В Корпоративном университете «Норильский никель» для старшекурсников НГИИ, обучающихся по специальности «Подземная разработка рудных месторождений», провели открытые занятия и познакомили студентов с передовыми методами обучения по дисциплине «Горные машины и оборудование».
Учиться и еще раз учиться
Норильский государственный индустриальный институт, являющийся основным поставщиком кадров для Заполярного филиала, уже давно и успешно сотрудничает с Корпоративным университетом. С целью повышения уровня подготовки квалифицированных кадров для предприятий «Норникеля» и эффективности управления образовательным процессом на основе внедрения совместных механизмов между Корпоративным университетом и НГИИ заключено соглашение о сотрудничестве в области образовательной, научно–технической и инновационной деятельности. На этой неделе в учебном заведении для двух групп старшекурсников были организованы лабораторные и практические занятия.
|Занятия ведет Сергей Шевченко
Устройство и принцип работы направляющей аппаратуры гидроприводов, назначение элементов уплотнительных устройств, расчет параметров аксиально–поршневого насоса с наклонным блоком — это и многое другое должен знать каждый горный инженер. Открытое занятие в лаборатории Корпоративного университета для первой группы студентов провел ведущий специалист Сергей Шевченко
. При помощи специализированных стендов ребята пробовали собрать гидравлическую схему.
Для второй группы студентов практическое занятие провел ведущий специалист Алексей Лазарев
. Для этого была выбрана учебно–производственная база Корпоративного университета в районе никелевого завода. Там ребята побывали в роли машиниста погрузочно–доставочной машины, с одним лишь отступлением — вместо настоящей ПДМ им довелось работать на современном тренажерном учебном комплексе UG–360, разработанном австралийской фирмой Immersive Technologies Pty Ltd.
— В последнее время в «Норникеле» происходит много изменений, реализуются масштабные проекты, модернизируется производство. Меняются и образовательные потребности сотрудников. Для того чтобы соответствовать современным требованиям, качественно готовить персонал для предприятий, Корпоративный университет внедряет новые образовательные технологии, подходы и оборудование, – говорит Константин Горбунов, и. о. ректора Корпоративного университета
. — Основным залогом успеха для будущего специалиста является не только умение слушать и понимать учебный лекционный материал, но и эффективно применять теоретические знания в практической деятельности. Благодаря тому что вуз тесно сотрудничает с «Норникелем», находится рядом с предприятиями, именно у студентов НГИИ, в отличие от материковских, появляется уникальная возможность в период обучения проходить практику на действующем производстве. Сегодня мы пошли дальше и в рамках теоретического обучения студентов совместно с преподавателями НГИИ проводим занятия для будущих инженеров в лабораториях и на симуляторах нашего университета. Это учебное оборудование используется в программе подготовки машинистов самоходного дизельного оборудования для предприятий компании. Так, на тренажерах ST 14 Atlas Copco и UG-360 Immersive Technologies проходят обучение машинисты погрузочно–доставочных машин, а на тренажере Boomer E2С, имитирующем работу самоходной буровой установки, отрабатывают практические навыки будущие бурильщики шпуров. В университете ежегодно проходят переподготовку более 200 машинистов ПДМ и 100 бурильщиков шпуров. Сами преподаватели признаются, что после таких занятий студенты лучше усваивают учебный материал и к защите дипломной работы уже прекрасно понимают все нюансы, связанные с выбранной профессией. Они способны достойно себя показать перед работодателем.Крепкие связиЮрий Маловичко, доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, декан горно– технологического факультета НГИИ
, уверен: одна из сильных сторон вуза — тесное сотрудничество с «Норникелем» и Корпоративным университетом, в частности, что выделяет НГИИ на фоне других высших учебных заведений.
— К счастью, у нас отлично налажена обратная связь — мы вовремя реагируем на запросы компании и способны корректировать свои учебные планы, извлекая из этого много пользы. В последнее время у нас идет тесное взаимодействие с Корпоративным университетом — периодически мы проводим занятия на учебном подземном полигоне, осваиваем тренажеры–симуляторы. Институт, естественно, заинтересован в том, чтобы из наших стен выходили специалисты, обладающие не только теоретическими знаниями, но и умениями, навыками, необходимыми на производстве с первого дня. В этом же заинтересован Корпоративный университет и «Норникель» в целом, — рассуждает Юрий Маловичко. — Многие наши преподаватели, в том числе и я сам, заняты в процессе подготовки и переподготовки специалистов для компании. Работа в рамках повышения квалификации и переподготовки проходит в том числе и в нашем вузе. Сотрудничество в этом направлении из года в год только крепнет. Не так давно я был на обучении в знаменитом Московском государственном технологическом университете («Станкин») и понял, что у многих вузов существует проблема устройства студентов на производственную практику. Мы же с такими сложностями не сталкиваемся.
|Будущие горные инженеры
По словам декана, сейчас молодые норильчане охотно поступают на горные специальности, и девушки здесь — не исключение, их немало в маркшейдерском деле. По этому направлению в институте особый конкурс, уровень успеваемости у студентов должен быть на порядок выше. Как результат — более 90% всех выпускников НГИИ по окончании вуза трудятся в Заполярном филиале.Хочу всё знатьДмитрий Сологуб, студент 5–го курса кафедры подземных разработок рудных месторождений НГИИ
, говорит, что подобные занятия крайне необходимы для более полного понимания учебного процесса в целом. Именно поэтому он с большим удовольствием согласился еще раз посетить Корпоративный университет — впервые с тренажером–симулятором Дмитрий познакомился два года назад.
|На тренажере-симуляторе
— По сути, это компьютерная игра, расширенная при помощи современных технологий и приближенная к реальной обстановке. Это новое, а значит — интересное дело. Почерпнул ли я что–то полезное для себя? Безусловно. Конечно, пока меня никто не допустит к управлению настоящей ПДМ, но попробовать свои силы на тренажере у меня возможность есть. Насколько я знаю, этот тренажер является одним из самых совершенных, он полностью компьютеризирован. Ведется запись движения, я могу проанализировать свою работу, выявить ошибки. Все это существенно сокращает сроки подготовки. Из всех тренажеров, на которых мне приходилось работать, этот — самый «умный». В реальной кабине, наверняка, было бы тревожнее. Под землей ошибка в управлении может дорого стоить, здесь же — тебе всего лишь начисляются штрафные баллы.
Дмитрий уже заключил с Заполярным филиалом трудовой договор, по которому после окончания вуза он как минимум три года отработает в компании по полученной специальности. Уже и конкретное место работы известно — рудник «Таймырский». Парень считает, что для него и его товарищей такое сотрудничество является хорошим стимулом для дальнейшего развития и позволяет чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
— Горный инженер должен знать все тонкости подземной работы, в том числе и те, которые касаются техники. Ну, а поскольку я планирую задержаться в Норильске, хочу получить от обучения максимум знаний, ведь мне есть к чему стремиться, — отметил студент.Михаил ТуаевФото автора и предоставленные Корпоративным университетомwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда