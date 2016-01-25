За 2017 год прокуратурой Норильска было возбуждено более двух тысяч уголовных дел — сотрудники ведомства накануне своего профессионального праздника, который отмечался 12 января, подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о самых резонансных преступлениях.
Бурю возмущения у горожан вызвало преступление, совершенное 3 августа 2017 года. Отец избил свою двухмесячную дочь. В ноябре суд вынес ему обвинительный приговор по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», назначив мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. По словам Николая Кублика, заместителя прокурора города Норильска
, в настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалуется адвокатом подсудимого.
Другое событие, всколыхнувшее общественность города, получило название «собачье дело». В отношении подрядчика, занимавшегося отловом и содержанием безнадзорных животных, было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», которое находится на контроле у прокуратуры Норильска. Сейчас органы дознания проводят необходимые следственные действия. О результатах расследования будет сообщено позднее.
У норильской прокуратуры один из самых лучших показателей в крае по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с распространением и сбытом наркотиков, — более 64%. Так, за прошедший год было изъято более 550 граммов синтетических наркотиков, максимальный срок наказания составил более 20 лет лишения свободы.
Еще одна категория преступлений, которые никого не оставляют равнодушными, — это изнасилования и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В 2017 году было возбуждено 15 таких уголовных дел. Возраст жертв насильников — от восьми до 16 лет, 60 процентов из пострадавших — дети из неблагополучных семей, и большая часть — мальчики. А совершают такие преступления люди, имеющие судимость за аналогичные преступления, а также приезжающие на Север работать вахтовым методом. К сожалению, речь пока не идет о снижении количества этих преступлений. Одно из последних таких уголовных дел было возбуждено 30 октября 2017 года: 37–летний гражданин в подъезде совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16–летней девушки. Максимальный срок наказания за подобные деяния достигает 20 лет.
Также прокуратура занимается защитой прав граждан в сфере землепользования, охраны окружающей среды, трудового законодательства, прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при банкротстве, защитой прав несовершеннолетних и так далее. По словам заместителя прокурора города Екатерины Васильевой
, за 2017 год прокуратурой города Норильска было выявлено 523 нарушения природоохранного законодательства. По результатам проверок вынесено 68 представлений, 50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 59 — к административной. Нарушения касались законодательства об охране атмосферного воздуха, обращения с отходами, водных объектов, появления на территории Большого Норильска несанкционированных свалок и так далее.
Прокуратура принимает участие в расследовании всех несчастных случаев, происходящих на производстве, а также причин, по которым произошло то или иное ЧП. Стоит отметить, что наблюдается снижение уровня травматизма на предприятиях. Но вместе с тем в сфере трудового законодательства увеличилось количество обращений граждан за защитой своих прав. Как пояснила Екатерина Васильева, такое количество обращений связано с тем, что люди при приеме на работу нередко подписывают документы не глядя. Например, вместо трудового договора могут подписать гражданско–правовой. Зачастую соискатели просто не знают о своих правах.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда