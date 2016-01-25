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[Индекс номера 6 (18.01.2018)]

 Человек родился 
Тимур Калашников

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 47 малышей: 20 девочек и 27 мальчиков. В их числе — Тимур Калашников.

Малыш совершенно правильно сделал, что родился в этом городе и в этой семье: с такими родственниками и окружением он точно не заскучает и вырастет достойным человеком.
24–летние родители новорожденного, Вера Скорницкая и Артур Калашников, познакомились много лет назад — они учились в одном классе. Когда пришла пора «выпорхнуть из гнезда», каждый отправился в своем направлении. Юный Артур мечтал о карьере и поехал учиться в Санкт–Петербург. Верочка осталась в Норильске, поступила на факультет менеджмента в Норильский индустриальный институт и успешно его окончила.
Во время учебы ребята переписывались — сначала просто как старые знакомые, но потом переписка стала более значимой, глубокой. Во время очередной встречи оба поняли, что нужны друг другу и свою дальнейшую жизнь представляют только вместе. Артур ради Веры пересмотрел свои планы и намерения и после службы в армии вернулся в родной город.
Сейчас папа Тимурчика работает на медном заводе, осваивает новую для себя профессию. Его прекрасная супруга — сотрудник телекомпании «Северный город».
– Вера — наша умница и красавица. Моему сыну очень повезло с женой, — говорит о своей невестке мама Артура, Наталья, — она волевая, энергичная, целеустремленная и заботливая... Мой сын родился и вырос на Кавказе, его воспитывали сдерживать свои чувства. Но я–то знаю, как он волнуется и как счастлив видеть сына, которого он так ждал!
Вера действительно уверенно «держит» свою семью в своих женских руках — таких слабых и таких сильных... В этом есть и заслуга ее замечательных родителей — Надежды и Алексея Арлюковых, больших друзей «Заполярки». С такой родней не пропадешь! Снимок известного в Норильске и за его пределами фотохудожника Алексея Арлюкова украсил и нашу рубрику — всё для любимого внука. А чуть малец подрастет, дед его обязательно возьмет с собой в тундру. Крепни и расти здоровеньким, Тимурчик!
Если вы ждете ребенка и хотите стать героями нашей рубрики, звоните по телефону 34-27-47.

Марина Хорошевская
Фото Алексея Арлюкова
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В 33 школах Норильска сегодня внедряется система безналичного расчета за школьное питание. Программа новая, пока эксплуатируется в тестовом режиме, и, естественно, у родителей и педагогов до сих пор возникает немало вопросов. На самые острые из них ответили представители управления образования и подрядной организации, предоставляющей услугу.

Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Сегодня наша героиня — Настя Зуева, которой мы помогли исполнить ее давнее желание — самостоятельно выпечь хлеб.

Наши традиции 
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или, как его еще называют, Богоявление. Одной из самых значимых традиций этого праздника является обряд купания в проруби. И даже в Заполярье его соблюдают: так, в Норильске в эту ночь ежегодно организуют крещенские купания в озере Долгом. Но в этот раз их отменили.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 47 малышей: 20 девочек и 27 мальчиков. В их числе — Тимур Калашников.

Вопрос недели 
Древний и почитаемый всеми христианами праздник Крещение Господне — один из самых значимых в церковном календаре. О нем знают все, независимо от веры. Хотя воспринимают его по–разному. Об этом наш сегодняшний «Вопрос недели»:

Итоги 
За 2017 год прокуратурой Норильска было возбуждено более двух тысяч уголовных дел — сотрудники ведомства накануне своего профессионального праздника, который отмечался 12 января, подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о самых резонансных преступлениях.

Новости:
 17 января 2018 
16:30 Минус 60 по жесткости. В Норильске объявляют штормовое предупреждение по низким температурам и отменяют крещенские купания.
15:17 Сегодня в Норильске благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» отмечает свое десятилетие.
13:45 Погода вносит коррективы. В Норильске переносят открытие нового детского клуба, а в Дудинке – матч «хоккея в валенках».
13:10 В Норильск пришли крещенские морозы.
12:28 На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).
11:43 Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.
 16 января 2018 
19:22 До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
19:13 В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля.
19:08 Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысячи, пытаясь приобрести новогодний подарок.
19:03 Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы.
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