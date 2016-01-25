[Индекс номера 58 (19.04.2018)]



Вопрос недели

Как решить проблему бездомных животных?

Эта тема в Норильске поднимается почти каждую весну, когда начинаются массовые отпуска и пополняется армия бездомных животных, начинаются собачьи свадьбы, а беспризорники становятся особенно агрессивными. И из года в год ситуация только усугубляется. Так какой же выход? В поисках ответа мы обратились к норильчанам с вопросом:



Мария, коренная норильчанка: — Я против того, чтобы животных отстреливали, — это не решение проблемы, а попытка исправить ошибку. Правильно, на мой взгляд, стерилизовать уличных животных. Это может приостановить рост количества бездомных собак, а взрослые особи не будут столь агрессивными. И еще вчера надо было начинать пропагандировать ответственность за прирученных животных и всячески убеждать людей брать животных из питомников, например, устраивая там дни открытых дверей. Отдельный вопрос к тем, кто решил завести собаку: часто люди просто хотят определенную породу, не понимая, что это за животное — его характер, особенности темперамента, не осознавая, смогут ли с ним справиться. В итоге даже породистые собаки, выбранные по внешним характеристикам, оказываются на улице. Олеся Химич, многодетная мама: — Меня очень волнует эта проблема. Думаю, что к ее решению должны подключаться не только добрые люди, но и государство. Необходимо всячески, но прежде всего финансово поддерживать приюты для животных. Это же вопрос не только нравственного воспитания, но и безопасности граждан. Знаю, что в Норильске приюту для животных тяжело приходится. Энтузиасты бьются как рыба об лед, но не хватает ни средств добровольцев, ни специалистов. Я сама по возможности оказывала поддержку, потому что из личного опыта знаю, какая это проблема — пристроить животное, хотя бы на время. Хорошо, что нашего домашнего питомца, когда мы уезжали в отпуск, забирали родители. А как–то я звонила в «Бытовик», чтобы определить пса–найденыша. Представляете, мне по телефону доверительно сообщили, что «если к нам собаку определите, то лучше с ней сразу попрощайтесь...». Спасибо брату, у которого была возможность поселить собаку у себя на СТО. Получается, что пока только доброта отдельных людей помогает животным выживать. Я состою в группе «Норильская болталка», в которой собрались очень чуткие люди. Мы не только обсуждаем городские проблемы, но и пытаемся их решать, например, пристраиваем брошенных животных. И еще я хочу обратиться к тем, кто пускает замерзших братьев меньших в теплые подъезды. Если пожалели–накормили, то возьмите на себя и дальнейшую заботу о них. А то потом за ними никто убирать не хочет. Инна Саватеева, специалист Молодежного центра: — Окончательно решить эту проблему можно только методом отлова и поголовной стерилизации. Однако этот способ довольно затратен, поэтому его сложно будет применить на практике. Впрочем, Норильску с безнадзорными животными еще повезло. Посмотрите на другие города, где более мягкий климат, вот где настоящая беда. Не так давно я была в черногорском Которе, так там есть музей кошек. Кошки там считаются символом города, их любят и чтят, и кошки в свою очередь приносят городу прибыль — привлекают туристов. У нас же, как правило, условные бабушки дают приют бездомным животным, при этом забыв их стерилизовать. Животные размножаются, бабушки раздают их или, если некуда девать, отдают в приюты, которые попросту не способны принять всех бродячих кошек и собак. И тут–то встает самый страшный вопрос, касающийся усыпления беспризорников. Любовь Куклина, педагог–психолог 29–й школы: — В Норильске, я считаю, очень сложно содержать животных. Я занятой человек, муж тоже много работает, и мы понимаем, что оставлять без присмотра животное — это безответственно. На мой взгляд, если берешь животное, то и отвечай за него — корми, ухаживай, выгуливай... Мне бы хотелось, чтобы в Норильске было больше приютов и они всячески поддерживались. Городу необходимо найти возможность их финансировать. И с животными должны работать люди, которые умеют это делать. А норильчан надо хорошо информировать, куда можно пристроить найденное животное. Мы уже боимся бродячих собак. Но я прекрасно понимаю, что это несчастные животные, брошенные нерадивыми хозяевами. У меня есть знакомые, которые содержат животных и делают это с большой любовью, в отпуск всегда забирают с собой. Как психолог я понимаю, что важно иметь в семье животное, особенно там, где есть маленькие детки. Ведь умение заботиться о животных формирует очень важные черты характера — доброту и ответственность. Денис Каминский, депутат Норильского горсовета: — Бездомные животные представляют опасность для горожан: они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. А отдельные стаи собак регулярно нападают на прохожих, пугают детей: у меня есть немало обращений от жителей на эту тему, большинство жалоб касается улицы Хантайской. Я считаю, что надо ввести программу надзора за бездомными животными, которая включает в себя: их отлов; стерилизацию; организацию частных приютов с госконтрактом; просвещение населения — мы должны понимать, что, беря животное, мы берем на себя и ответственность по его содержанию; ограничение численности животных у одного владельца; введение административной ответственности за выброс домашнего животного на улицу. Подход должен быть комплексным и обязательно профинансирован. Алиса, бывшая норильчанка, сейчас проживает в Москве: — О, это вопрос последнего десятилетия во всех мало–мальски развитых городах! Ответ простой, по–моему: надо стерилизовать животных, чтобы не плодились, и отпускать. А убивать, как у нас делают перед чемпионатом мира по футболу, — это жестоко, да и не поможет. Мне в Москве нравится один проект, добрый такой, социальный, связанный с животными. Создали предприниматели кафе, назвали его «Котики и люди», и вот это уже не кафе, а целое сообщество получилось, к которому естественным образом подтянулись те, кто котиков подбирает, лечит, пристраивает и т. д. и т. п. Потом таких котофеев отдают в это котокафе, вернее, через кафе и его посетителей пристраивают в семьи. Чистых и здоровых животных забирают очень быстро. Даже взрослых и пожилых кошаков берут с удовольствием. В итоге получается отличный круговорот добра в природе. Геннадий Полторыхин, владелец загородного питомника для ездовых собак: — Во–первых, надо выполнять существующий закон, что, в общем–то, трудно, а порой и нереально. Речь идет о возможности наказывать за жестокое обращение с животными, что включает в себя штрафы как минимум за «взял, но не смог у себя оставить». Во–вторых, принять вменяемый закон для владельцев собак, узаконить чипирование и тщательно это контролировать. Думаю, на сегодняшний день наиболее действенный метод и единственное, что реально осуществить, — это отлавливать безнадзорных животных и стерилизовать их; дальше — биркование, а после — обязательное возвращение четвероногих в привычную среду обитания. А вообще, по большому счету проблема не в животных — человеков переделывать надо. Андрей Дудаев, добрая душа: — Проблему поможет решить любовь. Я животных люблю и стараюсь заботиться хотя бы о немногих, но от всей души. Если бы позволяли средства, содержал бы многих. Мы с женой, например, подобрали и вылечили двух кошек, пристроили их в добрые руки. А дома у нас живут найденыши — кот Гарфилд и собака Бирка, а еще Карл — это дегу, подвид белки. Про приют в городе я пока ничего не знаю, но с «Потеряшками» созваниваемся постоянно. Я за то, чтобы норильчане были активными в решении судеб животных. Каждый может для них сделать что–то хорошее.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я против того, чтобы животных отстреливали, — это не решение проблемы, а попытка исправить ошибку. Правильно, на мой взгляд, стерилизовать уличных животных. Это может приостановить рост количества бездомных собак, а взрослые особи не будут столь агрессивными. И еще вчера надо было начинать пропагандировать ответственность за прирученных животных и всячески убеждать людей брать животных из питомников, например, устраивая там дни открытых дверей. Отдельный вопрос к тем, кто решил завести собаку: часто люди просто хотят определенную породу, не понимая, что это за животное — его характер, особенности темперамента, не осознавая, смогут ли с ним справиться. В итоге даже породистые собаки, выбранные по внешним характеристикам, оказываются на улице.— Меня очень волнует эта проблема. Думаю, что к ее решению должны подключаться не только добрые люди, но и государство. Необходимо всячески, но прежде всего финансово поддерживать приюты для животных. Это же вопрос не только нравственного воспитания, но и безопасности граждан. Знаю, что в Норильске приюту для животных тяжело приходится. Энтузиасты бьются как рыба об лед, но не хватает ни средств добровольцев, ни специалистов. Я сама по возможности оказывала поддержку, потому что из личного опыта знаю, какая это проблема — пристроить животное, хотя бы на время. Хорошо, что нашего домашнего питомца, когда мы уезжали в отпуск, забирали родители. А как–то я звонила в «Бытовик», чтобы определить пса–найденыша. Представляете, мне по телефону доверительно сообщили, что «если к нам собаку определите, то лучше с ней сразу попрощайтесь...». Спасибо брату, у которого была возможность поселить собаку у себя на СТО. Получается, что пока только доброта отдельных людей помогает животным выживать. Я состою в группе «Норильская болталка», в которой собрались очень чуткие люди. Мы не только обсуждаем городские проблемы, но и пытаемся их решать, например, пристраиваем брошенных животных. И еще я хочу обратиться к тем, кто пускает замерзших братьев меньших в теплые подъезды. Если пожалели–накормили, то возьмите на себя и дальнейшую заботу о них. А то потом за ними никто убирать не хочет.— Окончательно решить эту проблему можно только методом отлова и поголовной стерилизации. Однако этот способ довольно затратен, поэтому его сложно будет применить на практике. Впрочем, Норильску с безнадзорными животными еще повезло. Посмотрите на другие города, где более мягкий климат, вот где настоящая беда. Не так давно я была в черногорском Которе, так там есть музей кошек. Кошки там считаются символом города, их любят и чтят, и кошки в свою очередь приносят городу прибыль — привлекают туристов. У нас же, как правило, условные бабушки дают приют бездомным животным, при этом забыв их стерилизовать. Животные размножаются, бабушки раздают их или, если некуда девать, отдают в приюты, которые попросту не способны принять всех бродячих кошек и собак. И тут–то встает самый страшный вопрос, касающийся усыпления беспризорников.— В Норильске, я считаю, очень сложно содержать животных. Я занятой человек, муж тоже много работает, и мы понимаем, что оставлять без присмотра животное — это безответственно. На мой взгляд, если берешь животное, то и отвечай за него — корми, ухаживай, выгуливай... Мне бы хотелось, чтобы в Норильске было больше приютов и они всячески поддерживались. Городу необходимо найти возможность их финансировать. И с животными должны работать люди, которые умеют это делать. А норильчан надо хорошо информировать, куда можно пристроить найденное животное. Мы уже боимся бродячих собак. Но я прекрасно понимаю, что это несчастные животные, брошенные нерадивыми хозяевами. У меня есть знакомые, которые содержат животных и делают это с большой любовью, в отпуск всегда забирают с собой. Как психолог я понимаю, что важно иметь в семье животное, особенно там, где есть маленькие детки. Ведь умение заботиться о животных формирует очень важные черты характера — доброту и ответственность.— Бездомные животные представляют опасность для горожан: они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. А отдельные стаи собак регулярно нападают на прохожих, пугают детей: у меня есть немало обращений от жителей на эту тему, большинство жалоб касается улицы Хантайской. Я считаю, что надо ввести программу надзора за бездомными животными, которая включает в себя: их отлов; стерилизацию; организацию частных приютов с госконтрактом; просвещение населения — мы должны понимать, что, беря животное, мы берем на себя и ответственность по его содержанию; ограничение численности животных у одного владельца; введение административной ответственности за выброс домашнего животного на улицу. Подход должен быть комплексным и обязательно профинансирован.— О, это вопрос последнего десятилетия во всех мало–мальски развитых городах! Ответ простой, по–моему: надо стерилизовать животных, чтобы не плодились, и отпускать. А убивать, как у нас делают перед чемпионатом мира по футболу, — это жестоко, да и не поможет.Мне в Москве нравится один проект, добрый такой, социальный, связанный с животными. Создали предприниматели кафе, назвали его «Котики и люди», и вот это уже не кафе, а целое сообщество получилось, к которому естественным образом подтянулись те, кто котиков подбирает, лечит, пристраивает и т. д. и т. п. Потом таких котофеев отдают в это котокафе, вернее, через кафе и его посетителей пристраивают в семьи. Чистых и здоровых животных забирают очень быстро. Даже взрослых и пожилых кошаков берут с удовольствием. В итоге получается отличный круговорот добра в природе.— Во–первых, надо выполнять существующий закон, что, в общем–то, трудно, а порой и нереально. Речь идет о возможности наказывать за жестокое обращение с животными, что включает в себя штрафы как минимум за «взял, но не смог у себя оставить». Во–вторых, принять вменяемый закон для владельцев собак, узаконить чипирование и тщательно это контролировать.Думаю, на сегодняшний день наиболее действенный метод и единственное, что реально осуществить, — это отлавливать безнадзорных животных и стерилизовать их; дальше — биркование, а после — обязательное возвращение четвероногих в привычную среду обитания.А вообще, по большому счету проблема не в животных — человеков переделывать надо.— Проблему поможет решить любовь. Я животных люблю и стараюсь заботиться хотя бы о немногих, но от всей души. Если бы позволяли средства, содержал бы многих. Мы с женой, например, подобрали и вылечили двух кошек, пристроили их в добрые руки. А дома у нас живут найденыши — кот Гарфилд и собака Бирка, а еще Карл — это дегу, подвид белки. Про приют в городе я пока ничего не знаю, но с «Потеряшками» созваниваемся постоянно. Я за то, чтобы норильчане были активными в решении судеб животных. Каждый может для них сделать что–то хорошее.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















