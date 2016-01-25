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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 59 (20.04.2018)]

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Говорит и показывает Норильск

1958

В этом году произошло два события, которые стали предвестниками больших перемен. Во–первых, 8 октября был подписан приказ об освоении свайного фундирования. Во–вторых, в октябре технический совет Норильской комплексной геолого–разведочной экспедиции принял решение развернуть поисково–съемочные работы в районе речек Хараелах и Талнах. Город стоял на перепутье: без новых богатых руд, без освоения методики строительства на мерзлых грунтах его ждал тупик. К счастью, перемены не заставили себя ждать — все получилось.

Профессия: металлург
Впервые у работников самой горячей (и самой уважаемой в Норильске) профессии появился собственный профессиональный праздник. Советское правительство приняло постановление об учреждении Дня металлурга, который с тех пор отмечается в третье воскресенье июля. В 1958 году норильские металлурги отгуляли свой праздник дважды. Первый раз — 27 апреля, в годовщину выпуска первой партии товарного норильского никеля (это произошло в 1942 году). И второй — уже летом. С 1960–х годов День города в Норильске тоже стал смещаться с середины июня (23 июня 1935 года вышло Постановление «О строительстве Норильского никелевого комбината», и эта дата считается днем рождения НГМК) к середине июля. Теперь в эти дни Норильск отмечает сразу три праздника: День металлурга, День присвоения Норильску статуса города — 15 июля 1953 года, и День компании.

Вещь: телевизор
В августе в Дудинку доставили три контейнера с аппаратурой для оборудования городского телецентра. А на самой высокой точке городской территории, на горе возле нынешней улицы Набережной, с февраля полным ходом шло строительство здания телецентра и стометровой ажурной телевышки — еще одна народная стройка. В последний день года родилось норильское телевидение: актриса городского театра Рахиль Ларина приветствовала норильчан словами: «Добрый вечер, дорогие товарищи!». Известно, что к тому моменту в городе имелось уже 400 телевизоров.
Строят дом на пл. Гвардейской, 2

Адреса: улицы Московская и Ленинградская
Субботник на стройке стадиона
Эти улицы получили имена в честь строителей–комсомольцев, приехавших в Норильск из Москвы и Ленинграда. Именно с них началось проектирование и строительство не отдельных домов, а целых кварталов. Выросли здесь и первые дома на свайном основании, вмороженном в вечную мерзлоту. На одном из таких домов сегодня установлена мемориальная доска инженеру Киму — автору нового способа строительства зданий в условиях Крайнего Севера.
Факельное шествие к 40-летию ВЛКСМ

Цифра: 7000 школьников
В Норильске, включая поселки, работала 21 школа, где учились свыше 7 тысяч школьников. 2700 юношей и девушек посещали 7 школ рабочей молодежи. Штат педагогов — 450 человек. В распоряжении малышей находилось 20 детских садов и 11 яслей. В кружках при Доме пионеров занимались более 700 школьников. В Норильском горно–металлургическом техникуме обучались 1200 будущих горняков, металлургов, электромехаников, строителей.
Хор школы № 1

Событие: социальная перестройка
В 1958–м, когда городом руководил Анатолий Бурмакин, а комбинатом — Владимир Дроздов, была в целом завершена «социальная перестройка» городской жизни. За пять лет после присвоения ему статуса города Норильск из большого лагеря превратился в обычный населенный пункт. Каждый месяц здесь открывались магазины и аптеки, в новом концертном зале музыкального училища прошли первые концерты, все отмечали его уникальную акустику — петь можно было без микрофона. В 1958–м Норильск вступил во всесоюзное спортобщество «Труд»: выпускник техникума Владимир Ковалев стал первым в послелагерной истории города мастером спорта — по вольной борьбе.
Хор школы № 1
1 июля на озере Долгое открылась лодочная станция с причалом на 40 лодок, а городская газета «Заполярная правда» стала ежедневной. 1 августа на улицах появились первые цистерны с квасом норильского производства. 1 сентября приняло студентов Норильское медицинское училище, где готовили фельдшеров и медсестер. 6 ноября была пущена первая очередь молокозавода, и с декабря в магазинах города сняли лимит на продажу молока. И хотя по–прежнему основным жильем в городе оставалась койка в общежитии, а комфортабельных отдельных квартир остро не хватало, все понимали: это ненадолго, скоро построят новые дома (в год закладывалось до 30 объектов жилищного строительства) и начнется нормальная жизнь в нормальном городе.
Ресторан «Таймыр»

Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме»
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