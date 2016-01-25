«Норникель» выступил генеральным спонсором ежегодной выставки горной промышленности «ГОРПРОМЭКСПО–2018» и IV Национального горнопромышленного форума.
Выставка и форум проходили в Москве с 11 по 14 апреля. Форум является одной из главных площадок для обсуждения проблем развития минерально–сырьевого сектора экономики, консолидации экспертного сообщества и конструктивного диалога с органами государственной власти. Инициаторами мероприятия стали Министерство промышленности и торговли РФ и Высший горный совет России. «Норникель» выступил генеральным спонсором выставки и форума.
|На выставке горной промышленности
От «Норникеля» участие в форуме приняли первый вице–президент Сергей Дяченко и старший вице–президент Сергей Батехин
. На стенде компании они представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову
экологическую программу «Норникеля» и рассказали об основных этапах выхода на проектную мощность Быстринского горно–обогатительного комбината.
Сергей Дяченко отметил, что ключевым в экологической программе «Норникеля» является «Серный проект», для реализации которого выбрана отечественная технология и будет применяться российское оборудование. Основной целью проекта является сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% по отношению к 2015 году. Относительно Быстринского ГОКа первый вице–президент компании сообщил, что получение и отгрузка первого золотосодержащего, медного и магнетитового гравитационного концентрата состоялись в конце первого квартала текущего года.
Экологические достижения компании получили высокую оценку и были отмечены почетной грамотой Совета Федерации, которую Сергею Дяченко вручил генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Грачев.Цена рискаИнформационная безопасность входит в число приоритетных направлений корпоративной защиты компании «Норникель». Об этом в ходе пятого GRC–форума Thomson Reuters, состоявшегося в Москве, заявил начальник управления защиты IT–инфраструктуры «Норникеля» Андрей Кульпин.
GRC–форум Thomson Reuters — это ведущее мероприятие в области корпоративного управления, рисков и соответствия стандартам. В своем докладе «Взаимодействие в киберпространстве, реагирование и готовность к кибератакам» Андрей Кульпин рассказал о перспективных практиках и опыте гибкого реагирования на возникающие угрозы корпоративным информационным инфраструктурам.
|Андрей Кульпин
– По инициативе «Норникеля» был создан клуб «Информационная безопасность в промышленности» (БИП–Клуб), объединяющий руководителей подразделений информбезопасности ведущих российских предприятий индустриального сектора экономики. Создана коммуникационная площадка. Полагаем, что благодаря совместным усилиям мы сможем максимально защитить наши предприятия от попыток незаконного вмешательства в информационные ресурсы и технологические процессы, — сказал докладчик.
По словам директора Департамента защиты информации и IT–инфраструктуры «Норникеля» Дмитрия Григорьева
, корпоративная информационная безопасность становится приоритетом для компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности.
– В «Норникеле» определены единая политика информационной безопасности и стандарт в этой области, которыми руководствуются все предприятия группы. Это позволяет не только унифицировать технологическую базу подразделений и обеспечить эффективность, но и определить ключевые принципы обеспечения информационной безопасности «Норникеля», — подчеркнул он.Честная игра«Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».
С 16 по 19 апреля в немецком Гармиш–Партенкирхене проходил ХII научный форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности». Мероприятие организовано Международным исследовательским консорциумом информационной безопасности и Институтом проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова при поддержке Министерства иностранных дел и Совета Безопасности России.
Одним из ключевых мероприятий форума стала презентация разработанной специалистами «Норникеля» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, с инициативой создания которой компания выступила год назад.
Документ представил в ходе пленарного заседания вице–президент — руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов
. По его словам, Хартия — это проект, необходимость которого очевидна. И несмотря на то что в ее названии присутствует понятие «промышленные предприятия», документ открыт для любой отрасли и сферы общественной активности.
– Ведущие российские и зарубежные корпорации зачастую выступают не только драйверами экономического роста, но и социального развития территорий своего присутствия. К «Норникелю» это имеет самое прямое отношение, поскольку его основные производственные мощности расположены в моногородах, в зоне экстремальных климатических и географических условий. Отсюда и главный посыл Хартии — обезопасить информационные структуры предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальных экономик, от попыток злонамеренного воздействия извне, — пояснил вице–президент компании.
Владислав Гасумянов подчеркнул, что в идеологической основе Хартии лежит принцип добровольного принятия моральной ответственности за исполнение ее положений. «Разрабатывая Хартию, мы руководствовались не только буквой, но и духом. Это, в первую очередь, Кодекс этического поведения, присоединяясь к которому корпорации декларируют намерение следовать принципам честной игры в своих действиях в киберсреде», — отметил он. Также Гасумянов заявил о намерении компании учредить и профинансировать программу грантовой поддержки научных исследований по вопросам международной информационной безопасности.
В качестве стартовых предлагается рассмотреть такие темы, как международно–правовое регулирование в области обеспечения без-
опасности критической информационной инфраструктуры, политические, юридические и технические проблемы выстраивания механизмов взаимодействия центров реагирования на компьютерные инциденты различных форм собственности и юрисдикций, а также особенности протекционизма и защиты национальных рынков в контексте проблематики информационной безопасности.
Проект Хартии был поддержан участниками и принят в качестве одного из основных итоговых документов форума.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда