красноярского края «Белка и Стрелка», который работает под вывеской ООО «Бытовик». В соответствии с краевым порядком по отлову и содержанию бездомных животных, заявки на отлов должны подаваться только в письменном виде, чтобы местная администрация могла контролировать выполнение подрядчиком своих обязательств по контракту. Написать заявление можно: в Норильске — в отдел оперативного контроля управления городского хозяйства, в Талнахе и Кайеркане — в территориальные управления районов. Это требование вызвало возмущение среди горожан и, разумеется, никак не способствовало уменьшению количества безнадзорных животных. На одной из последних комиссий по городскому хозяйству депутаты Норильского городского Совета согласились с доводами жителей и признали, что прием заявок по телефону эффективнее, поскольку это позволяет оперативно реагировать на сообщения горожан и пред- отвращать случаи возможной агрессии со стороны животных. Депутаты решили выйти с инициативой к правительству края о внесении изменений в краевой закон. А в ближайшее время в Красноярске пройдет круглый стол, посвященный вопросам экологии и проблеме безнадзорных животных, который планируют посетить и местные законотворцы. Добавлю, с инициативой по внесению изменений в Постановление правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284–п «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных» норильские депутаты выходят в Заксобрание уже не в первый раз, но пока безрезультатно. Отловленные по заявкам горожан животные содержатся в вольерах службы отлова в течение семи дней. Если животное здорово и не проявляет агрессии, его вакцинируют, стерилизуют и выпускают там, где оно было отловлено. Если же есть подозрения на инфекцию или зверь агрессивен, то он подвергается эвтаназии и дальнейшей утилизации в крематоре. Все эти меры способствуют не снижению количества бездомных животных, а лишь увеличению расходов из–за повторного отлова все тех же бесхозных собак, к которым периодически добавляются новые беспризорники. Ветеринары идею со стерилизацией бездомных животных и возвращением их в естественную среду считают заведомо провальной, и следующий пример наглядно показывает — почему. Неудачный опыт В 2002 году правительство Москвы одним из первых в России одобрило программу гуманного регулирования численности животных. В соответствии с программой бездомных сук отлавливали, выдерживали десять дней на карантине, прививали против бешенства, стерилизовали в ветеринарных клиниках, а затем выпускали в прежние места обитания, то есть на улицу. При департаменте ЖКХ правительства Москвы был создан отдел городской фауны, а в каждом округе была введена должность главного специалиста по фауне. В течение пяти лет на программу из городского бюджета было затрачено более 200 миллионов рублей, а количество безнадзорных животных увеличилось в десятки раз. В 2007 году московские власти пришли к выводу, что программа не работает. В итоге отдел городской фауны был ликвидирован. В столице, как и во множестве других городов страны, нет органа по решению проблемы бездомных животных, а местные власти все больше склоняются к созданию приютов, которые бы контролировал муниципалитет. Мировая практика В Европе для решения проблемы с безнадзорными животными привлекаются неправительственные зоозащитные организации. Однако самым удачным в решении этой проблемы является американский опыт. В этой стране на законодательном уровне регулируется деятельность муниципальной службы контроля животных, а также правила их содержания. Основной принцип американской программы надзора за животными: «Любое безнадзорное животное на улице, или в общественных местах, или в пределах частных владений лица, не являющегося собственником животного, подлежит немедленному отлову специалистом по контролю». Муниципальной службе помогает полиция. Программа надзора за животными включает следующие положения: организация приютов и отлова бездомных животных; обязательное получение лицензии на право владения животным; обязательная стерилизация или получение владельцем лицензии на сохранение животного в неизменном виде и на его последующее спаривание; просвещение населения относительно наказаний за халатное отношение к животным; внедрение и оптимизация современных методов быстрого поиска потерянного питомца; ознакомление населения с правилами выгула собак и обязательное наличие идентификационного жетона; контроль и ограничение численности животных у одного владельца; максимальное снижение цены на продажу бездомного животного из приюта, а также популяризация идеи приобретения такого питомца у населения; введение обязательного административного наказания за несоблюдение правил; ведение статистики для контроля и обнаружения проблем. Все гениальное просто. Выход есть Норильские депутаты соглашаются с тем, что оптимальный способ решения проблемы безнадзорных животных – это создание приюта. Это позволит контролировать численность беспризорников и избежать затрат на их повторный отлов. Так, депутат Норильского городского Совета Наталья Плотникова считает, что проблема безнадзорных животных из хозяйственной превратилась в социальную. Если на территории найдется человек, который сможет организовать такой приют, депутаты подготовят необходимые изменения в порядке по отлову. В этом плане они рассматривают сотрудничество с Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Даря надежду». Мнение эксперта Марина Захарова, председатель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»: — Как председатель фонда я отправляла через сайт администрации обращение к главе города. Я писала о том, что стерилизованное животное нельзя выпускать обратно на улицу. Собаки — коллективные животные, и даже стерилизованные они сбиваются в стаи и, возвращаясь в привычную среду, начинают защищать свою кормовую базу — подъезд, около которого их подкармливают, или помойку, то есть проявляют агрессию при малейшем покушении на их территорию. Также необходимо юридическое оформление бездомных животных: как минимум заводить на них документы, чипировать и клеймить. Добавлю, что семидневного срока для восстановления животного после стерилизации недостаточно. После поимки животное нужно выдержать на карантине не менее двух недель, чтобы выявить возможные инфекции, и только после этого стерилизовать. Еще неделя понадобится на то, чтобы зажили швы от стерилизации, и только после этого можно делать вакцину от бешенства. Как сейчас этот комплекс проблем умудряются решать в семидневный срок? Мне не понятно. После наркоза иммунитет бездомного животного, который и так слаб, подрывается еще больше, а если еще поставить прививку, то животное просто погибает. Есть сомнения в том, что отловленные животные вакцинируются. По закону прививку от бешенства могут делать только врачи государственных ветпунктов, а информацию о ней — заносить в специальный журнал с регистрацией места пребывания животного. Создание приюта — единственный способ цивилизованного решения проблемы безнадзорных животных, и наш фонд готов этим заниматься. Однако без помощи администрации здесь нам не обойтись. Пока идет ремонт в здании приюта, фонд больше занимается кошками. Это связано с тем, что все животные находятся на передержке у волонтеров и есть огромная разница между содержанием дома нескольких кошек или собак. Кошка по своей природе легче адаптируется к жизни в квартире, тогда как собаке требуются длительная социализация и привыкание к жилью. Кроме того, мы готовимся к запуску обучающего проекта «Школа доктора Айболита», который направлен на воспитание ответственных хозяев. Средства на реализацию проекта мы выиграли благодаря благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Долгое время у нас стране по разным причинам было не принято говорить о бездомных животных. Это привело к тому, что ситуация с мохнатыми беспризорниками не только в Норильске, но и в целом по стране достигла критического уровня. В советское время в Норильске бездомные кошки или собаки, особенно породистые, были редкостью. Проблема появилась в 1990–х годах из–за бесконтрольного разведения и безответственного отношения людей к домашним животным. На нашей территории практически все бездомные животные — это выброшенные домашние питомцы или их потомки. И сейчас людей, готовых взять беспризорников домой, в разы меньше, чем самих кошек и собак. Соцсети и рекламные газеты пестрят объявлениями с просьбой приютить бесхозных четвероногих. Масштабное пополнение армии бездомных животных происходит во время массовых летних отпусков, когда люди, не позаботившись заранее о своих питомцах, просто выставляют их в подъезд или вывозят на предприятия города. Другая проблема — неконтролируемое разведение животных. Не все хозяева считают нужным стерилизовать кошек и собак. Компания беспризорников пополняется благодаря и так называемым самовыгульникам — собакам, которых хозяева выпускают гулять на улицу самостоятельно.По логике, напряженность в этом вопросе должна снять специализированная служба, официально занимающаяся отловом безнадзорных животных. На территории Большого Норильска — это Благотворительный фонд Красноярского края «Белка и Стрелка», который работает под вывеской ООО «Бытовик». В соответствии с краевым порядком по отлову и содержанию бездомных животных, заявки на отлов должны подаваться только в письменном виде, чтобы местная администрация могла контролировать выполнение подрядчиком своих обязательств по контракту. Написать заявление можно: в Норильске — в отдел оперативного контроля управления городского хозяйства, в Талнахе и Кайеркане — в территориальные управления районов. Это требование вызвало возмущение среди горожан и, разумеется, никак не способствовало уменьшению количества безнадзорных животных.На одной из последних комиссий по городскому хозяйству депутаты Норильского городского Совета согласились с доводами жителей и признали, что прием заявок по телефону эффективнее, поскольку это позволяет оперативно реагировать на сообщения горожан и пред-отвращать случаи возможной агрессии со стороны животных. Депутаты решили выйти с инициативой к правительству края о внесении изменений в краевой закон. А в ближайшее время в Красноярске пройдет круглый стол, посвященный вопросам экологии и проблеме безнадзорных животных, который планируют посетить и местные законотворцы. Добавлю, с инициативой по внесению изменений в Постановление правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284–п «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных» норильские депутаты выходят в Заксобрание уже не в первый раз, но пока безрезультатно.Отловленные по заявкам горожан животные содержатся в вольерах службы отлова в течение семи дней. Если животное здорово и не проявляет агрессии, его вакцинируют, стерилизуют и выпускают там, где оно было отловлено. Если же есть подозрения на инфекцию или зверь агрессивен, то он подвергается эвтаназии и дальнейшей утилизации в крематоре. Все эти меры способствуют не снижению количества бездомных животных, а лишь увеличению расходов из–за повторного отлова все тех же бесхозных собак, к которым периодически добавляются новые беспризорники. Ветеринары идею со стерилизацией бездомных животных и возвращением их в естественную среду считают заведомо провальной, и следующий пример наглядно показывает — почему.В 2002 году правительство Москвы одним из первых в России одобрило программу гуманного регулирования численности животных. В соответствии с программой бездомных сук отлавливали, выдерживали десять дней на карантине, прививали против бешенства, стерилизовали в ветеринарных клиниках, а затем выпускали в прежние места обитания, то есть на улицу. При департаменте ЖКХ правительства Москвы был создан отдел городской фауны, а в каждом округе была введена должность главного специалиста по фауне. В течение пяти лет на программу из городского бюджета было затрачено более 200 миллионов рублей, а количество безнадзорных животных увеличилось в десятки раз. В 2007 году московские власти пришли к выводу, что программа не работает. В итоге отдел городской фауны был ликвидирован. В столице, как и во множестве других городов страны, нет органа по решению проблемы бездомных животных, а местные власти все больше склоняются к созданию приютов, которые бы контролировал муниципалитет.В Европе для решения проблемы с безнадзорными животными привлекаются неправительственные зоозащитные организации. Однако самым удачным в решении этой проблемы является американский опыт. В этой стране на законодательном уровне регулируется деятельность муниципальной службы контроля животных, а также правила их содержания. Основной принцип американской программы надзора за животными: «Любое безнадзорное животное на улице, или в общественных местах, или в пределах частных владений лица, не являющегося собственником животного, подлежит немедленному отлову специалистом по контролю». Муниципальной службе помогает полиция.Программа надзора за животными включает следующие положения: организация приютов и отлова бездомных животных; обязательное получение лицензии на право владения животным; обязательная стерилизация или получение владельцем лицензии на сохранение животного в неизменном виде и на его последующее спаривание; просвещение населения относительно наказаний за халатное отношение к животным; внедрение и оптимизация современных методов быстрого поиска потерянного питомца; ознакомление населения с правилами выгула собак и обязательное наличие идентификационного жетона; контроль и ограничение численности животных у одного владельца; максимальное снижение цены на продажу бездомного животного из приюта, а также популяризация идеи приобретения такого питомца у населения; введение обязательного административного наказания за несоблюдение правил; ведение статистики для контроля и обнаружения проблем. Все гениальное просто.Норильские депутаты соглашаются с тем, что оптимальный способ решения проблемы безнадзорных животных – это создание приюта. Это позволит контролировать численность беспризорников и избежать затрат на их повторный отлов. Так, депутат Норильского городского Совета Наталья Плотникова считает, что проблема безнадзорных животных из хозяйственной превратилась в социальную. Если на территории найдется человек, который сможет организовать такой приют, депутаты подготовят необходимые изменения в порядке по отлову. В этом плане они рассматривают сотрудничество с Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Даря надежду».Марина Захарова, председатель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»:— Как председатель фонда я отправляла через сайт администрации обращение к главе города. Я писала о том, что стерилизованное животное нельзя выпускать обратно на улицу. Собаки — коллективные животные, и даже стерилизованные они сбиваются в стаи и, возвращаясь в привычную среду, начинают защищать свою кормовую базу — подъезд, около которого их подкармливают, или помойку, то есть проявляют агрессию при малейшем покушении на их территорию. Также необходимо юридическое оформление бездомных животных: как минимум заводить на них документы, чипировать и клеймить. Добавлю, что семидневного срока для восстановления животного после стерилизации недостаточно. После поимки животное нужно выдержать на карантине не менее двух недель, чтобы выявить возможные инфекции, и только после этого стерилизовать. Еще неделя понадобится на то, чтобы зажили швы от стерилизации, и только после этого можно делать вакцину от бешенства. Как сейчас этот комплекс проблем умудряются решать в семидневный срок? Мне не понятно. После наркоза иммунитет бездомного животного, который и так слаб, подрывается еще больше, а если еще поставить прививку, то животное просто погибает. Есть сомнения в том, что отловленные животные вакцинируются. По закону прививку от бешенства могут делать только врачи государственных ветпунктов, а информацию о ней — заносить в специальный журнал с регистрацией места пребывания животного.Создание приюта — единственный способ цивилизованного решения проблемы безнадзорных животных, и наш фонд готов этим заниматься. Однако без помощи администрации здесь нам не обойтись. Пока идет ремонт в здании приюта, фонд больше занимается кошками. Это связано с тем, что все животные находятся на передержке у волонтеров и есть огромная разница между содержанием дома нескольких кошек или собак. Кошка по своей природе легче адаптируется к жизни в квартире, тогда как собаке требуются длительная социализация и привыкание к жилью.Кроме того, мы готовимся к запуску обучающего проекта «Школа доктора Айболита», который направлен на воспитание ответственных хозяев. Средства на реализацию проекта мы выиграли благодаря благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей».

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