[Индекс номера 59 (20.04.2018)]



Главная страница

Формула развития

«Норникель» выступил генеральным спонсором ежегодной выставки горной промышленности «ГОРПРОМЭКСПО–2018» и IV Национального горнопромышленного форума.



Выставка и форум проходили в Москве с 11 по 14 апреля. Форум является одной из главных площадок для обсуждения проблем развития минерально–сырьевого сектора экономики, консолидации экспертного сообщества и конструктивного диалога с органами государственной власти. Инициаторами мероприятия стали Министерство промышленности и торговли РФ и Высший горный совет России. «Норникель» выступил генеральным спонсором выставки и форума. На выставке горной промышленности От «Норникеля» участие в форуме приняли первый вице–президент Сергей Дяченко и старший вице–президент Сергей Батехин. На стенде компании они представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову экологическую программу «Норникеля» и рассказали об основных этапах выхода на проектную мощность Быстринского горно–обогатительного комбината. Сергей Дяченко отметил, что ключевым в экологической программе «Норникеля» является «Серный проект», для реализации которого выбрана отечественная технология и будет применяться российское оборудование. Основной целью проекта является сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% по отношению к 2015 году. Относительно Быстринского ГОКа первый вице–президент компании сообщил, что получение и отгрузка первого золотосодержащего, медного и магнетитового гравитационного концентрата состоялись в конце первого квартала текущего года. Экологические достижения компании получили высокую оценку и были отмечены почетной грамотой Совета Федерации, которую Сергею Дяченко вручил генеральный директор Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Грачев.

Цена риска Информационная безопасность входит в число приоритетных направлений корпоративной защиты компании «Норникель». Об этом в ходе пятого GRC–форума Thomson Reuters, состоявшегося в Москве, заявил начальник управления защиты IT–инфраструктуры «Норникеля» Андрей Кульпин.

GRC–форум Thomson Reuters — это ведущее мероприятие в области корпоративного управления, рисков и соответствия стандартам. В своем докладе «Взаимодействие в киберпространстве, реагирование и готовность к кибератакам» Андрей Кульпин рассказал о перспективных практиках и опыте гибкого реагирования на возникающие угрозы корпоративным информационным инфраструктурам. Андрей Кульпин – По инициативе «Норникеля» был создан клуб «Информационная безопасность в промышленности» (БИП–Клуб), объединяющий руководителей подразделений информбезопасности ведущих российских предприятий индустриального сектора экономики. Создана коммуникационная площадка. Полагаем, что благодаря совместным усилиям мы сможем максимально защитить наши предприятия от попыток незаконного вмешательства в информационные ресурсы и технологические процессы, — сказал докладчик. По словам директора Департамента защиты информации и IT–инфраструктуры «Норникеля» Дмитрия Григорьева, корпоративная информационная безопасность становится приоритетом для компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности. – В «Норникеле» определены единая политика информационной безопасности и стандарт в этой области, которыми руководствуются все предприятия группы. Это позволяет не только унифицировать технологическую базу подразделений и обеспечить эффективность, но и определить ключевые принципы обеспечения информационной безопасности «Норникеля», — подчеркнул он.

Честная игра «Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».

С 16 по 19 апреля в немецком Гармиш–Партенкирхене проходил ХII научный форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности». Мероприятие организовано Международным исследовательским консорциумом информационной безопасности и Институтом проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова при поддержке Министерства иностранных дел и Совета Безопасности России. Одним из ключевых мероприятий форума стала презентация разработанной специалистами «Норникеля» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, с инициативой создания которой компания выступила год назад. Документ представил в ходе пленарного заседания вице–президент — руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов. По его словам, Хартия — это проект, необходимость которого очевидна. И несмотря на то что в ее названии присутствует понятие «промышленные предприятия», документ открыт для любой отрасли и сферы общественной активности. – Ведущие российские и зарубежные корпорации зачастую выступают не только драйверами экономического роста, но и социального развития территорий своего присутствия. К «Норникелю» это имеет самое прямое отношение, поскольку его основные производственные мощности расположены в моногородах, в зоне экстремальных климатических и географических условий. Отсюда и главный посыл Хартии — обезопасить информационные структуры предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальных экономик, от попыток злонамеренного воздействия извне, — пояснил вице–президент компании. Владислав Гасумянов подчеркнул, что в идеологической основе Хартии лежит принцип добровольного принятия моральной ответственности за исполнение ее положений. «Разрабатывая Хартию, мы руководствовались не только буквой, но и духом. Это, в первую очередь, Кодекс этического поведения, присоединяясь к которому корпорации декларируют намерение следовать принципам честной игры в своих действиях в киберсреде», — отметил он. Также Гасумянов заявил о намерении компании учредить и профинансировать программу грантовой поддержки научных исследований по вопросам международной информационной безопасности. В качестве стартовых предлагается рассмотреть такие темы, как международно–правовое регулирование в области обеспечения без- опасности критической информационной инфраструктуры, политические, юридические и технические проблемы выстраивания механизмов взаимодействия центров реагирования на компьютерные инциденты различных форм собственности и юрисдикций, а также особенности протекционизма и защиты национальных рынков в контексте проблематики информационной безопасности. Проект Хартии был поддержан участниками и принят в качестве одного из основных итоговых документов форума.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выставка и форум проходили в Москве с 11 по 14 апреля. Форум является одной из главных площадок для обсуждения проблем развития минерально–сырьевого сектора экономики, консолидации экспертного сообщества и конструктивного диалога с органами государственной власти. Инициаторами мероприятия стали Министерство промышленности и торговли РФ и Высший горный совет России. «Норникель» выступил генеральным спонсором выставки и форума.От «Норникеля» участие в форуме приняли. На стенде компании они представилиэкологическую программу «Норникеля» и рассказали об основных этапах выхода на проектную мощность Быстринского горно–обогатительного комбината.Сергей Дяченко отметил, что ключевым в экологической программе «Норникеля» является «Серный проект», для реализации которого выбрана отечественная технология и будет применяться российское оборудование. Основной целью проекта является сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% по отношению к 2015 году. Относительно Быстринского ГОКа первый вице–президент компании сообщил, что получение и отгрузка первого золотосодержащего, медного и магнетитового гравитационного концентрата состоялись в конце первого квартала текущего года.Экологические достижения компании получили высокую оценку и были отмечены почетной грамотой Совета Федерации, которую Сергею Дяченко вручилGRC–форум Thomson Reuters — это ведущее мероприятие в области корпоративного управления, рисков и соответствия стандартам. В своем докладе «Взаимодействие в киберпространстве, реагирование и готовность к кибератакам» Андрей Кульпин рассказал о перспективных практиках и опыте гибкого реагирования на возникающие угрозы корпоративным информационным инфраструктурам.– По инициативе «Норникеля» был создан клуб «Информационная безопасность в промышленности» (БИП–Клуб), объединяющий руководителей подразделений информбезопасности ведущих российских предприятий индустриального сектора экономики. Создана коммуникационная площадка. Полагаем, что благодаря совместным усилиям мы сможем максимально защитить наши предприятия от попыток незаконного вмешательства в информационные ресурсы и технологические процессы, — сказал докладчик.По словам, корпоративная информационная безопасность становится приоритетом для компаний вне зависимости от их отраслевой принадлежности.– В «Норникеле» определены единая политика информационной безопасности и стандарт в этой области, которыми руководствуются все предприятия группы. Это позволяет не только унифицировать технологическую базу подразделений и обеспечить эффективность, но и определить ключевые принципы обеспечения информационной безопасности «Норникеля», — подчеркнул он.С 16 по 19 апреля в немецком Гармиш–Партенкирхене проходил ХII научный форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности». Мероприятие организовано Международным исследовательским консорциумом информационной безопасности и Институтом проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова при поддержке Министерства иностранных дел и Совета Безопасности России.Одним из ключевых мероприятий форума стала презентация разработанной специалистами «Норникеля» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, с инициативой создания которой компания выступила год назад.Документ представил в ходе пленарного заседания. По его словам, Хартия — это проект, необходимость которого очевидна. И несмотря на то что в ее названии присутствует понятие «промышленные предприятия», документ открыт для любой отрасли и сферы общественной активности.– Ведущие российские и зарубежные корпорации зачастую выступают не только драйверами экономического роста, но и социального развития территорий своего присутствия. К «Норникелю» это имеет самое прямое отношение, поскольку его основные производственные мощности расположены в моногородах, в зоне экстремальных климатических и географических условий. Отсюда и главный посыл Хартии — обезопасить информационные структуры предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальных экономик, от попыток злонамеренного воздействия извне, — пояснил вице–президент компании.Владислав Гасумянов подчеркнул, что в идеологической основе Хартии лежит принцип добровольного принятия моральной ответственности за исполнение ее положений. «Разрабатывая Хартию, мы руководствовались не только буквой, но и духом. Это, в первую очередь, Кодекс этического поведения, присоединяясь к которому корпорации декларируют намерение следовать принципам честной игры в своих действиях в киберсреде», — отметил он. Также Гасумянов заявил о намерении компании учредить и профинансировать программу грантовой поддержки научных исследований по вопросам международной информационной безопасности.В качестве стартовых предлагается рассмотреть такие темы, как международно–правовое регулирование в области обеспечения без-опасности критической информационной инфраструктуры, политические, юридические и технические проблемы выстраивания механизмов взаимодействия центров реагирования на компьютерные инциденты различных форм собственности и юрисдикций, а также особенности протекционизма и защиты национальных рынков в контексте проблематики информационной безопасности.Проект Хартии был поддержан участниками и принят в качестве одного из основных итоговых документов форума.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















