[Индекс номера 6 (18.01.2018)]



Поверь в мечту

Настин хлеб

«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня наша героиня — Настя Зуева, которой мы помогли исполнить ее давнее желание — самостоятельно выпечь хлеб.



Настя Зуева Серьезного кулинарного опыта у Насти нет — однажды на мастер–классе в одном из ресторанов города она попробовала готовить пиццу. Ей понравилось. Особенно работа с тестом. Так что желание выпечь хлеб появилось не просто так. Хотя это не единственное увлечение девочки: общительная, любознательная, она ходит в кружок «Мастерилка», занимается рисованием в изостудии, увлекается бисероплетением — словом, любит работать руками. В пекарне «Жар.Птицы» девятилетнюю Настю уже ждали. Для маленькой гостьи приготовили настоящий поварской колпак и белейший фартук, укрывший девочку до самых туфелек. Настя выглядит намного младше своих лет, воспитатели говорят, так было всегда, и когда она в четырехлетнем возрасте попала в детдом, все думали, что она совсем кроха. Ее история похожа на судьбы многих детей, оказавшихся на попечении государства: у Насти трое братьев, двое уже взрослые и выпустились из детдома, а третий, самый младший в семье, был отправлен в Красноярск в Дом малютки. Мама детей живет в Норильске, Настю навещает, приносит игрушки и сладости. В ожидании чуда Надежда Петренко, воспитатель детского дома: — В интернате Настя живет около пяти лет. Ее мама говорит, что хочет забрать девочку, сейчас собирает документы. Правда, это длится уже долго, а ребенок ждет... В моей группе все воспитанники, как правило, социальные сироты. У многих есть родители, но своих детей навещают лишь некоторые из них. Но все ребята любят своих мам и пап, хотят к ним и, когда выпускаются, нередко сами им помогают. Настя тоже часто говорит о маме, ждет ее каждый раз. Даже сейчас печет хлеб и мечтает угостить им маму. Делаем багет Пока мы беседуем, Настя уже приступила к работе под руководством опытных пекарей. Технолог Ирина Цыганкова рассказывает об этапах процесса: — Настя делает итальянский батон. Сначала муку просеиваем, чтобы избавить ее от примесей и обогатить кислородом. Затем сырье закладывается в тестомес, который смешивает все ингредиенты в течение 13 минут. Тесто набирает клейковину, минут 20 набухает, после чего начинается формовка: разделение теста по весу на заготовки, вес которых зависит от вида выпечки. После этого пропускаем тесто через закаточную машину, где оно приобретает определенную для каждого изделия форму, и отправляем полуфабрикаты в расстойку, где они поднимаются в течение примерно 30 минут. И, наконец, заключительный этап — выпечка. В данном случае — 25 минут при температуре 240 градусов. Сегодня пекарня выпускает более 50 сортов хлеба, такой широкий ассортимент удивил не только маленькую Настю, но и сопровождающих ее взрослых. Кладем тесто в закаточную машину — Мы готовим заварной, бездрожжевой, ржаной и многие другие виды хлеба. Хорошее сырье позволяет. Объем зависит от потребностей покупателей. Обычно в пятницу и в выходные печем больше, чем в будни. А что касается видов хлеба — готовим разное количество: к примеру, 30 хлебов одного вида, 20 — другого, 30 — третьего и так далее. Часто печем с таким расчетом, чтобы вечером, когда люди возвращаются с работы, на прилавках был свежий, теплый хлеб. Насте явно нравится готовить. Она аккуратно трогает тесто пальчиком, говорит, мягкое. Особенно привлекла ее закаточная машина, благодаря которой из теста получаются формованные изделия. — Из него можно разные фигурки делать! — восторженно восклицает Настя. — Когда вырасту, хочу работать здесь. Пусть люди покупают мой хлеб! – А хочешь, мы научим тебя делать рыбку из теста? Или голубя? — улыбаются, глядя на нее, пекари. Не прошло и десяти минут, как на столе появились обе фигурки, созданные Настей уже самостоятельно. Голубя решено было запечь и подарить девочке. В тестомесе замешиваются все ингредиенты — А жарко там, в печке? Ого, как тесто поднялось! А можно в тесто что–нибудь добавлять? — не переставали сыпаться вопросы от юной гостьи. Пекари обстоятельно отвечали на каждый из них. — Нам бы такого повара! Знаете, она очень способная ученица: сама взвесила, замесила, думаю, если будет учиться, все у нее получится. Ведь не каждому дано умение печь. Конечно, чисто технически любой может замесить, раскатать, поставить в печь. Но тесто надо чувствовать. У Насти это получилось, — оценила дебют девочки Ирина Цыганкова. Под конец встречи Настя получила вполне серьезное приглашение помочь весной перед Пасхой, когда пекарня огромными партиями выпекает куличи, так любимые норильчанами. Девочка с радостью согласилась. Здесь можно попробовать разные сорта хлеба Настя надеется и на исполнение еще одной, самой заветной мечты — побывать в Москве. Посмотреть знаменитое чертово колесо на ВДНХ, погулять по Красной площади. Пусть однажды и это желание маленькой девочки исполнится, но главное, чтобы в этой поездке ее сопровождала мама, которую Настенька, несмотря ни на что, любит и ждет.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Серьезного кулинарного опыта у Насти нет — однажды на мастер–классе в одном из ресторанов города она попробовала готовить пиццу. Ей понравилось. Особенно работа с тестом. Так что желание выпечь хлеб появилось не просто так. Хотя это не единственное увлечение девочки: общительная, любознательная, она ходит в кружок «Мастерилка», занимается рисованием в изостудии, увлекается бисероплетением — словом, любит работать руками.В пекарне «Жар.Птицы» девятилетнюю Настю уже ждали. Для маленькой гостьи приготовили настоящий поварской колпак и белейший фартук, укрывший девочку до самых туфелек.Настя выглядит намного младше своих лет, воспитатели говорят, так было всегда, и когда она в четырехлетнем возрасте попала в детдом, все думали, что она совсем кроха. Ее история похожа на судьбы многих детей, оказавшихся на попечении государства: у Насти трое братьев, двое уже взрослые и выпустились из детдома, а третий, самый младший в семье, был отправлен в Красноярск в Дом малютки. Мама детей живет в Норильске, Настю навещает, приносит игрушки и сладости.— В интернате Настя живет около пяти лет. Ее мама говорит, что хочет забрать девочку, сейчас собирает документы. Правда, это длится уже долго, а ребенок ждет... В моей группе все воспитанники, как правило, социальные сироты. У многих есть родители, но своих детей навещают лишь некоторые из них. Но все ребята любят своих мам и пап, хотят к ним и, когда выпускаются, нередко сами им помогают. Настя тоже часто говорит о маме, ждет ее каждый раз. Даже сейчас печет хлеб и мечтает угостить им маму.Пока мы беседуем, Настя уже приступила к работе под руководством опытных пекарей.рассказывает об этапах процесса:— Настя делает итальянский батон. Сначала муку просеиваем, чтобы избавить ее от примесей и обогатить кислородом. Затем сырье закладывается в тестомес, который смешивает все ингредиенты в течение 13 минут. Тесто набирает клейковину, минут 20 набухает, после чего начинается формовка: разделение теста по весу на заготовки, вес которых зависит от вида выпечки. После этого пропускаем тесто через закаточную машину, где оно приобретает определенную для каждого изделия форму, и отправляем полуфабрикаты в расстойку, где они поднимаются в течение примерно 30 минут. И, наконец, заключительный этап — выпечка. В данном случае — 25 минут при температуре 240 градусов.Сегодня пекарня выпускает более 50 сортов хлеба, такой широкий ассортимент удивил не только маленькую Настю, но и сопровождающих ее взрослых.— Мы готовим заварной, бездрожжевой, ржаной и многие другие виды хлеба. Хорошее сырье позволяет. Объем зависит от потребностей покупателей. Обычно в пятницу и в выходные печем больше, чем в будни. А что касается видов хлеба — готовим разное количество: к примеру, 30 хлебов одного вида, 20 — другого, 30 — третьего и так далее. Часто печем с таким расчетом, чтобы вечером, когда люди возвращаются с работы, на прилавках был свежий, теплый хлеб.Насте явно нравится готовить. Она аккуратно трогает тесто пальчиком, говорит, мягкое. Особенно привлекла ее закаточная машина, благодаря которой из теста получаются формованные изделия.— Из него можно разные фигурки делать! — восторженно восклицает Настя. — Когда вырасту, хочу работать здесь. Пусть люди покупают мой хлеб!– А хочешь, мы научим тебя делать рыбку из теста? Или голубя? — улыбаются, глядя на нее, пекари.Не прошло и десяти минут, как на столе появились обе фигурки, созданные Настей уже самостоятельно. Голубя решено было запечь и подарить девочке.— А жарко там, в печке? Ого, как тесто поднялось! А можно в тесто что–нибудь добавлять? — не переставали сыпаться вопросы от юной гостьи. Пекари обстоятельно отвечали на каждый из них.— Нам бы такого повара! Знаете, она очень способная ученица: сама взвесила, замесила, думаю, если будет учиться, все у нее получится. Ведь не каждому дано умение печь. Конечно, чисто технически любой может замесить, раскатать, поставить в печь. Но тесто надо чувствовать. У Насти это получилось, — оценила дебют девочки Ирина Цыганкова.Под конец встречи Настя получила вполне серьезное приглашение помочь весной перед Пасхой, когда пекарня огромными партиями выпекает куличи, так любимые норильчанами. Девочка с радостью согласилась.Настя надеется и на исполнение еще одной, самой заветной мечты — побывать в Москве. Посмотреть знаменитое чертово колесо на ВДНХ, погулять по Красной площади. Пусть однажды и это желание маленькой девочки исполнится, но главное, чтобы в этой поездке ее сопровождала мама, которую Настенька, несмотря ни на что, любит и ждет.

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