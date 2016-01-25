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[Индекс номера 6 (18.01.2018)]

 Наши традиции 
Взбодрение чувств

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или, как его еще называют, Богоявление. Одной из самых значимых традиций этого праздника является обряд купания в проруби. И даже в Заполярье его соблюдают: так, в Норильске в эту ночь ежегодно организуют крещенские купания в озере Долгом. Но в этот раз их отменили.

В связи с предполагаемым понижением температуры до минус 51 градуса и усилением ветра до 12 метров в секунду, с целью недопущения обморожений и пере-
охлаждения, в городе объявили об отмене массового купания в озере Долгом.
Эту информацию подтвердили и норильские «моржи», сообщив, что территория на берегу озера будет огорожена, а балки, где обычно в крещенскую ночь переодеваются горожане, пришедшие окунуться, — закрыты, как и баня. Эх!.. Зато истинный смысл Крещения никто не отменял.
Большинство людей знают, что это церковный праздник, но что он означает, сказать могут немногие. Для верующих Крещение — праздник с Богом. В этот день весь мир преображается, и мы можем вместе с ним стать лучше, чище, начать все с начала... «Крещение — это баня для души, — говорят воцерковленные люди. — Через крещение душа человека умирает для старой плотской жизни и рождается для новой жизни — с Христом».
Праздник Крещения Господня является неким напоминанием о крещенской купели, через которую когда–то прошли все христиане. Это в какой–то степени и «взбодрение» наших чувств. Многое в христианстве проходит на стыке физического и духовного, ведь, например, когда мы садимся за праздничный стол, то вкушаем пищу не духовную, а физическую, но именно в ней содержится символ духовной трапезы. Многие наши действия и проявления являются некими знаками, символами, которые обнаруживают иную, духовную реальность.
Для русского человека в ритуале купания есть некое усилие над собой, испытание: погрузиться в ледяную воду не каждому дано. Совершение этого обряда — определенный импульс, в том числе и по отношению к собственному здоровью.
Очень многие верят в чудодейственность крещенской водицы. К сожалению, зачастую у человека непосвященного эта вера — лишь внешний атрибут неглубокого, поверхностного понимания сути вещей. Его еще называют наивным восприятием христианства. С точки зрения духовной жизни, пребывания в храме на Литургии и чине Великого освящении воды достаточно, и дополнительные ощущения, которые дает погружение в ледяную воду, вовсе не обязательны.
Вот что об этом говорит настоятель норильского храма Святителя Луки иерей Павел Бочков, который на протяжении многих лет традиционно освящает воду в озере Долгом в ночь с 18 на 19 января:
– Да, печально, что в озере воды нынче нет, и холода такие, что МЧС объявляет для всех такую вот актировку. Что ж делать? Терпение и еще раз терпение... Вообще же, не яйца крашеные, не купания и не свечки нас к Богу приближают. Твоя дорога к храму — она внутри тебя. И если нет искупления грехов слезами и добрыми делами, если нет настоящего, искреннего покаяния, исповеди и причастия, никакая «просто водица», пусть даже освященная, не избавит человека от греха.
По словам батюшки, не будет у тебя Бога в душе, если ты просто, даже три раза перекрестившись, с криком «Ээххх!» махнешь в прорубь.
– Может, и во благо эта ситуация нам дана, — продолжает рассуждать священник, — она позволит отсечь внешнее, принять как данность то, что не быть лишенным своей Иордани — это, оказывается, Божья милость! Даже в таком малом деле Господь дает нам возможность пересмотреть и переоценить свое отношение к вере — насколько оно настоящее.

Марина Хорошевская
Фото из архива редакции
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