[Индекс номера 59 (20.04.2018)]



Газета для детей, а так же их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! Чудесный весенний месяц у нас на Таймыре хоть и морозен, но удивительные события ребячьей жизни сделали его теплым, веселым, интересным и незабываемым для многих детей и взрослых. Благодарю всех, кто прислал сообщения, поделившись своей радостью со всеми горожанами. Впереди у нас Великий праздник Победы. Жду от вас рисунки и рассказы о ваших героях. Все они разместятся в редакции «Заполярной правды» на праздничной выставке к празднику 9 Мая. Настоящей весны и новых творческих побед всем норильчанам! Ваша Заполярочка



Вперед к звездам В детском садике № 14 «Олененок» слетали к звездам в честь Дня авиации и космонавтики.

Ребята старших и подготовительных групп прошли серьезную подготовку к этому событию. Сначала все зарегистрировались в «Центре управления полетами», где каждому вручили «Карту готовности космонавта», и начали готовиться к старту. Ребята прошли медицинский осмотр: врачи–специалисты оценили состояние здоровья начинающих космонавтов и допустили их к полету. Еще ребята побывали в «Школе для космонавтов», где узнали об истории космических полетов в России, о подготовке настоящих космонавтов. А инструктор по физической культуре проверил уровень физической подготовки космонавтов–детсадовцев, порекомендовав некоторым подкачать мышцы на тренажерах. А в «Конструкторском бюро» все научились конструировать из бумаги модели ракет. В «Космическом ателье» особые мастера изготовили каждому звездолетчику специальные шлемы. Когда же юные космонавты заняли места в своих отсеках, командир корабля Юрий Алексеевич Звездный проверил готовность экипажа и дал команду: «Поехали!». А потом была встреча с инопланетянами, которые подарили гостям на память о встрече камушки счастья. После полета экипаж космического корабля благополучно вернулся на родную Землю и поделился счастьем, подаренным друзьями с другой планеты, со всеми землянами.

Самая широкая улыбка Апрель — месяц хорошего настроения в детском саду № 83 «Золотой петушок».

На праздник смеха всегда приходит веселый болтун — клоун Веселун! А на этот раз он принес с собой линейку, чтобы измерить веселые улыбки ребят. Самая широкая улыбка, понятно, оказалась у самого клоуна Веселуна. Повеселились все от души: шутили–болтали, пели–плясали, играли и соревновались. Всем ребятишкам заводила принес сладкие призы. А еще в садике устроили день открытых дверей. В подготовительной группе «Солнышко» и родители активно участвовали в игре КВН «Животный и растительный мир Севера», совершили вместе с детьми путешествие в мир природы. Все показали отличные знания о родном крае, узнали и немало интересного о жизни северных животных. Родители от души поблагодарили воспитателей и весь коллектив «Золотого петушка» за организацию интересных и познавательных встреч, которые укрепляют дружбу и понимание между садиком и семьями.

Андерсен был бы доволен Детские сады Кайеркана вновь собрались вместе, чтобы создать на сцене сказку «Дюймовочка». А посвятили премьеру 65–летию Норильска и 15–летию местного ТЮЗа.

Впервые на большую сцену КДЦ «Юбилейный» воспитанники детских садов, объединившись в Театр юного зрителя, вышли пять лет назад с постановкой «Золушка». А ранее фестиваль «Театральная весна» принимал у себя детсад № 84 «Голубок», ведь там особое внимание уделяют художественно–эстетическому развитию детей. Но со временем всех юных актеров и зрителей эта площадка вместить уже не могла. Традиционно в постановках играют ребятишки выпускных групп. Организаторы — музработники и методисты детских садов — выбирают сказку, в которой можно задействовать как можно больше участников. Дети рады всем ролям — от самых главных до милых образов цветов, мотыльков, дождинок. Они с энтузиазмом танцуют и поют. В историю кайерканского ТЮЗа вошли спектакли: «Кошкин дом», «Золотой гусь», «Необыкновенные приключения Кая и Герды», «Гуси– лебеди», мюзикл «Добрые соседи», «Красная Шапочка», «Царевна–лягушка», «Аленький цветочек» и многие другие. Нынче музыкальную сказку «Дюймовочка» создали 65 актеров, 30 художников (25 из которых — дети), 10 «работников» костюмерного, бутафорского и декорационного цехов, музыканты, режиссеры и худрук. А те, кто не принимал непосредственного участия в спектакле, готовили афишу, пригласительные билеты и различные поделки. Всю работу — от идеи и до последней сводной репетиции — проделали за месяц. А освоить роли малыши успели всего за шесть репетиций. Премьера — это праздник для всех, кто работает в театре, и для зрителей. С детской непосредственностью юные артисты исполнили роли главных героев сказки: Дюймовочки и Принца, Ласточки, Мыши, Жабы и Жабенка, Жука и гусениц, Крота и бабочек. Пожалуй, одна из самых запоминающихся ролей — тетушка Мышь в исполнении Марины Самсоновой. Мышка получилась на редкость задорная, женственная и даже немного кокетливая. Не забыли организаторы «Театральной весны» и о том, что главные зрители спектакля — дети дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому сделали антракты интерактивными. В то время как за кулисами менялись декорации, два веселых клоуна играли и танцевали с детьми в зрительном зале.

Будем здоровы! 7 апреля весь мир отметил День здоровья. В 66–м детском садике «Радость» это сделали весьма изобретательно.

Воспитатели и инструкторы по физкультуре устроили для всех воспитанников большой праздник «За здоровьем в детский сад». Дети с утра сделали необычную веселую зарядку, а подкрепившись волшебной и полезной кашей, вспомнили правила здорового образа жизни в стихах и загадках, не обошлось без танцев и флешмоба. В зале «Спортленд» прошли соревнования между подготовительными группами «Непоседы», «Спортивная семейка» и «Румяные щечки». А дети группы «Витаминка» путешествовали по «Королевству здоровья». Самые маленькие ребята из групп «Чемпионы» и «Крохи» играли в подвижные игры. Воспитатели провели для своих детей познавательные беседы. Малышам этот необычный день очень понравился, и они уже с нетерпением ждут следующего Дня здоровья.

Как в сказке Здравствуй, дорогая Заполярочка!

С радостью хочу рассказать тебе об удивительном детском садике № 48 «Золотая рыбка», который четвертый год посещает моя дочь Настя. Здесь детки погружаются в настоящую волшебную сказку: у них много чудесных праздников, интересных занятий, веселых игр и спортивных состязаний. Воспитанники нашего чудо–сада с удовольствием участвуют в народных празднествах, приобщаясь к культуре Руси, знакомятся и с традициями коренных народов Севера. Замечательно, что в «Золотой рыбке» любят приглашать на праздники родителей, и не только в качестве зрителей. Вот и мне вместе с другими мамами довелось побыть и вредной, но все же доброй Бабой Ягой, и озорной Кикиморой, и даже девочкой–ревушкой на празднике для мам. И угрюмый на вид дедушка одной из воспитанниц не остался равнодушным: на удивление всем с большим старанием он исполнил роль почтальона Печкина в одной из сказок. Наши детки — нынче выпускники. Скоро мы пойдем в школу, но часто будем перелистывать страницы семейного фотоальбома и мысленно возвращаться в наш любимый детский сад. И не было бы таких светлых впечатлений, если бы не работа замечательных сотрудников, силами которых и создается волшебная сказка для наших детей. И мы хорошо понимаем, что это очень непростой, самоотверженный труд! Прошу тебя, Заполярочка, передать им слова благодарности от всех родителей выпускников. Милые, добрые, внимательные, энергичные, отзывчивые сотрудники детского сада «Золотая рыбка», спасибо вам за наших детей! Счастья, здоровья вам и дальнейшего процветания детскому саду. Кира Романенко, мама воспитанницы группы «Дружная семейка»

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ребята старших и подготовительных групп прошли серьезную подготовку к этому событию. Сначала все зарегистрировались в «Центре управления полетами», где каждому вручили «Карту готовности космонавта», и начали готовиться к старту. Ребята прошли медицинский осмотр: врачи–специалисты оценили состояние здоровья начинающих космонавтов и допустили их к полету. Еще ребята побывали в «Школе для космонавтов», где узнали об истории космических полетов в России, о подготовке настоящих космонавтов. А инструктор по физической культуре проверил уровень физической подготовки космонавтов–детсадовцев, порекомендовав некоторым подкачать мышцы на тренажерах. А в «Конструкторском бюро» все научились конструировать из бумаги модели ракет. В «Космическом ателье» особые мастера изготовили каждому звездолетчику специальные шлемы.Когда же юные космонавты заняли места в своих отсеках, командир корабля Юрий Алексеевич Звездный проверил готовность экипажа и дал команду: «Поехали!». А потом была встреча с инопланетянами, которые подарили гостям на память о встрече камушки счастья. После полета экипаж космического корабля благополучно вернулся на родную Землю и поделился счастьем, подаренным друзьями с другой планеты, со всеми землянами.На праздник смеха всегда приходит веселый болтун — клоун Веселун! А на этот раз он принес с собой линейку, чтобы измерить веселые улыбки ребят. Самая широкая улыбка, понятно, оказалась у самого клоуна Веселуна. Повеселились все от души: шутили–болтали, пели–плясали, играли и соревновались. Всем ребятишкам заводила принес сладкие призы.А еще в садике устроили день открытых дверей. В подготовительной группе «Солнышко» и родители активно участвовали в игре КВН «Животный и растительный мир Севера», совершили вместе с детьми путешествие в мир природы. Все показали отличные знания о родном крае, узнали и немало интересного о жизни северных животных. Родители от души поблагодарили воспитателей и весь коллектив «Золотого петушка» за организацию интересных и познавательных встреч, которые укрепляют дружбу и понимание между садиком и семьями.Впервые на большую сцену КДЦ «Юбилейный» воспитанники детских садов, объединившись в Театр юного зрителя, вышли пять лет назад с постановкой «Золушка». А ранее фестиваль «Театральная весна» принимал у себя детсад № 84 «Голубок», ведь там особое внимание уделяют художественно–эстетическому развитию детей. Но со временем всех юных актеров и зрителей эта площадка вместить уже не могла.Традиционно в постановках играют ребятишки выпускных групп. Организаторы — музработники и методисты детских садов — выбирают сказку, в которой можно задействовать как можно больше участников. Дети рады всем ролям — от самых главных до милых образов цветов, мотыльков, дождинок. Они с энтузиазмом танцуют и поют. В историю кайерканского ТЮЗа вошли спектакли: «Кошкин дом», «Золотой гусь», «Необыкновенные приключения Кая и Герды», «Гуси– лебеди», мюзикл «Добрые соседи», «Красная Шапочка», «Царевна–лягушка», «Аленький цветочек» и многие другие.Нынче музыкальную сказку «Дюймовочка» создали 65 актеров, 30 художников (25 из которых — дети), 10 «работников» костюмерного, бутафорского и декорационного цехов, музыканты, режиссеры и худрук. А те, кто не принимал непосредственного участия в спектакле, готовили афишу, пригласительные билеты и различные поделки. Всю работу — от идеи и до последней сводной репетиции — проделали за месяц. А освоить роли малыши успели всего за шесть репетиций.Премьера — это праздник для всех, кто работает в театре, и для зрителей. С детской непосредственностью юные артисты исполнили роли главных героев сказки: Дюймовочки и Принца, Ласточки, Мыши, Жабы и Жабенка, Жука и гусениц, Крота и бабочек. Пожалуй, одна из самых запоминающихся ролей — тетушка Мышь в исполнении Марины Самсоновой. Мышка получилась на редкость задорная, женственная и даже немного кокетливая.Не забыли организаторы «Театральной весны» и о том, что главные зрители спектакля — дети дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому сделали антракты интерактивными. В то время как за кулисами менялись декорации, два веселых клоуна играли и танцевали с детьми в зрительном зале.Воспитатели и инструкторы по физкультуре устроили для всех воспитанников большой праздник «За здоровьем в детский сад». Дети с утра сделали необычную веселую зарядку, а подкрепившись волшебной и полезной кашей, вспомнили правила здорового образа жизни в стихах и загадках, не обошлось без танцев и флешмоба. В зале «Спортленд» прошли соревнования между подготовительными группами «Непоседы», «Спортивная семейка» и «Румяные щечки». А дети группы «Витаминка» путешествовали по «Королевству здоровья». Самые маленькие ребята из групп «Чемпионы» и «Крохи» играли в подвижные игры. Воспитатели провели для своих детей познавательные беседы. Малышам этот необычный день очень понравился, и они уже с нетерпением ждут следующего Дня здоровья.С радостью хочу рассказать тебе об удивительном детском садике № 48 «Золотая рыбка», который четвертый год посещает моя дочь Настя. Здесь детки погружаются в настоящую волшебную сказку: у них много чудесных праздников, интересных занятий, веселых игр и спортивных состязаний. Воспитанники нашего чудо–сада с удовольствием участвуют в народных празднествах, приобщаясь к культуре Руси, знакомятся и с традициями коренных народов Севера.Замечательно, что в «Золотой рыбке» любят приглашать на праздники родителей, и не только в качестве зрителей. Вот и мне вместе с другими мамами довелось побыть и вредной, но все же доброй Бабой Ягой, и озорной Кикиморой, и даже девочкой–ревушкой на празднике для мам. И угрюмый на вид дедушка одной из воспитанниц не остался равнодушным: на удивление всем с большим старанием он исполнил роль почтальона Печкина в одной из сказок.Наши детки — нынче выпускники. Скоро мы пойдем в школу, но часто будем перелистывать страницы семейного фотоальбома и мысленно возвращаться в наш любимый детский сад. И не было бы таких светлых впечатлений, если бы не работа замечательных сотрудников, силами которых и создается волшебная сказка для наших детей. И мы хорошо понимаем, что это очень непростой, самоотверженный труд! Прошу тебя, Заполярочка, передать им слова благодарности от всех родителей выпускников.Милые, добрые, внимательные, энергичные, отзывчивые сотрудники детского сада «Золотая рыбка», спасибо вам за наших детей! Счастья, здоровья вам и дальнейшего процветания детскому саду.

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