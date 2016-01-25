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[Индекс номера 6 (18.01.2018)]

 Итоги 
Прокурорская проверка

За 2017 год прокуратурой Норильска было возбуждено более двух тысяч уголовных дел — сотрудники ведомства накануне своего профессионального праздника, который отмечался 12 января, подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о самых резонансных преступлениях.

Бурю возмущения у горожан вызвало преступление, совершенное 3 августа 2017 года. Отец избил свою двухмесячную дочь. В ноябре суд вынес ему обвинительный приговор по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», назначив мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. По словам Николая Кублика, заместителя прокурора города Норильска, в настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалуется адвокатом подсудимого.
Другое событие, всколыхнувшее общественность города, получило название «собачье дело». В отношении подрядчика, занимавшегося отловом и содержанием безнадзорных животных, было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», которое находится на контроле у прокуратуры Норильска. Сейчас органы дознания проводят необходимые следственные действия. О результатах расследования будет сообщено позднее.
У норильской прокуратуры один из самых лучших показателей в крае по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с распространением и сбытом наркотиков, — более 64%. Так, за прошедший год было изъято более 550 граммов синтетических наркотиков, максимальный срок наказания составил более 20 лет лишения свободы.
Еще одна категория преступлений, которые никого не оставляют равнодушными, — это изнасилования и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В 2017 году было возбуждено 15 таких уголовных дел. Возраст жертв насильников — от восьми до 16 лет, 60 процентов из пострадавших — дети из неблагополучных семей, и большая часть — мальчики. А совершают такие преступления люди, имеющие судимость за аналогичные преступления, а также приезжающие на Север работать вахтовым методом. К сожалению, речь пока не идет о снижении количества этих преступлений. Одно из последних таких уголовных дел было возбуждено 30 октября 2017 года: 37–летний гражданин в подъезде совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16–летней девушки. Максимальный срок наказания за подобные деяния достигает 20 лет.
Также прокуратура занимается защитой прав граждан в сфере землепользования, охраны окружающей среды, трудового законодательства, прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при банкротстве, защитой прав несовершеннолетних и так далее. По словам заместителя прокурора города Екатерины Васильевой, за 2017 год прокуратурой города Норильска было выявлено 523 нарушения природоохранного законодательства. По результатам проверок вынесено 68 представлений, 50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 59 — к административной. Нарушения касались законодательства об охране атмосферного воздуха, обращения с отходами, водных объектов, появления на территории Большого Норильска несанкционированных свалок и так далее.
Прокуратура принимает участие в расследовании всех несчастных случаев, происходящих на производстве, а также причин, по которым произошло то или иное ЧП. Стоит отметить, что наблюдается снижение уровня травматизма на предприятиях. Но вместе с тем в сфере трудового законодательства увеличилось количество обращений граждан за защитой своих прав. Как пояснила Екатерина Васильева, такое количество обращений связано с тем, что люди при приеме на работу нередко подписывают документы не глядя. Например, вместо трудового договора могут подписать гражданско–правовой. Зачастую соискатели просто не знают о своих правах.

Наталья Черкашина
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Итоги 
За 2017 год прокуратурой Норильска было возбуждено более двух тысяч уголовных дел — сотрудники ведомства накануне своего профессионального праздника, который отмечался 12 января, подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о самых резонансных преступлениях.

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