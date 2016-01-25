[Индекс номера 59 (20.04.2018)]



Мысли вслух

Норильский базис

Казалось бы, причем здесь Норильский промышленный район и все эти санкции — где мы и где большая политика? Город и комбинат многие десятилетия исправно занимаются тем, ради чего созданы и что умеют делать лучше прочих многих, — добывают руду и выпускают цветные металлы, которые были и всегда будут нужны человечеству. По большому счету, в этом предложении и кроется ответ: работали и будем работать, несмотря ни на что.



Просто вышло так, что нашим поколениям довелось пережить сразу два великих исторических перелома. В конце восьмидесятых — начале девяностых произошло чрезвычайно болезненное для нашего общества и мира в целом крушение социалистической системы, а сейчас мы становимся очевидцами крушения системы классического капитализма. Рыночные механизмы оказались недостаточно эффективным средством саморегуляции, демократические нормы, оказывается, предназначены для применения исключительно к избранным, а мировой жандарм не может выполнять свою роль в силу чрезмерной сложности и огромности системы. Такой планетой в одиночку руководить невозможно. На наших глазах развалилась не сумевшая вовремя обновиться империя СССР, теперь же рушится концепция Золотого миллиарда и империя коллективного Запада, который потерял способность воспроизводства элиты. А это едва ли не главный признак упадка империй. Именно при ослабшей элите начал деградировать Древний Рим, мы же отлично помним эти симптомы с брежневских времен, когда страной, как тогда шутили, можно было управлять, не приходя в сознание. Собственно, вся истерика западной элиты, чуть ли не ежедневно совершающей непродуманные импульсивные поступки, вполне адекватно иллюстрирует процесс. Мне представляется, что к западу от нас действуют всего лишь два настоящих больших политика старой школы — Меркель и Эрдоган, умеющих хитро добиваться своего, не разрушая все, к чему прикасаются. И нашим, и вашим, уступили — отвергли, промолчали — сказали. А в итоге всегда получают желаемый результат. Остальные получают лишь хаос. И вот очередные санкции наложены, впереди — следующие меры откровенно бесчестной конкурентной борьбы и попытки развалить соперника изнутри. После начала чудовищного прессинга алюминиевой отрасли впервые по касательной пострадали и акции «Норникеля». Возникли опасения, в том числе и у простого человека, обывателя. Однако давайте посмотрим, что же произошло из действительно существенного? Стоимость алюминия взлетела, вгоняя в обморок «Аэробус» и «Боинг». И очевидно, что именно этот новый баланс поможет выровнять ситуацию, ведь самолеты и автомобили должны и будут производиться по какой–то равновесной цене, а не по заоблачной. А тут еще и разговоры о предстоящих проблемах с авиационным титаном, политическая нестабильность, вплоть до возникновения самых серьезных военных угроз, начавшаяся торговая война США с Китаем... Очевидно, что на сегодняшний день в политической истерике западной элиты тонут разумные голоса даже самого крупного и влиятельного бизнеса, и какое–то время нам придется терпеть эту дикую ситуацию, стараясь не довести ее до горячей фазы. Вытерпим. Дело в том, что этот бардак, извините, не может продолжаться бесконечно. Вся деятельность человечества направлена на снижение энтропии, беспорядочности, если проще. По–другому человечество жить не может. Древний человек начал собирать валежник и складывать его в аккуратную поленницу, снижая энтропию вселенной. Выстроится новый миропорядок, вынужденно состоятся новые ялтинские конференции представителей новых же центров сил, и мы сможем снова вернуться к вопросу незыблемости норм ВТО. Плохо то, что слишком уж нервно нам приходится ожидать этого счастья. Однако есть и некий базис стабильности. Он в работе. Фактической, в реальном секторе местной экономики, а не в виртуальности биржевых игр. Он в продукции и выплавленном металле, из которого можно эту продукцию выпускать. Это — база. На ней можно возводить новые финансово– экономические надстройки, чинить или модернизировать старые, с нее можно и нужно стряхивать развалившиеся. Лишь бы была опора, основа. Были бы заводы, а уж финансовые инструменты появятся. Давайте вместе вспомним, как город и комбинат переживали жуткие постперестроечные времена. Все специалисты отчаянно старались не допустить самого страшного — развала производства. Гонцы постоянно мотались по всей стране, спасая от разрыва технологические цепочки и сохраняя логистику поставок всего необходимого. Уговаривали, занимались примитивным бартером, иногда помогали смежникам напрямую. И нам помогали, как это было с енисейским речфлотом. Договорились, и флот какое–то время перевозил генеральные грузы города и комбината в долг, поверив, что на севере края есть база. Поверив в то, что комбинат все–таки выстоит, а затем вытянет за собой и весь бассейн. Не чужие. Ровно так всё и получилось. Базовое для страны производство вытянуло весь край из пропасти девяностых. Напомню, что тогда еще не было рынка акций и биржевых котировок, деривативов и долговых облигаций. Помешало ли это обстоятельство нам выстоять в трудный час? Да, было очень трудно и порой страшновато. Комбинат пытались растаскивать по мелочам, и тогда вертолеты ФСБ ловили по тундре вездеходы с черным платиновым шламом, шли сокращения в большом строительном секторе, в одночасье оказавшемся ненужным, рушились судьбы и надежды. Очень тяжело происходило становление полудикого малого бизнеса с ломкой старых устоев, появлялась коррупция. Случалось, и на наших улицах постреливали... Однако норильская милиция ситуацию удержала, и такого безумного всплеска преступности, как на материке, у нас не произошло. Функционировали все рудники, выдавая продукцию на–гора, исправно работали переделы, плавился металл. Была сохранена вся транспортная система; железнодорожный, речной и автотранспорт, несмотря на все сложности поддержания его в рабочем состоянии, свои задачи выполнял. Людям выплачивалась зарплата, детсады и школы принимали детей, а медучреждения — больных. Комбинат работал всё в том же непрерывном цикле, не остановившись в эти страшные годы ни на один день. Как он не останавливался в Великую Отечественную войну и дни Карибского кризиса. Сейчас, читая воспоминания жителей материка, простых работяг и руководителей разного ранга, бывших милиционеров и режиссеров, первых коммерсантов–челноков и забытых страной армейцев, я невольно сравниваю картинки из прошлого, каждый раз отчетливо понимая: норильчане пережили девяностые несравнимо легче, чем все остальные города России. Потому что мы удержали главное — базу, реальное производство реальной продукции, которую можно превратить в товар, а затем и в выручку. И этот урок, этот с большим трудом обретенный опыт забыть невозможно. Отток кадров из комбината если и был, то очень короткое время, все быстро поняли, в чем заключается устойчивость региона, и осознали, кто и как вытащит из болота. Что тогда делали норильчане? Просто работали. Одни по–прежнему производили металл, другие учили и лечили людей, обеспечивали правопорядок, своим малым трудом создавали новую, уже коммерческую систему снабжения территории. Все митинги остались в восьмидесятых. Зимой 1994 года случилась крупная авария на теплосетях, это был страшный удар по коммунальному хозяйству города, и без того находящемуся в тяжелом положении, не хватало всего подряд. Однако и тогда службы смогли сохранить все системы жизнеобеспечения, не допустив самого негативного сценария. Наш коммунхоз и городское хозяйство вообще, еще не умея эффективно работать в новых экономических отношениях, тем не менее имели такую инерцию, такой остаток запала сталинско–брежневских великих строек, что справились и с этой проблемой. Еще раз спрошу: а тогда что делали норильчане? Все мы находились на своих рабочих местах, никто не разбежался по тундровым избам, в преддверие апокалипсиса люди не уехали массово на материк. Вот так, всем миром, и спасли Норильск. Впрочем, так же было и во время аналогичной первой аварии в 1979 году. Так стоит ли нам бояться какого–либо экономического давления со стороны конкурентов и врагов? Хорошего в этом мало, но и бояться не нужно. Человечество не может прожить без цветных металлов, без минерального сырья, нефти и газа. Покувыркавшись в возникающих проблемах, внешний покупатель всегда придет за критически нужным ему товаром, а развитие собственной экономики подстегивает спрос внутренний. И, сколько бы ни говорила Европа о своем якобы остром желании заместить русский газ каким–то другим, специалисты прекрасно знают, что сделать это невозможно. Неоткуда взять, да и не хотят они, на самом–то деле, ничего менять. Они могут лишь ограничивать потребление энергоносителей с неизбежным падением конкурентоспособности. Металлы, как и нефть с газом, — сырье стратегическое. Что бы ни произошло, как бы ни развивались события, наши металлы останутся нужными. За ними придут вне зависимости от того, к какой системе мы подключимся после отключения «Свифта», к китайской или японской, их много, в очереди стоят. Лишь бы было что показать наглядно. Материально, а не виртуально. В любой ситуации нам нужно сохранять региональную базу, скажу даже шире — базис. Пусть большой политикой, санкциями и деривативами занимаются в Москве. А мы доведем до максимальной готовности все системы жизнеобеспечения, от линии ВОЛС до аэропорта, и будем спокойно, как всегда, работать на своих местах. И никакого страха перед санкциями. Тем более что победа будет за нами — именно так всегда распоряжается История.

Вадим Денисов Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Просто вышло так, что нашим поколениям довелось пережить сразу два великих исторических перелома. В конце восьмидесятых — начале девяностых произошло чрезвычайно болезненное для нашего общества и мира в целом крушение социалистической системы, а сейчас мы становимся очевидцами крушения системы классического капитализма. Рыночные механизмы оказались недостаточно эффективным средством саморегуляции, демократические нормы, оказывается, предназначены для применения исключительно к избранным, а мировой жандарм не может выполнять свою роль в силу чрезмерной сложности и огромности системы. Такой планетой в одиночку руководить невозможно.На наших глазах развалилась не сумевшая вовремя обновиться империя СССР, теперь же рушится концепция Золотого миллиарда и империя коллективного Запада, который потерял способность воспроизводства элиты. А это едва ли не главный признак упадка империй. Именно при ослабшей элите начал деградировать Древний Рим, мы же отлично помним эти симптомы с брежневских времен, когда страной, как тогда шутили, можно было управлять, не приходя в сознание. Собственно, вся истерика западной элиты, чуть ли не ежедневно совершающей непродуманные импульсивные поступки, вполне адекватно иллюстрирует процесс. Мне представляется, что к западу от нас действуют всего лишь два настоящих больших политика старой школы — Меркель и Эрдоган, умеющих хитро добиваться своего, не разрушая все, к чему прикасаются. И нашим, и вашим, уступили — отвергли, промолчали — сказали. А в итоге всегда получают желаемый результат. Остальные получают лишь хаос.И вот очередные санкции наложены, впереди — следующие меры откровенно бесчестной конкурентной борьбы и попытки развалить соперника изнутри. После начала чудовищного прессинга алюминиевой отрасли впервые по касательной пострадали и акции «Норникеля». Возникли опасения, в том числе и у простого человека, обывателя. Однако давайте посмотрим, что же произошло из действительно существенного? Стоимость алюминия взлетела, вгоняя в обморок «Аэробус» и «Боинг». И очевидно, что именно этот новый баланс поможет выровнять ситуацию, ведь самолеты и автомобили должны и будут производиться по какой–то равновесной цене, а не по заоблачной. А тут еще и разговоры о предстоящих проблемах с авиационным титаном, политическая нестабильность, вплоть до возникновения самых серьезных военных угроз, начавшаяся торговая война США с Китаем... Очевидно, что на сегодняшний день в политической истерике западной элиты тонут разумные голоса даже самого крупного и влиятельного бизнеса, и какое–то время нам придется терпеть эту дикую ситуацию, стараясь не довести ее до горячей фазы.Вытерпим. Дело в том, что этот бардак, извините, не может продолжаться бесконечно. Вся деятельность человечества направлена на снижение энтропии, беспорядочности, если проще. По–другому человечество жить не может. Древний человек начал собирать валежник и складывать его в аккуратную поленницу, снижая энтропию вселенной. Выстроится новый миропорядок, вынужденно состоятся новые ялтинские конференции представителей новых же центров сил, и мы сможем снова вернуться к вопросу незыблемости норм ВТО.Плохо то, что слишком уж нервно нам приходится ожидать этого счастья. Однако есть и некий базис стабильности. Он в работе. Фактической, в реальном секторе местной экономики, а не в виртуальности биржевых игр. Он в продукции и выплавленном металле, из которого можно эту продукцию выпускать. Это — база. На ней можно возводить новые финансово– экономические надстройки, чинить или модернизировать старые, с нее можно и нужно стряхивать развалившиеся. Лишь бы была опора, основа. Были бы заводы, а уж финансовые инструменты появятся.Давайте вместе вспомним, как город и комбинат переживали жуткие постперестроечные времена. Все специалисты отчаянно старались не допустить самого страшного — развала производства. Гонцы постоянно мотались по всей стране, спасая от разрыва технологические цепочки и сохраняя логистику поставок всего необходимого. Уговаривали, занимались примитивным бартером, иногда помогали смежникам напрямую. И нам помогали, как это было с енисейским речфлотом. Договорились, и флот какое–то время перевозил генеральные грузы города и комбината в долг, поверив, что на севере края есть база. Поверив в то, что комбинат все–таки выстоит, а затем вытянет за собой и весь бассейн. Не чужие. Ровно так всё и получилось. Базовое для страны производство вытянуло весь край из пропасти девяностых. Напомню, что тогда еще не было рынка акций и биржевых котировок, деривативов и долговых облигаций. Помешало ли это обстоятельство нам выстоять в трудный час?Да, было очень трудно и порой страшновато. Комбинат пытались растаскивать по мелочам, и тогда вертолеты ФСБ ловили по тундре вездеходы с черным платиновым шламом, шли сокращения в большом строительном секторе, в одночасье оказавшемся ненужным, рушились судьбы и надежды. Очень тяжело происходило становление полудикого малого бизнеса с ломкой старых устоев, появлялась коррупция. Случалось, и на наших улицах постреливали... Однако норильская милиция ситуацию удержала, и такого безумного всплеска преступности, как на материке, у нас не произошло.Функционировали все рудники, выдавая продукцию на–гора, исправно работали переделы, плавился металл. Была сохранена вся транспортная система; железнодорожный, речной и автотранспорт, несмотря на все сложности поддержания его в рабочем состоянии, свои задачи выполнял. Людям выплачивалась зарплата, детсады и школы принимали детей, а медучреждения — больных. Комбинат работал всё в том же непрерывном цикле, не остановившись в эти страшные годы ни на один день. Как он не останавливался в Великую Отечественную войну и дни Карибского кризиса.Сейчас, читая воспоминания жителей материка, простых работяг и руководителей разного ранга, бывших милиционеров и режиссеров, первых коммерсантов–челноков и забытых страной армейцев, я невольно сравниваю картинки из прошлого, каждый раз отчетливо понимая: норильчане пережили девяностые несравнимо легче, чем все остальные города России. Потому что мы удержали главное — базу, реальное производство реальной продукции, которую можно превратить в товар, а затем и в выручку. И этот урок, этот с большим трудом обретенный опыт забыть невозможно.Отток кадров из комбината если и был, то очень короткое время, все быстро поняли, в чем заключается устойчивость региона, и осознали, кто и как вытащит из болота. Что тогда делали норильчане? Просто работали. Одни по–прежнему производили металл, другие учили и лечили людей, обеспечивали правопорядок, своим малым трудом создавали новую, уже коммерческую систему снабжения территории. Все митинги остались в восьмидесятых.Зимой 1994 года случилась крупная авария на теплосетях, это был страшный удар по коммунальному хозяйству города, и без того находящемуся в тяжелом положении, не хватало всего подряд. Однако и тогда службы смогли сохранить все системы жизнеобеспечения, не допустив самого негативного сценария. Наш коммунхоз и городское хозяйство вообще, еще не умея эффективно работать в новых экономических отношениях, тем не менее имели такую инерцию, такой остаток запала сталинско–брежневских великих строек, что справились и с этой проблемой. Еще раз спрошу: а тогда что делали норильчане? Все мы находились на своих рабочих местах, никто не разбежался по тундровым избам, в преддверие апокалипсиса люди не уехали массово на материк. Вот так, всем миром, и спасли Норильск. Впрочем, так же было и во время аналогичной первой аварии в 1979 году.Так стоит ли нам бояться какого–либо экономического давления со стороны конкурентов и врагов? Хорошего в этом мало, но и бояться не нужно. Человечество не может прожить без цветных металлов, без минерального сырья, нефти и газа. Покувыркавшись в возникающих проблемах, внешний покупатель всегда придет за критически нужным ему товаром, а развитие собственной экономики подстегивает спрос внутренний. И, сколько бы ни говорила Европа о своем якобы остром желании заместить русский газ каким–то другим, специалисты прекрасно знают, что сделать это невозможно. Неоткуда взять, да и не хотят они, на самом–то деле, ничего менять. Они могут лишь ограничивать потребление энергоносителей с неизбежным падением конкурентоспособности. Металлы, как и нефть с газом, — сырье стратегическое. Что бы ни произошло, как бы ни развивались события, наши металлы останутся нужными. За ними придут вне зависимости от того, к какой системе мы подключимся после отключения «Свифта», к китайской или японской, их много, в очереди стоят. Лишь бы было что показать наглядно. Материально, а не виртуально.В любой ситуации нам нужно сохранять региональную базу, скажу даже шире — базис. Пусть большой политикой, санкциями и деривативами занимаются в Москве. А мы доведем до максимальной готовности все системы жизнеобеспечения, от линии ВОЛС до аэропорта, и будем спокойно, как всегда, работать на своих местах. И никакого страха перед санкциями. Тем более что победа будет за нами — именно так всегда распоряжается История.

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