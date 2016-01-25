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[Индекс номера 62 (26.04.2018)]

Голубиная проблема

Голуби в Большом Норильске погибли от интоксикации. Такой вердикт вынесла Таймырская зональная ветеринарная лаборатория.

То, что популяция голубей начала стремительно сокращаться, горожане заметили еще в феврале. Сначала это связывали с лютыми морозами и сильными, порывистыми ветрами, а к концу марта заговорили о том, что птиц, скорее всего, кто–то целенаправленно травит. Уж слишком часто на улицах города то тут, то там стали попадаться безжизненные тельца. Опустели и «столовые» — места, где сердобольные северяне подкармливали голубей.
Одна из горожанок решила выяснить причину внезапного мора и, прихватив с собой трех мертвых птиц, отправилась в Дудинку, в лабораторию. Экспертиза обошлась ей в три тысячи рублей. На днях она получила результаты исследований. В заключении говорится: «На основании патологоанатомического вскрытия установлено, что смерть голубя наступила от остановки дыхания (асфиксии) вследствие паралича дыхательного центра, вызванного общей интоксикацией организма». Это означает, что птицы были отравлены веществом, которое обладает нервно–паралитическими свойствами.
По мнению другой неравнодушной норильчанки, Вероники Дрюмовой, в городе вымерло почти 90% голубей:
— Например, на Красноярской, возле магазина «Подсолнух», всегда было много птиц. Горожане приходили туда, кормили их. Такая же ситуация и в других точках кормления. Мертвых птиц находят не только на улице, но и на чердаках домов. У нас масса вопросов, но ответы на них мы пока не получили. Мы не знаем, кто потравил птиц, что это за яд, и насколько он опасен для домашних животных и людей. Как, в конце концов, к этой ситуации относятся представители СЭС и ветнадзора?
Скоро на улице потеплеет, и трупы птиц начнут разлагаться, что в свою очередь может спровоцировать нашествие крыс. Кто должен очищать чердаки?
– Горожане видели, – говорит Вероника Дрюмова, — как дворники собирают мертвых птиц в пакеты и куда–то их уносят. Но ведь это биологические отходы, как их утилизируют и утилизируют ли вообще? Может, мешки с ними валяются где–нибудь на горотвале? Мы звонили в «Бытовик», и нам сказали, что с просьбой о кремации мертвых голубей к ним никто не обращался.
Для того чтобы выяснить, насколько яд опасен для человека и домашних животных, необходима более тщательная экспертиза, а для этого останки птиц или зерно, которое рассыпали возле магазинов, требуется отправить на экспертизу в край. «Заполярка» следит за развитием событий. Зоозащитники очень надеются, что представители прокуратуры проведут соответствующую проверку. Ну, а пока собаководы стараются выгуливать своих питомцев подальше от мест обитания птиц. На всякий случай.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
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Голуби в Большом Норильске погибли от интоксикации. Такой вердикт вынесла Таймырская зональная ветеринарная лаборатория.

Это было 
Сейчас, слыша словосочетание «Чернобыльская АЭС», мы понимаем, что речь идет об ужасной трагедии. А в 1986 году после аварии мир не перевернулся. Например, в «Заполярной правде» того времени нет ни слова о ней, как и о 19 норильчанах, направленных горно–металлургическим комбинатом им. А. П. Завенягина на ликвидацию последствий катастрофы. Сегодня нам удалось побеседовать с одним из этих смельчаков — Александром Боруновым — и узнать подробности той командировки в Чернобыль и о жизни после нее.

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Почти каждый студент знает, как трудно найти место для прохождения учебной и производственной практики по специальности «Менеджер по продажам» на третьем курсе (выпускном). Еще сложнее подобрать такое, куда можно трудоустроиться после получения диплома.

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Новости:
 26 апреля 2018 
15:56 Четверо норильских старшеклассников получили шанс попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину
15:39 Норильских и таймырских художников приглашают поучаствовать в региональной выставке.
15:31 Кайерканский общественный совет профилактики правонарушений подвел итоги работы за прошлый год.
14:45 После спектакля о любви - песни о любви. В исполнении самих артистов. Теперь так будет часто.
13:32 В Норильске завершился телевизионный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споём о войне».
12:46 Ложная тревога. Вчера вечером в Молодежном центре Кайеркана сработала система оповещения о пожаре и пожарная сигнализация.
10:56 «Норникель» получил национальную премию IT-лидер за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный».
10:49 В Норильске работает горячая линия по трудовым вопросам.
10:24 Сегодня - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В Норильске живет 97 норильчан, пострадавших от радиационных аварий.
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