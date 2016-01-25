Эта тема в Норильске поднимается почти каждую весну, когда начинаются массовые отпуска и пополняется армия бездомных животных, начинаются собачьи свадьбы, а беспризорники становятся особенно агрессивными. И из года в год ситуация только усугубляется. Так какой же выход? В поисках ответа мы обратились к норильчанам с вопросом:
Мария, коренная норильчанка:
— Я против того, чтобы животных отстреливали, — это не решение проблемы, а попытка исправить ошибку. Правильно, на мой взгляд, стерилизовать уличных животных. Это может приостановить рост количества бездомных собак, а взрослые особи не будут столь агрессивными. И еще вчера надо было начинать пропагандировать ответственность за прирученных животных и всячески убеждать людей брать животных из питомников, например, устраивая там дни открытых дверей. Отдельный вопрос к тем, кто решил завести собаку: часто люди просто хотят определенную породу, не понимая, что это за животное — его характер, особенности темперамента, не осознавая, смогут ли с ним справиться. В итоге даже породистые собаки, выбранные по внешним характеристикам, оказываются на улице.Олеся Химич, многодетная мама:
— Меня очень волнует эта проблема. Думаю, что к ее решению должны подключаться не только добрые люди, но и государство. Необходимо всячески, но прежде всего финансово поддерживать приюты для животных. Это же вопрос не только нравственного воспитания, но и безопасности граждан. Знаю, что в Норильске приюту для животных тяжело приходится. Энтузиасты бьются как рыба об лед, но не хватает ни средств добровольцев, ни специалистов. Я сама по возможности оказывала поддержку, потому что из личного опыта знаю, какая это проблема — пристроить животное, хотя бы на время. Хорошо, что нашего домашнего питомца, когда мы уезжали в отпуск, забирали родители. А как–то я звонила в «Бытовик», чтобы определить пса–найденыша. Представляете, мне по телефону доверительно сообщили, что «если к нам собаку определите, то лучше с ней сразу попрощайтесь...». Спасибо брату, у которого была возможность поселить собаку у себя на СТО. Получается, что пока только доброта отдельных людей помогает животным выживать. Я состою в группе «Норильская болталка», в которой собрались очень чуткие люди. Мы не только обсуждаем городские проблемы, но и пытаемся их решать, например, пристраиваем брошенных животных. И еще я хочу обратиться к тем, кто пускает замерзших братьев меньших в теплые подъезды. Если пожалели–накормили, то возьмите на себя и дальнейшую заботу о них. А то потом за ними никто убирать не хочет.Инна Саватеева, специалист Молодежного центра:
— Окончательно решить эту проблему можно только методом отлова и поголовной стерилизации. Однако этот способ довольно затратен, поэтому его сложно будет применить на практике. Впрочем, Норильску с безнадзорными животными еще повезло. Посмотрите на другие города, где более мягкий климат, вот где настоящая беда. Не так давно я была в черногорском Которе, так там есть музей кошек. Кошки там считаются символом города, их любят и чтят, и кошки в свою очередь приносят городу прибыль — привлекают туристов. У нас же, как правило, условные бабушки дают приют бездомным животным, при этом забыв их стерилизовать. Животные размножаются, бабушки раздают их или, если некуда девать, отдают в приюты, которые попросту не способны принять всех бродячих кошек и собак. И тут–то встает самый страшный вопрос, касающийся усыпления беспризорников.Любовь Куклина, педагог–психолог 29–й школы:
— В Норильске, я считаю, очень сложно содержать животных. Я занятой человек, муж тоже много работает, и мы понимаем, что оставлять без присмотра животное — это безответственно. На мой взгляд, если берешь животное, то и отвечай за него — корми, ухаживай, выгуливай... Мне бы хотелось, чтобы в Норильске было больше приютов и они всячески поддерживались. Городу необходимо найти возможность их финансировать. И с животными должны работать люди, которые умеют это делать. А норильчан надо хорошо информировать, куда можно пристроить найденное животное. Мы уже боимся бродячих собак. Но я прекрасно понимаю, что это несчастные животные, брошенные нерадивыми хозяевами. У меня есть знакомые, которые содержат животных и делают это с большой любовью, в отпуск всегда забирают с собой. Как психолог я понимаю, что важно иметь в семье животное, особенно там, где есть маленькие детки. Ведь умение заботиться о животных формирует очень важные черты характера — доброту и ответственность.Денис Каминский, депутат Норильского горсовета:
— Бездомные животные представляют опасность для горожан: они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. А отдельные стаи собак регулярно нападают на прохожих, пугают детей: у меня есть немало обращений от жителей на эту тему, большинство жалоб касается улицы Хантайской. Я считаю, что надо ввести программу надзора за бездомными животными, которая включает в себя: их отлов; стерилизацию; организацию частных приютов с госконтрактом; просвещение населения — мы должны понимать, что, беря животное, мы берем на себя и ответственность по его содержанию; ограничение численности животных у одного владельца; введение административной ответственности за выброс домашнего животного на улицу. Подход должен быть комплексным и обязательно профинансирован.Алиса, бывшая норильчанка, сейчас проживает в Москве:
— О, это вопрос последнего десятилетия во всех мало–мальски развитых городах! Ответ простой, по–моему: надо стерилизовать животных, чтобы не плодились, и отпускать. А убивать, как у нас делают перед чемпионатом мира по футболу, — это жестоко, да и не поможет.
Мне в Москве нравится один проект, добрый такой, социальный, связанный с животными. Создали предприниматели кафе, назвали его «Котики и люди», и вот это уже не кафе, а целое сообщество получилось, к которому естественным образом подтянулись те, кто котиков подбирает, лечит, пристраивает и т. д. и т. п. Потом таких котофеев отдают в это котокафе, вернее, через кафе и его посетителей пристраивают в семьи. Чистых и здоровых животных забирают очень быстро. Даже взрослых и пожилых кошаков берут с удовольствием. В итоге получается отличный круговорот добра в природе.Геннадий Полторыхин, владелец загородного питомника для ездовых собак:
— Во–первых, надо выполнять существующий закон, что, в общем–то, трудно, а порой и нереально. Речь идет о возможности наказывать за жестокое обращение с животными, что включает в себя штрафы как минимум за «взял, но не смог у себя оставить». Во–вторых, принять вменяемый закон для владельцев собак, узаконить чипирование и тщательно это контролировать.
Думаю, на сегодняшний день наиболее действенный метод и единственное, что реально осуществить, — это отлавливать безнадзорных животных и стерилизовать их; дальше — биркование, а после — обязательное возвращение четвероногих в привычную среду обитания.
А вообще, по большому счету проблема не в животных — человеков переделывать надо.Андрей Дудаев, добрая душа:
— Проблему поможет решить любовь. Я животных люблю и стараюсь заботиться хотя бы о немногих, но от всей души. Если бы позволяли средства, содержал бы многих. Мы с женой, например, подобрали и вылечили двух кошек, пристроили их в добрые руки. А дома у нас живут найденыши — кот Гарфилд и собака Бирка, а еще Карл — это дегу, подвид белки. Про приют в городе я пока ничего не знаю, но с «Потеряшками» созваниваемся постоянно. Я за то, чтобы норильчане были активными в решении судеб животных. Каждый может для них сделать что–то хорошее.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда