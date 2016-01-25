[Индекс номера 6 (18.01.2018)]



Человек родился

Тимур Калашников

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 47 малышей: 20 девочек и 27 мальчиков. В их числе — Тимур Калашников.



Малыш совершенно правильно сделал, что родился в этом городе и в этой семье: с такими родственниками и окружением он точно не заскучает и вырастет достойным человеком. 24–летние родители новорожденного, Вера Скорницкая и Артур Калашников, познакомились много лет назад — они учились в одном классе. Когда пришла пора «выпорхнуть из гнезда», каждый отправился в своем направлении. Юный Артур мечтал о карьере и поехал учиться в Санкт–Петербург. Верочка осталась в Норильске, поступила на факультет менеджмента в Норильский индустриальный институт и успешно его окончила. Во время учебы ребята переписывались — сначала просто как старые знакомые, но потом переписка стала более значимой, глубокой. Во время очередной встречи оба поняли, что нужны друг другу и свою дальнейшую жизнь представляют только вместе. Артур ради Веры пересмотрел свои планы и намерения и после службы в армии вернулся в родной город. Сейчас папа Тимурчика работает на медном заводе, осваивает новую для себя профессию. Его прекрасная супруга — сотрудник телекомпании «Северный город». – Вера — наша умница и красавица. Моему сыну очень повезло с женой, — говорит о своей невестке мама Артура, Наталья, — она волевая, энергичная, целеустремленная и заботливая... Мой сын родился и вырос на Кавказе, его воспитывали сдерживать свои чувства. Но я–то знаю, как он волнуется и как счастлив видеть сына, которого он так ждал! Вера действительно уверенно «держит» свою семью в своих женских руках — таких слабых и таких сильных... В этом есть и заслуга ее замечательных родителей — Надежды и Алексея Арлюковых, больших друзей «Заполярки». С такой родней не пропадешь! Снимок известного в Норильске и за его пределами фотохудожника Алексея Арлюкова украсил и нашу рубрику — всё для любимого внука. А чуть малец подрастет, дед его обязательно возьмет с собой в тундру. Крепни и расти здоровеньким, Тимурчик! Если вы ждете ребенка и хотите стать героями нашей рубрики, звоните по телефону 34-27-47.

Марина Хорошевская Фото Алексея Арлюкова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Малыш совершенно правильно сделал, что родился в этом городе и в этой семье: с такими родственниками и окружением он точно не заскучает и вырастет достойным человеком.24–летние родители новорожденного, Вера Скорницкая и Артур Калашников, познакомились много лет назад — они учились в одном классе. Когда пришла пора «выпорхнуть из гнезда», каждый отправился в своем направлении. Юный Артур мечтал о карьере и поехал учиться в Санкт–Петербург. Верочка осталась в Норильске, поступила на факультет менеджмента в Норильский индустриальный институт и успешно его окончила.Во время учебы ребята переписывались — сначала просто как старые знакомые, но потом переписка стала более значимой, глубокой. Во время очередной встречи оба поняли, что нужны друг другу и свою дальнейшую жизнь представляют только вместе. Артур ради Веры пересмотрел свои планы и намерения и после службы в армии вернулся в родной город.Сейчас папа Тимурчика работает на медном заводе, осваивает новую для себя профессию. Его прекрасная супруга — сотрудник телекомпании «Северный город».– Вера — наша умница и красавица. Моему сыну очень повезло с женой, — говорит о своей невестке мама Артура, Наталья, — она волевая, энергичная, целеустремленная и заботливая... Мой сын родился и вырос на Кавказе, его воспитывали сдерживать свои чувства. Но я–то знаю, как он волнуется и как счастлив видеть сына, которого он так ждал!Вера действительно уверенно «держит» свою семью в своих женских руках — таких слабых и таких сильных... В этом есть и заслуга ее замечательных родителей — Надежды и Алексея Арлюковых, больших друзей «Заполярки». С такой родней не пропадешь! Снимок известного в Норильске и за его пределами фотохудожника Алексея Арлюкова украсил и нашу рубрику — всё для любимого внука. А чуть малец подрастет, дед его обязательно возьмет с собой в тундру. Крепни и расти здоровеньким, Тимурчик!

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