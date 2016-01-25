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[Индекс номера 6 (18.01.2018)]

 Вопрос недели 
Что для вас значит праздник Крещения?

Древний и почитаемый всеми христианами праздник Крещение Господне — один из самых значимых в церковном календаре. О нем знают все, независимо от веры. Хотя воспринимают его по–разному. Об этом наш сегодняшний «Вопрос недели»:

Елена Исаченко, завидует «моржам»:
– Я завидую людям, которые занимаются моржеванием и готовы в этот день, пускай даже при очень низкой температуре воздуха, окунуться в воду. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Вообще, насколько я знаю, купание в ледяной проруби на Руси — древнее занятие, так наши предки поддерживали свое здоровье, закалялись. Однако я не готова к такому экстриму, даже по столь значимому для христиан поводу.

Алла Григорьевна, верит в целебную силу крещенской воды:
– Слышала, что для того чтобы совершить омовение в честь крещения Христа, необязательно нырять в прорубь, можно просто в праздник умыть лицо водой из–под крана. Так я и делаю, с молитвой и позитивными мыслями. Считается, что на Крещение вся вода — и в водоемах, и в водопроводе — становится освященной и обладает особенной целительной силой. И действительно, набранная в Сочельник и в Крещение водица долгое время не портится, а в холодильнике может хоть целый год простоять. Если есть возможность, я набираю воду в храме, если нет — то дома. Пью крещенскую водичку ежедневно по глоточку и чувствую, как набираюсь сил и здоровья. Также я окропляю ею все углы в квартире и верю, что это помогает защитить дом и семью от бед.

Владимир Владимирович, житель Талнаха:
– Я не отношусь к числу людей, которые купаются в Крещение или каким–то образом его отмечают, нет. Конечно же, я в курсе, что это за праздник у христиан и как он связан с библейской историей. Но вот лично меня это не особо трогает, честно говоря, как–то с детства не приучены мы к таким поводам. Хотя Рождество с семьей дома отмечаем. Правда, в храм я не хожу, — так, застольем домашним, вкусностями, небольшими и «негромкими» подарочками... Как в народе в шутку говорят: не постился, не постился, а потом — р–раз — и разговелся!

Олег, верующим себя не считает, но традиций придерживается:
– Я мало что знаю об этом празднике, но придерживаюсь традиций, которые были заведены в моей семье. Помню, бабушка, истинно верующая, говорила, что в Крещение принято мириться с теми, с кем ты в ссоре. Также она считала, что нельзя в этот день расстраиваться и плакать, а то иначе весь год будет в слезах. Она никогда в этот день не стирала и не мыла полы, потому что таким образом ты оскверняешь воду. А сестре моей в Крещение было строго–настрого запрещено гадать — дескать, можно перегадать свою судьбу в худшую сторону. В общем, я в этот день вспоминаю свое детство и стараюсь все делать так, как было заведено у нас в семье.

Александр, к празднику Крещения относится философски:
— Крещение — один из немногих праздников, с которым связано немало надежд и ожиданий. Многие погружение в прорубь и употребление освященной воды воспринимают как панацею от всех болезней. С одной стороны, блажен, кто верует, а с другой... Это же сильный стресс для организма — окунуться в ледяную воду и делать это так, между делом, нельзя. Надо не только настроиться, но еще и преодолеть психологический барьер, чтобы раздеться и шагнуть в ледяную воду. Ведь стресс может спровоцировать развитие болезней или обострить имеющиеся. Опять же, многие воспринимают Крещение как определенные манипуляции с водой, а на самом деле это духовный праздник. Священники говорят, что гораздо важнее в этот день погрузиться в себя, оставшись наедине, и попытаться понять, что мешает жить праведно. Не менее важно в этот день уделить внимание близким, особенно тем, кто больше всего в этом нуждается: больным, пожилым и прочим. А окунуться в прорубь — много ума не надо.

Антон Сундуков, ведущий специалист отдела защиты от чрезвычайных ситуаций управления по делам ГО и ЧС:
– Лично я не готов к такому экстриму, как купание в сорок градусов с ветром. Максимум могу поучаствовать в качестве зрителя. Мой организм не приспособлен к моржеванию, плюс опыта никакого нет, а тренировки в этом деле необходимы, причем не раз в год на Крещение, а регулярно. Неподготовленному человеку, вроде меня, уверен, заниматься подобным экстримом не стоит — никакой пользы эти купания не принесут, более того, могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, православная церковь не настаивает на этом обряде.

Галина, норильчанка со стажем:
– Для меня и моей семьи Крещение никогда не было значимым событием. Что касается купания в этот день в проруби, то, думаю, погружению в ледяную воду должны предшествовать серьезная подготовка, регулярное моржевание, закалка в течение года. Единственное, на Крещение мы обычно запасаемся святой водой, которая потом долго стоит и не портится. Я верю в ее чудодейственные свойства.

Алексей Арлюков, фотограф, тундровик:
– Я каждый год в Крещение обязательно ныряю в купель. Только не на Долгом, где все эти процедуры неоднозначно воспринимаются и трактуются, а в тундре, там у меня изба есть и банька под боком. Вода в проруби обычно бывает около нуля, ну даже если минус два будет — нестрашно, и довольно тепло по сравнению–то с воздухом! А на мороз надо выходить только после парилки. В общем, процедура у меня отлажена и много раз опробована — эффект непревзойденный. Считаю эти купания самым лучшим средством для омоложения организма. Что касается философии и истории праздника Крещения, то я, скорее, просто поддерживаю эту христианскую традицию, а к вере отношусь, что называется, без фанатизма.

Алла Трубергс, уезжает на материк:
– Честно говоря, Крещение для меня далеко не самый значимый праздник. В моей семье намешано столько разных кровей, в моем роду можно встретить и православие, и мусульманство, и буддизм, и иудаизм... Нырять зимой в холодную воду — стресс для моего организма, и принуждать его не вижу смысла. Это притом, что я постоянно хожу в тундру на лыжах, ночую в избушке, парюсь там в бане и очень люблю после парилки облиться ледяной водичкой. Я уважаю тех смелых людей, кто ныряет в прорубь, но в Долгое озеро не полезла бы ни зимой, ни летом — оно техническое, как ни крути.

Андрей Иващенко, атеист:
– Для меня крещенские купания — это возможность прикоснуться к православным традициям, к которым я отношусь с большим интересом. Я знаю и о плюсах, и о минусах ныряния в купель — моя мама как–то исследовала, как это влияет на организм. Думаю, надо подходить к делу ответственно — окунаться, только если нет серьезных проблем со здоровьем. Это очень интересный опыт, лично мне в свое время понравилось. Но больше я этим заниматься не планирую.

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