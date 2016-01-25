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Открытие интернета

[Индекс номера 6 (18.01.2018)]

 Поверь в мечту 
Настин хлеб

«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня наша героиня — Настя Зуева, которой мы помогли исполнить ее давнее желание — самостоятельно выпечь хлеб.

Настя Зуева
Серьезного кулинарного опыта у Насти нет — однажды на мастер–классе в одном из ресторанов города она попробовала готовить пиццу. Ей понравилось. Особенно работа с тестом. Так что желание выпечь хлеб появилось не просто так. Хотя это не единственное увлечение девочки: общительная, любознательная, она ходит в кружок «Мастерилка», занимается рисованием в изостудии, увлекается бисероплетением — словом, любит работать руками.
В пекарне «Жар.Птицы» девятилетнюю Настю уже ждали. Для маленькой гостьи приготовили настоящий поварской колпак и белейший фартук, укрывший девочку до самых туфелек.
Настя выглядит намного младше своих лет, воспитатели говорят, так было всегда, и когда она в четырехлетнем возрасте попала в детдом, все думали, что она совсем кроха. Ее история похожа на судьбы многих детей, оказавшихся на попечении государства: у Насти трое братьев, двое уже взрослые и выпустились из детдома, а третий, самый младший в семье, был отправлен в Красноярск в Дом малютки. Мама детей живет в Норильске, Настю навещает, приносит игрушки и сладости.
В ожидании чуда
Надежда Петренко, воспитатель детского дома:
— В интернате Настя живет около пяти лет. Ее мама говорит, что хочет забрать девочку, сейчас собирает документы. Правда, это длится уже долго, а ребенок ждет... В моей группе все воспитанники, как правило, социальные сироты. У многих есть родители, но своих детей навещают лишь некоторые из них. Но все ребята любят своих мам и пап, хотят к ним и, когда выпускаются, нередко сами им помогают. Настя тоже часто говорит о маме, ждет ее каждый раз. Даже сейчас печет хлеб и мечтает угостить им маму.
Делаем багет
Пока мы беседуем, Настя уже приступила к работе под руководством опытных пекарей. Технолог Ирина Цыганкова рассказывает об этапах процесса:
— Настя делает итальянский батон. Сначала муку просеиваем, чтобы избавить ее от примесей и обогатить кислородом. Затем сырье закладывается в тестомес, который смешивает все ингредиенты в течение 13 минут. Тесто набирает клейковину, минут 20 набухает, после чего начинается формовка: разделение теста по весу на заготовки, вес которых зависит от вида выпечки. После этого пропускаем тесто через закаточную машину, где оно приобретает определенную для каждого изделия форму, и отправляем полуфабрикаты в расстойку, где они поднимаются в течение примерно 30 минут. И, наконец, заключительный этап — выпечка. В данном случае — 25 минут при температуре 240 градусов.
Сегодня пекарня выпускает более 50 сортов хлеба, такой широкий ассортимент удивил не только маленькую Настю, но и сопровождающих ее взрослых.
Кладем тесто в закаточную машину
— Мы готовим заварной, бездрожжевой, ржаной и многие другие виды хлеба. Хорошее сырье позволяет. Объем зависит от потребностей покупателей. Обычно в пятницу и в выходные печем больше, чем в будни. А что касается видов хлеба — готовим разное количество: к примеру, 30 хлебов одного вида, 20 — другого, 30 — третьего и так далее. Часто печем с таким расчетом, чтобы вечером, когда люди возвращаются с работы, на прилавках был свежий, теплый хлеб.
Насте явно нравится готовить. Она аккуратно трогает тесто пальчиком, говорит, мягкое. Особенно привлекла ее закаточная машина, благодаря которой из теста получаются формованные изделия.
— Из него можно разные фигурки делать! — восторженно восклицает Настя. — Когда вырасту, хочу работать здесь. Пусть люди покупают мой хлеб!
– А хочешь, мы научим тебя делать рыбку из теста? Или голубя? — улыбаются, глядя на нее, пекари.
Не прошло и десяти минут, как на столе появились обе фигурки, созданные Настей уже самостоятельно. Голубя решено было запечь и подарить девочке.
В тестомесе замешиваются все ингредиенты
— А жарко там, в печке? Ого, как тесто поднялось! А можно в тесто что–нибудь добавлять? — не переставали сыпаться вопросы от юной гостьи. Пекари обстоятельно отвечали на каждый из них.
— Нам бы такого повара! Знаете, она очень способная ученица: сама взвесила, замесила, думаю, если будет учиться, все у нее получится. Ведь не каждому дано умение печь. Конечно, чисто технически любой может замесить, раскатать, поставить в печь. Но тесто надо чувствовать. У Насти это получилось, — оценила дебют девочки Ирина Цыганкова.
Под конец встречи Настя получила вполне серьезное приглашение помочь весной перед Пасхой, когда пекарня огромными партиями выпекает куличи, так любимые норильчанами. Девочка с радостью согласилась.
Здесь можно попробовать разные сорта хлеба
Настя надеется и на исполнение еще одной, самой заветной мечты — побывать в Москве. Посмотреть знаменитое чертово колесо на ВДНХ, погулять по Красной площади. Пусть однажды и это желание маленькой девочки исполнится, но главное, чтобы в этой поездке ее сопровождала мама, которую Настенька, несмотря ни на что, любит и ждет.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина
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Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня наша героиня — Настя Зуева, которой мы помогли исполнить ее давнее желание — самостоятельно выпечь хлеб.

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