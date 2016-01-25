[Индекс номера 59 (20.04.2018)]



Сотрудничество

Максимальное ускорение

В Корпоративном университете «Норильский никель» для старшекурсников НГИИ, обучающихся по специальности «Подземная разработка рудных месторождений», провели открытые занятия и познакомили студентов с передовыми методами обучения по дисциплине «Горные машины и оборудование».



Учиться и еще раз учиться Норильский государственный индустриальный институт, являющийся основным поставщиком кадров для Заполярного филиала, уже давно и успешно сотрудничает с Корпоративным университетом. С целью повышения уровня подготовки квалифицированных кадров для предприятий «Норникеля» и эффективности управления образовательным процессом на основе внедрения совместных механизмов между Корпоративным университетом и НГИИ заключено соглашение о сотрудничестве в области образовательной, научно–технической и инновационной деятельности. На этой неделе в учебном заведении для двух групп старшекурсников были организованы лабораторные и практические занятия. Занятия ведет Сергей Шевченко Устройство и принцип работы направляющей аппаратуры гидроприводов, назначение элементов уплотнительных устройств, расчет параметров аксиально–поршневого насоса с наклонным блоком — это и многое другое должен знать каждый горный инженер. Открытое занятие в лаборатории Корпоративного университета для первой группы студентов провел ведущий специалист Сергей Шевченко. При помощи специализированных стендов ребята пробовали собрать гидравлическую схему. Для второй группы студентов практическое занятие провел ведущий специалист Алексей Лазарев. Для этого была выбрана учебно–производственная база Корпоративного университета в районе никелевого завода. Там ребята побывали в роли машиниста погрузочно–доставочной машины, с одним лишь отступлением — вместо настоящей ПДМ им довелось работать на современном тренажерном учебном комплексе UG–360, разработанном австралийской фирмой Immersive Technologies Pty Ltd. — В последнее время в «Норникеле» происходит много изменений, реализуются масштабные проекты, модернизируется производство. Меняются и образовательные потребности сотрудников. Для того чтобы соответствовать современным требованиям, качественно готовить персонал для предприятий, Корпоративный университет внедряет новые образовательные технологии, подходы и оборудование, – говорит Константин Горбунов, и. о. ректора Корпоративного университета. — Основным залогом успеха для будущего специалиста является не только умение слушать и понимать учебный лекционный материал, но и эффективно применять теоретические знания в практической деятельности. Благодаря тому что вуз тесно сотрудничает с «Норникелем», находится рядом с предприятиями, именно у студентов НГИИ, в отличие от материковских, появляется уникальная возможность в период обучения проходить практику на действующем производстве. Сегодня мы пошли дальше и в рамках теоретического обучения студентов совместно с преподавателями НГИИ проводим занятия для будущих инженеров в лабораториях и на симуляторах нашего университета. Это учебное оборудование используется в программе подготовки машинистов самоходного дизельного оборудования для предприятий компании. Так, на тренажерах ST 14 Atlas Copco и UG-360 Immersive Technologies проходят обучение машинисты погрузочно–доставочных машин, а на тренажере Boomer E2С, имитирующем работу самоходной буровой установки, отрабатывают практические навыки будущие бурильщики шпуров. В университете ежегодно проходят переподготовку более 200 машинистов ПДМ и 100 бурильщиков шпуров. Сами преподаватели признаются, что после таких занятий студенты лучше усваивают учебный материал и к защите дипломной работы уже прекрасно понимают все нюансы, связанные с выбранной профессией. Они способны достойно себя показать перед работодателем.

Крепкие связи Юрий Маловичко, доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, декан горно– технологического факультета НГИИ, уверен: одна из сильных сторон вуза — тесное сотрудничество с «Норникелем» и Корпоративным университетом, в частности, что выделяет НГИИ на фоне других высших учебных заведений. — К счастью, у нас отлично налажена обратная связь — мы вовремя реагируем на запросы компании и способны корректировать свои учебные планы, извлекая из этого много пользы. В последнее время у нас идет тесное взаимодействие с Корпоративным университетом — периодически мы проводим занятия на учебном подземном полигоне, осваиваем тренажеры–симуляторы. Институт, естественно, заинтересован в том, чтобы из наших стен выходили специалисты, обладающие не только теоретическими знаниями, но и умениями, навыками, необходимыми на производстве с первого дня. В этом же заинтересован Корпоративный университет и «Норникель» в целом, — рассуждает Юрий Маловичко. — Многие наши преподаватели, в том числе и я сам, заняты в процессе подготовки и переподготовки специалистов для компании. Работа в рамках повышения квалификации и переподготовки проходит в том числе и в нашем вузе. Сотрудничество в этом направлении из года в год только крепнет. Не так давно я был на обучении в знаменитом Московском государственном технологическом университете («Станкин») и понял, что у многих вузов существует проблема устройства студентов на производственную практику. Мы же с такими сложностями не сталкиваемся. Будущие горные инженеры По словам декана, сейчас молодые норильчане охотно поступают на горные специальности, и девушки здесь — не исключение, их немало в маркшейдерском деле. По этому направлению в институте особый конкурс, уровень успеваемости у студентов должен быть на порядок выше. Как результат — более 90% всех выпускников НГИИ по окончании вуза трудятся в Заполярном филиале.

Хочу всё знать Дмитрий Сологуб, студент 5–го курса кафедры подземных разработок рудных месторождений НГИИ, говорит, что подобные занятия крайне необходимы для более полного понимания учебного процесса в целом. Именно поэтому он с большим удовольствием согласился еще раз посетить Корпоративный университет — впервые с тренажером–симулятором Дмитрий познакомился два года назад. На тренажере-симуляторе — По сути, это компьютерная игра, расширенная при помощи современных технологий и приближенная к реальной обстановке. Это новое, а значит — интересное дело. Почерпнул ли я что–то полезное для себя? Безусловно. Конечно, пока меня никто не допустит к управлению настоящей ПДМ, но попробовать свои силы на тренажере у меня возможность есть. Насколько я знаю, этот тренажер является одним из самых совершенных, он полностью компьютеризирован. Ведется запись движения, я могу проанализировать свою работу, выявить ошибки. Все это существенно сокращает сроки подготовки. Из всех тренажеров, на которых мне приходилось работать, этот — самый «умный». В реальной кабине, наверняка, было бы тревожнее. Под землей ошибка в управлении может дорого стоить, здесь же — тебе всего лишь начисляются штрафные баллы. Дмитрий уже заключил с Заполярным филиалом трудовой договор, по которому после окончания вуза он как минимум три года отработает в компании по полученной специальности. Уже и конкретное место работы известно — рудник «Таймырский». Парень считает, что для него и его товарищей такое сотрудничество является хорошим стимулом для дальнейшего развития и позволяет чувствовать уверенность в завтрашнем дне. — Горный инженер должен знать все тонкости подземной работы, в том числе и те, которые касаются техники. Ну, а поскольку я планирую задержаться в Норильске, хочу получить от обучения максимум знаний, ведь мне есть к чему стремиться, — отметил студент.

Михаил Туаев Фото автора и предоставленные Корпоративным университетом www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильский государственный индустриальный институт, являющийся основным поставщиком кадров для Заполярного филиала, уже давно и успешно сотрудничает с Корпоративным университетом. С целью повышения уровня подготовки квалифицированных кадров для предприятий «Норникеля» и эффективности управления образовательным процессом на основе внедрения совместных механизмов между Корпоративным университетом и НГИИ заключено соглашение о сотрудничестве в области образовательной, научно–технической и инновационной деятельности. На этой неделе в учебном заведении для двух групп старшекурсников были организованы лабораторные и практические занятия.Устройство и принцип работы направляющей аппаратуры гидроприводов, назначение элементов уплотнительных устройств, расчет параметров аксиально–поршневого насоса с наклонным блоком — это и многое другое должен знать каждый горный инженер. Открытое занятие в лаборатории Корпоративного университета для первой группы студентов провел. При помощи специализированных стендов ребята пробовали собрать гидравлическую схему.Для второй группы студентов практическое занятие провел. Для этого была выбрана учебно–производственная база Корпоративного университета в районе никелевого завода. Там ребята побывали в роли машиниста погрузочно–доставочной машины, с одним лишь отступлением — вместо настоящей ПДМ им довелось работать на современном тренажерном учебном комплексе UG–360, разработанном австралийской фирмой Immersive Technologies Pty Ltd.— В последнее время в «Норникеле» происходит много изменений, реализуются масштабные проекты, модернизируется производство. Меняются и образовательные потребности сотрудников. Для того чтобы соответствовать современным требованиям, качественно готовить персонал для предприятий, Корпоративный университет внедряет новые образовательные технологии, подходы и оборудование, – говорит. — Основным залогом успеха для будущего специалиста является не только умение слушать и понимать учебный лекционный материал, но и эффективно применять теоретические знания в практической деятельности. Благодаря тому что вуз тесно сотрудничает с «Норникелем», находится рядом с предприятиями, именно у студентов НГИИ, в отличие от материковских, появляется уникальная возможность в период обучения проходить практику на действующем производстве. Сегодня мы пошли дальше и в рамках теоретического обучения студентов совместно с преподавателями НГИИ проводим занятия для будущих инженеров в лабораториях и на симуляторах нашего университета. Это учебное оборудование используется в программе подготовки машинистов самоходного дизельного оборудования для предприятий компании. Так, на тренажерах ST 14 Atlas Copco и UG-360 Immersive Technologies проходят обучение машинисты погрузочно–доставочных машин, а на тренажере Boomer E2С, имитирующем работу самоходной буровой установки, отрабатывают практические навыки будущие бурильщики шпуров. В университете ежегодно проходят переподготовку более 200 машинистов ПДМ и 100 бурильщиков шпуров. Сами преподаватели признаются, что после таких занятий студенты лучше усваивают учебный материал и к защите дипломной работы уже прекрасно понимают все нюансы, связанные с выбранной профессией. Они способны достойно себя показать перед работодателем., уверен: одна из сильных сторон вуза — тесное сотрудничество с «Норникелем» и Корпоративным университетом, в частности, что выделяет НГИИ на фоне других высших учебных заведений.— К счастью, у нас отлично налажена обратная связь — мы вовремя реагируем на запросы компании и способны корректировать свои учебные планы, извлекая из этого много пользы. В последнее время у нас идет тесное взаимодействие с Корпоративным университетом — периодически мы проводим занятия на учебном подземном полигоне, осваиваем тренажеры–симуляторы. Институт, естественно, заинтересован в том, чтобы из наших стен выходили специалисты, обладающие не только теоретическими знаниями, но и умениями, навыками, необходимыми на производстве с первого дня. В этом же заинтересован Корпоративный университет и «Норникель» в целом, — рассуждает Юрий Маловичко. — Многие наши преподаватели, в том числе и я сам, заняты в процессе подготовки и переподготовки специалистов для компании. Работа в рамках повышения квалификации и переподготовки проходит в том числе и в нашем вузе. Сотрудничество в этом направлении из года в год только крепнет. Не так давно я был на обучении в знаменитом Московском государственном технологическом университете («Станкин») и понял, что у многих вузов существует проблема устройства студентов на производственную практику. Мы же с такими сложностями не сталкиваемся.По словам декана, сейчас молодые норильчане охотно поступают на горные специальности, и девушки здесь — не исключение, их немало в маркшейдерском деле. По этому направлению в институте особый конкурс, уровень успеваемости у студентов должен быть на порядок выше. Как результат — более 90% всех выпускников НГИИ по окончании вуза трудятся в Заполярном филиале., говорит, что подобные занятия крайне необходимы для более полного понимания учебного процесса в целом. Именно поэтому он с большим удовольствием согласился еще раз посетить Корпоративный университет — впервые с тренажером–симулятором Дмитрий познакомился два года назад.— По сути, это компьютерная игра, расширенная при помощи современных технологий и приближенная к реальной обстановке. Это новое, а значит — интересное дело. Почерпнул ли я что–то полезное для себя? Безусловно. Конечно, пока меня никто не допустит к управлению настоящей ПДМ, но попробовать свои силы на тренажере у меня возможность есть. Насколько я знаю, этот тренажер является одним из самых совершенных, он полностью компьютеризирован. Ведется запись движения, я могу проанализировать свою работу, выявить ошибки. Все это существенно сокращает сроки подготовки. Из всех тренажеров, на которых мне приходилось работать, этот — самый «умный». В реальной кабине, наверняка, было бы тревожнее. Под землей ошибка в управлении может дорого стоить, здесь же — тебе всего лишь начисляются штрафные баллы.Дмитрий уже заключил с Заполярным филиалом трудовой договор, по которому после окончания вуза он как минимум три года отработает в компании по полученной специальности. Уже и конкретное место работы известно — рудник «Таймырский». Парень считает, что для него и его товарищей такое сотрудничество является хорошим стимулом для дальнейшего развития и позволяет чувствовать уверенность в завтрашнем дне.— Горный инженер должен знать все тонкости подземной работы, в том числе и те, которые касаются техники. Ну, а поскольку я планирую задержаться в Норильске, хочу получить от обучения максимум знаний, ведь мне есть к чему стремиться, — отметил студент.

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