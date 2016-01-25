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[Индекс номера 59 (20.04.2018)]

 Проекты 
Большой переезд

«Норникель» вплотную приступает к реализации масштабного проекта по переносу поселка Тухард на новое место.

Как рассказала вице–президент компании «Норникель» Елена Безденежных, проект «Комфортный Таймыр» стартовал в 2017 году. В его рамках компания выделяет 90 миллионов рублей на строительство 2,5 тысячи квадратных метров жилья в Тухарде.
Поселок образовался в 1960–х годах путем спонтанного расселения местных жителей на территории, прилегающей к поселку газовиков и строителей газопровода Месояха — Норильск. Сейчас коренное население в основном проживает в черте санитарно–защитной зоны объектов «Норильсктрансгаза». Жилой фонд поселка состоит из муниципального и частного жилья, так называемого самостроя. Значительная часть зданий сегодня находится в плачевном, практически аварийном состоянии, порой в них отсутствуют простейшие коммунальные удобства. В первую очередь необходимо переселить людей, имеющих временное пристанище в самострое и балках. За помощью власти Таймыра обратились к «Норникелю».
— Мы считаем существующую ситуацию недопустимой, — подчеркнула Елена Безденежных. — Каждый житель Таймыра, как и Норильского промрайона, заслуживает хороших условий проживания. Компанией совместно с администрациями сельского поселения Караул и Дудинки была проведена работа по определению перспективного места строительства жилья для переселения коренного населения в новые, отвечающие современным стандартам дома. Были учтены особенности образа жизни таймырцев, занимающихся рыболовством на реке Большая Хета. Выбор нового места для поселка обсуждался на общем собрании. В итоге жилищный комплекс будет построен вне границ санитарно–защитной зоны объектов «Норильсктрансгаза». Помимо прочего, администрация планирует построить в новом поселке локальные очистные сооружения сточных вод бытовой канализации и электростанцию с системой полной утилизации тепла.
Таким образом, примерно в трех километрах от нынешнего Тухарда предполагается возвести не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры — котельную, школу, детский сад, больницу, Дом культуры, здание поселковой администрации. Строительство начнется уже этим летом.
Как добавила вице–президент «Норникеля», сейчас самый важный момент заключается в том, чтобы безболезненно провести переселение сельчан. По мнению представителей компании, для успешного осуществления проекта необходима инициатива со стороны государства, политическая воля руководства района и общее желание решать накопившиеся проблемы.
— Откровенно говоря, таких поселков, как Тухард, на Крайнем Севере много, и большинство из них тоже ждет решения жилищного вопроса. Мы считаем, что по итогам проекта можно будет вернуться к рассмотрению механизмов его реализации и проверки возможностей осуществления социальных жилищных программ на Севере методом государственно–частного партнерства. Такой подход позволит сэкономить время и деньги как государству, так и бизнесу, — заявила Елена Безденежных в ходе обсуждения проекта на Красноярском экономическом форуме.

Подготовила Светлана Гунина
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