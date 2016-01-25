[Индекс номера 6 (18.01.2018)]



Обед заказывали?

В 33 школах Норильска сегодня внедряется система безналичного расчета за школьное питание. Программа новая, пока эксплуатируется в тестовом режиме, и, естественно, у родителей и педагогов до сих пор возникает немало вопросов. На самые острые из них ответили представители управления образования и подрядной организации, предоставляющей услугу.



Не так давно социальные сети всколыхнули слухи о банкротстве компании «ПроСервис Таймыр», занимающейся организацией школьного питания. Подогрел панику происходящий параллельно переход на безналичную систему оплаты данной услуги. Напомним, первыми на прямые расчеты через личные счета учеников перешли в конце прошлого года школы № 8 и 29. Сейчас на электронную оплату завтраков и обедов для школьников переходят 33 образовательных учреждения. Начальные классы переводятся полностью, среднее и старшее звено перейдут постепенно. В связи с тем что пополнить счет родители могут только через Сбербанк, платеж проходит с комиссией в 1% в течение трех рабочих дней, что доставляет родителям неудобства. Также нельзя отследить и остаток по счету. За разъяснениями мы обратились к руководителям задействованных в процессе структур — управления образования и ООО «ПроСервис». Станислав Дьяков, директор «ПроСервис», убедил нас в том, что проблемы не существует, и волнения как родителей, так и педагогов беспочвенны, а все финансовые вопросы, касающиеся предприятия, родителей как заказчиков услуги волновать не должны. Средства, которые переводятся на счета детей, в полном объеме направляются на питание детей. Продукты закупаются вовремя, заработная плата работникам также выплачивается своевременно. — Учитывая, что с этой компанией мы работаем в сфере детского питания не первый год и вопросов по организации, срокам и качеству предоставления услуги до сих пор не было, мы уверены в этом партнере. Все вопросы, возникающие по выполнению договорных обязательств, решаются оперативно и своевременно, — отметила Виктория Соколова, и. о. начальника управления образования. Переход на безналичную систему расчетов связан с требованиями постановления правительства РФ о сокращении оборота наличных средств в образовательных учреждениях. В течение лета сотрудники «ПроСервиса» занимались установкой оборудования во всех школах, прокладывали сети, устанавливали программное обеспечение, на что было затрачено порядка 80 миллионов рублей. Программы установлены на рабочих местах тех педагогов, которые передают данные заведующему производством «ПроСервиса». На 26 января запланирован так называемый конкурс с ограниченным участием, на который пока заявилась только компания «ПроСервис». Такая форма проведения конкурса предполагает, что изначально устанавливаются конкретные требования, в соответствии с которыми компании допускаются на конкурс. Речь идет о необходимом штате работников, об определенном техническом оснащении компании–конкурсанта и ряде других критериев. По итогам конкурса администрация заключит с предприятием договор на оказание услуг, который будет действовать весь календарный год, до 31 декабря 2018–го. Возникает закономерный вопрос: почему договор не действует в течение учебного года, с сентября по май? Согласно федеральному закону 44–ФЗ, контракты заключаются на финансовый год. — Выбирать подрядчика, исходя из требований аукциона, я считаю не правильным, потому что он предполагает редукцию цен, то есть выигрывает тот, кто предлагает меньшую цену. Мы, достаточно долго работая в сфере школьного питания, понимаем, какова его себестоимость. И играть на понижение мы не можем, потому что тут же теряются и технология, и качество конечного продукта, — говорит директор «ПроСервиса». Сейчас электронная система работает в тестовом режиме. Родители смогут в будущем оплачивать питание детей различными способами: через банки, платежные автоматы, онлайн. Оплата через терминалы, которые в ближайшем будущем установят во всех районах города, позволит родителям оплачивать услугу без комиссии — средства будут попадать сразу на счет. Пока же у родителей есть возможность платить за школьное питание и наличным, и безналичным способом. — Еще ни одному родителю не отказали в оплате питания ребенка наличными. Деньги собирает классный руководитель. Конечно, основная наша цель — переход всех школ на электронную систему оплаты и исключение из финансовой цепочки классного руководителя. В конечном итоге мы к этому придем, — говорит Виктория Соколова. Сейчас «ПроСервис» предлагает достаточно широкую линейку школьного питания: экспресс–завтраки, горячие завтраки, полдники, обеды для младших и старших классов. — Педагог, ответственный в школе за питание, ежедневно пишет заявку на конкретное количество детей, и согласно ей мы, исполнители заказа, накрываем столы, — комментирует Станислав Дьяков. — В течение дня в планах ребенка могут происходить изменения, например, он может быть заявлен на завтрак, но по какой–то причине ему пришлось уйти из школы. Мы приняли решение в этих ситуациях действовать, исходя из закона по защите прав потребителей. То есть деньги будут списываться со счета, только если ребенок действительно был в столовой и съел свою порцию. Если же на него накрыли, а его нет в школе на этот момент, деньги списываться не будут — эти убытки пойдут на наш счет. Сейчас отслеживать остаток денег на счету ребенка невозможно, чуть позже такую программу установят, заверил Станислав Дьяков. Речь идет о так называемой системе «Про–обед», которая будет надстраиваться на существующую систему оплаты. Благодаря приложению родитель сможет не только увидеть остаток на счете, но и меню на текущий и завтрашний дни, а также оставить отзыв о работе предприятия. Это сложная интерактивная система. Пока же в долг детей предприятие кормить не будет, поэтому ответственность родителей — вовремя пополнять счет. — Я хочу, чтобы родители успокоились и поняли, что у нас вполне благополучная финансовая ситуация и никаких срывов в организации питания не будет. Та шумиха, которую подняли из–за документов о задолженности, попавших в социальные сети, не стоит выеденного яйца. Сумма денег депонирована, но счет не арестован, и всеми средствами, которые есть сверх депонированной суммы, мы можем свободно распоряжаться. Неоднозначная ситуация возникла из–за того, что в недавнем прошлом произошла санация банков, и даже добросовестные клиенты, которые попали под нее, обязаны возвращать денежные средства, использованные в течение месяца до начала банкротства банка для того, чтобы агентство по страховым вкладам решало, в какой очередности эти деньги вернуть. Если говорить более детально, то в банке, который попадает под санацию, проводимую агентством по страхованию вкладов, был наложен арест на все операции по вкладам за месяц до начала санации. Предприятие «ПроСервис» как клиента банка о санации не уведомили, поэтому оно продолжало финансовую деятельность: выплаты заработной платы, закуп сырья, оплату аренды. С наступлением даты санации агентство по страхованию вкладов потребовало от предприятия вернуть все деньги, использованные в течение месяца. Руководство «ПроСервиса» посчитало, что это решение неправильное, поскольку все деньги были потрачены, что они и попытались доказать в суде. Но арбитражный суд принял сторону агентства по страхованию вкладов и обязал предприятие эти деньги вернуть. По закону после проведения всех проверок сумма, а это чуть более 33 миллионов, должна вернуться владельцу, однако, поскольку у банка была отозвана лицензия, когда «ПроСервис» получит свои деньги обратно — неизвестно. — Тем не менее депонированные средства — это не та сумма, из–за которой стоит вести речь о прекращении коммерческой деятельности. Большого урона отсутствие этих денег нам не нанесло. Ситуация неприятна, потому что мы их заработали, к тому же через соцсети нанесен урон нашей репутации. Но говорить о том, что из–за арестованных счетов вдруг стали пропадать деньги родителей, некорректно. Если такие факты есть, давайте с каждым разбираться отдельно. Все дети, которые оплатили питание, его получили, — подчеркивает Станислав Дьяков. На все вопросы родителей, возникающие по организации школьного питания, ответят сотрудники специально созданного на базе ООО «ПроСервис» сall–центра по номеру 40–55–71.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Не так давно социальные сети всколыхнули слухи о банкротстве компании «ПроСервис Таймыр», занимающейся организацией школьного питания. Подогрел панику происходящий параллельно переход на безналичную систему оплаты данной услуги. Напомним, первыми на прямые расчеты через личные счета учеников перешли в конце прошлого года школы № 8 и 29. Сейчас на электронную оплату завтраков и обедов для школьников переходят 33 образовательных учреждения. Начальные классы переводятся полностью, среднее и старшее звено перейдут постепенно. В связи с тем что пополнить счет родители могут только через Сбербанк, платеж проходит с комиссией в 1% в течение трех рабочих дней, что доставляет родителям неудобства. Также нельзя отследить и остаток по счету. За разъяснениями мы обратились к руководителям задействованных в процессе структур — управления образования и ООО «ПроСервис»., убедил нас в том, что проблемы не существует, и волнения как родителей, так и педагогов беспочвенны, а все финансовые вопросы, касающиеся предприятия, родителей как заказчиков услуги волновать не должны. Средства, которые переводятся на счета детей, в полном объеме направляются на питание детей. Продукты закупаются вовремя, заработная плата работникам также выплачивается своевременно.— Учитывая, что с этой компанией мы работаем в сфере детского питания не первый год и вопросов по организации, срокам и качеству предоставления услуги до сих пор не было, мы уверены в этом партнере. Все вопросы, возникающие по выполнению договорных обязательств, решаются оперативно и своевременно, — отметилаПереход на безналичную систему расчетов связан с требованиями постановления правительства РФ о сокращении оборота наличных средств в образовательных учреждениях. В течение лета сотрудники «ПроСервиса» занимались установкой оборудования во всех школах, прокладывали сети, устанавливали программное обеспечение, на что было затрачено порядка 80 миллионов рублей. Программы установлены на рабочих местах тех педагогов, которые передают данные заведующему производством «ПроСервиса».На 26 января запланирован так называемый конкурс с ограниченным участием, на который пока заявилась только компания «ПроСервис». Такая форма проведения конкурса предполагает, что изначально устанавливаются конкретные требования, в соответствии с которыми компании допускаются на конкурс. Речь идет о необходимом штате работников, об определенном техническом оснащении компании–конкурсанта и ряде других критериев. По итогам конкурса администрация заключит с предприятием договор на оказание услуг, который будет действовать весь календарный год, до 31 декабря 2018–го. Возникает закономерный вопрос: почему договор не действует в течение учебного года, с сентября по май? Согласно федеральному закону 44–ФЗ, контракты заключаются на финансовый год.— Выбирать подрядчика, исходя из требований аукциона, я считаю не правильным, потому что он предполагает редукцию цен, то есть выигрывает тот, кто предлагает меньшую цену. Мы, достаточно долго работая в сфере школьного питания, понимаем, какова его себестоимость. И играть на понижение мы не можем, потому что тут же теряются и технология, и качество конечного продукта, — говорит директор «ПроСервиса».Сейчас электронная система работает в тестовом режиме. Родители смогут в будущем оплачивать питание детей различными способами: через банки, платежные автоматы, онлайн. Оплата через терминалы, которые в ближайшем будущем установят во всех районах города, позволит родителям оплачивать услугу без комиссии — средства будут попадать сразу на счет.Пока же у родителей есть возможность платить за школьное питание и наличным, и безналичным способом.— Еще ни одному родителю не отказали в оплате питания ребенка наличными. Деньги собирает классный руководитель. Конечно, основная наша цель — переход всех школ на электронную систему оплаты и исключение из финансовой цепочки классного руководителя. В конечном итоге мы к этому придем, — говорит Виктория Соколова.Сейчас «ПроСервис» предлагает достаточно широкую линейку школьного питания: экспресс–завтраки, горячие завтраки, полдники, обеды для младших и старших классов.— Педагог, ответственный в школе за питание, ежедневно пишет заявку на конкретное количество детей, и согласно ей мы, исполнители заказа, накрываем столы, — комментирует Станислав Дьяков. — В течение дня в планах ребенка могут происходить изменения, например, он может быть заявлен на завтрак, но по какой–то причине ему пришлось уйти из школы. Мы приняли решение в этих ситуациях действовать, исходя из закона по защите прав потребителей. То есть деньги будут списываться со счета, только если ребенок действительно был в столовой и съел свою порцию. Если же на него накрыли, а его нет в школе на этот момент, деньги списываться не будут — эти убытки пойдут на наш счет.Сейчас отслеживать остаток денег на счету ребенка невозможно, чуть позже такую программу установят, заверил Станислав Дьяков. Речь идет о так называемой системе «Про–обед», которая будет надстраиваться на существующую систему оплаты. Благодаря приложению родитель сможет не только увидеть остаток на счете, но и меню на текущий и завтрашний дни, а также оставить отзыв о работе предприятия. Это сложная интерактивная система. Пока же в долг детей предприятие кормить не будет, поэтому ответственность родителей — вовремя пополнять счет.— Я хочу, чтобы родители успокоились и поняли, что у нас вполне благополучная финансовая ситуация и никаких срывов в организации питания не будет. Та шумиха, которую подняли из–за документов о задолженности, попавших в социальные сети, не стоит выеденного яйца. Сумма денег депонирована, но счет не арестован, и всеми средствами, которые есть сверх депонированной суммы, мы можем свободно распоряжаться.— Тем не менее депонированные средства — это не та сумма, из–за которой стоит вести речь о прекращении коммерческой деятельности. Большого урона отсутствие этих денег нам не нанесло. Ситуация неприятна, потому что мы их заработали, к тому же через соцсети нанесен урон нашей репутации. Но говорить о том, что из–за арестованных счетов вдруг стали пропадать деньги родителей, некорректно. Если такие факты есть, давайте с каждым разбираться отдельно. Все дети, которые оплатили питание, его получили, — подчеркивает Станислав Дьяков.На все вопросы родителей, возникающие по организации школьного питания, ответят сотрудники специально созданного на базе ООО «ПроСервис» сall–центра по номеру

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