Строители приступили к реконструкции детского сада на ул. Московской, 18 — это известие обрадовало многих норильчан.
|Сегодня в Норильске работает 41 детский сад. Садики посещают 12 218 детей: 7384 ребенка ходят в сады Центрального района, 3384 — в талнахские, 1376 — в кайерканские, 74 ребенка принимает Снежногорск. Потребности в местах для детей старше трех лет в Норильске нет. Очереди в детские сады ждут 6046 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них 3152 — в Центральном районе, 198 — в Оганере, 1923 — в Талнахе и 773 — в Кайеркане.
Здание детского сада № 85 «Искорка» было построено в 1986 году, но в непростые девяностые садик закрылся. Много лет на Московской, 18, размещался филиал ЛГУ, арендовали площади различные клубы, кружки и спортивные объединения. Около пяти лет назад было принято решение о реконструкции детского сада, после чего арендаторов расселили, но работы все откладывались, и здание долгое время пустовало.
— Введения объекта в строй с большим нетерпением ждут жители Центрального района, — говорит начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов
. — Процесс его реконструкции находится на контроле и у администрации города, и у подрядной организации ООО «Строй–СИТИ», которая занимается общестроительными работами. Контракт с подрядчиком был заключен 13 февраля, его сумма составила 211,5 миллиона рублей. Контракт подразумевает проведение комплекса строительно– монтажных работ под ключ, срок сдачи объекта — 10 октября 2019 года.
По словам Дмитрия Самородова, проект предусматривает открытие современного детского сада на 11 групп — 236 детей в возрасте от трех до семи лет. В саду появятся собственный бассейн и пищеблок, будет выполнена полная перепланировка помещений, усилена конструкция нулевого цикла, фасад облицуют негорючими материалами. Благоустроят и детскую игровую площадку. Мебель и игрушки после сдачи объекта закупит управление дошкольного образования.
Как рассказал Александр Минченко, генеральный директор ООО «Строй–СИТИ»
, необходимые материалы сейчас закупаются и складируются на контейнерной базе в Красноярске, в Норильск их отправят с навигацией. К этому времени все демонтажные и подготовительные работы будут завершены.
Компания «Строй–СИТИ» работает в Норильске около десяти лет. Ее работники занимались установкой освещения на трассе Норильск — Талнах, архитектурной подсветкой зданий в исторической части Ленинского проспекта, проводили освещение на бульваре Влюбленных. Осенью прошлого года компания выиграла конкурс на проведение общестроительных работ в здании детского сада на ул. Бауманской, 21, в Талнахе. Там ремонт в самом разгаре: ведутся электромонтажные, штукатурно–малярные работы, монтаж системы вентиляции. Сдадут талнахский сад уже нынешней осенью.Марина АндриюкФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда