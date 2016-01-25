[Индекс номера 59 (20.04.2018)]



Актуально

До устранения нарушений

В торговом центре «Галактика», где прокуратура и Госпожнадзор выявили нарушения требований пожарной безопасности, вовсю идут ремонтные работы. Представители ТЦ уверяют: все недочеты будут исправлены.



За короткое время собственникам здания предстоит устранить 52 нарушения. К работе приступили незамедлительно, едва получили замечания. – Основные нарушения, по которым нам было выписано предписание, — отмечает представитель ТЦ «Галактика», инженер Денис Сухинин, — это огнезащита, дымоудаление и противопожарная сигнализация. Огнезащитой несущих конструкций здания занимается подрядчик ООО «Авангард» (Норильск), имеющий лицензию МЧС на обработку конструкций огнезащиты. Этот фронт работы они выполнили уже на 70–80%. – К понедельнику, – отмечает Денис Сухинин, – планируем закончить и пусконаладочные работы по системе пожаротушения и оповещения при пожаре. В перечне замечаний были указаны пути эвакуации. В частности, низкая высота лестничных проемов и использование неогнеупорных материалов. Все учли и все исправили, демонстрирует Денис. Теперь по лестнице легко проходит человек с ростом почти в два метра. Кроме того, и лестницы, и стены — все будет покрыто огнеупорным материалом. Этим же материалом покроют и системы дымоудаления. Несущие конструкции обошьют двойным гипсокартоном. Средств и сил для этого не жалеют, ставя перед собой задачу устранить все указанные нарушения со стопроцентным качеством. На объекте задействованы около 70 рабочих. Работают, практически не останавливаясь. Конечно, арендаторам это приносит, мягко говоря, определенные неудобства. Но на весах — вопрос безопасности и жизни, а это куда важнее. Общая площадь четырех-этажного здания «Галактики» — восемь тысяч кв. м, из которых порядка 60% занимают магазины. Торговый центр был введен в эксплуатацию в 2007 году. Предварительные слушания по делу ТЦ «Галактика» назначены на 26 апреля. Денис Сухинин уверен, что к этому дню успеют устранить все замечания, и ТЦ «Галактика» снова откроет двери для своих посетителей, радуя их своими изменениями и уверенностью в безопасности здания.

Михаил Туаев Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда За короткое время собственникам здания предстоит устранить 52 нарушения. К работе приступили незамедлительно, едва получили замечания.– Основные нарушения, по которым нам было выписано предписание, — отмечает, — это огнезащита, дымоудаление и противопожарная сигнализация. Огнезащитой несущих конструкций здания занимается подрядчик ООО «Авангард» (Норильск), имеющий лицензию МЧС на обработку конструкций огнезащиты. Этот фронт работы они выполнили уже на 70–80%.– К понедельнику, – отмечает Денис Сухинин, – планируем закончить и пусконаладочные работы по системе пожаротушения и оповещения при пожаре. В перечне замечаний были указаны пути эвакуации. В частности, низкая высота лестничных проемов и использование неогнеупорных материалов.Все учли и все исправили, демонстрирует Денис.Теперь по лестнице легко проходит человек с ростом почти в два метра. Кроме того, и лестницы, и стены — все будет покрыто огнеупорным материалом. Этим же материалом покроют и системы дымоудаления. Несущие конструкции обошьют двойным гипсокартоном.Средств и сил для этого не жалеют, ставя перед собой задачу устранить все указанные нарушения со стопроцентным качеством. На объекте задействованы около 70 рабочих. Работают, практически не останавливаясь. Конечно, арендаторам это приносит, мягко говоря, определенные неудобства. Но на весах — вопрос безопасности и жизни, а это куда важнее.Общая площадь четырех-этажного здания «Галактики» — восемь тысяч кв. м, из которых порядка 60% занимают магазины. Торговый центр был введен в эксплуатацию в 2007 году.Предварительные слушания по делу ТЦ «Галактика» назначены на 26 апреля. Денис Сухинин уверен, что к этому дню успеют устранить все замечания, и ТЦ «Галактика» снова откроет двери для своих посетителей, радуя их своими изменениями и уверенностью в безопасности здания.

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